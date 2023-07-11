11 июля 2023

Экс-лидер свердловской ОПГ хочет сделать крайним своего водителя

Дело с массой нестыковок будет рассматриваться присяжными в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбург началось рассмотрение уголовного дела 20-летней давности Фото:

В Екатеринбурге стартовал суд над 45-летним Насими Мамедовым. В студенчестве он работал водителем у экс-лидера свердловской ОПГ Михаила Клока. В 2022 году тот дал показания о том, что Мамедов был исполнителем убийства авторитетного бизнесмена из 90-х Алексея Зубакина. О нестыковках в уголовном деле журналисту URA.RU рассказал адвокат Насими Мамедова Сергей Касьянов.

В июле начнется суд над Насими Мамедовым. Рассматривать дело будет коллегия присяжных. В чем же конкретно обвиняют Мамедова?

Клипарт Суд. Тюмень
По мнению адвоката Сергея Касьянова (на фото), в своих суждениях следственные органы опираются только на показания Клока
Фото:

— Насими Дилгамович обвиняется в том, что 21 декабря 2000 года у одиннадцатого подъезда дома №2 по улице Высоцкого в Екатеринбурге он совершил убийство предпринимателя Алексея Зубакина. По версии следствия, это было убийство по найму, то есть за денежное вознаграждение, якобы полученное от заказчика — Дмитрия Дейча. А посредником был авторитетный, как сейчас принято говорить, бизнесмен Михаил Клок.

Адвокат отмечает, что в своих суждениях следственные органы опираются только на показания Клока. И в июле 2023 года коллегии присяжных предстоит послушать воспоминания лидера боевой группировки, входившей в екатеринбургское ОПГ «Центр» о том, как в 2000-м году происходило убийство бизнесмена Алексея Зубакина.

И что в этих воспоминаниях?

— Главным образом — противоречия. Хотя, полагаю, сценаристы детективных сериалов с огромным удовольствием могли бы воспользоваться таким сюжетом. У Дмитрий Дейча и его компаньона Алексея Зубакина в конце 90-х — начале 2000-х был совместный бизнес — ЗАО «АтомРудМет». Предприятие было прибыльным, и один из компаньонов — Дейч — решил забрать его себе целиком. Это был конец «лихих 90-х». Так называемое «крышевание бизнеса» было тогда приметой времени. «Крышей» фирмы Дейча и Зубакина были ребята из ОПГ «Синие». Сам Алексей Зубакин был близок к ним, а конкретно к вору по прозвищу «Беляй». И решил Дейч, что «синюю» крышу надо бы поменять на «центровую» так как у него с группировкой «Центр» были, что называется, «особые отношения».

Улица Татищева. Екатеринбург
Мамедов родился в Свердловске в семье инженеров-технологов
Фото: Сергей Касьянов

Касьянов припоминает историю, которая была рассказана Клоком. — Дейч, находясь в офисе их фирмы, услышал разговор, в котором его партнер Зубакин обсуждал его убийство. И тогда он решил «бить первым» и обратился к Михаилу Клоку. Чаще всего Дмитрий Дейч контактировал именно с Клоком, потому именно к нему он и обратился с предложением «решить вопрос с Зубакиным». Цена вопроса — от 10 до 17 тысяч долларов США.

И как в эту историю оказался вовлечен Насими Мамедов? По сообщениям СМИ в ту пору он работал у Клока простым водителем?

— Ну, вот вам и первое противоречие! Сам Клок, как он вспоминает сегодня, якобы сам убивать Зубакина не согласился, но нашел исполнителя — своего друга, соратника, в котором он не сомневался, как в профессиональном убийце. Вот теперь, позвольте, я расскажу вам о моем клиенте — Насими Мамедове — а вы сами решите, насколько он вписывается в параметры профессионального убийцы. Он родился в Свердловске в семье инженеров-технологов. Детство и юность прожил на улице Посадской, естественно, гражданин России. Насколько мне известно, на историческую родину отца, в Азербайджан, он впервые попал в совершенно сознательном возрасте. В 2000-м он был студентом, причем из одного вуза ему пришлось отчислиться в связи с невозможностью оплатить обучение.

Доллары. Курган
Дмитрий Дейч обратился к Клоку с предложением «решить вопрос с Зубакиным». Цена вопроса — от 10 до 17 тысяч долларов США
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— И вот в поисках работы кто-то из его знакомых познакомил его с Михаилом Клоком. Напомню, он 1978 года рождения. Ему — 20. Он принят на работу водителем. Простым водителем. Его обязанности — машину водить, Клока возить на его дела, возить его жену, ребенка и новую жену. Он не знаком с Алексеем Зубакиным — не по статусу ему было общение с такими людьми. Он не был другом или соратником Клоку — не дружат близко водитель с руководителем.

— И вот, как вспоминает Михаил Клок, в декабре 2000 года он говорит Дейчу, что поможет ему «решить вопрос с Зубакиным». Я напомню, Дмитрий Дейч в этот момент, уже знает, что сам ходит под Дамокловым мечом и любое промедление в решении вопроса с Зубакиным, любая ошибка будет стоить ему жизни. В этой «дуэли» победит, стреляющий первым. И вот Клок якобы поручает заказное убийство своему 22-летнему водителю…

Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь
Согласно показаниям покойного Дмитрия Дейча выходит так, что именно Клок был в центре всего сюжета
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Какая-то несуразица.

— Именно. Михаил Клок вспоминает, что организовал встречу исполнителя с Дмитрием Дейчем на Широкореченском кладбище, где в темноте, в сугробах через дырку в стене, Дейчем был передан листок бумаги, на котором было написано «Зубакин Алексей Витальевич». После прочтения этой содержательной информации бумажка вернулась к нему обратно. Затем Клок — не помнит, как и когда, но получил от Дмитрия Дейча денежные средства для организации убийства Зубакина и (тут у Клока снова провал в памяти) передал эти деньги исполнителю. При этом Михаил Клок отлично помнит, что Дмитрий Дейч сделал так, что 21 декабря 2000 года, утром, заказанный Алексей Зубакин на машине, принадлежащей Дейчу, приехал к дому Дейча — именно он проживал по Высоцкого, 2. А накануне вечером, как вспоминает Клок, заказчик назвал ему, Клоку, кодовую фразу: «Юля приедет к 9», обозначив тем самым время совершения убийства.

— И вот ведь незадача: утром 21 декабря водитель Клока Мамедов не смог найти автомобиль и тогда лидер ОПГ Михаил Клок сам становится водителем своего водителя. На автомобиле своей супруги руководитель Клок везет водителя Мамедова с Юго-Запада Екатеринбурга на ЖБИ, якобы, ждет, пока тот стреляет в Зубакина, ждет, пока вернется с места преступления. По возвращении исполнителя везет того к озеру Шарташ, помогает прорубить полынью в метровом льде, помогает утопить орудия преступления, а потом везет домой. Своего водителя, уже выполнившего всю работу. С Шарташа — на Юго-Запад.

Микрофон. Челябинск.
Каждый раз после того, как защита Насими Дилгамовича высказывалась относительно ложности предположений следствия, показания Михаила Клока менялись.
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— В ряде СМИ сообщалось, что у Насими Мамедова есть алиби…

— Знаете, тут совсем смешная история. Каждый раз после того, как защита Насими Дилгамовича высказывалась относительно ложности предположений следствия, показания Михаила Клока менялись. Менялась марка пистолетов, то добавлялся, то исключался глушитель; изменялось местоположение самого Клока, пока он ждал своего водителя с убийства, количество денег, которые он заплатил за это убийство и еще множество деталей. А когда мы принесли следователю амбулаторную карту Насими Дилгамовича, в которой указано, что 21 декабря 2000 года — в день убийства Алексея Зубакина — утром Мамедов был на приеме у врача в Областной больнице, Клока осенило.

— Он вспомнил, что именно в тот день, сразу после убийства Зубакина, Мамедов пошел в больницу. Клок может говорить что угодно, но его показания совершенно точно рассыпаются путем сопоставления. Ваши коллеги из СМИ писали о том, что это следствие установило причастность Насими Мамедова к совершению убийства, однако фактически следствие не установило ничего. Я, наверное, повторюсь, фразу «по версии следствия» мы трактуем как «по воспоминаниям Клока», причем по постоянно меняющимся воспоминаниям.

Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь
Правоохранительные органы как минимум с 2013 года знали о причастности Михаила Клока и Дмитрия Дейча к убийству Зубакина
Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Зачем это Клоку?

— А вот тут все просто. Следственные органы заключили с Михаилом Клоком и Дмитрием Дейчем досудебные соглашения. К слову, покойный Дейч никогда не указывал, что именно с Мамедовым встречался на кладбище, ему передавал записку с именем, ему отдавал деньги. Напротив, он говорил только об участии Клока в этих событиях: именно с Клоком он договорился об убийстве, именно Клоку он передал то ли 10, то ли 15, то ли 17 тысяч долларов, именно Клоку сообщил о месте нахождения Зубакина 21 декабря 2000 года.

— По показаниям покойного Дмитрия Дейча выходит, что именно Клок — в центре всего сюжета: это у Клока Дейч возбудил решимость совершить преступление, это Клок разрабатывал план его совершения, подыскивал исполнителя, давал тому указания, согласовывал место убийства, то есть совершал все действия, присущие организатору в силу закона, однако в связи с заключением им соглашения с прокурором, его действия видимо в целях смягчения его участия и благодаря каким-то еще договоренностям, квалифицированы как действия пособника, а это уже совершенно другой размер наказания и Клок просто может отделаться легким испугом, вообще оставшись на свободе, несмотря на то, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за покушение на убийство. Клоку это выгодно еще и потому, чтобы не подумали на него как на организатора и исполнителя преступления.

Визит Орлова в Нижний Тагил
Адвокат Мамедова Касьянов уверяет то, что в тот роковой день его подопечный был в больнице
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— В то же время, досудебное соглашение Клока о сотрудничестве с прокурором Свердловской области, подразумевает обязанность рассказать о высокопоставленных сотрудниках прокуратуры Свердловской области, Управления ФСБ, Управления по борьбе с организованной преступностью, судьях Кировского районного суда Екатеринбурга, получивших в свое время взятки, в том числе, за непривлечение Клока и Дейча к уголовной ответственности в 2013 году. А тогда они откупились именно по делу об убийстве Алексея Зубакина.

Получается, дело не 22 года лежало на полке?

— Получается, что правоохранительные органы как минимум с 2013 года знали о причастности Михаила Клока и Дмитрия Дейча к убийству Зубакина. А фамилия «Мамедов» попала в эту историю из видеозаписи 2013 года, на которой Клок ее назвал в рамках «допроса» в ИК-2. Причем о каком конкретно Мамедове шла речь — неизвестно. Ведь после того самого допроса Клока Насими Дилгамович Мамедов к данному делу не привлекался, ни до 2013, ни в 2013, и в подкупе силовиков не участвовал.

Клипарт. Криминал. Курган
Источники предполагают, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером, который отрабатывался в 90-х
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— В 2013 году его не проверяли на причастность к убийству Зубакина, он не задерживался и не допрашивался. Фигура Насими Мамедова в этом деле появилась только в 2022-м из воспоминаний Михаила Клока. А он сегодня, фактически, не столько пособник в убийстве 2000 года, сколько свидетель и потерпевший по делам, которые расследуются в отношении высоких чинов в Министерстве внутренних дел. В этом случае, абсолютно без разницы кого назвать исполнителем убийства Зубакина, с той только поправкой, что человек этот должен быть несведущ в остальной преступной деятельности Клока, чтобы в ответ не получить сведения о прочих преступлениях бывшего лидера ОПГ. Таким человеком по роковой случайности является мой клиент Насими Мамедов. Фактически Насими — только винтик в большой и долгой игре — за карьеру, погоны, деньги и свободу.

— Осуждение Мамедова выгодно Клоку — у него должно «устоять» досудебное соглашение о сотрудничестве, чтобы он получил минимальное наказание за свои деяния. Осуждение Мамедова выгодно силовикам — закроется 22-летний «висяк» — дело об убийстве Алексея Зубакина. Осуждение Мамедова выгодно даже тем, кто расследует сейчас дела против высокопоставленных полицейских — свидетельские показания Клока и Дейча, озвученные в суде, будут считаться не требующими дополнительной проверки. При этом всего лишь будет осужден невиновный человек, ну, а убийца Алексея Зубакина, если исполнитель еще на этом свете, останется на свободе. Простите, но все это не имеет ничего общего ни со справедливостью, ни с законом.

Клипарт по теме Детектор лжи, полиграф. Курган
Адвокат Касьянов считает полиграф бесполезным исследованием
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

А правда, что Насими Мамедов отказался проходить полиграф?

— А какой в этом смысл? Я ему впрямую запретил это делать, так как результат исследования доказательством в суде не является и все об этом знают, во-вторых, результаты исследования напрямую зависят от отношения эксперта к испытуемому. А еще, Вы же сами писали, что мать мальчика Далера Бобиева дважды проходила полиграф и дважды успешно, однако обстоятельства в итоге этим полиграфом не подтвердились. Да и когда моему клиенту была сказана фраза: «Дай признательные показания, а мы тебе сделаем полиграф — и ты сядешь лет на 7» о каком исследовании вообще может идти речь?!

— Насими Мамедову скрывать нечего, но с таким посылом я не был согласен, поэтому запретил полиграф в отношении него, потому что какие бы ты реакции не дал на вопросы полиграфолога, результат был бы нужный для следователя. Так что полиграф — это около наука и фактически излюбленный способ наших правоохранителей в расследовании дел.

Вы полагаете, что настоящий убийца Зубакина может быть мертв?

Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган
Клоку абсолютно без разницы кого назвать исполнителем убийства Зубакина, с той только поправкой, что человек этот должен быть несведущ в остальной преступной деятельности Клока, чтобы в ответ не получить сведения о прочих преступлениях бывшего лидера ОПГ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— У следствия больше нет и с самого начала не было других подозреваемых. Очевидно, что следователям было удобно заключить досудебные соглашения и не пытаться даже установить истину, хотя для этого у них в сотни раз больше полномочий, чем у нас — у защиты Насими Дилагомовича Мамедова. Из материалов местных СМИ, в том числе Вашего материала видно, что в конце 90-х, начале 2000- х в Екатеринбурге был киллер Широв Мамедов. Ваше агентство писало, что в 2002 году он был причастен к убийству директора ЧОП «Соломон» Алексея Кулешова в интересах Павла Федулева.

— Вообще, азербайджанская фамилия Мамедов является очень распространенной. Так что Мамедов, названный Клоком, может оказаться кем угодно, его может не быть в живых. Михаилу Клоку, чтобы его досудебное соглашение имело смысл, надо было назвать в 2022 году любого Мамедова. Условие было одно — чтобы его гипотетически можно было привлечь к уголовной ответственности и вынести в отношении него обвинительный приговор. Тут и дело будет закончено, и всем-всем-всем будет хорошо! В итоге сидеть кому-то надо. Клок в силу досудебного соглашения может освободиться от наказания за убийство Алексея Зубакина, Дейч умер, «глухарь» раскрыт, звезды получены. Занавес.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начался суд над Насими Мамедовым. Его обвинили в убийстве авторитетного бизнесмена из 90-х Алексея Зубакина. Источники предполагают, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером, который отрабатывался в 90-х.

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В Екатеринбурге стартовал суд над 45-летним Насими Мамедовым. В студенчестве он работал водителем у экс-лидера свердловской ОПГ Михаила Клока. В 2022 году тот дал показания о том, что Мамедов был исполнителем убийства авторитетного бизнесмена из 90-х Алексея Зубакина. О нестыковках в уголовном деле журналисту URA.RU рассказал адвокат Насими Мамедова Сергей Касьянов. — В июле начнется суд над Насими Мамедовым. Рассматривать дело будет коллегия присяжных. В чем же конкретно обвиняют Мамедова? — Насими Дилгамович обвиняется в том, что 21 декабря 2000 года у одиннадцатого подъезда дома №2 по улице Высоцкого в Екатеринбурге он совершил убийство предпринимателя Алексея Зубакина. По версии следствия, это было убийство по найму, то есть за денежное вознаграждение, якобы полученное от заказчика — Дмитрия Дейча. А посредником был авторитетный, как сейчас принято говорить, бизнесмен Михаил Клок. Адвокат отмечает, что в своих суждениях следственные органы опираются только на показания Клока. И в июле 2023 года коллегии присяжных предстоит послушать воспоминания лидера боевой группировки, входившей в екатеринбургское ОПГ «Центр» о том, как в 2000-м году происходило убийство бизнесмена Алексея Зубакина. — И что в этих воспоминаниях? — Главным образом — противоречия. Хотя, полагаю, сценаристы детективных сериалов с огромным удовольствием могли бы воспользоваться таким сюжетом. У Дмитрий Дейча и его компаньона Алексея Зубакина в конце 90-х — начале 2000-х был совместный бизнес — ЗАО «АтомРудМет». Предприятие было прибыльным, и один из компаньонов — Дейч — решил забрать его себе целиком. Это был конец «лихих 90-х». Так называемое «крышевание бизнеса» было тогда приметой времени. «Крышей» фирмы Дейча и Зубакина были ребята из ОПГ «Синие». Сам Алексей Зубакин был близок к ним, а конкретно к вору по прозвищу «Беляй». И решил Дейч, что «синюю» крышу надо бы поменять на «центровую» так как у него с группировкой «Центр» были, что называется, «особые отношения». Касьянов припоминает историю, которая была рассказана Клоком. — Дейч, находясь в офисе их фирмы, услышал разговор, в котором его партнер Зубакин обсуждал его убийство. И тогда он решил «бить первым» и обратился к Михаилу Клоку. Чаще всего Дмитрий Дейч контактировал именно с Клоком, потому именно к нему он и обратился с предложением «решить вопрос с Зубакиным». Цена вопроса — от 10 до 17 тысяч долларов США. — И как в эту историю оказался вовлечен Насими Мамедов? По сообщениям СМИ в ту пору он работал у Клока простым водителем? — Ну, вот вам и первое противоречие! Сам Клок, как он вспоминает сегодня, якобы сам убивать Зубакина не согласился, но нашел исполнителя — своего друга, соратника, в котором он не сомневался, как в профессиональном убийце. Вот теперь, позвольте, я расскажу вам о моем клиенте — Насими Мамедове — а вы сами решите, насколько он вписывается в параметры профессионального убийцы. Он родился в Свердловске в семье инженеров-технологов. Детство и юность прожил на улице Посадской, естественно, гражданин России. Насколько мне известно, на историческую родину отца, в Азербайджан, он впервые попал в совершенно сознательном возрасте. В 2000-м он был студентом, причем из одного вуза ему пришлось отчислиться в связи с невозможностью оплатить обучение. — И вот в поисках работы кто-то из его знакомых познакомил его с Михаилом Клоком. Напомню, он 1978 года рождения. Ему — 20. Он принят на работу водителем. Простым водителем. Его обязанности — машину водить, Клока возить на его дела, возить его жену, ребенка и новую жену. Он не знаком с Алексеем Зубакиным — не по статусу ему было общение с такими людьми. Он не был другом или соратником Клоку — не дружат близко водитель с руководителем. — И вот, как вспоминает Михаил Клок, в декабре 2000 года он говорит Дейчу, что поможет ему «решить вопрос с Зубакиным». Я напомню, Дмитрий Дейч в этот момент, уже знает, что сам ходит под Дамокловым мечом и любое промедление в решении вопроса с Зубакиным, любая ошибка будет стоить ему жизни. В этой «дуэли» победит, стреляющий первым. И вот Клок якобы поручает заказное убийство своему 22-летнему водителю… — Какая-то несуразица. — Именно. Михаил Клок вспоминает, что организовал встречу исполнителя с Дмитрием Дейчем на Широкореченском кладбище, где в темноте, в сугробах через дырку в стене, Дейчем был передан листок бумаги, на котором было написано «Зубакин Алексей Витальевич». После прочтения этой содержательной информации бумажка вернулась к нему обратно. Затем Клок — не помнит, как и когда, но получил от Дмитрия Дейча денежные средства для организации убийства Зубакина и (тут у Клока снова провал в памяти) передал эти деньги исполнителю. При этом Михаил Клок отлично помнит, что Дмитрий Дейч сделал так, что 21 декабря 2000 года, утром, заказанный Алексей Зубакин на машине, принадлежащей Дейчу, приехал к дому Дейча — именно он проживал по Высоцкого, 2. А накануне вечером, как вспоминает Клок, заказчик назвал ему, Клоку, кодовую фразу: «Юля приедет к 9», обозначив тем самым время совершения убийства. — И вот ведь незадача: утром 21 декабря водитель Клока Мамедов не смог найти автомобиль и тогда лидер ОПГ Михаил Клок сам становится водителем своего водителя. На автомобиле своей супруги руководитель Клок везет водителя Мамедова с Юго-Запада Екатеринбурга на ЖБИ, якобы, ждет, пока тот стреляет в Зубакина, ждет, пока вернется с места преступления. По возвращении исполнителя везет того к озеру Шарташ, помогает прорубить полынью в метровом льде, помогает утопить орудия преступления, а потом везет домой. Своего водителя, уже выполнившего всю работу. С Шарташа — на Юго-Запад. — В ряде СМИ сообщалось, что у Насими Мамедова есть алиби… — Знаете, тут совсем смешная история. Каждый раз после того, как защита Насими Дилгамовича высказывалась относительно ложности предположений следствия, показания Михаила Клока менялись. Менялась марка пистолетов, то добавлялся, то исключался глушитель; изменялось местоположение самого Клока, пока он ждал своего водителя с убийства, количество денег, которые он заплатил за это убийство и еще множество деталей. А когда мы принесли следователю амбулаторную карту Насими Дилгамовича, в которой указано, что 21 декабря 2000 года — в день убийства Алексея Зубакина — утром Мамедов был на приеме у врача в Областной больнице, Клока осенило. — Он вспомнил, что именно в тот день, сразу после убийства Зубакина, Мамедов пошел в больницу. Клок может говорить что угодно, но его показания совершенно точно рассыпаются путем сопоставления. Ваши коллеги из СМИ писали о том, что это следствие установило причастность Насими Мамедова к совершению убийства, однако фактически следствие не установило ничего. Я, наверное, повторюсь, фразу «по версии следствия» мы трактуем как «по воспоминаниям Клока», причем по постоянно меняющимся воспоминаниям. — Зачем это Клоку? — А вот тут все просто. Следственные органы заключили с Михаилом Клоком и Дмитрием Дейчем досудебные соглашения. К слову, покойный Дейч никогда не указывал, что именно с Мамедовым встречался на кладбище, ему передавал записку с именем, ему отдавал деньги. Напротив, он говорил только об участии Клока в этих событиях: именно с Клоком он договорился об убийстве, именно Клоку он передал то ли 10, то ли 15, то ли 17 тысяч долларов, именно Клоку сообщил о месте нахождения Зубакина 21 декабря 2000 года. — По показаниям покойного Дмитрия Дейча выходит, что именно Клок — в центре всего сюжета: это у Клока Дейч возбудил решимость совершить преступление, это Клок разрабатывал план его совершения, подыскивал исполнителя, давал тому указания, согласовывал место убийства, то есть совершал все действия, присущие организатору в силу закона, однако в связи с заключением им соглашения с прокурором, его действия видимо в целях смягчения его участия и благодаря каким-то еще договоренностям, квалифицированы как действия пособника, а это уже совершенно другой размер наказания и Клок просто может отделаться легким испугом, вообще оставшись на свободе, несмотря на то, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за покушение на убийство. Клоку это выгодно еще и потому, чтобы не подумали на него как на организатора и исполнителя преступления. — В то же время, досудебное соглашение Клока о сотрудничестве с прокурором Свердловской области, подразумевает обязанность рассказать о высокопоставленных сотрудниках прокуратуры Свердловской области, Управления ФСБ, Управления по борьбе с организованной преступностью, судьях Кировского районного суда Екатеринбурга, получивших в свое время взятки, в том числе, за непривлечение Клока и Дейча к уголовной ответственности в 2013 году. А тогда они откупились именно по делу об убийстве Алексея Зубакина. — Получается, дело не 22 года лежало на полке? — Получается, что правоохранительные органы как минимум с 2013 года знали о причастности Михаила Клока и Дмитрия Дейча к убийству Зубакина. А фамилия «Мамедов» попала в эту историю из видеозаписи 2013 года, на которой Клок ее назвал в рамках «допроса» в ИК-2. Причем о каком конкретно Мамедове шла речь — неизвестно. Ведь после того самого допроса Клока Насими Дилгамович Мамедов к данному делу не привлекался, ни до 2013, ни в 2013, и в подкупе силовиков не участвовал. — В 2013 году его не проверяли на причастность к убийству Зубакина, он не задерживался и не допрашивался. Фигура Насими Мамедова в этом деле появилась только в 2022-м из воспоминаний Михаила Клока. А он сегодня, фактически, не столько пособник в убийстве 2000 года, сколько свидетель и потерпевший по делам, которые расследуются в отношении высоких чинов в Министерстве внутренних дел. В этом случае, абсолютно без разницы кого назвать исполнителем убийства Зубакина, с той только поправкой, что человек этот должен быть несведущ в остальной преступной деятельности Клока, чтобы в ответ не получить сведения о прочих преступлениях бывшего лидера ОПГ. Таким человеком по роковой случайности является мой клиент Насими Мамедов. Фактически Насими — только винтик в большой и долгой игре — за карьеру, погоны, деньги и свободу. — Осуждение Мамедова выгодно Клоку — у него должно «устоять» досудебное соглашение о сотрудничестве, чтобы он получил минимальное наказание за свои деяния. Осуждение Мамедова выгодно силовикам — закроется 22-летний «висяк» — дело об убийстве Алексея Зубакина. Осуждение Мамедова выгодно даже тем, кто расследует сейчас дела против высокопоставленных полицейских — свидетельские показания Клока и Дейча, озвученные в суде, будут считаться не требующими дополнительной проверки. При этом всего лишь будет осужден невиновный человек, ну, а убийца Алексея Зубакина, если исполнитель еще на этом свете, останется на свободе. Простите, но все это не имеет ничего общего ни со справедливостью, ни с законом. — А правда, что Насими Мамедов отказался проходить полиграф? — А какой в этом смысл? Я ему впрямую запретил это делать, так как результат исследования доказательством в суде не является и все об этом знают, во-вторых, результаты исследования напрямую зависят от отношения эксперта к испытуемому. А еще, Вы же сами писали, что мать мальчика Далера Бобиева дважды проходила полиграф и дважды успешно, однако обстоятельства в итоге этим полиграфом не подтвердились. Да и когда моему клиенту была сказана фраза: «Дай признательные показания, а мы тебе сделаем полиграф — и ты сядешь лет на 7» о каком исследовании вообще может идти речь?! — Насими Мамедову скрывать нечего, но с таким посылом я не был согласен, поэтому запретил полиграф в отношении него, потому что какие бы ты реакции не дал на вопросы полиграфолога, результат был бы нужный для следователя. Так что полиграф — это около наука и фактически излюбленный способ наших правоохранителей в расследовании дел. — Вы полагаете, что настоящий убийца Зубакина может быть мертв? — У следствия больше нет и с самого начала не было других подозреваемых. Очевидно, что следователям было удобно заключить досудебные соглашения и не пытаться даже установить истину, хотя для этого у них в сотни раз больше полномочий, чем у нас — у защиты Насими Дилагомовича Мамедова. Из материалов местных СМИ, в том числе Вашего материала видно, что в конце 90-х, начале 2000- х в Екатеринбурге был киллер Широв Мамедов. Ваше агентство писало, что в 2002 году он был причастен к убийству директора ЧОП «Соломон» Алексея Кулешова в интересах Павла Федулева. — Вообще, азербайджанская фамилия Мамедов является очень распространенной. Так что Мамедов, названный Клоком, может оказаться кем угодно, его может не быть в живых. Михаилу Клоку, чтобы его досудебное соглашение имело смысл, надо было назвать в 2022 году любого Мамедова. Условие было одно — чтобы его гипотетически можно было привлечь к уголовной ответственности и вынести в отношении него обвинительный приговор. Тут и дело будет закончено, и всем-всем-всем будет хорошо! В итоге сидеть кому-то надо. Клок в силу досудебного соглашения может освободиться от наказания за убийство Алексея Зубакина, Дейч умер, «глухарь» раскрыт, звезды получены. Занавес. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге начался суд над Насими Мамедовым. Его обвинили в убийстве авторитетного бизнесмена из 90-х Алексея Зубакина. Источники предполагают, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером, который отрабатывался в 90-х.
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