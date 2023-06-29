Путин устроил тест-драйв новых технологий

Некоторым из них может позавидовать сам Илон Маск

29 июня 2023 в 21:29 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин протестировал новейшие отечественные технологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин устроил тест-драйв новых идей и технологий. Некоторые из них были представлены на ежегодном форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» 29 июня. По словам экспертов, подобные встречи позволяют главе государства (не говоря о чиновниках министерств и ведомств) по-новому взглянуть на проблемы и услышать нестандартные их решения. Некоторым таким решениям может позавидовать даже американский миллиардер Илон Маск, убеждены аналитики. Традиционно перед встречей с участниками форума АСИ Путин проходит по выставке, на которой представлены лучшие проекты и новейшие разработки в различных отраслях — «Высокие технологии», «Информационные технологии», «Креативные индустрии», «Потребительские товары» и «Продовольствие». В этом году экспертам было из чего выбрать: по словам главы АСИ Светланы Чупшевой, подано 23 тысячи заявок (в 2020 году было 15 тысяч). На выставке инноваций президент РФ Владимир Путин протестировал новейшее геймерское кресло Фото: kremlin.ru / Сергей Савостьянов, ТАСС Авторы идей — люди разных возрастов и профессий. С некоторыми из них Путин пообщался лично. На одном из стендов он нарисовал веселую мордашку и поставил свою подпись. На другом протестировал новейший стул для геймеров. Правда, посмотрев, что его разработчик на костылях, решил быть осторожным — не крутиться и не раскачиваться на стуле. «Я не хочу так же», — намекнул президент на сломанную ногу бизнесмена. Уже в более широкой аудитории, выступая на пленарном заседании форума, Путин сказал, что «сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого» — всех, кто предлагает инициативы, «направленные на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального, технологического потенциала» страны. «Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы — это настоящий мотор развития. А сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета нашей страны», — заявил президент. По его словам, продукция отечественных компаний «зачастую ни в чем не уступает зарубежным аналогам, а подчас и превосходит их». «В этом смысл: не копировать, а именно идти на шаг впереди… Нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов», — подчеркнул Путин. Продвигать действительно есть что. Одна из победительниц конкурса АСИ Дарья Токарева рассказала, как ее компания выращивает разные предметы из обычного мусора. «Мы можем вырастить даже ваше кресло из отходов», — обратилась она к Путину. По словам девушки, эта инновационная технология вполне рентабельна и уже пользуется спросом на рынке. Новость по теме Путин похвалил мусорную жабу. Видео Внимательно выслушав Дарью, президент вспомнил детский мультфильм «Мусорная жаба». «Жаба поедает мусор и что-то выращивает. Жаба молодец — она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем», — пошутил Путин и подсказал инноватору, как и где получить дополнительное финансирование для своего эко-проекта. Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал Путину о «взрывном интересе к дронам». «Мы придумали такое слово — дронострой. Дрон — хорошее русское слово: дрон — дрын, конница — дронница», — начал было свой рассказ Песков. Но Путин остановил: «Дрон и дрын это же разные вещи». «Используются одинаково часто», — отреагировал Песков. Лучшие российские инноваторы не отпустили президента без совместного фото Фото: kremlin.ru / Сергей Савостьянов, ТАСС Впрочем, проект, который представил Путину Вячеслав Темкин из Сергиева Посада, куда более высокого полета, чем дроны. Речь идет о новейшем космическом двигателе, который позволит выводить спутники на орбиту на расстоянии от 200 до 500 километров. Этот космический коридор до сих пор никто в мире не занял (сейчас предел — 200 км), рассказал Путину изобретатель. Новейшие спутники смогут работать на орбите от 5 лет и более. «Результаты нашей разработки — прорывные. Их внедрение позволит нам первыми в мире занять этот коридор. Это и управление высокоточным оружием, и БПЛА, и устойчивое обеспечение связью северных территорий. Мы можем связать эти спутники с существующей спутниковой группировкой и создать самую мощную группировку в мире», — заверил разработчик. В России научились делать привычные в обиходе вещи из обычного мусора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин согласился, что пока эта ниша никем не занята, «нужно интенсивнее работать». Впрочем, это касается всех отраслей: ведь новое время, заметил президент, — «это не какое-то отдаленное будущее». «Это наше время. Здесь находятся интересы нашей Родины и устремления людей, ради которых мы работаем, учимся, созидаем, за которых боремся и сражаемся», — отметил Путин. Технологический суверенитет — это то, к чему Россия стремится, а проекты, представленные на форуме, — это высшее достижение российской технологической мысли, пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Это серьезная конкуренция лучшим мировым достижениям. Тот же космический проект — надо посмотреть еще, что на эту тему предлагает корпорация [американского миллиардера, основателя компании SpaceX] Илона Маска, что на этот счет есть в США. Как показывает практика, российская инженерно-технологическая мысль идет своим путем, который часто приводит к таким победам, которые были при освоении космоса в Советском Союзе. И Путин концентрируется в том числе на этом направлении», — отметил Кирьянов. Новость по теме Путин оставил неожиданный рисунок на форуме. Видео По мнению политолога Дмитрия Нечаева, Путину всегда хочется услышать не только мнения чиновников или руководителей крупных корпораций, взгляды которых на решение проблем бывают зашорены, а непосредственно инноваторов — тех, кто работает и что-то создает сам. «Не то, чтобы у Путина было недоверие к государственным чиновникам. Но он иногда сталкивается со стеной, когда кажется, что проблему не решить — об этом говорят ему чиновники. Но оказывается, что есть люди, которые предлагают такие решения, которые могут проломить стену, но их не замечают. Поэтому Путину важны такие мозговые штурмы, как форум АСИ. Он пытается опереться на то новое, что действительно может подтолкнуть технологическое развитие страны», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин устроил тест-драйв новых идей и технологий. Некоторые из них были представлены на ежегодном форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» 29 июня. По словам экспертов, подобные встречи позволяют главе государства (не говоря о чиновниках министерств и ведомств) по-новому взглянуть на проблемы и услышать нестандартные их решения. Некоторым таким решениям может позавидовать даже американский миллиардер Илон Маск, убеждены аналитики. Традиционно перед встречей с участниками форума АСИ Путин проходит по выставке, на которой представлены лучшие проекты и новейшие разработки в различных отраслях — «Высокие технологии», «Информационные технологии», «Креативные индустрии», «Потребительские товары» и «Продовольствие». В этом году экспертам было из чего выбрать: по словам главы АСИ Светланы Чупшевой, подано 23 тысячи заявок (в 2020 году было 15 тысяч). Авторы идей — люди разных возрастов и профессий. С некоторыми из них Путин пообщался лично. На одном из стендов он нарисовал веселую мордашку и поставил свою подпись. На другом протестировал новейший стул для геймеров. Правда, посмотрев, что его разработчик на костылях, решил быть осторожным — не крутиться и не раскачиваться на стуле. «Я не хочу так же», — намекнул президент на сломанную ногу бизнесмена. Уже в более широкой аудитории, выступая на пленарном заседании форума, Путин сказал, что «сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого» — всех, кто предлагает инициативы, «направленные на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального, технологического потенциала» страны. «Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы — это настоящий мотор развития. А сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета нашей страны», — заявил президент. Продвигать действительно есть что. Одна из победительниц конкурса АСИ Дарья Токарева рассказала, как ее компания выращивает разные предметы из обычного мусора. «Мы можем вырастить даже ваше кресло из отходов», — обратилась она к Путину. По словам девушки, эта инновационная технология вполне рентабельна и уже пользуется спросом на рынке. Внимательно выслушав Дарью, президент вспомнил детский мультфильм «Мусорная жаба». «Жаба поедает мусор и что-то выращивает. Жаба молодец — она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем», — пошутил Путин и подсказал инноватору, как и где получить дополнительное финансирование для своего эко-проекта. Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал Путину о «взрывном интересе к дронам». «Мы придумали такое слово — дронострой. Дрон — хорошее русское слово: дрон — дрын, конница — дронница», — начал было свой рассказ Песков. Но Путин остановил: «Дрон и дрын это же разные вещи». «Используются одинаково часто», — отреагировал Песков. Впрочем, проект, который представил Путину Вячеслав Темкин из Сергиева Посада, куда более высокого полета, чем дроны. Речь идет о новейшем космическом двигателе, который позволит выводить спутники на орбиту на расстоянии от 200 до 500 километров. Этот космический коридор до сих пор никто в мире не занял (сейчас предел — 200 км), рассказал Путину изобретатель. Новейшие спутники смогут работать на орбите от 5 лет и более. Путин согласился, что пока эта ниша никем не занята, «нужно интенсивнее работать». Впрочем, это касается всех отраслей: ведь новое время, заметил президент, — «это не какое-то отдаленное будущее». «Это наше время. Здесь находятся интересы нашей Родины и устремления людей, ради которых мы работаем, учимся, созидаем, за которых боремся и сражаемся», — отметил Путин. Технологический суверенитет — это то, к чему Россия стремится, а проекты, представленные на форуме, — это высшее достижение российской технологической мысли, пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Это серьезная конкуренция лучшим мировым достижениям. По мнению политолога Дмитрия Нечаева, Путину всегда хочется услышать не только мнения чиновников или руководителей крупных корпораций, взгляды которых на решение проблем бывают зашорены, а непосредственно инноваторов — тех, кто работает и что-то создает сам. «Не то, чтобы у Путина было недоверие к государственным чиновникам. Но он иногда сталкивается со стеной, когда кажется, что проблему не решить — об этом говорят ему чиновники. Но оказывается, что есть люди, которые предлагают такие решения, которые могут проломить стену, но их не замечают. Поэтому Путину важны такие мозговые штурмы, как форум АСИ. Он пытается опереться на то новое, что действительно может подтолкнуть технологическое развитие страны», — резюмировал политолог.