Россия лоббирует вступление в БРИКС нового кандидата

Страна поможет Москве строить многополярный мир

22 июня 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Бангладеш подал заявку на вступление в БРИКС Фото: Александр Мамаев © URA.RU Заявку Бангладеш на присоединение к БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) большинство стран блока восприняли прохладно, но Россия поддержит партнера. Так эксперты комментируют URA.RU новость о том, что Дакка официально обратилась в БРИКС с запросом о присоединении. По словам аналитиков, Бангладеш активно взаимодействует с большим числом стран в различных организациях, что делает ее страной-примером философии многополярного мира, который выстраивает РФ. В БРИКС просятся все больше стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина 21 июня после встречи с президентом Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой объявила о том, что обратилась в БРИКС с запросом на членство в организации. Президент ЮАР уже поддержал заявку. Бангладеш — экономически активно развивающаяся страна с небольшим госдолгом: 20,6% от номинального ВВП. Государство имеет тесные экономические связи с Россией. Москва — крупнейший поставщик удобрений и зерна в страну. В свою очередь Россия — один из крупнейших рынков сбыта для Бангладеш. Также в 2011 году компания «Росатом» заключила с руководством республики договор о строительстве атомной электростанции «Руппур». Коммерческая эксплуатация первого блока должна начаться в 2025 году. К санкциям против РФ Дакка не присоединилась. По этим причинам можно ожидать, что Москва поддержит заявку Бангладеш на вступление в БРИКС. К тому же, как отмечает завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов, Россия выступает за максимальное увеличение БРИКС, так как это сделает организацию сильнее. Однако другие члены альянса могут смотреть на Бангладеш иначе. «Индия может быть против членства Бангладеш, так как хочет единолично представлять регион. Правда, с другой стороны, сейчас страна проводит политику на подобии Турции, прагматичную, пытаясь максимальную выгоду выжать из ситуации с санкциями. Другое дело, если Индия не будет против Бангладеш, то ее могут заблокировать другие страны, не желающие, в свою очередь, создавать прецедент для кандидатов уже из своих регионов», — объясняет Осипов. У Москвы исторически хорошие отношения с Бангладеш Фото: Анна Майорова © URA.RU Схожего мнения придерживается бывший посол России в Бангладеш Сергей Величкин. По его словам, республику с Россией связывают особые отношения, которые корнями уходят в советское время. При этом эксперт сомневается, что заявку Дакки согласуют в ближайшее время, так как решение о новом члене БРИКС принимается коллегиально, одного голоса России будет мало. «Бангладеш получила независимость от Пакистана в 1971 году, победив в войне. Москва тогда выступила на стороне Дакки, благодаря этому, а также помощи Индии, они в конфликте и победили. При этом Бангладеш старается взаимодействовать с как можно большим числом международных игроков в рамках различных организаций. Даже с тем же Пакистаном страна помирилась уже достаточно давно. Дакка — давний участник движения неприсоединения к различным военным блокам и так далее. Иными словами, Бангладеш — отличный пример страны, которая вписывается в философию многополярного мира, который выстраивает сейчас Россия. По этим причинам, а также из-за того, что Москва в принципе выступает за расширение БРИКС, я думаю, заявка Дакки будет нами поддержана», — говорит эксперт. Статья по теме Россия сделала шаг к созданию новой валюты Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский сомневается, что заявка Дакки будет встречена с энтузиазмом: «Бангладеш — не лидер своего региона, в отличии от действующих членов БРИКС. Возникает вопрос: что может дать эта страна? Поэтому остальные члены альянса к ее членству отнесутся прохладно. Россия выступает за расширение БРИКС, но все же не считает, что это нужно делать совсем без ограничений. Здесь нет ничего против Бангладеш, просто к выбору будущих членов стараются подойти с осторожностью», — подытожил Волхонский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявку Бангладеш на присоединение к БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) большинство стран блока восприняли прохладно, но Россия поддержит партнера. Так эксперты комментируют URA.RU новость о том, что Дакка официально обратилась в БРИКС с запросом о присоединении. По словам аналитиков, Бангладеш активно взаимодействует с большим числом стран в различных организациях, что делает ее страной-примером философии многополярного мира, который выстраивает РФ. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина 21 июня после встречи с президентом Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой объявила о том, что обратилась в БРИКС с запросом на членство в организации. Президент ЮАР уже поддержал заявку. Бангладеш — экономически активно развивающаяся страна с небольшим госдолгом: 20,6% от номинального ВВП. Государство имеет тесные экономические связи с Россией. Москва — крупнейший поставщик удобрений и зерна в страну. В свою очередь Россия — один из крупнейших рынков сбыта для Бангладеш. Также в 2011 году компания «Росатом» заключила с руководством республики договор о строительстве атомной электростанции «Руппур». Коммерческая эксплуатация первого блока должна начаться в 2025 году. К санкциям против РФ Дакка не присоединилась. По этим причинам можно ожидать, что Москва поддержит заявку Бангладеш на вступление в БРИКС. К тому же, как отмечает завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов, Россия выступает за максимальное увеличение БРИКС, так как это сделает организацию сильнее. Однако другие члены альянса могут смотреть на Бангладеш иначе. «Индия может быть против членства Бангладеш, так как хочет единолично представлять регион. Правда, с другой стороны, сейчас страна проводит политику на подобии Турции, прагматичную, пытаясь максимальную выгоду выжать из ситуации с санкциями. Другое дело, если Индия не будет против Бангладеш, то ее могут заблокировать другие страны, не желающие, в свою очередь, создавать прецедент для кандидатов уже из своих регионов», — объясняет Осипов. Схожего мнения придерживается бывший посол России в Бангладеш Сергей Величкин. По его словам, республику с Россией связывают особые отношения, которые корнями уходят в советское время. При этом эксперт сомневается, что заявку Дакки согласуют в ближайшее время, так как решение о новом члене БРИКС принимается коллегиально, одного голоса России будет мало. «Бангладеш получила независимость от Пакистана в 1971 году, победив в войне. Москва тогда выступила на стороне Дакки, благодаря этому, а также помощи Индии, они в конфликте и победили. При этом Бангладеш старается взаимодействовать с как можно большим числом международных игроков в рамках различных организаций. Даже с тем же Пакистаном страна помирилась уже достаточно давно. Дакка — давний участник движения неприсоединения к различным военным блокам и так далее. Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский сомневается, что заявка Дакки будет встречена с энтузиазмом: «Бангладеш — не лидер своего региона, в отличии от действующих членов БРИКС. Возникает вопрос: что может дать эта страна? Поэтому остальные члены альянса к ее членству отнесутся прохладно. Россия выступает за расширение БРИКС, но все же не считает, что это нужно делать совсем без ограничений. Здесь нет ничего против Бангладеш, просто к выбору будущих членов стараются подойти с осторожностью», — подытожил Волхонский.