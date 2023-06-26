Как можно оценить развитие Екатеринбурга с помощью кино

На экскурсии, говоря о фильме «Сломя голову», горожанам включат песню группы «Звери» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Теперь познакомиться с киноисторией Екатеринбурга может любой желающий. С 12 июля для жителей и гостей города стартуют экскурсии «Город как съемочная площадка», где посетителям расскажут о киноплощадках, в которых задействованы локации города. Испробовать маршрут отправился корреспондент URA.RU.

«Мы попадаем в прошлое нашего города. И кино в этом случае — это лучший способ сделать это максимально быстро, интересно и узнать много о фильмах Свердловской киностудии. Современная молодежь практически не знает наследие нашего кинематографа, а он крутой, потому что есть фильмы, которые до сих пор остаются актуальными», — пояснила причину появления такого формата прогулок экскурсовод Валентина Валентинова.

Маршрут экскурсии составляет около пяти километров и займет три часа, проходить прогулки будут дважды в неделю — по средам и субботам. Как признаются представители киностудии, группы будут небольшие — не более 10 человек, а между точками экскурсовод будет включать музыку, которая соответствует эпохе того или иного фильма.

Всего будет задействовано 14 локаций, с помощью которых горожане и гости города проследят, как менялся Екатеринбург с 1940-х годов до наших времен. Например, Тарасовская набережная возле резиденции губернатора напомнит о фильме «Сломя голову», в котором снимались Егор Корешков, Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Рома «Зверь». Также в картине задействованы такие панорамы, как набережная, Исторический сквер, здание РМК, парк Маяковского и бассейн на крыше БЦ «Высоцкий».

История съемок фильма Владимира Макеранца «Привет, малыш!» снятого в 2001 году, расскажет, как выглядел железнодорожный вокзал и набережная Рабочей молодежи без привычных офисных зеркальных зданий и небоскребов. «Патриотическая комедия», где снимались Алексей Серебряков, Леонид Окунев и Лариса Гузеева, поможет горожанам сравнить, какой была набережная 30 лет назад и какой она стала сейчас. Затем экскурсовод на примере криминальной драмы «Мафия бессмертна» 1993 года пояснит, как здание правительства Свердловской области превратилось в американский небоскреб.

На экскурсии не обойдут стороной и картину «Какая у вас улыбка», где в качестве панорамы используется плотина городского пруда с деревьями и Дом Севастьянова в непривычном горожанам виде — с лозунгом «Слава рабочему классе!» на крыше и в темно-зеленом цвете. Экскурсовод также поведает о фильме «Самый медленный поезд», в котором события происходят весной 1943 года. По словам Валентины Валентиновой, съемки проходили на фоне завода «Монетка», который располагался в Историческом сквере. Сносимое предприятие сыграло роль разрушенного города в годы Великой Отечественной войны.