ЯНАО ждет масштабное обновление объектов ЖКХ

На что потратят почти 1 миллиард — в интервью главы ключевой коммунальной компании Ямала

13 июля 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

В компании работают пять тысяч высококлассных специалистов Фото: пресс-служба «Ямалкоммунэнерго» В ЯНАО на днях завершился отопительный сезон, и уже идет активная подготовка к следующему. В планах коммунальщиков провести капитальный ремонт сетей и реализовать один миллиард рублей инвестиций. О тонкостях работы коммунальной компании на севере России, помощи Донбассу и кадровых вопросах в интервью URA.RU рассказал генеральный директор «Ямалкоммунэнерго» Сергей Долгов. — «Ямалкоммунэнерго» — ключевая компания сферы ЖКХ ЯНАО. Вы работаете по всему округу. На всех территориях уже закончили отопительный сезон? Сергей Долгов рассказал о том, что компания потратила на модернизацию объектов ЖКХ почти 6,8 млрд рублей Фото: пресс-служба «Ямалкоммунэнерго» — Первым на летний режим работы традиционно переходит юг региона: в этом году отопительный сезон завершили 29 мая в Муравленко, следом приостановили свою работу котельные в Губкинском, Пурпе, Тарко-Сале, Ханымее, Халясавее и Шурышкарском районе, а в Сеяхе они были переведены на летний режим работы 8 июля. Примечательно, что день рождения компании, который мы отмечаем 11 июля, зачастую совпадает с окончанием отопительного сезона. В целом отопительный сезон 2022-2023 прошел в штатном режиме, без каких-либо срывов и сбоев благодаря тому, что предприятие выполнило в полном объеме утвержденные ремонтную и инвестиционную программы. — Какие ключевые объекты будут модернизированы в этом году? — Процесс обновления объектов коммунальной сферы Ямала непрерывный. В рамках концессионных соглашений, инвестиционных программ предприятия ведутся работы по созданию новых электростанций, котельных, строительству и замене сетей тепло- и водоснабжения, проводится модернизация коммунальных объектов. С начала деятельности компании общий объем инвестиций в энергетическое развитие округа уже превысил 6,8 млрд рублей. Что касается конкретно этого года, то, помимо прочих, есть ряд проектов, состоящих на особом контроле. Это завершение реконструкции котельной «Орбита» в Лабытнанги, увеличение мощности электростанции в поселке Тазовский, начало реконструкции городской водоочистки в Надыме. — Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в одном из своих выступлений говорил о значительных финансовых вложениях в обновление коммунальной инфраструктуры. Какие масштабные работы текущим летом будут проведены в городах и отдаленных поселениях Ямала? — Губернатор утвердил план модернизации коммунальной инфраструктуры ЯНАО на 2023—2027 годы. В приоритете ремонт сетевого хозяйства. В 2023 году по данной программе нами будет выполнена модернизация сетей на сумму более 400 млн рублей. Предстоит капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, строительство сетей электроснабжения, капитальный ремонт резервуаров хранения горюче-смазочных материалов, реконструкция котельных и водоочистных сооружений. Благодаря такой поддержке окружных властей, а также соглашениям, заключенным между нами, правительством региона и муниципальными властями, поэтапно будет снижен общий процент износа сетевого комплекса и оборудования. Важно подчеркнуть, что такой механизм финансирования работ по капитальному ремонту позволяет исключить нагрузку на тариф для потребителей. На Ямале идут масштабные работы по обновлению инфраструктуры ЖКХ Фото: пресс-служба «Ямалкоммунэнерго» — Какие направления в работе компании видятся приоритетными на ближайшую перспективу? — Помимо традиционных направлений наших усилий — обеспечение надежности работы объектов энергетики и качества коммунальных ресурсов, к числу приоритетных задач относим цифровизацию процессов, как технологических, так и управленческих. Компания является составной частью коммунальной инфраструктуры ЯНАО. Единый расчетный центр играет роль информационной платформы, связывая нас с потребителями, в свою очередь мы выполняем функции технологического и диспетчерского центра. Благодаря такому упорядоченному процессу работа становится согласованной. Действуя как экосистема, мы отвечаем за жизнеобеспечение округа и повышение качества услуг ЖКХ. Мы активно применяем прикладные технологии для автоматизации самых разных функций: прогнозирования и моделирования, учета потребленных ресурсов, начисления за услуги и прием платежей, управления документами. — Для такой масштабной работы нужны квалифицированные специалисты. Сегодня многие энергокомпании жалуются на кадровый голод. Как обстоят дела у вас? Что делает «Ямалкоммунэнерго» для привлечения кадров, для мотивации сотрудников? — В компании работают более пяти тысяч человек, специалисты высокой квалификации. Но все же ощущается кадровый дефицит. Для решения данного вопроса мы привлекаем молодых специалистов, заключаем соглашения с учебными заведениями о сотрудничестве по подготовке кадров, проводим профориентационные экскурсии на предприятия коммунальной энергетики для привлечения молодых сотрудников в рабочие и инженерные специальности. Также мы вкладываемся в развитие текущей команды. Действует коллективный договор, предоставляется хороший соцпакет: оплата стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно, спортивных занятий, вознаграждения за выслугу лет, компенсация санаторно-курортного лечения и многое другое. Фото: пресс-служба «Ямалкоммунэнерго» — Знаю, что сотрудники «Ямалкоммунэнерго» работают не только в округе, но и восстанавливают коммунальную инфраструктуру Волновахи (ДНР). Вы недавно побывали там. С какой целью? — С 1 октября 2022 года в Волновахском районе действует подразделение компании. Оно появилось по поручению правительства Ямала и в рамках соглашения о сотрудничестве, которое заключили администрация муниципалитета и «Ямалкоммунэнерго». Сотрудники компании принимали активное участие в подготовке систем коммунальной инфраструктуры региона к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023. В Волновахе и других населенных пунктах района были подготовлены пять котельных, заменены 560 метров сетей тепло- и водоснабжения, 120 штук запорной арматуры. Примерно за полгода в Волновахском районе устранено более 600 технических инцидентов различной сложности. Совместно со строительным комплексом мы подключили к системам коммунальной инфраструктуры вновь построенные, восстановленные социальные объекты и жилые дома. Накануне Дня России состоялся очередной наш визит в Волноваху, было продлено соглашение о сотрудничестве еще на один год. Сотрудники компании продолжат помогать Донбассу восстанавливать инженерную инфраструктуру, оказывать гуманитарную поддержку жителям региона, выполняя задачи, поставленные губернатором ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО на днях завершился отопительный сезон, и уже идет активная подготовка к следующему. В планах коммунальщиков провести капитальный ремонт сетей и реализовать один миллиард рублей инвестиций. О тонкостях работы коммунальной компании на севере России, помощи Донбассу и кадровых вопросах в интервью URA.RU рассказал генеральный директор «Ямалкоммунэнерго» Сергей Долгов. — «Ямалкоммунэнерго» — ключевая компания сферы ЖКХ ЯНАО. Вы работаете по всему округу. На всех территориях уже закончили отопительный сезон? — Первым на летний режим работы традиционно переходит юг региона: в этом году отопительный сезон завершили 29 мая в Муравленко, следом приостановили свою работу котельные в Губкинском, Пурпе, Тарко-Сале, Ханымее, Халясавее и Шурышкарском районе, а в Сеяхе они были переведены на летний режим работы 8 июля. Примечательно, что день рождения компании, который мы отмечаем 11 июля, зачастую совпадает с окончанием отопительного сезона. В целом отопительный сезон 2022-2023 прошел в штатном режиме, без каких-либо срывов и сбоев благодаря тому, что предприятие выполнило в полном объеме утвержденные ремонтную и инвестиционную программы. — Какие ключевые объекты будут модернизированы в этом году? — Процесс обновления объектов коммунальной сферы Ямала непрерывный. В рамках концессионных соглашений, инвестиционных программ предприятия ведутся работы по созданию новых электростанций, котельных, строительству и замене сетей тепло- и водоснабжения, проводится модернизация коммунальных объектов. С начала деятельности компании общий объем инвестиций в энергетическое развитие округа уже превысил 6,8 млрд рублей. Что касается конкретно этого года, то, помимо прочих, есть ряд проектов, состоящих на особом контроле. Это завершение реконструкции котельной «Орбита» в Лабытнанги, увеличение мощности электростанции в поселке Тазовский, начало реконструкции городской водоочистки в Надыме. — Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в одном из своих выступлений говорил о значительных финансовых вложениях в обновление коммунальной инфраструктуры. Какие масштабные работы текущим летом будут проведены в городах и отдаленных поселениях Ямала? — Губернатор утвердил план модернизации коммунальной инфраструктуры ЯНАО на 2023—2027 годы. В приоритете ремонт сетевого хозяйства. В 2023 году по данной программе нами будет выполнена модернизация сетей на сумму более 400 млн рублей. Предстоит капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, строительство сетей электроснабжения, капитальный ремонт резервуаров хранения горюче-смазочных материалов, реконструкция котельных и водоочистных сооружений. Благодаря такой поддержке окружных властей, а также соглашениям, заключенным между нами, правительством региона и муниципальными властями, поэтапно будет снижен общий процент износа сетевого комплекса и оборудования. Важно подчеркнуть, что такой механизм финансирования работ по капитальному ремонту позволяет исключить нагрузку на тариф для потребителей. — Какие направления в работе компании видятся приоритетными на ближайшую перспективу? — Помимо традиционных направлений наших усилий — обеспечение надежности работы объектов энергетики и качества коммунальных ресурсов, к числу приоритетных задач относим цифровизацию процессов, как технологических, так и управленческих. Компания является составной частью коммунальной инфраструктуры ЯНАО. Единый расчетный центр играет роль информационной платформы, связывая нас с потребителями, в свою очередь мы выполняем функции технологического и диспетчерского центра. Благодаря такому упорядоченному процессу работа становится согласованной. Действуя как экосистема, мы отвечаем за жизнеобеспечение округа и повышение качества услуг ЖКХ. Мы активно применяем прикладные технологии для автоматизации самых разных функций: прогнозирования и моделирования, учета потребленных ресурсов, начисления за услуги и прием платежей, управления документами. — Для такой масштабной работы нужны квалифицированные специалисты. Сегодня многие энергокомпании жалуются на кадровый голод. Как обстоят дела у вас? Что делает «Ямалкоммунэнерго» для привлечения кадров, для мотивации сотрудников? — В компании работают более пяти тысяч человек, специалисты высокой квалификации. Но все же ощущается кадровый дефицит. Для решения данного вопроса мы привлекаем молодых специалистов, заключаем соглашения с учебными заведениями о сотрудничестве по подготовке кадров, проводим профориентационные экскурсии на предприятия коммунальной энергетики для привлечения молодых сотрудников в рабочие и инженерные специальности. Также мы вкладываемся в развитие текущей команды. Действует коллективный договор, предоставляется хороший соцпакет: оплата стоимости проезда работника и членов его семьи к месту отдыха и обратно, спортивных занятий, вознаграждения за выслугу лет, компенсация санаторно-курортного лечения и многое другое. — Знаю, что сотрудники «Ямалкоммунэнерго» работают не только в округе, но и восстанавливают коммунальную инфраструктуру Волновахи (ДНР). Вы недавно побывали там. С какой целью? — С 1 октября 2022 года в Волновахском районе действует подразделение компании. Оно появилось по поручению правительства Ямала и в рамках соглашения о сотрудничестве, которое заключили администрация муниципалитета и «Ямалкоммунэнерго». Сотрудники компании принимали активное участие в подготовке систем коммунальной инфраструктуры региона к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023. В Волновахе и других населенных пунктах района были подготовлены пять котельных, заменены 560 метров сетей тепло- и водоснабжения, 120 штук запорной арматуры. Примерно за полгода в Волновахском районе устранено более 600 технических инцидентов различной сложности. Совместно со строительным комплексом мы подключили к системам коммунальной инфраструктуры вновь построенные, восстановленные социальные объекты и жилые дома. Накануне Дня России состоялся очередной наш визит в Волноваху, было продлено соглашение о сотрудничестве еще на один год. Сотрудники компании продолжат помогать Донбассу восстанавливать инженерную инфраструктуру, оказывать гуманитарную поддержку жителям региона, выполняя задачи, поставленные губернатором ЯНАО.