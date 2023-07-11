Экс-лидер свердловской ОПГ хочет сделать крайним своего водителя

Дело с массой нестыковок будет рассматриваться присяжными в Екатеринбурге

12 июля 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

В Екатеринбург началось рассмотрение уголовного дела 20-летней давности Фото: Владимир Жабриков В Екатеринбурге стартовал суд над 45-летним Насими Мамедовым. В студенчестве он работал водителем у экс-лидера свердловской ОПГ Михаила Клока. В 2022 году тот дал показания о том, что Мамедов был исполнителем убийства авторитетного бизнесмена из 90-х Алексея Зубакина. О нестыковках в уголовном деле журналисту URA.RU рассказал адвокат Насими Мамедова Сергей Касьянов. — В июле начнется суд над Насими Мамедовым. Рассматривать дело будет коллегия присяжных. В чем же конкретно обвиняют Мамедова? По мнению адвоката Сергея Касьянова (на фото), в своих суждениях следственные органы опираются только на показания Клока Фото: Сергей Касьянов — Насими Дилгамович обвиняется в том, что 21 декабря 2000 года у одиннадцатого подъезда дома №2 по улице Высоцкого в Екатеринбурге он совершил убийство предпринимателя Алексея Зубакина. По версии следствия, это было убийство по найму, то есть за денежное вознаграждение, якобы полученное от заказчика — Дмитрия Дейча. А посредником был авторитетный, как сейчас принято говорить, бизнесмен Михаил Клок. Адвокат отмечает, что в своих суждениях следственные органы опираются только на показания Клока. И в июле 2023 года коллегии присяжных предстоит послушать воспоминания лидера боевой группировки, входившей в екатеринбургское ОПГ «Центр» о том, как в 2000-м году происходило убийство бизнесмена Алексея Зубакина. — И что в этих воспоминаниях? — Главным образом — противоречия. Хотя, полагаю, сценаристы детективных сериалов с огромным удовольствием могли бы воспользоваться таким сюжетом. У Дмитрий Дейча и его компаньона Алексея Зубакина в конце 90-х — начале 2000-х был совместный бизнес — ЗАО «АтомРудМет». Предприятие было прибыльным, и один из компаньонов — Дейч — решил забрать его себе целиком. Это был конец «лихих 90-х». Так называемое «крышевание бизнеса» было тогда приметой времени. «Крышей» фирмы Дейча и Зубакина были ребята из ОПГ «Синие». Сам Алексей Зубакин был близок к ним, а конкретно к вору по прозвищу «Беляй». И решил Дейч, что «синюю» крышу надо бы поменять на «центровую» так как у него с группировкой «Центр» были, что называется, «особые отношения». Мамедов родился в Свердловске в семье инженеров-технологов Фото: Сергей Касьянов Касьянов припоминает историю, которая была рассказана Клоком. — Дейч, находясь в офисе их фирмы, услышал разговор, в котором его партнер Зубакин обсуждал его убийство. И тогда он решил «бить первым» и обратился к Михаилу Клоку. Чаще всего Дмитрий Дейч контактировал именно с Клоком, потому именно к нему он и обратился с предложением «решить вопрос с Зубакиным». Цена вопроса — от 10 до 17 тысяч долларов США. — И как в эту историю оказался вовлечен Насими Мамедов? По сообщениям СМИ в ту пору он работал у Клока простым водителем? — Ну, вот вам и первое противоречие! Сам Клок, как он вспоминает сегодня, якобы сам убивать Зубакина не согласился, но нашел исполнителя — своего друга, соратника, в котором он не сомневался, как в профессиональном убийце. Вот теперь, позвольте, я расскажу вам о моем клиенте — Насими Мамедове — а вы сами решите, насколько он вписывается в параметры профессионального убийцы. Он родился в Свердловске в семье инженеров-технологов. Детство и юность прожил на улице Посадской, естественно, гражданин России. Насколько мне известно, на историческую родину отца, в Азербайджан, он впервые попал в совершенно сознательном возрасте. В 2000-м он был студентом, причем из одного вуза ему пришлось отчислиться в связи с невозможностью оплатить обучение. Дмитрий Дейч обратился к Клоку с предложением «решить вопрос с Зубакиным». Цена вопроса — от 10 до 17 тысяч долларов США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — И вот в поисках работы кто-то из его знакомых познакомил его с Михаилом Клоком. Напомню, он 1978 года рождения. Ему — 20. Он принят на работу водителем. Простым водителем. Его обязанности — машину водить, Клока возить на его дела, возить его жену, ребенка и новую жену. Он не знаком с Алексеем Зубакиным — не по статусу ему было общение с такими людьми. Он не был другом или соратником Клоку — не дружат близко водитель с руководителем. — И вот, как вспоминает Михаил Клок, в декабре 2000 года он говорит Дейчу, что поможет ему «решить вопрос с Зубакиным». Я напомню, Дмитрий Дейч в этот момент, уже знает, что сам ходит под Дамокловым мечом и любое промедление в решении вопроса с Зубакиным, любая ошибка будет стоить ему жизни. В этой «дуэли» победит, стреляющий первым. И вот Клок якобы поручает заказное убийство своему 22-летнему водителю… Согласно показаниям покойного Дмитрия Дейча выходит так, что именно Клок был в центре всего сюжета Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Какая-то несуразица. — Именно. Михаил Клок вспоминает, что организовал встречу исполнителя с Дмитрием Дейчем на Широкореченском кладбище, где в темноте, в сугробах через дырку в стене, Дейчем был передан листок бумаги, на котором было написано «Зубакин Алексей Витальевич». После прочтения этой содержательной информации бумажка вернулась к нему обратно. Затем Клок — не помнит, как и когда, но получил от Дмитрия Дейча денежные средства для организации убийства Зубакина и (тут у Клока снова провал в памяти) передал эти деньги исполнителю. При этом Михаил Клок отлично помнит, что Дмитрий Дейч сделал так, что 21 декабря 2000 года, утром, заказанный Алексей Зубакин на машине, принадлежащей Дейчу, приехал к дому Дейча — именно он проживал по Высоцкого, 2. А накануне вечером, как вспоминает Клок, заказчик назвал ему, Клоку, кодовую фразу: «Юля приедет к 9», обозначив тем самым время совершения убийства. — И вот ведь незадача: утром 21 декабря водитель Клока Мамедов не смог найти автомобиль и тогда лидер ОПГ Михаил Клок сам становится водителем своего водителя. На автомобиле своей супруги руководитель Клок везет водителя Мамедова с Юго-Запада Екатеринбурга на ЖБИ, якобы, ждет, пока тот стреляет в Зубакина, ждет, пока вернется с места преступления. По возвращении исполнителя везет того к озеру Шарташ, помогает прорубить полынью в метровом льде, помогает утопить орудия преступления, а потом везет домой. Своего водителя, уже выполнившего всю работу. С Шарташа — на Юго-Запад. Каждый раз после того, как защита Насими Дилгамовича высказывалась относительно ложности предположений следствия, показания Михаила Клока менялись. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — В ряде СМИ сообщалось, что у Насими Мамедова есть алиби… — Знаете, тут совсем смешная история. Каждый раз после того, как защита Насими Дилгамовича высказывалась относительно ложности предположений следствия, показания Михаила Клока менялись. Менялась марка пистолетов, то добавлялся, то исключался глушитель; изменялось местоположение самого Клока, пока он ждал своего водителя с убийства, количество денег, которые он заплатил за это убийство и еще множество деталей. А когда мы принесли следователю амбулаторную карту Насими Дилгамовича, в которой указано, что 21 декабря 2000 года — в день убийства Алексея Зубакина — утром Мамедов был на приеме у врача в Областной больнице, Клока осенило. — Он вспомнил, что именно в тот день, сразу после убийства Зубакина, Мамедов пошел в больницу. Клок может говорить что угодно, но его показания совершенно точно рассыпаются путем сопоставления. Ваши коллеги из СМИ писали о том, что это следствие установило причастность Насими Мамедова к совершению убийства, однако фактически следствие не установило ничего. Я, наверное, повторюсь, фразу «по версии следствия» мы трактуем как «по воспоминаниям Клока», причем по постоянно меняющимся воспоминаниям. Правоохранительные органы как минимум с 2013 года знали о причастности Михаила Клока и Дмитрия Дейча к убийству Зубакина Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU — Зачем это Клоку? — А вот тут все просто. Следственные органы заключили с Михаилом Клоком и Дмитрием Дейчем досудебные соглашения. К слову, покойный Дейч никогда не указывал, что именно с Мамедовым встречался на кладбище, ему передавал записку с именем, ему отдавал деньги. Напротив, он говорил только об участии Клока в этих событиях: именно с Клоком он договорился об убийстве, именно Клоку он передал то ли 10, то ли 15, то ли 17 тысяч долларов, именно Клоку сообщил о месте нахождения Зубакина 21 декабря 2000 года. — По показаниям покойного Дмитрия Дейча выходит, что именно Клок — в центре всего сюжета: это у Клока Дейч возбудил решимость совершить преступление, это Клок разрабатывал план его совершения, подыскивал исполнителя, давал тому указания, согласовывал место убийства, то есть совершал все действия, присущие организатору в силу закона, однако в связи с заключением им соглашения с прокурором, его действия видимо в целях смягчения его участия и благодаря каким-то еще договоренностям, квалифицированы как действия пособника, а это уже совершенно другой размер наказания и Клок просто может отделаться легким испугом, вообще оставшись на свободе, несмотря на то, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за покушение на убийство. Клоку это выгодно еще и потому, чтобы не подумали на него как на организатора и исполнителя преступления. Адвокат Мамедова Касьянов уверяет то, что в тот роковой день его подопечный был в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — В то же время, досудебное соглашение Клока о сотрудничестве с прокурором Свердловской области, подразумевает обязанность рассказать о высокопоставленных сотрудниках прокуратуры Свердловской области, Управления ФСБ, Управления по борьбе с организованной преступностью, судьях Кировского районного суда Екатеринбурга, получивших в свое время взятки, в том числе, за непривлечение Клока и Дейча к уголовной ответственности в 2013 году. А тогда они откупились именно по делу об убийстве Алексея Зубакина. — Получается, дело не 22 года лежало на полке? — Получается, что правоохранительные органы как минимум с 2013 года знали о причастности Михаила Клока и Дмитрия Дейча к убийству Зубакина. А фамилия «Мамедов» попала в эту историю из видеозаписи 2013 года, на которой Клок ее назвал в рамках «допроса» в ИК-2. Причем о каком конкретно Мамедове шла речь — неизвестно. Ведь после того самого допроса Клока Насими Дилгамович Мамедов к данному делу не привлекался, ни до 2013, ни в 2013, и в подкупе силовиков не участвовал. Источники предполагают, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером, который отрабатывался в 90-х Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — В 2013 году его не проверяли на причастность к убийству Зубакина, он не задерживался и не допрашивался. Фигура Насими Мамедова в этом деле появилась только в 2022-м из воспоминаний Михаила Клока. А он сегодня, фактически, не столько пособник в убийстве 2000 года, сколько свидетель и потерпевший по делам, которые расследуются в отношении высоких чинов в Министерстве внутренних дел. В этом случае, абсолютно без разницы кого назвать исполнителем убийства Зубакина, с той только поправкой, что человек этот должен быть несведущ в остальной преступной деятельности Клока, чтобы в ответ не получить сведения о прочих преступлениях бывшего лидера ОПГ. Таким человеком по роковой случайности является мой клиент Насими Мамедов. Фактически Насими — только винтик в большой и долгой игре — за карьеру, погоны, деньги и свободу. — Осуждение Мамедова выгодно Клоку — у него должно «устоять» досудебное соглашение о сотрудничестве, чтобы он получил минимальное наказание за свои деяния. Осуждение Мамедова выгодно силовикам — закроется 22-летний «висяк» — дело об убийстве Алексея Зубакина. Осуждение Мамедова выгодно даже тем, кто расследует сейчас дела против высокопоставленных полицейских — свидетельские показания Клока и Дейча, озвученные в суде, будут считаться не требующими дополнительной проверки. При этом всего лишь будет осужден невиновный человек, ну, а убийца Алексея Зубакина, если исполнитель еще на этом свете, останется на свободе. Простите, но все это не имеет ничего общего ни со справедливостью, ни с законом. Адвокат Касьянов считает полиграф бесполезным исследованием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — А правда, что Насими Мамедов отказался проходить полиграф? — А какой в этом смысл? Я ему впрямую запретил это делать, так как результат исследования доказательством в суде не является и все об этом знают, во-вторых, результаты исследования напрямую зависят от отношения эксперта к испытуемому. А еще, Вы же сами писали, что мать мальчика Далера Бобиева дважды проходила полиграф и дважды успешно, однако обстоятельства в итоге этим полиграфом не подтвердились. Да и когда моему клиенту была сказана фраза: «Дай признательные показания, а мы тебе сделаем полиграф — и ты сядешь лет на 7» о каком исследовании вообще может идти речь?! — Насими Мамедову скрывать нечего, но с таким посылом я не был согласен, поэтому запретил полиграф в отношении него, потому что какие бы ты реакции не дал на вопросы полиграфолога, результат был бы нужный для следователя. Так что полиграф — это около наука и фактически излюбленный способ наших правоохранителей в расследовании дел. — Вы полагаете, что настоящий убийца Зубакина может быть мертв? Клоку абсолютно без разницы кого назвать исполнителем убийства Зубакина, с той только поправкой, что человек этот должен быть несведущ в остальной преступной деятельности Клока, чтобы в ответ не получить сведения о прочих преступлениях бывшего лидера ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — У следствия больше нет и с самого начала не было других подозреваемых. Очевидно, что следователям было удобно заключить досудебные соглашения и не пытаться даже установить истину, хотя для этого у них в сотни раз больше полномочий, чем у нас — у защиты Насими Дилагомовича Мамедова. Из материалов местных СМИ, в том числе Вашего материала видно, что в конце 90-х, начале 2000- х в Екатеринбурге был киллер Широв Мамедов. Ваше агентство писало, что в 2002 году он был причастен к убийству директора ЧОП «Соломон» Алексея Кулешова в интересах Павла Федулева. — Вообще, азербайджанская фамилия Мамедов является очень распространенной. Так что Мамедов, названный Клоком, может оказаться кем угодно, его может не быть в живых. Михаилу Клоку, чтобы его досудебное соглашение имело смысл, надо было назвать в 2022 году любого Мамедова. Условие было одно — чтобы его гипотетически можно было привлечь к уголовной ответственности и вынести в отношении него обвинительный приговор. Тут и дело будет закончено, и всем-всем-всем будет хорошо! В итоге сидеть кому-то надо. Клок в силу досудебного соглашения может освободиться от наказания за убийство Алексея Зубакина, Дейч умер, «глухарь» раскрыт, звезды получены. Занавес. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начался суд над Насими Мамедовым. Его обвинили в убийстве авторитетного бизнесмена из 90-х Алексея Зубакина. Источники предполагают, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером, который отрабатывался в 90-х. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге стартовал суд над 45-летним Насими Мамедовым. В студенчестве он работал водителем у экс-лидера свердловской ОПГ Михаила Клока. В 2022 году тот дал показания о том, что Мамедов был исполнителем убийства авторитетного бизнесмена из 90-х Алексея Зубакина. О нестыковках в уголовном деле журналисту URA.RU рассказал адвокат Насими Мамедова Сергей Касьянов. — В июле начнется суд над Насими Мамедовым. Рассматривать дело будет коллегия присяжных. В чем же конкретно обвиняют Мамедова? — Насими Дилгамович обвиняется в том, что 21 декабря 2000 года у одиннадцатого подъезда дома №2 по улице Высоцкого в Екатеринбурге он совершил убийство предпринимателя Алексея Зубакина. По версии следствия, это было убийство по найму, то есть за денежное вознаграждение, якобы полученное от заказчика — Дмитрия Дейча. А посредником был авторитетный, как сейчас принято говорить, бизнесмен Михаил Клок. Адвокат отмечает, что в своих суждениях следственные органы опираются только на показания Клока. И в июле 2023 года коллегии присяжных предстоит послушать воспоминания лидера боевой группировки, входившей в екатеринбургское ОПГ «Центр» о том, как в 2000-м году происходило убийство бизнесмена Алексея Зубакина. — И что в этих воспоминаниях? — Главным образом — противоречия. Хотя, полагаю, сценаристы детективных сериалов с огромным удовольствием могли бы воспользоваться таким сюжетом. У Дмитрий Дейча и его компаньона Алексея Зубакина в конце 90-х — начале 2000-х был совместный бизнес — ЗАО «АтомРудМет». Предприятие было прибыльным, и один из компаньонов — Дейч — решил забрать его себе целиком. Это был конец «лихих 90-х». Так называемое «крышевание бизнеса» было тогда приметой времени. «Крышей» фирмы Дейча и Зубакина были ребята из ОПГ «Синие». Сам Алексей Зубакин был близок к ним, а конкретно к вору по прозвищу «Беляй». И решил Дейч, что «синюю» крышу надо бы поменять на «центровую» так как у него с группировкой «Центр» были, что называется, «особые отношения». Касьянов припоминает историю, которая была рассказана Клоком. — Дейч, находясь в офисе их фирмы, услышал разговор, в котором его партнер Зубакин обсуждал его убийство. И тогда он решил «бить первым» и обратился к Михаилу Клоку. Чаще всего Дмитрий Дейч контактировал именно с Клоком, потому именно к нему он и обратился с предложением «решить вопрос с Зубакиным». Цена вопроса — от 10 до 17 тысяч долларов США. — И как в эту историю оказался вовлечен Насими Мамедов? По сообщениям СМИ в ту пору он работал у Клока простым водителем? — Ну, вот вам и первое противоречие! Сам Клок, как он вспоминает сегодня, якобы сам убивать Зубакина не согласился, но нашел исполнителя — своего друга, соратника, в котором он не сомневался, как в профессиональном убийце. Вот теперь, позвольте, я расскажу вам о моем клиенте — Насими Мамедове — а вы сами решите, насколько он вписывается в параметры профессионального убийцы. Он родился в Свердловске в семье инженеров-технологов. Детство и юность прожил на улице Посадской, естественно, гражданин России. Насколько мне известно, на историческую родину отца, в Азербайджан, он впервые попал в совершенно сознательном возрасте. В 2000-м он был студентом, причем из одного вуза ему пришлось отчислиться в связи с невозможностью оплатить обучение. — И вот в поисках работы кто-то из его знакомых познакомил его с Михаилом Клоком. Напомню, он 1978 года рождения. Ему — 20. Он принят на работу водителем. Простым водителем. Его обязанности — машину водить, Клока возить на его дела, возить его жену, ребенка и новую жену. Он не знаком с Алексеем Зубакиным — не по статусу ему было общение с такими людьми. Он не был другом или соратником Клоку — не дружат близко водитель с руководителем. — И вот, как вспоминает Михаил Клок, в декабре 2000 года он говорит Дейчу, что поможет ему «решить вопрос с Зубакиным». Я напомню, Дмитрий Дейч в этот момент, уже знает, что сам ходит под Дамокловым мечом и любое промедление в решении вопроса с Зубакиным, любая ошибка будет стоить ему жизни. В этой «дуэли» победит, стреляющий первым. И вот Клок якобы поручает заказное убийство своему 22-летнему водителю… — Какая-то несуразица. — Именно. Михаил Клок вспоминает, что организовал встречу исполнителя с Дмитрием Дейчем на Широкореченском кладбище, где в темноте, в сугробах через дырку в стене, Дейчем был передан листок бумаги, на котором было написано «Зубакин Алексей Витальевич». После прочтения этой содержательной информации бумажка вернулась к нему обратно. Затем Клок — не помнит, как и когда, но получил от Дмитрия Дейча денежные средства для организации убийства Зубакина и (тут у Клока снова провал в памяти) передал эти деньги исполнителю. При этом Михаил Клок отлично помнит, что Дмитрий Дейч сделал так, что 21 декабря 2000 года, утром, заказанный Алексей Зубакин на машине, принадлежащей Дейчу, приехал к дому Дейча — именно он проживал по Высоцкого, 2. А накануне вечером, как вспоминает Клок, заказчик назвал ему, Клоку, кодовую фразу: «Юля приедет к 9», обозначив тем самым время совершения убийства. — И вот ведь незадача: утром 21 декабря водитель Клока Мамедов не смог найти автомобиль и тогда лидер ОПГ Михаил Клок сам становится водителем своего водителя. На автомобиле своей супруги руководитель Клок везет водителя Мамедова с Юго-Запада Екатеринбурга на ЖБИ, якобы, ждет, пока тот стреляет в Зубакина, ждет, пока вернется с места преступления. По возвращении исполнителя везет того к озеру Шарташ, помогает прорубить полынью в метровом льде, помогает утопить орудия преступления, а потом везет домой. Своего водителя, уже выполнившего всю работу. С Шарташа — на Юго-Запад. — В ряде СМИ сообщалось, что у Насими Мамедова есть алиби… — Знаете, тут совсем смешная история. Каждый раз после того, как защита Насими Дилгамовича высказывалась относительно ложности предположений следствия, показания Михаила Клока менялись. Менялась марка пистолетов, то добавлялся, то исключался глушитель; изменялось местоположение самого Клока, пока он ждал своего водителя с убийства, количество денег, которые он заплатил за это убийство и еще множество деталей. А когда мы принесли следователю амбулаторную карту Насими Дилгамовича, в которой указано, что 21 декабря 2000 года — в день убийства Алексея Зубакина — утром Мамедов был на приеме у врача в Областной больнице, Клока осенило. — Он вспомнил, что именно в тот день, сразу после убийства Зубакина, Мамедов пошел в больницу. Клок может говорить что угодно, но его показания совершенно точно рассыпаются путем сопоставления. Ваши коллеги из СМИ писали о том, что это следствие установило причастность Насими Мамедова к совершению убийства, однако фактически следствие не установило ничего. Я, наверное, повторюсь, фразу «по версии следствия» мы трактуем как «по воспоминаниям Клока», причем по постоянно меняющимся воспоминаниям. — Зачем это Клоку? — А вот тут все просто. Следственные органы заключили с Михаилом Клоком и Дмитрием Дейчем досудебные соглашения. К слову, покойный Дейч никогда не указывал, что именно с Мамедовым встречался на кладбище, ему передавал записку с именем, ему отдавал деньги. Напротив, он говорил только об участии Клока в этих событиях: именно с Клоком он договорился об убийстве, именно Клоку он передал то ли 10, то ли 15, то ли 17 тысяч долларов, именно Клоку сообщил о месте нахождения Зубакина 21 декабря 2000 года. — По показаниям покойного Дмитрия Дейча выходит, что именно Клок — в центре всего сюжета: это у Клока Дейч возбудил решимость совершить преступление, это Клок разрабатывал план его совершения, подыскивал исполнителя, давал тому указания, согласовывал место убийства, то есть совершал все действия, присущие организатору в силу закона, однако в связи с заключением им соглашения с прокурором, его действия видимо в целях смягчения его участия и благодаря каким-то еще договоренностям, квалифицированы как действия пособника, а это уже совершенно другой размер наказания и Клок просто может отделаться легким испугом, вообще оставшись на свободе, несмотря на то, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за покушение на убийство. Клоку это выгодно еще и потому, чтобы не подумали на него как на организатора и исполнителя преступления. — В то же время, досудебное соглашение Клока о сотрудничестве с прокурором Свердловской области, подразумевает обязанность рассказать о высокопоставленных сотрудниках прокуратуры Свердловской области, Управления ФСБ, Управления по борьбе с организованной преступностью, судьях Кировского районного суда Екатеринбурга, получивших в свое время взятки, в том числе, за непривлечение Клока и Дейча к уголовной ответственности в 2013 году. А тогда они откупились именно по делу об убийстве Алексея Зубакина. — Получается, дело не 22 года лежало на полке? — Получается, что правоохранительные органы как минимум с 2013 года знали о причастности Михаила Клока и Дмитрия Дейча к убийству Зубакина. А фамилия «Мамедов» попала в эту историю из видеозаписи 2013 года, на которой Клок ее назвал в рамках «допроса» в ИК-2. Причем о каком конкретно Мамедове шла речь — неизвестно. Ведь после того самого допроса Клока Насими Дилгамович Мамедов к данному делу не привлекался, ни до 2013, ни в 2013, и в подкупе силовиков не участвовал. — В 2013 году его не проверяли на причастность к убийству Зубакина, он не задерживался и не допрашивался. Фигура Насими Мамедова в этом деле появилась только в 2022-м из воспоминаний Михаила Клока. А он сегодня, фактически, не столько пособник в убийстве 2000 года, сколько свидетель и потерпевший по делам, которые расследуются в отношении высоких чинов в Министерстве внутренних дел. В этом случае, абсолютно без разницы кого назвать исполнителем убийства Зубакина, с той только поправкой, что человек этот должен быть несведущ в остальной преступной деятельности Клока, чтобы в ответ не получить сведения о прочих преступлениях бывшего лидера ОПГ. Таким человеком по роковой случайности является мой клиент Насими Мамедов. Фактически Насими — только винтик в большой и долгой игре — за карьеру, погоны, деньги и свободу. — Осуждение Мамедова выгодно Клоку — у него должно «устоять» досудебное соглашение о сотрудничестве, чтобы он получил минимальное наказание за свои деяния. Осуждение Мамедова выгодно силовикам — закроется 22-летний «висяк» — дело об убийстве Алексея Зубакина. Осуждение Мамедова выгодно даже тем, кто расследует сейчас дела против высокопоставленных полицейских — свидетельские показания Клока и Дейча, озвученные в суде, будут считаться не требующими дополнительной проверки. При этом всего лишь будет осужден невиновный человек, ну, а убийца Алексея Зубакина, если исполнитель еще на этом свете, останется на свободе. Простите, но все это не имеет ничего общего ни со справедливостью, ни с законом. — А правда, что Насими Мамедов отказался проходить полиграф? — А какой в этом смысл? Я ему впрямую запретил это делать, так как результат исследования доказательством в суде не является и все об этом знают, во-вторых, результаты исследования напрямую зависят от отношения эксперта к испытуемому. А еще, Вы же сами писали, что мать мальчика Далера Бобиева дважды проходила полиграф и дважды успешно, однако обстоятельства в итоге этим полиграфом не подтвердились. Да и когда моему клиенту была сказана фраза: «Дай признательные показания, а мы тебе сделаем полиграф — и ты сядешь лет на 7» о каком исследовании вообще может идти речь?! — Насими Мамедову скрывать нечего, но с таким посылом я не был согласен, поэтому запретил полиграф в отношении него, потому что какие бы ты реакции не дал на вопросы полиграфолога, результат был бы нужный для следователя. Так что полиграф — это около наука и фактически излюбленный способ наших правоохранителей в расследовании дел. — Вы полагаете, что настоящий убийца Зубакина может быть мертв? — У следствия больше нет и с самого начала не было других подозреваемых. Очевидно, что следователям было удобно заключить досудебные соглашения и не пытаться даже установить истину, хотя для этого у них в сотни раз больше полномочий, чем у нас — у защиты Насими Дилагомовича Мамедова. Из материалов местных СМИ, в том числе Вашего материала видно, что в конце 90-х, начале 2000- х в Екатеринбурге был киллер Широв Мамедов. Ваше агентство писало, что в 2002 году он был причастен к убийству директора ЧОП «Соломон» Алексея Кулешова в интересах Павла Федулева. — Вообще, азербайджанская фамилия Мамедов является очень распространенной. Так что Мамедов, названный Клоком, может оказаться кем угодно, его может не быть в живых. Михаилу Клоку, чтобы его досудебное соглашение имело смысл, надо было назвать в 2022 году любого Мамедова. Условие было одно — чтобы его гипотетически можно было привлечь к уголовной ответственности и вынести в отношении него обвинительный приговор. Тут и дело будет закончено, и всем-всем-всем будет хорошо! В итоге сидеть кому-то надо. Клок в силу досудебного соглашения может освободиться от наказания за убийство Алексея Зубакина, Дейч умер, «глухарь» раскрыт, звезды получены. Занавес. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начался суд над Насими Мамедовым. Его обвинили в убийстве авторитетного бизнесмена из 90-х Алексея Зубакина. Источники предполагают, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером, который отрабатывался в 90-х.