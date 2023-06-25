25 июня 2023

Зеленский озвучил требование Украины ко всему миру

Зеленский: мировая общественность должна «оказать давление» на Россию
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский призвал мировую общественность «надавить» на Россию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мировая общественность обязана давить на Россию до тех пор, пока не будет достигнут международный порядок. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мир должен оказывать давление на Россию до тех пор, пока международный порядок не будет восстановлен», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Президент Украины добавил, что разговаривал с президентом США Джозефом Байденом о ходе боевых действий и происходящих в России процессах. В ходе переговоров было обсуждено увеличение защиты украинского неба. Зеленский также выразил Байдену благодарность за истребителей.

Ранее пользователи Twitter осудили Зеленского за то, что он потребовал у Запада поставлять ВСУ еще больше военной техники. Кроме того, он негативно высказывался в адрес российского лидера Владимира Путина.

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Мировая общественность обязана давить на Россию до тех пор, пока не будет достигнут международный порядок. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мир должен оказывать давление на Россию до тех пор, пока международный порядок не будет восстановлен», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Президент Украины добавил, что разговаривал с президентом США Джозефом Байденом о ходе боевых действий и происходящих в России процессах. В ходе переговоров было обсуждено увеличение защиты украинского неба. Зеленский также выразил Байдену благодарность за истребителей. Ранее пользователи Twitter осудили Зеленского за то, что он потребовал у Запада поставлять ВСУ еще больше военной техники. Кроме того, он негативно высказывался в адрес российского лидера Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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