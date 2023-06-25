Зеленский озвучил требование Украины ко всему миру

Зеленский: мировая общественность должна «оказать давление» на Россию

26 июня 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал мировую общественность «надавить» на Россию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мировая общественность обязана давить на Россию до тех пор, пока не будет достигнут международный порядок. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мир должен оказывать давление на Россию до тех пор, пока международный порядок не будет восстановлен», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Президент Украины добавил, что разговаривал с президентом США Джозефом Байденом о ходе боевых действий и происходящих в России процессах. В ходе переговоров было обсуждено увеличение защиты украинского неба. Зеленский также выразил Байдену благодарность за истребителей. Ранее пользователи Twitter осудили Зеленского за то, что он потребовал у Запада поставлять ВСУ еще больше военной техники. Кроме того, он негативно высказывался в адрес российского лидера Владимира Путина.

Мировая общественность обязана давить на Россию до тех пор, пока не будет достигнут международный порядок. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мир должен оказывать давление на Россию до тех пор, пока международный порядок не будет восстановлен», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Президент Украины добавил, что разговаривал с президентом США Джозефом Байденом о ходе боевых действий и происходящих в России процессах. В ходе переговоров было обсуждено увеличение защиты украинского неба. Зеленский также выразил Байдену благодарность за истребителей. Ранее пользователи Twitter осудили Зеленского за то, что он потребовал у Запада поставлять ВСУ еще больше военной техники. Кроме того, он негативно высказывался в адрес российского лидера Владимира Путина.