Российские курорты станут дешевле зарубежных

В сфере туризма ввели новое правило

27 июня 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Туры по России подешевеют, уверены эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти РФ нашли способ привлечь россиян на отечественные курорты. Для этого в стране отменят налог на добавленную стоимость (НДС) для путевок по России. Так эксперты URA.RU прокомментировали итоги заседания правительства РФ 27 июня, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. По словам аналитиков, решение кабинета министров увеличит прибыль туроператоров и снизит цены на турпакеты для жителей страны. Правительство разработало законопроект, который отменяет для туроператоров уплату НДС при продаже путевок по России, сообщил во вступительном слове Мишустин. «Это практически пятая часть от их цены. И такая норма будет действовать на протяжении четырех с половиной лет начиная с 1 января 2023 года. От этого налога уже освобождены услуги гостиниц, кемпингов, турбаз и других средств размещения. Нулевая ставка применяется в пассажирских железнодорожных перевозках и перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье», — сказал премьер. Решение правительства привлечет на отечественные курорты еще больше россиян и иностранцев, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение поддержит туристическую отрасль и привлечет еще больше туристов отдохнуть в России, подчеркнул глава правительства РФ. «Наша страна известна своими природными красотами и историческими памятниками разных эпох, художественными шедеврами мирового уровня, разнообразной многонациональной культурой. Конечно, увидеть все это ежегодно стремятся миллионы граждан и гостей из-за рубежа», — сказал Мишустин. В 2022 году начали действовать налоговые послабления для только введенных гостиниц — они могут не платить НДС на протяжении пяти лет, напомнили эксперты URA.RU. Решение об отмене НДС для путевок по России представители турбизнеса и общественных объединений продвигали более семи лет. Аналитики отмечают, что туристическая отрасль нуждается в таком нововведении, так как испытывает трудности, связанные с постпандемийным периодом и нарушением логистики из-за закрытия 11 аэропортов на юге страны. Эти трудности привели к тому, что россияне пытаются удешевить свой отдых, выбирая курорты поближе к дому, чтобы снизить транспортные расходы. Туроператорам станет выгоднее работать на направлениях внутреннего туризма, полагают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Решение правительства РФ повысит маржинальность работы туроператоров на внутреннем рынке, которая традиционно ниже, чем на зарубежном направлении, объясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «В определенной степени эта мера будет сдерживать рост цен, по разным подсчетам от 8-10%, или не допустит их повышения, а возможно и способствует их снижению в определенный период. Речь идет о комплексном турпродукте, а значит помимо туроператора будут вовлекаться гостиницы, перевозчики, дополнительные услуги. Все это будет работать „в светлую“. Государство, конечно, выиграет, но и бизнес не проиграет», — уточнил эксперт. Отмена НДС на путевки повлияет на ценообразование на рынке, уверен председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев. «Ни для кого не секрет, что цены для конечного потребителя на внутреннем направлении очень высокие. Для изменения ситуации рассматривались варианты не рыночного характера — ограничение ценообразования в зависимости от «звездности», введение потолка или диапазона цен. Но это искусственное регулирование экономики. Пошли по рыночному пути: государство снизило налоговую нагрузку при этом не нарушив рыночное ценообразование. В любом случае это скажется на снижении стоимости путевок. Кто-то из туроператорского сообщества решит использовать данную ситуацию, как конкурентное преимущество», — полагает Бобылев. Статья по теме Регион России составит конкуренцию Сочи и Крыму Мера поддержки так или иначе отражается на государственном бюджете, поэтому вариант, который выбран правительством, финансово просчитан, отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. «Предлагались разные способы регулирования отрасли. С помощью этой меры мы выравниваем всю цепочку — начиная от мест размещения туристов и заканчивая туроператорами. Я считаю, что отмена НДС приведет к снижению стоимости турпродукта», — резюмировала депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ нашли способ привлечь россиян на отечественные курорты. Для этого в стране отменят налог на добавленную стоимость (НДС) для путевок по России. Так эксперты URA.RU прокомментировали итоги заседания правительства РФ 27 июня, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. По словам аналитиков, решение кабинета министров увеличит прибыль туроператоров и снизит цены на турпакеты для жителей страны. Правительство разработало законопроект, который отменяет для туроператоров уплату НДС при продаже путевок по России, сообщил во вступительном слове Мишустин. «Это практически пятая часть от их цены. И такая норма будет действовать на протяжении четырех с половиной лет начиная с 1 января 2023 года. От этого налога уже освобождены услуги гостиниц, кемпингов, турбаз и других средств размещения. Нулевая ставка применяется в пассажирских железнодорожных перевозках и перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье», — сказал премьер. Решение поддержит туристическую отрасль и привлечет еще больше туристов отдохнуть в России, подчеркнул глава правительства РФ. «Наша страна известна своими природными красотами и историческими памятниками разных эпох, художественными шедеврами мирового уровня, разнообразной многонациональной культурой. Конечно, увидеть все это ежегодно стремятся миллионы граждан и гостей из-за рубежа», — сказал Мишустин. В 2022 году начали действовать налоговые послабления для только введенных гостиниц — они могут не платить НДС на протяжении пяти лет, напомнили эксперты URA.RU. Решение об отмене НДС для путевок по России представители турбизнеса и общественных объединений продвигали более семи лет. Аналитики отмечают, что туристическая отрасль нуждается в таком нововведении, так как испытывает трудности, связанные с постпандемийным периодом и нарушением логистики из-за закрытия 11 аэропортов на юге страны. Эти трудности привели к тому, что россияне пытаются удешевить свой отдых, выбирая курорты поближе к дому, чтобы снизить транспортные расходы. Решение правительства РФ повысит маржинальность работы туроператоров на внутреннем рынке, которая традиционно ниже, чем на зарубежном направлении, объясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «В определенной степени эта мера будет сдерживать рост цен, по разным подсчетам от 8-10%, или не допустит их повышения, а возможно и способствует их снижению в определенный период. Речь идет о комплексном турпродукте, а значит помимо туроператора будут вовлекаться гостиницы, перевозчики, дополнительные услуги. Все это будет работать „в светлую“. Государство, конечно, выиграет, но и бизнес не проиграет», — уточнил эксперт. Отмена НДС на путевки повлияет на ценообразование на рынке, уверен председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев. «Ни для кого не секрет, что цены для конечного потребителя на внутреннем направлении очень высокие. Для изменения ситуации рассматривались варианты не рыночного характера — ограничение ценообразования в зависимости от «звездности», введение потолка или диапазона цен. Но это искусственное регулирование экономики. Мера поддержки так или иначе отражается на государственном бюджете, поэтому вариант, который выбран правительством, финансово просчитан, отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. «Предлагались разные способы регулирования отрасли. С помощью этой меры мы выравниваем всю цепочку — начиная от мест размещения туристов и заканчивая туроператорами. Я считаю, что отмена НДС приведет к снижению стоимости турпродукта», — резюмировала депутат.