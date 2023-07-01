Госдума хочет поменять правила начисления выплат

Ярослав Нилов — о четырехдневной рабочей неделе, льготах для молодых и отказе от мигрантов

01 июля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

МРОТ необходимо поднять до 30 тысяч рублей, считает Ярослав Нилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2024 году ожидается повышение МРОТ (минимального размера оплаты труда) до 20 тысяч рублей, вместе с ним вырастет и ряд пособий. О том, как отразятся изменения на доходах в регионах и что еще нужно предпринять Госдуме для решения пенсионного вопроса, поддержки демографии и повышения уровня жизни в России, рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Выплаты семьям — Самый большой класс людей в России — это бедные (по данным Росстата, в 2022 году численность их составила 14,3 млн человек, в 2021 году — 16 млн). Как перевести их в средний класс? Пенсии работающим пенсионерам должны быть проиндексированы, считает Ярослав Нилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Две величины, влияющие на всю социальную сферу, в том числе на уровень бедности, — это МРОТ и прожиточный минимум (базовый размер в 2023 году составляет 14 375 рублей, — прим. URA.RU). Нужно увеличить их размеры и снизить налоги для тех, кто получает мало, введя прогрессивную шкалу налогообложения. Еще нужно упразднить схему веерной помощи — это когда господдержку получают все представители какой-либо категории вне зависимости от критериев нуждаемости. Но если исключить тех, кому помощь не нужна, за счет этого ее размеры можно увеличить для остальных. Из того, что еще нужно сделать — вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, либо вывести их из числа застрахованных лиц. Тогда работодатели не будут платить за них взносы в Социальный фонд, а пенсионерам будут выплачивать проиндексированные пенсии. Кроме того, на федеральном уровне до сих пор не определена такая группа, как «Дети войны». Это отдано на откуп субъектам. Необходимо закрепить этот статус и единые меры социальной поддержки. Используя эти механизмы, можно уровень жизни и покупательную способность граждан постепенно повысить. — До каких размеров может быть увеличен МРОТ? — МРОТ определяется Федеральным законом, а прожиточный минимум — Постановлением Правительства. Часто путают, говоря, что от региона к региону МРОТ отличается. Это не так. У субъектов есть право устанавливать минимальную заработную плату. Но она должна быть не ниже МРОТ. Со следующего года он будет повышен на 18,5%, по предварительным подсчетам, это около 20 тысяч рублей. Хотя мы в ЛДПР считаем, что и этого недостаточно. Труд в России недооценен, унижен и не сопоставим по стоимости с самыми отсталыми странами Европы. Мы считаем, что МРОТ сегодня должен быть не ниже 30 тысяч рублей. — Какие нужны механизмы для увеличения МРОТ? В 2024 году МРОТ составит 20 тысяч рублей, отметил Ярослав Нилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Нам нужно вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Тех, кто получают маленькие зарплаты, освобождать от подоходного налога, а тем, кому выплачивают, скажем, по миллиону в месяц, налоговую ставку сделать выше. Ну, и, конечно, ценность труда как такового нужно поднимать, а вместе с этим — и зарплаты ( подробнее — на нашем RUTUBE канале ). — Часто у граждан возникают сложности в получении многих выплат, плюс нет достаточного информирования. Как изменить эту ситуацию? — Действительно, многие граждане не знают о том, какими правами они обладают, какие им положены льготы, выплаты на Федеральном, на региональном уровне. Звучит жутко, но это не только чиновничья безалаберность, по моему мнению, но и способ экономии средств. Президент поставил задачу по созданию так называемого социального казначейства по принципу «одного окна», рассказал Ярослав Нилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Например, я знаю о социальном налоговом вычете. Но ни разу в жизни им не пользовался. Соответственно, эти деньги остаются в бюджете, как и деньги тех, кто о своих выплатах просто не знает. Президент в свое время поставил задачу создать, так называемое, «социальное казначейство» по принципу «одного окна». Когда гражданину не нужно будет заниматься выяснением, что ему положено. Зашел на один информационный ресурс, посмотрел и оформил. Со временем, когда такая система закончит выстраиваться, ситуация с выплатами станет намного лучше. Главный принцип социальной политики — это адресность, то есть помощь тем, кто действительно нуждается. — В некоторые регионах России жители недовольны размерами различных выплат. Соотносятся ли они с реальными потребностями? — У нас выплат очень много для разных категорий. Те же повышающие коэффициенты зависят от территории их получения, но не «переезжают» вместе с теми же пенсионерами в другие регионы. Например, это касается «северных» надбавок. Мы выходили с инициативой, чтобы эти коэффициенты использовались всегда, но нас не поддержали. А если говорить о потребностях, конечно, на 10 тысяч в Москве и в Ненецком округе можно купить разные продуктовые наборы. Социальная сфера касается каждого из нас — с момента зачатия и до смерти. И все вопросы, возникающие «от и до», полностью мы решить, думаю, вряд ли сможем. Чем больше денег государство будет вкладывать, тем больше вопросов будет появляться. И все это требует все новых и новых затрат. По закону неработающий пенсионер не может получать меньше прожиточного минимума в соответствующем регионе. Поэтому к пенсии он получает доплату из регионального или из федерального бюджета, чтобы итоговый доход соответствовал прожиточному минимуму. Но он везде разный! И очень часто, несмотря на имеющиеся рекомендации, он занижается. А если он занижается для трудоспособных, для пенсионеров прожиточный минимум оказывается еще ниже — отсюда и маленькие доплаты. — Могут ли вернуть какие-то единоразовые выплаты? В пандемию по COVID-19 единоразовые выплаты давались на подготовку первоклассников к школе Фото: Анна Майорова © URA.RU — В пандемию под угрозой были целые секторы экономики, указом президента объявлялись нерабочие дни с сохранением заработной платы, на работодателей ложилась дополнительная нагрузка. Тогда же принимались меры поддержки для семей с детьми: им давали дополнительные средства на каждого ребенка, а на первоклассников выплатили по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. Тогда все это было необходимо. Если, не дай Бог, ситуация в стране вновь потребует кардинальных мер, конечно, такие решения государство просто обязано будет принять. Трудовое законодательство — Разрабатываются ли какие-то механизмы по выявлению компаний, которые уходят от налогов и выплачивают работникам официально оклад в размере МРОТ? — Сегодня ситуация такова: с одной стороны — большая налоговая нагрузка, зарплата «в конвертах», нелегальная занятость, но с другой —серьезный контроль и администрирование, возможность использования налога на профессиональный доход для самозанятых. Например, если семья с детьми претендует на пособие, то член такой семьи не может быть просто официально безработным — этот статус должен быть обоснованным. Если этого нет, пособие не выплачивается. Чем не стимул для официального трудоустройства? Еще один хороший механизм борьбы с теневой занятостью — введение временного налогового режима на самостоятельную занятость. Он пользуется большим спросом. Смотрите, миллионы людей вышло «из тени» при помощи самозанятости. А со временем мы придем к тому, что со всем этим будут работать системы искусственного интеллекта: анализировать общие доходы и расходы семьи, определять «красную зону» несоответствия между ними. Тогда могут возникнуть вопросы у надзорных органов. — Какие отрасли сейчас особо нуждаются в специалистах? Какие меры принимаются для устранения дефицита? В России острая нехватка сварщиков, сантехников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Сферы, где требуются кадры, — строительная, сельскохозяйственная, ЖКХ, IT. Последняя, кстати, испытывает кадровый голод по всему миру. Также у нас не хватает инженеров и специалистов трудовых профессий: сварщиков, сантехников, механиков и многих других. Что мы предлагаем? Прежде всего, ориентироваться на свои внутренние ресурсы. Нам необходимо развивать трудовую миграцию внутри страны, дать возможность гражданам работать удаленно, смешанно либо вахтовым методом. Здесь не надо ориентироваться на иммигрантов, которых доставляют целыми самолетами. Мы же видим, что за этим стоит еще большее обесценивание труда. Хорошая идея — стимулировать внутреннюю трудовую миграцию при помощи субсидирования аренды жилья, которое планируется внедрить для молодых семей. Есть положительные примеры, когда компании предоставляют работникам бесплатные общежития или снимают для них жилье. — Какой в современных реалиях должна быть рабочая неделя, четырехдневная или пятидневная? — Я с пониманием отношусь к тому, что у нас северная страна, и чаще плохая погода, чем хорошая. И что гражданам нужно больше отдыхать и восстанавливаться. Но любые процессы в этом вопросе должны носить исключительно синергетический и эволюционный характер, никакое поспешное регулирование здесь недопустимо. Дискуссия про четырехдневную рабочую неделю идет с 2019 года. Дмитрий Медведев, тогда еще глава Правительства абсолютно правильно сказал, что в современных условиях пора пересмотреть установленные нормы труда и отдыха. Сегодня с учетом новых технологий, методов, систем, форматов надо сделать так, чтобы человек меньше трудился, больше отдыхал, а доходы его при этом росли, производительность труда не снижалась. И, конечно, чтобы работодателя все это устраивало. Но мы должны понимать, что в любом случае останутся сферы, которые работают в непрерывном формате, например, система здравоохранения, правоохранительные органы и так далее. Возвращение пенсионного возраста В 2024 году в России заканчивается переходный период в «пенсионной реформе» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Ярослав Евгеньевич, стоит ли надеяться на возвращение пенсионного возраста к прежним параметрам — 55 лет для женщин и 60 для мужчин? — В 2024 году у нас заканчивается переходный период: пенсионный возраст у женщин достигнет 60 лет, у мужчин — 65. Думаю, что вероятность снижения небольшая. Хотя я бы очень хотел, чтобы такая возможность была введена как минимум для отдельных категорий граждан, например, жителей Севера и Дальнего Востока, участников СВО, для тех же учителей, врачей. Но, судя по тому, сколько предложений на эту тему было отвергнуто большинством депутатов Госдумы, у положительного исхода, к сожалению, не так много перспектив. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году ожидается повышение МРОТ (минимального размера оплаты труда) до 20 тысяч рублей, вместе с ним вырастет и ряд пособий. О том, как отразятся изменения на доходах в регионах и что еще нужно предпринять Госдуме для решения пенсионного вопроса, поддержки демографии и повышения уровня жизни в России, рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. — Самый большой класс людей в России — это бедные (по данным Росстата, в 2022 году численность их составила 14,3 млн человек, в 2021 году — 16 млн). Как перевести их в средний класс? — Две величины, влияющие на всю социальную сферу, в том числе на уровень бедности, — это МРОТ и прожиточный минимум (базовый размер в 2023 году составляет 14 375 рублей, — прим. URA.RU). Нужно увеличить их размеры и снизить налоги для тех, кто получает мало, введя прогрессивную шкалу налогообложения. Еще нужно упразднить схему веерной помощи — это когда господдержку получают все представители какой-либо категории вне зависимости от критериев нуждаемости. Но если исключить тех, кому помощь не нужна, за счет этого ее размеры можно увеличить для остальных. Из того, что еще нужно сделать — вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, либо вывести их из числа застрахованных лиц. Тогда работодатели не будут платить за них взносы в Социальный фонд, а пенсионерам будут выплачивать проиндексированные пенсии. Кроме того, на федеральном уровне до сих пор не определена такая группа, как «Дети войны». Это отдано на откуп субъектам. Необходимо закрепить этот статус и единые меры социальной поддержки. Используя эти механизмы, можно уровень жизни и покупательную способность граждан постепенно повысить. — До каких размеров может быть увеличен МРОТ? — МРОТ определяется Федеральным законом, а прожиточный минимум — Постановлением Правительства. Часто путают, говоря, что от региона к региону МРОТ отличается. Это не так. У субъектов есть право устанавливать минимальную заработную плату. Но она должна быть не ниже МРОТ. Со следующего года он будет повышен на 18,5%, по предварительным подсчетам, это около 20 тысяч рублей. Хотя мы в ЛДПР считаем, что и этого недостаточно. — Какие нужны механизмы для увеличения МРОТ? — Нам нужно вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Тех, кто получают маленькие зарплаты, освобождать от подоходного налога, а тем, кому выплачивают, скажем, по миллиону в месяц, налоговую ставку сделать выше. Ну, и, конечно, ценность труда как такового нужно поднимать, а вместе с этим — и зарплаты (подробнее — на нашем RUTUBE канале). — Часто у граждан возникают сложности в получении многих выплат, плюс нет достаточного информирования. Как изменить эту ситуацию? Например, я знаю о социальном налоговом вычете. Но ни разу в жизни им не пользовался. Соответственно, эти деньги остаются в бюджете, как и деньги тех, кто о своих выплатах просто не знает. Президент в свое время поставил задачу создать, так называемое, «социальное казначейство» по принципу «одного окна». Когда гражданину не нужно будет заниматься выяснением, что ему положено. Зашел на один информационный ресурс, посмотрел и оформил. Со временем, когда такая система закончит выстраиваться, ситуация с выплатами станет намного лучше. Главный принцип социальной политики — это адресность, то есть помощь тем, кто действительно нуждается. — В некоторые регионах России жители недовольны размерами различных выплат. Соотносятся ли они с реальными потребностями? — У нас выплат очень много для разных категорий. Те же повышающие коэффициенты зависят от территории их получения, но не «переезжают» вместе с теми же пенсионерами в другие регионы. Например, это касается «северных» надбавок. Мы выходили с инициативой, чтобы эти коэффициенты использовались всегда, но нас не поддержали. А если говорить о потребностях, конечно, на 10 тысяч в Москве и в Ненецком округе можно купить разные продуктовые наборы. По закону неработающий пенсионер не может получать меньше прожиточного минимума в соответствующем регионе. Поэтому к пенсии он получает доплату из регионального или из федерального бюджета, чтобы итоговый доход соответствовал прожиточному минимуму. Но он везде разный! И очень часто, несмотря на имеющиеся рекомендации, он занижается. А если он занижается для трудоспособных, для пенсионеров прожиточный минимум оказывается еще ниже — отсюда и маленькие доплаты. — Могут ли вернуть какие-то единоразовые выплаты? — В пандемию под угрозой были целые секторы экономики, указом президента объявлялись нерабочие дни с сохранением заработной платы, на работодателей ложилась дополнительная нагрузка. Тогда же принимались меры поддержки для семей с детьми: им давали дополнительные средства на каждого ребенка, а на первоклассников выплатили по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. Тогда все это было необходимо. Если, не дай Бог, ситуация в стране вновь потребует кардинальных мер, конечно, такие решения государство просто обязано будет принять. — Разрабатываются ли какие-то механизмы по выявлению компаний, которые уходят от налогов и выплачивают работникам официально оклад в размере МРОТ? — Сегодня ситуация такова: с одной стороны — большая налоговая нагрузка, зарплата «в конвертах», нелегальная занятость, но с другой —серьезный контроль и администрирование, возможность использования налога на профессиональный доход для самозанятых. Например, если семья с детьми претендует на пособие, то член такой семьи не может быть просто официально безработным — этот статус должен быть обоснованным. Если этого нет, пособие не выплачивается. Чем не стимул для официального трудоустройства? Еще один хороший механизм борьбы с теневой занятостью — введение временного налогового режима на самостоятельную занятость. Он пользуется большим спросом. Смотрите, миллионы людей вышло «из тени» при помощи самозанятости. — Какие отрасли сейчас особо нуждаются в специалистах? Какие меры принимаются для устранения дефицита? — Сферы, где требуются кадры, — строительная, сельскохозяйственная, ЖКХ, IT. Последняя, кстати, испытывает кадровый голод по всему миру. Также у нас не хватает инженеров и специалистов трудовых профессий: сварщиков, сантехников, механиков и многих других. Что мы предлагаем? Прежде всего, ориентироваться на свои внутренние ресурсы. Нам необходимо развивать трудовую миграцию внутри страны, дать возможность гражданам работать удаленно, смешанно либо вахтовым методом. Здесь не надо ориентироваться на иммигрантов, которых доставляют целыми самолетами. Мы же видим, что за этим стоит еще большее обесценивание труда. — Какой в современных реалиях должна быть рабочая неделя, четырехдневная или пятидневная? — Я с пониманием отношусь к тому, что у нас северная страна, и чаще плохая погода, чем хорошая. И что гражданам нужно больше отдыхать и восстанавливаться. Но любые процессы в этом вопросе должны носить исключительно синергетический и эволюционный характер, никакое поспешное регулирование здесь недопустимо. Дискуссия про четырехдневную рабочую неделю идет с 2019 года. Дмитрий Медведев, тогда еще глава Правительства абсолютно правильно сказал, что в современных условиях пора пересмотреть установленные нормы труда и отдыха. Но мы должны понимать, что в любом случае останутся сферы, которые работают в непрерывном формате, например, система здравоохранения, правоохранительные органы и так далее. — Ярослав Евгеньевич, стоит ли надеяться на возвращение пенсионного возраста к прежним параметрам — 55 лет для женщин и 60 для мужчин? — В 2024 году у нас заканчивается переходный период: пенсионный возраст у женщин достигнет 60 лет, у мужчин — 65. Думаю, что вероятность снижения небольшая. Хотя я бы очень хотел, чтобы такая возможность была введена как минимум для отдельных категорий граждан, например, жителей Севера и Дальнего Востока, участников СВО, для тех же учителей, врачей. Но, судя по тому, сколько предложений на эту тему было отвергнуто большинством депутатов Госдумы, у положительного исхода, к сожалению, не так много перспектив.