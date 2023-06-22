Как в Екатеринбурге работает рынок проституции

Безнаказанные сутенеры создали секс-империю под защитой крепких бойцов

23 июня 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Девушки получают до 20 тысяч за одного клиента Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге расцветает бизнес проституции, который фактически легализовали предприимчивые сутенеры: под их началом собрались рекламщики, менеджеры, суровые вышибалы и сами ветреные девушки. Бизнесмены придумали, как получать сотни тысяч, развивать рекламные каналы и оставаться невидимыми для силовиков. Сам клиент, решив воспользоваться услугами, попадает в опасность, рискуя деньгами и жизнью. Схема работы проституции и устройство империи секса — в материале URA.RU. Новые технологии позволили модернизировать рынок проституции в Екатеринбурге. Девушкам стало не обязательно рисковать, выходя на люди и прямо предлагая свои услуги. Риск переложили на клиента. Кибер-сутенеры создали сеть telegram-каналов для интим-знакомств, где женщины могут рекламировать свои услуги, проверять людей и приглашать к себе только тех, кому доверяют. В случае опасности на помощь проститутке мгновенно приезжает группа охранников, а сам клиент попадает в черный список и рискует по-крупному задолжать бандитам. Сеть каналов на тысячи человек Девушки предлагают клиентам даже самые извращенные развлечения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Путь к покупке секса для екатеринбуржцев начинается с попадания в telegram-каналы, ссылка на которые передается между знакомыми. Обширная сеть включает в себя около 20 ссылок на тематические группы. Содержание всех каналов примерно одинаковое: девушка размещает свое заманивающее объявление и указывает условия, на которых готова на встречу. Указывается, на что способна секс-работница, принимает у себя или готова к выезду. Главное, что хранится в секрете, — это адрес и цена за час. Это клиент узнает только в личном общении с девушкой, в результате чего оказывается в руках мошенников и вышибал. В каналах предлагается широчайший спектр услуг, чтобы заманить доверчивых граждан. Екатеринбуржцам предлагают классический секс, продажу интимного видео, массаж, минет, фистинг, утехи с элементами доминации, БДСМ, использование искусственного члена, футфетиш и даже обслуживание семейных пар. Куртизанки приглашают в элитные апартаменты с алкоголем, ванными принадлежностями и другими удобствами. Распространению таких объявлений не препятствуют ни администраторы, ни силовики. При этом пользование услугами секс-работниц грозит смертельной опасностью — через них могут проходить сотни людей с различными заболеваниями, которые легко передадутся новому партнеру. Сообщения в чатах знакомств появляются круглосуточно, в «горячие часы» (выходные и вечера) размещается по несколько объявлений в минуту. Некоторые клиенты сами пишут запрос и предлагают встретиться за городом или выражают готовность ехать к одной из куртизанок на дом. Цена обговаривается отдельно с каждой (выезд, вероятно, обойдется клиенту дороже, поскольку в стоимость заложена услуга личного водителя). Взыскательным клиентам предлагают необычные услуги Фото: Размик Закарян © URA.RU Для тех проституток, которые могут позволить себе более дорогую и эффективную рекламу, создан отдельный канал. Там кибер-сутенеры позволяют за деньги размещать фотографии и видео с именем, возрастом и контактами. Девушка может оставить номер телефона и рассказать о своих способностях. В таких каналах конкуренция значительно ниже, посты появляются редко и привлекают больше внимания. При этом девушки, публикуя свои данные, могут легко попасть в руки силовиков или недоброжелателей. «По номеру телефона и даже нику в Telegram умельцы легко могут вычислить местонахождение и другие личные данные владельца. Этой технологией, к сожалению, владеют не только силовики, но и так называемые „сталкеры“, которые могут вычислить девушку и преследовать ее», — уточнил осведомленный собеседник URA.RU. Девушкам, находящихся в отрасли постоянно, предлагают устроиться на работу, обещая предоставить апартаменты, личного водителя, полную безопасность, конфиденциальность и свободный график. Заработанное делится с работодателем пополам. Стоимость часа может варьироваться от двух до двадцати тысяч рублей — в зависимости от предлагаемых услуг и финансового состояния гостя. Некоторые девушки напрямую пишут, что рассчитывают на компанию состоятельных мужчин. Однако заработанные деньги оборачиваются большими рисками для работницы: от венерических заболеваний от клиентов (большинство из которых не следит за своим здоровьем) до изнасилования и убийства. Сеть каналов вобрала в себя от четырех до восьми тысяч подписчиков в каждом. Записи в чатах, как правило, удаляются каждый день. Число екатеринбуржцев, ежедневно читающих пикантные объявления, вычислить невозможно. Секретный язык и уловки Девушки заманивают клиентов красивыми фотографиями, обещая наслаждения Фото: Размик Закарян © URA.RU За время работы кибер-проституции у куртизанок и их пиарщиков выработался секретный язык, который понятен только посвященным и опытным в секс-индустрии. Как правило, язык состоит из аббревиатур, обозначающих те или иные виды секс-услуг. Редакция URA.RU не может опубликовать их список по этическим соображениям. Девушки частно указывают, что работают без предоплаты, обещают профессиональный секс и иными способами рекламируют свои услуги. «[Секс], который унесет вас на вершину блаженства. Позвольте мне окунуть вас с головой в мир эротических фантазий», — пишет одна из девушек. На деле красивые формулировки часто являются лишь словами, рассказал URA.RU осведомленный источник, высказавший мнение по поводу секс-индустрии в городе. Он уточнил, что часто девушки используют различные уловки, чтобы пригласить клиента на час, но оставить его на более длительное время, чтобы заработать больше. Среди таких уловок может быть предложение принять вместе джакузи, выкурить кальян или выпить алкоголь. Приехавший к куртизанке екатеринбуржец рискует оставить все свои деньги и ничего не получить взамен. Под стражей десятков амбалов Амбалы из групп быстрого реагирования готовы выехать к куртизанкам за несколько минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инсайдер уточнил, что чаще всего девушки указывают свое местоположение как «район Южного автовокзала». Именно там находятся многие салоны эротического массажа, сотрудницы которых, вероятно, могут подрабатывать на дому — под охраной крепких бойцов, находящихся непосредственно в салоне или неподалеку от него. Вербовщики обещают девушкам полную защищенность, предполагающую, что охрана в течение нескольких минут будет в апартаментах и выведет даже самого опасного гостя. В случае выезда для девушки выделяется автомобиль с личным водителем, а также, предположительно, усиленной охраной, чтобы проститутку не смогли застать врасплох недобросовестные клиенты. «Человек верит в то, что ему расписывают: красивая фигура, полный комфорт, безопасность. Ему показывают красивые фотографии, видео, но это все профессиональные съемки. Приезжая на квартиру, клиент рискует увидеть совсем не то, что ему расписывали. И тут встает вопрос — а сможет ли человек просто уйти, если с него уже собрались взять деньги? Учитывая, что неподалеку от квартиры дежурит группа быстрого реагирования, они могут принять недовольного клиента за того, кто просто не захотел платить. Что может грозить должнику, зависит от ситуации. Это все предположения, конечно», — рассказал собеседник агентства. Черный список клиентов Охранники проституток получают уведомления о клиентах из «черного списка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Те, с кем у куртизанок возникают проблемы, попадают в «черный список», к которому имеют доступ все работницы индустрии, менеджеры и охрана. Для них оформляется карточка гостя. В ней указывается имя, номер телефона, скрин переписки и адрес, на который приезжал к проститутке или вызывал ее к себе клиент. Указываются его особые приметы, а также другие детали: находился ли человек под наркотиками или был пьян, каким способом платил и что пытался сделать с девушкой — полное досье на человека. Такая база насчитывает сотни карточек недобросовестных клиентов. Администрация группы призывает не переписываться и не созваниваться с теми, кто находится в «черном списке». Такие люди навсегда теряют доступ к сети каналов с проститутками, даже если сменят аккаунт. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге расцветает бизнес проституции, который фактически легализовали предприимчивые сутенеры: под их началом собрались рекламщики, менеджеры, суровые вышибалы и сами ветреные девушки. Бизнесмены придумали, как получать сотни тысяч, развивать рекламные каналы и оставаться невидимыми для силовиков. Сам клиент, решив воспользоваться услугами, попадает в опасность, рискуя деньгами и жизнью. Схема работы проституции и устройство империи секса — в материале URA.RU. Новые технологии позволили модернизировать рынок проституции в Екатеринбурге. Девушкам стало не обязательно рисковать, выходя на люди и прямо предлагая свои услуги. Риск переложили на клиента. Кибер-сутенеры создали сеть telegram-каналов для интим-знакомств, где женщины могут рекламировать свои услуги, проверять людей и приглашать к себе только тех, кому доверяют. В случае опасности на помощь проститутке мгновенно приезжает группа охранников, а сам клиент попадает в черный список и рискует по-крупному задолжать бандитам. Сеть каналов на тысячи человек Путь к покупке секса для екатеринбуржцев начинается с попадания в telegram-каналы, ссылка на которые передается между знакомыми. Обширная сеть включает в себя около 20 ссылок на тематические группы. Содержание всех каналов примерно одинаковое: девушка размещает свое заманивающее объявление и указывает условия, на которых готова на встречу. Указывается, на что способна секс-работница, принимает у себя или готова к выезду. Главное, что хранится в секрете, — это адрес и цена за час. Это клиент узнает только в личном общении с девушкой, в результате чего оказывается в руках мошенников и вышибал. В каналах предлагается широчайший спектр услуг, чтобы заманить доверчивых граждан. Екатеринбуржцам предлагают классический секс, продажу интимного видео, массаж, минет, фистинг, утехи с элементами доминации, БДСМ, использование искусственного члена, футфетиш и даже обслуживание семейных пар. Куртизанки приглашают в элитные апартаменты с алкоголем, ванными принадлежностями и другими удобствами. Распространению таких объявлений не препятствуют ни администраторы, ни силовики. При этом пользование услугами секс-работниц грозит смертельной опасностью — через них могут проходить сотни людей с различными заболеваниями, которые легко передадутся новому партнеру. Сообщения в чатах знакомств появляются круглосуточно, в «горячие часы» (выходные и вечера) размещается по несколько объявлений в минуту. Некоторые клиенты сами пишут запрос и предлагают встретиться за городом или выражают готовность ехать к одной из куртизанок на дом. Цена обговаривается отдельно с каждой (выезд, вероятно, обойдется клиенту дороже, поскольку в стоимость заложена услуга личного водителя). Для тех проституток, которые могут позволить себе более дорогую и эффективную рекламу, создан отдельный канал. Там кибер-сутенеры позволяют за деньги размещать фотографии и видео с именем, возрастом и контактами. Девушка может оставить номер телефона и рассказать о своих способностях. В таких каналах конкуренция значительно ниже, посты появляются редко и привлекают больше внимания. При этом девушки, публикуя свои данные, могут легко попасть в руки силовиков или недоброжелателей. «По номеру телефона и даже нику в Telegram умельцы легко могут вычислить местонахождение и другие личные данные владельца. Этой технологией, к сожалению, владеют не только силовики, но и так называемые „сталкеры“, которые могут вычислить девушку и преследовать ее», — уточнил осведомленный собеседник URA.RU. Девушкам, находящихся в отрасли постоянно, предлагают устроиться на работу, обещая предоставить апартаменты, личного водителя, полную безопасность, конфиденциальность и свободный график. Заработанное делится с работодателем пополам. Стоимость часа может варьироваться от двух до двадцати тысяч рублей — в зависимости от предлагаемых услуг и финансового состояния гостя. Некоторые девушки напрямую пишут, что рассчитывают на компанию состоятельных мужчин. Однако заработанные деньги оборачиваются большими рисками для работницы: от венерических заболеваний от клиентов (большинство из которых не следит за своим здоровьем) до изнасилования и убийства. Сеть каналов вобрала в себя от четырех до восьми тысяч подписчиков в каждом. Записи в чатах, как правило, удаляются каждый день. Число екатеринбуржцев, ежедневно читающих пикантные объявления, вычислить невозможно. Секретный язык и уловки За время работы кибер-проституции у куртизанок и их пиарщиков выработался секретный язык, который понятен только посвященным и опытным в секс-индустрии. Как правило, язык состоит из аббревиатур, обозначающих те или иные виды секс-услуг. Редакция URA.RU не может опубликовать их список по этическим соображениям. Девушки частно указывают, что работают без предоплаты, обещают профессиональный секс и иными способами рекламируют свои услуги. «[Секс], который унесет вас на вершину блаженства. Позвольте мне окунуть вас с головой в мир эротических фантазий», — пишет одна из девушек. На деле красивые формулировки часто являются лишь словами, рассказал URA.RU осведомленный источник, высказавший мнение по поводу секс-индустрии в городе. Он уточнил, что часто девушки используют различные уловки, чтобы пригласить клиента на час, но оставить его на более длительное время, чтобы заработать больше. Среди таких уловок может быть предложение принять вместе джакузи, выкурить кальян или выпить алкоголь. Приехавший к куртизанке екатеринбуржец рискует оставить все свои деньги и ничего не получить взамен. Под стражей десятков амбалов Инсайдер уточнил, что чаще всего девушки указывают свое местоположение как «район Южного автовокзала». Именно там находятся многие салоны эротического массажа, сотрудницы которых, вероятно, могут подрабатывать на дому — под охраной крепких бойцов, находящихся непосредственно в салоне или неподалеку от него. Вербовщики обещают девушкам полную защищенность, предполагающую, что охрана в течение нескольких минут будет в апартаментах и выведет даже самого опасного гостя. В случае выезда для девушки выделяется автомобиль с личным водителем, а также, предположительно, усиленной охраной, чтобы проститутку не смогли застать врасплох недобросовестные клиенты. «Человек верит в то, что ему расписывают: красивая фигура, полный комфорт, безопасность. Ему показывают красивые фотографии, видео, но это все профессиональные съемки. Приезжая на квартиру, клиент рискует увидеть совсем не то, что ему расписывали. И тут встает вопрос — а сможет ли человек просто уйти, если с него уже собрались взять деньги? Учитывая, что неподалеку от квартиры дежурит группа быстрого реагирования, они могут принять недовольного клиента за того, кто просто не захотел платить. Что может грозить должнику, зависит от ситуации. Это все предположения, конечно», — рассказал собеседник агентства. Черный список клиентов Те, с кем у куртизанок возникают проблемы, попадают в «черный список», к которому имеют доступ все работницы индустрии, менеджеры и охрана. Для них оформляется карточка гостя. В ней указывается имя, номер телефона, скрин переписки и адрес, на который приезжал к проститутке или вызывал ее к себе клиент. Указываются его особые приметы, а также другие детали: находился ли человек под наркотиками или был пьян, каким способом платил и что пытался сделать с девушкой — полное досье на человека. Такая база насчитывает сотни карточек недобросовестных клиентов. Администрация группы призывает не переписываться и не созваниваться с теми, кто находится в «черном списке». Такие люди навсегда теряют доступ к сети каналов с проститутками, даже если сменят аккаунт. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.