Зачем страны Запада провели тайные переговоры в Дании по Украине

От предложений США партнерам РФ «становится скучно»

26 июня 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

Страны ЕС попытались выстроить коалицию против России Фото: Московец Илья © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад предпринял попытку переманить дружественные России страны на свою сторону. Так эксперты поясняют URA.RU новость о тайных переговорах представителей разных государств в Дании, которые организовала Украина. По данным СМИ, на встрече Германия, Франция, Великобритания и другие пытались воздействовать на страны Глобального Юга по вопросу СВО. По словам аналитиков, ситуация будет повторяться, однако пока успеха попытки не приносят, так как от предложений США партнерам РФ «становится скучно». В Дании строили альянс против РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Немецкий телеканал ARD со ссылкой на собственный источник 26 июня сообщил, что в Копенгагене прошла международная встреча «в условиях строжайшей секретности», организатором которой была Украина. На ней присутствовали дипломаты из Германии, Великобритании, Франции, Канады, Японии, Италии, а также представители Индии, Южно-Африканской республики (ЮАР), Турции, Саудовской Аравии и Бразилии. На встрече обсуждали перспективы будущих мирных переговоров по Украине. Согласно данным ARD, основная цель собрания — заручиться поддержкой стран, которые «до сих пор нейтральны или проявляют осторожность»: Бразилии, Саудовской Аравии, ЮАР, Индии и Китая. Эти государства с начала спецоперации заняли не просто нейтральную, но, во многом, дружественную России позицию. URA.RU обратился в МИД РФ за комментарием по данной теме, но к моменту публикации ответ не был получен. Попытки вбить клин по украинскому вопросу между Россией и дружественными ей странами не прекращаются несколько последних недель, уверен доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгении Войко. При этом мирные планы, предложенные этими странами, в частности Китаем и африканскими государствами во главе с ЮАР, были либо проигнорированы, либо раскритикованы. «Западные страны пытаются встроится в повестку Глобального Юга и заручиться поддержкой не в вопросе мира, а в антироссийской политике. Насколько такие попытки будут успешны мы еще увидим, но пока можно констатировать, что успеха они не приносят. Страны Глобального Юга не согласны с западной политикой сразу по нескольким вопросам: у Китая нарастает противостояние с США, многим не нравится действующая финансовая система и риторика о том, что российские средства могут заморозить и передать Украине — государства боятся, что и с ними когда-то может случиться то же самое», — объясняет Войко. Западным странам не нравится нейтральная позиция по СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам руководителя Института нового общества Василия Колташова, когда США и их союзники пытаются переманить на свою сторону государства вроде Индии, Бразилии и Турции, последним «становится скучно». Страны Глобального Юга интересует лишь то, что конкретно готовы дать их экономике за поддержку. «Когда Соединенные Штаты рассказывают, что нужно поддержать демократические ценности, что произошло нападение на маленькую демократичную бандеровскую державу, страны Глобального Юга теряют интерес. Здесь не надо обольщаться: они нам не друзья, а имеют свои цели. Турции интересно, сколько к ним приедут западных туристов, Индия хочет, чтобы производства из Китая были перенесены к ним и так далее. Но такой подход для Запада — плохая история. Предложить чего-то подобного они не могут. К тому же не забывайте, что президенту Индии Моди еще недавно был запрещен въезд в США, президент Бразилии Лула да Сильва сидел в тюрьме, главу Турции Реджепа Эрдогана вообще пытались убить. Говорить с ними с помощью угроз также бесполезно», — говорит Колташов. Статья по теме Россия завоевывает один из самых быстрорастущих рынков в мире Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что задача саммита была в том, чтобы нейтральные страны встали в общий строй против России и таким образом создать против Москвы широкую коалицию, но попытка не удалась: «Феодальный подход в отношении Индии, Китая, Бразилии и других стран, когда им настойчиво пытаются указать, какую позицию занять, не пройдет. Тем не менее, попыток перетащить их на свою сторону Запад не оставит. Просто потому что другого выхода у них нет». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад предпринял попытку переманить дружественные России страны на свою сторону. Так эксперты поясняют URA.RU новость о тайных переговорах представителей разных государств в Дании, которые организовала Украина. По данным СМИ, на встрече Германия, Франция, Великобритания и другие пытались воздействовать на страны Глобального Юга по вопросу СВО. По словам аналитиков, ситуация будет повторяться, однако пока успеха попытки не приносят, так как от предложений США партнерам РФ «становится скучно». Немецкий телеканал ARD со ссылкой на собственный источник 26 июня сообщил, что в Копенгагене прошла международная встреча «в условиях строжайшей секретности», организатором которой была Украина. На ней присутствовали дипломаты из Германии, Великобритании, Франции, Канады, Японии, Италии, а также представители Индии, Южно-Африканской республики (ЮАР), Турции, Саудовской Аравии и Бразилии. На встрече обсуждали перспективы будущих мирных переговоров по Украине. Согласно данным ARD, основная цель собрания — заручиться поддержкой стран, которые «до сих пор нейтральны или проявляют осторожность»: Бразилии, Саудовской Аравии, ЮАР, Индии и Китая. Эти государства с начала спецоперации заняли не просто нейтральную, но, во многом, дружественную России позицию. URA.RU обратился в МИД РФ за комментарием по данной теме, но к моменту публикации ответ не был получен. Попытки вбить клин по украинскому вопросу между Россией и дружественными ей странами не прекращаются несколько последних недель, уверен доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгении Войко. При этом мирные планы, предложенные этими странами, в частности Китаем и африканскими государствами во главе с ЮАР, были либо проигнорированы, либо раскритикованы. Страны Глобального Юга не согласны с западной политикой сразу по нескольким вопросам: у Китая нарастает противостояние с США, многим не нравится действующая финансовая система и риторика о том, что российские средства могут заморозить и передать Украине — государства боятся, что и с ними когда-то может случиться то же самое», — объясняет Войко. По словам руководителя Института нового общества Василия Колташова, когда США и их союзники пытаются переманить на свою сторону государства вроде Индии, Бразилии и Турции, последним «становится скучно». Страны Глобального Юга интересует лишь то, что конкретно готовы дать их экономике за поддержку. «Когда Соединенные Штаты рассказывают, что нужно поддержать демократические ценности, что произошло нападение на маленькую демократичную бандеровскую державу, страны Глобального Юга теряют интерес. Здесь не надо обольщаться: они нам не друзья, а имеют свои цели. Турции интересно, сколько к ним приедут западных туристов, Индия хочет, чтобы производства из Китая были перенесены к ним и так далее. Но такой подход для Запада — плохая история. Предложить чего-то подобного они не могут. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что задача саммита была в том, чтобы нейтральные страны встали в общий строй против России и таким образом создать против Москвы широкую коалицию, но попытка не удалась: «Феодальный подход в отношении Индии, Китая, Бразилии и других стран, когда им настойчиво пытаются указать, какую позицию занять, не пройдет. Тем не менее, попыток перетащить их на свою сторону Запад не оставит. Просто потому что другого выхода у них нет».