Россия нашла новый аргумент в противостоянии с Западом

Европе и США указали на последствия новых ограничений

31 января 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Россия остается мировым лидером по атомной энергетике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западу придется считаться с мнением России и учитывать возможные последствия при введении новых ограничений. Особенно это касается отраслей атомной энергетики и высокотехнологичных производств. К таким выводам пришли опрошенные URA.RU эксперты, комментируя итоги встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, которая состоялась 31 января. Корпорация «Росатом» объединяет сотни высокотехнологичных предприятий, компаний, которые обладают уникальными компетенциями в сфере атомной промышленности, ядерной энергетики, отметил в ходе встречи Мишустин. «Это стратегический сектор, который имеет ключевое значение для стабильной работы всех отраслей экономики и комфортной жизни миллионов россиян. Компания не только возводит современные атомные станции, но и является в этой сфере мировым лидером. И с момента своего создания серьезно занимается научно-технологическими разработками, заделами в области перспективной энергетики», — сказал премьер. Алексе Лихачев доложил премьеру, что Россия удерживает первое место по строительству АЭС в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе своего доклада глава «Росатома» поблагодарил Мишустина за действия правительства на зарубежном рынке в части признания атомной энергетики «зеленой». В качестве примера он привел Китай, где была принята долгосрочная программа развития, а также Европу, которая сейчас занимается этим вопросом. «Мы продолжаем оставаться лидерами практически по всем компетенциям, связанным с атомной энергетикой в мире. Держимся в тройке, на первых местах в добыче, обогащении урана, в поставках топлива. И конечно, являемся безусловными лидерами с точки зрения строительства атомных станций», — доложил премьеру Лихачев. Согласно официальной информации госкорпорации, за 15 лет было построено 11 новых атомных энергоблоков на территории России и восемь энергоблоков за рубежом. В настоящее время российские атомщики возводят АЭС в восьми странах, а в существующем портфеле заказов своей очереди ждут еще 34 объекта. На стадии сооружения находятся проекты в Бангладеше, Белоруссии, Венгрии, Египте, Индии, Иране, Китае и Турции. Россия продолжает развивать высокотехнологичные секторы экономики за счет атомной промышленности Фото: Анна Майорова © URA.RU Отдельное внимание в ходе рабочей встречи было уделено вопросам создания технологического суверенитета в различных отраслях экономики: поставки установок для нефтехимии и газа, разработка медицинского оборудования, развитие Северного морского пути и обновление ледокольного флота, создание собственных информационных систем и новых цифровых моделей объектов, реализация проектов по утилизации отходов. Состоявшийся диалог между премьером и главой госкорпорации в Госдуме оценивают как важный сигнал и «обновление» информации, с которой должны будут считаться практически все развитые страны мира. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Артем Кирьянов. «Такие встречи интересны не только для внутреннего периметра. Они отслеживаются нашими контрагентами в мире. Не секрет, что атомная промышленность дала огромный толчок в развитии многим мировым секторам экономики, а уровень развития и задел российских ученых не вызывает сомнений. Эту картину нельзя замолчать и с ней придется считаться», — сказал Кирьянов. Аналогичного мнения придерживается эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, особенно сказанное на этой встрече касается США и Европы, которые являются одними из главных покупателей российского ядерного топлива. «В ходе встречи не просто так звучали фразы, что российская сторона является мировым лидером, как в сооружении атомных станций, так и в поставках такого вида энергоносителей. Это фактически сигнал Западу, что не стоит забывать, какую часть рынка занимает Россия и какие последствия могут быть при введении новых ограничений», — считает Юшков. Статья по теме Путин отвел особую роль «Росатому» в борьбе с санкциями Если Россия перестанет поставлять топливо на зарубежные рынки, то другим странам придется останавливать работу своих станций на неопределенный срок, а это значимо ударит по экономике, производству и гражданам, что приведет к недовольствам внутри этих государств, отметил Юшков. Да и восполнить такие объемы топлива на рынке, помимо России, никто не сможет, уточнил эксперт. «Росатом» — последний международный российский игрок, который может представлять интересы России, даже если есть какие-то конфликты и спорные решения, уверен руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Она пережила не один тонкий политический момент на работах по каждому своему объекту, будь то Турция или Иран. Это корпорация, которая вне страны и при поддержке российских властей проводит, хоть и вынужденно, отдельную внешнюю политику. Они очень аккуратно, методично продвигают интересы в странах, которые заинтересованы, но при это учитывают политическую карту и специфику конкретного региона. Встреча с Лихачевым показывает доверие к нему, поэтому он с командой еще у руля», — подытожил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западу придется считаться с мнением России и учитывать возможные последствия при введении новых ограничений. Особенно это касается отраслей атомной энергетики и высокотехнологичных производств. К таким выводам пришли опрошенные URA.RU эксперты, комментируя итоги встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, которая состоялась 31 января. Корпорация «Росатом» объединяет сотни высокотехнологичных предприятий, компаний, которые обладают уникальными компетенциями в сфере атомной промышленности, ядерной энергетики, отметил в ходе встречи Мишустин. «Это стратегический сектор, который имеет ключевое значение для стабильной работы всех отраслей экономики и комфортной жизни миллионов россиян. Компания не только возводит современные атомные станции, но и является в этой сфере мировым лидером. И с момента своего создания серьезно занимается научно-технологическими разработками, заделами в области перспективной энергетики», — сказал премьер. В ходе своего доклада глава «Росатома» поблагодарил Мишустина за действия правительства на зарубежном рынке в части признания атомной энергетики «зеленой». В качестве примера он привел Китай, где была принята долгосрочная программа развития, а также Европу, которая сейчас занимается этим вопросом. «Мы продолжаем оставаться лидерами практически по всем компетенциям, связанным с атомной энергетикой в мире. Держимся в тройке, на первых местах в добыче, обогащении урана, в поставках топлива. И конечно, являемся безусловными лидерами с точки зрения строительства атомных станций», — доложил премьеру Лихачев. Согласно официальной информации госкорпорации, за 15 лет было построено 11 новых атомных энергоблоков на территории России и восемь энергоблоков за рубежом. В настоящее время российские атомщики возводят АЭС в восьми странах, а в существующем портфеле заказов своей очереди ждут еще 34 объекта. На стадии сооружения находятся проекты в Бангладеше, Белоруссии, Венгрии, Египте, Индии, Иране, Китае и Турции. Отдельное внимание в ходе рабочей встречи было уделено вопросам создания технологического суверенитета в различных отраслях экономики: поставки установок для нефтехимии и газа, разработка медицинского оборудования, развитие Северного морского пути и обновление ледокольного флота, создание собственных информационных систем и новых цифровых моделей объектов, реализация проектов по утилизации отходов. Состоявшийся диалог между премьером и главой госкорпорации в Госдуме оценивают как важный сигнал и «обновление» информации, с которой должны будут считаться практически все развитые страны мира. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Артем Кирьянов. «Такие встречи интересны не только для внутреннего периметра. Они отслеживаются нашими контрагентами в мире. Не секрет, что атомная промышленность дала огромный толчок в развитии многим мировым секторам экономики, а уровень развития и задел российских ученых не вызывает сомнений. Эту картину нельзя замолчать и с ней придется считаться», — сказал Кирьянов. Аналогичного мнения придерживается эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, особенно сказанное на этой встрече касается США и Европы, которые являются одними из главных покупателей российского ядерного топлива. Если Россия перестанет поставлять топливо на зарубежные рынки, то другим странам придется останавливать работу своих станций на неопределенный срок, а это значимо ударит по экономике, производству и гражданам, что приведет к недовольствам внутри этих государств, отметил Юшков. Да и восполнить такие объемы топлива на рынке, помимо России, никто не сможет, уточнил эксперт. «Росатом» — последний международный российский игрок, который может представлять интересы России, даже если есть какие-то конфликты и спорные решения, уверен руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Она пережила не один тонкий политический момент на работах по каждому своему объекту, будь то Турция или Иран. Это корпорация, которая вне страны и при поддержке российских властей проводит, хоть и вынужденно, отдельную внешнюю политику. Они очень аккуратно, методично продвигают интересы в странах, которые заинтересованы, но при это учитывают политическую карту и специфику конкретного региона. Встреча с Лихачевым показывает доверие к нему, поэтому он с командой еще у руля», — подытожил собеседник агентства.