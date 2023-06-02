Россия запустила расширение БРИКС

Страна-кандидат даст союзу выход в арабский мир

02 июня 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия хочет в клуб с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия работает над тем, чтобы Саудовская Аравия стала членом БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Так эксперты комментируют URA.RU итоги визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Кейптаун в рамках подготовки к саммиту. За два дня в Южно-Африканской республике министр публично говорил о расширении организации и кулуарно вел об этом переговоры с саудитами. По словам аналитиков, расширение БРИКС станет вызовом для Запада и даст союзу выход в арабский мир. Лавров рассказал о контактах с саудитами по членству в БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кейптауне 2 июня прошла встреча «друзей БРИКС» — 12 государств, которые не входят в организацию, но активно сотрудничают с ней и хотят вступить. Среди них такие страны, как Иран, Аргентина, Бангладеш, Габон, Демократическая Республика Конго, Египет, Индонезия, Казахстан, Коморские Острова, Куба, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Накануне проходила встреча глав МИД БРИКС, на которой много говорили о грядущем расширении блока. В частности, у Сергея Лаврова спрашивали о перспективе вхождения Саудовской Аравии на фоне переговоров министра с делегацией королевства. «Мы действительно обсуждали этот вопрос, я сегодня обсуждал его с министром иностранных дел Саудовской Аравии. Что касается подхода БРИКС [к теме расширения], то он пока формируется», — ответил Лавров. По мнению экспертов, Россия активно работает над тем, чтобы именно Саудовская Аравия стала первым новым членом БРИКС. Как объясняет профессор кафедры управления активами Московского государственного института международных отношений МИД России Владимир Осипов, у королевства есть два весомых преимущества: политический и экономический. Саудовская Аравия — идеальный кандидат в БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Саудовская Аравия — это крупная экономика. Все члены БРИКС хотели бы, чтобы экономики такого размера входили в клуб. Это повышает его силу и престижность. Однако, если Россия и Китай выступают за то, чтобы делать членами БРИКС всех, кто захочет, у других стран свои соображения. Например, Бразилия бы хотела „застолбить“ за собой Латинскую Америку и поэтому не приветствует вхождение Аргентины в БРИКС. У ЮАР похожие взгляды на потенциальное членство Нигерии. Саудовская Аравия хороша тем, что не вызывает ни у кого нареканий», — объясняет Осипов. Эксперт добавляет, что включение в клуб Саудовской Аравии также будет означать, что клуб имеет выход в арабский мир. Это дополнительно усилит его политическое и экономическое влияние. Кандидат исторических наук и научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин подчеркивает, что Саудовская Аравия в последнее время стремится не только в БРИКС, но и в Шанхайскую Организацию Сотрудничества (ШОС), куда также входит Россия. По мнению эксперта, в настоящее время идет работа над интеграцией двух наднациональных клубов. Этому процессу активно помогает Москва, которой нужен мощный противовес сражающегося против нее Запада. «Включением Саудовской Аравии и других стран с развивающийся экономикой в БРИКС и ШОС — это шаги в сторону создания серьезного вызова для Запада. Это будет экономический союз, подкрепленный культурной и военно-политической функцией. Если Саудовскую Аравию действительно в ближайшее время примут в БРИКС — это будет хороший залог для успеха наднационального союза», — считает Бредихин. Статья по теме «Руководство ЮАР четко заявило: арестовывать Путина они не будут» Доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев отмечает, что отношения России и Саудовской Аравии прошли путь от токсичных до дружественных. Поэтому Москва заинтересована в том, чтобы БРИКС расширился, включив в себя королевство. «В советское время Эр-Рияд смотрел на нас негативно, как на страну, нарушающую покой на Ближнем Востоке. После 1991 года отношение сохранилось по инерции, к тому же саудиты поддерживали чеченских сепаратистов. Однако в последние годы все изменилось. Мы нашли взаимопонимание по нефтяному рынку в условиях санкций, сотрудничаем по ОПЕК+. При том, что для Эр-Рияда все еще главный партнер — США, королевство старается проводить независимую политику, что нами приветствуется», — говорит Шмелев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия работает над тем, чтобы Саудовская Аравия стала членом БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Так эксперты комментируют URA.RU итоги визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Кейптаун в рамках подготовки к саммиту. За два дня в Южно-Африканской республике министр публично говорил о расширении организации и кулуарно вел об этом переговоры с саудитами. По словам аналитиков, расширение БРИКС станет вызовом для Запада и даст союзу выход в арабский мир. В Кейптауне 2 июня прошла встреча «друзей БРИКС» — 12 государств, которые не входят в организацию, но активно сотрудничают с ней и хотят вступить. Среди них такие страны, как Иран, Аргентина, Бангладеш, Габон, Демократическая Республика Конго, Египет, Индонезия, Казахстан, Коморские Острова, Куба, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Накануне проходила встреча глав МИД БРИКС, на которой много говорили о грядущем расширении блока. В частности, у Сергея Лаврова спрашивали о перспективе вхождения Саудовской Аравии на фоне переговоров министра с делегацией королевства. «Мы действительно обсуждали этот вопрос, я сегодня обсуждал его с министром иностранных дел Саудовской Аравии. Что касается подхода БРИКС [к теме расширения], то он пока формируется», — ответил Лавров. По мнению экспертов, Россия активно работает над тем, чтобы именно Саудовская Аравия стала первым новым членом БРИКС. Как объясняет профессор кафедры управления активами Московского государственного института международных отношений МИД России Владимир Осипов, у королевства есть два весомых преимущества: политический и экономический. «Саудовская Аравия — это крупная экономика. Все члены БРИКС хотели бы, чтобы экономики такого размера входили в клуб. Это повышает его силу и престижность. Однако, если Россия и Китай выступают за то, чтобы делать членами БРИКС всех, кто захочет, у других стран свои соображения. Например, Бразилия бы хотела „застолбить“ за собой Латинскую Америку и поэтому не приветствует вхождение Аргентины в БРИКС. У ЮАР похожие взгляды на потенциальное членство Нигерии. Саудовская Аравия хороша тем, что не вызывает ни у кого нареканий», — объясняет Осипов. Эксперт добавляет, что включение в клуб Саудовской Аравии также будет означать, что клуб имеет выход в арабский мир. Это дополнительно усилит его политическое и экономическое влияние. Кандидат исторических наук и научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин подчеркивает, что Саудовская Аравия в последнее время стремится не только в БРИКС, но и в Шанхайскую Организацию Сотрудничества (ШОС), куда также входит Россия. По мнению эксперта, в настоящее время идет работа над интеграцией двух наднациональных клубов. Этому процессу активно помогает Москва, которой нужен мощный противовес сражающегося против нее Запада. Доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев отмечает, что отношения России и Саудовской Аравии прошли путь от токсичных до дружественных. Поэтому Москва заинтересована в том, чтобы БРИКС расширился, включив в себя королевство. «В советское время Эр-Рияд смотрел на нас негативно, как на страну, нарушающую покой на Ближнем Востоке. После 1991 года отношение сохранилось по инерции, к тому же саудиты поддерживали чеченских сепаратистов. Однако в последние годы все изменилось. Мы нашли взаимопонимание по нефтяному рынку в условиях санкций, сотрудничаем по ОПЕК+. При том, что для Эр-Рияда все еще главный партнер — США, королевство старается проводить независимую политику, что нами приветствуется», — говорит Шмелев.