Россия создает коалицию стран-жертв современной колонизации

Западу выставят счет на триллионы долларов

19 июня 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

РФ строит альянс для борьбы с неоколониализмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия создаст коалицию стран-жертв неоколониализма. Вместе с пострадавшими от современной колонизации странами РФ выставит счет Западу. Речь идет о триллионах долларов, сообщили URA.RU в оргкомитета Форума сторонников борьбы с неоколониализмом. Международный форум, представляющий интересы большего числа населения Земли, должен начать работу осенью, в подготовку к нему активно включилось Министерство иностранных дел РФ (МИД). Лавров рассказал о роли РФ в борьбе с современным колониализмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 июня, выступая на заседании комиссии генсовета «Единой России» (ЕР), назвал «отрадным» то, что ЕР удалось наладить диалог с десятками зарубежных движений, объединений и партий практически на всех континентах. Министр особенно отметил усилия единороссов по созданию мировой антиколониальной коалиции. «МИД сразу подключился и помогает организовать в Москве 18—20 октября международный Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Я во всех своих поездках в африканские страны на каждых переговорах с главами государств, министрами рассказывал про эту инициативу. Многие о ней уже знают, многие правящие партии подключились к участию в работе организационного комитета. Но были и такие, кто пока еще этого не сделали, но проявили значительный интерес к форуму», — рассказал министр. В Африке тема коалиции против неоколонизаторов вызвала сильный интерес Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лавров пообещал помочь ЕР собрать «солидную команду» стран-участниц для форума и анонсировал создать по итогам некий «международный механизм» для противостояния неоколониализму: «Считаю, что это очень важная инициатива. Весомая заявка на интеллектуальное лидерство России в формировании повестки дня международных отношений». Один из организаторов осеннего форума — председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Он рассказал URA.RU, что работа над международным механизмом, о котором говорил Лавров, идет прямо сейчас в сотрудничестве с другими странами-будущими участниками форума. Осенью мероприятие должны посетить около 70 государств с примерно 4 млрд общего населения. «Работа ведется, как в двухстороннем формате, то есть когда мы встречаемся с делегациями из других стран по отдельности, так и в многостороннем, в частности в рамках оргкомитета по подготовке Форума. Короткой дороги к механизму не существует, так как для нас важно, чтобы он был согласован консенсусом. На нашем оргкомитете прозвучала предложение: страны, пострадавшие от колониализма и неколониализма должны предъявить колонизаторам счет. В том числе, счет должна предъявить и Россия. Мы ведь иногда с высока на это смотрим, что мы только другим помогаем от колониализма избавляться. На сам деле нам самим только недавно удалось избавиться от неоколониальных пут. Например, только в конце нулевых мы смогли рассчитаться с внешними долгами, возникшими в результате неоколониальной политики Запада в отношении нашей страны. О точной сумме говорить рано, но понятно, что речь в счете будет идти о триллионах долларов», — сообщил сенатор. Сенатор Андрей Климов считает, что Россия должна выставить счет колонизаторам Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Климова, санкции, введенные против РФ после начала СВО должны рассматриваться отдельно от вопроса неоколониализма, и при выставлении счета Россия должна фокусироваться скорее на периоде 90-х годов. Сенатор добавил, что в разных странах есть разные определения слова «неоколониализм», но все они описывают, по сути, разграбление стран как во времена колониализма, но с использованием новых методов вроде финансовых, НКО и переманивания к себе талантливых специалистов. Почетный доктор Университета Западного Кейпа в ЮАР Владимир Шубин заявил URA.RU, что тема неоколониализма в Африке актуальна, но переоценивать ее влияние не стоит: «Не могу говорить с точки зрения Форума, так как не знаю о мероприятии, но если говорить в принципе, то страны Африки и в целом глобального Юга действительно сталкиваются с колоссальным давлением со стороны США, когда пытаются заниматься самостоятельной политикой. Про неоклониализм в Африке говорят часто. Но страны континента не хотят окончательно ссорится с Западом, им приходится лавировать, вести осторожную политику». Статья по теме «Руководство ЮАР четко заявило: арестовывать Путина они не будут» Другой регион, традиционно упоминаемый в связи с неоколониализмом и при этом дружественный РФ — Латинская Америка. По словам замдиректора Института Латинской Америки РАН Николая Калашникова, особенно актуальная сейчас тема доктрины Монро, к которой американцы пытаются вернуться. «Суть этой доктрины, принятой в 19 веке, в том, что США объявили Латинскую Америку сферой своих интересов, никого другого туда допускать страна не намерена и будет сама определять путь развития региона. О доктрине официальные лица США говорят сейчас вполне публично. При этом в Латинской Америке наоборот тренд на левый поворот. Новые правительства не то чтобы разрывают отношения с Вашингтоном, но работают над тем, чтобы можно было проводить независимую политику», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия создаст коалицию стран-жертв неоколониализма. Вместе с пострадавшими от современной колонизации странами РФ выставит счет Западу. Речь идет о триллионах долларов, сообщили URA.RU в оргкомитета Форума сторонников борьбы с неоколониализмом. Международный форум, представляющий интересы большего числа населения Земли, должен начать работу осенью, в подготовку к нему активно включилось Министерство иностранных дел РФ (МИД). Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 июня, выступая на заседании комиссии генсовета «Единой России» (ЕР), назвал «отрадным» то, что ЕР удалось наладить диалог с десятками зарубежных движений, объединений и партий практически на всех континентах. Министр особенно отметил усилия единороссов по созданию мировой антиколониальной коалиции. «МИД сразу подключился и помогает организовать в Москве 18—20 октября международный Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Я во всех своих поездках в африканские страны на каждых переговорах с главами государств, министрами рассказывал про эту инициативу. Многие о ней уже знают, многие правящие партии подключились к участию в работе организационного комитета. Но были и такие, кто пока еще этого не сделали, но проявили значительный интерес к форуму», — рассказал министр. Лавров пообещал помочь ЕР собрать «солидную команду» стран-участниц для форума и анонсировал создать по итогам некий «международный механизм» для противостояния неоколониализму: «Считаю, что это очень важная инициатива. Весомая заявка на интеллектуальное лидерство России в формировании повестки дня международных отношений». Один из организаторов осеннего форума — председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Он рассказал URA.RU, что работа над международным механизмом, о котором говорил Лавров, идет прямо сейчас в сотрудничестве с другими странами-будущими участниками форума. Осенью мероприятие должны посетить около 70 государств с примерно 4 млрд общего населения. «Работа ведется, как в двухстороннем формате, то есть когда мы встречаемся с делегациями из других стран по отдельности, так и в многостороннем, в частности в рамках оргкомитета по подготовке Форума. Короткой дороги к механизму не существует, так как для нас важно, чтобы он был согласован консенсусом. По словам Климова, санкции, введенные против РФ после начала СВО должны рассматриваться отдельно от вопроса неоколониализма, и при выставлении счета Россия должна фокусироваться скорее на периоде 90-х годов. Сенатор добавил, что в разных странах есть разные определения слова «неоколониализм», но все они описывают, по сути, разграбление стран как во времена колониализма, но с использованием новых методов вроде финансовых, НКО и переманивания к себе талантливых специалистов. Почетный доктор Университета Западного Кейпа в ЮАР Владимир Шубин заявил URA.RU, что тема неоколониализма в Африке актуальна, но переоценивать ее влияние не стоит: «Не могу говорить с точки зрения Форума, так как не знаю о мероприятии, но если говорить в принципе, то страны Африки и в целом глобального Юга действительно сталкиваются с колоссальным давлением со стороны США, когда пытаются заниматься самостоятельной политикой. Другой регион, традиционно упоминаемый в связи с неоколониализмом и при этом дружественный РФ — Латинская Америка. По словам замдиректора Института Латинской Америки РАН Николая Калашникова, особенно актуальная сейчас тема доктрины Монро, к которой американцы пытаются вернуться. «Суть этой доктрины, принятой в 19 веке, в том, что США объявили Латинскую Америку сферой своих интересов, никого другого туда допускать страна не намерена и будет сама определять путь развития региона. О доктрине официальные лица США говорят сейчас вполне публично. При этом в Латинской Америке наоборот тренд на левый поворот. Новые правительства не то чтобы разрывают отношения с Вашингтоном, но работают над тем, чтобы можно было проводить независимую политику», — подытожил эксперт.