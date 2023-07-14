В России упростили ведение бизнеса

Санкции заставили власти пересмотреть подходы к этой сфере

14 июля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Вести бизнес в России стало проще Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ создали условия для развития бизнеса в стране, освободив его от изматывающих проверок, отчетов и больших штрафов. Это позволило экономике развиваться и спасло ее от падения, несмотря на санкции, проблемы с курсом рубля и передвижением средств. Так эксперты URA.RU комментируют работу новой системы контрольно-надзорного законодательства, о работе которой отчитался глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. По словам аналитиков, сам контроль за бизнесом стал более эффективным. Реформа контрольно-надзорной деятельности в стране началась после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2019 году. Первым этапом стала так называемая «регуляторная гильотина», в ходе которой были сформированы 42 отраслевые рабочие группы, куда вошли представители бизнеса и регуляторов. Они проверили на актуальность 318 тысяч обязательных требований, из которых 143 тысячи были отменены. После этого были приняты федеральные законы «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях». Вице-премьер премьер — глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко отчитался об итогах реформы контроля и надзора за 2022 год Фото с сайта government.ru Как сообщил вице-премьер — глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на заседании Госдумы, в 2022 году удалось достичь минимального показателя — 339 тысяч проверок, что почти в пять раз меньше, чем в 2019 году. При этом в отношении бизнеса проведена лишь треть из них. Вице-премьер отметил, что надзорные органы стали чаще наносить профилактические визиты, по результатам которых предприятие не может быть оштрафовано. «Цель реформы в том, чтобы проверки были направлены туда, где есть реальный риск причинения вреда человеку и окружающей среде. Проверка — это крайняя мера», — подчеркнул Григоренко. Основным новшеством в рамках реформы стало применение риск-ориентированного подхода к проведению проверок. Для этого контрольные органы будут применять индикаторы риска — набор признаков, фиксирующий высокую вероятность нарушения обязательного требования. В начале июля Минэкономразвития РФ представило рейтинг, в соответствии с которым МЧС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роструд показали лучшие результаты по совершенствованию принципов контроля. Аутсайдерами стали Росприроднадзор, Росздравнадзор и Роскомнадзор, которые показали низкие результаты по системе управления рисками. Всего рейтинг учитывает 22 показателя. МЧС заняло первое место в рейтинге Минэкономразвития РФ по совершенствованию принципов контроля Фото: Георгий Бергал © URA.RU На сегодняшний день разработано 292 индикатора риска. По словам Григоренко, работа продолжается и каждый федеральный орган дорабатывает такой индикатор для своего вида контроля. Ожидается, что до конца года их будет запущено 190. «Идея в том, чтобы создать эффективную систему с критериями и публичными индикаторами, чтобы каждый предприниматель понимал, почему на него могут выйти с проверкой, и поэтому не просто не нарушал правила, но и не допускал такого риска», — пояснил вице-премьер. Статья по теме Власти готовят основу для экономического прорыва В марте 2022 года в рамках мер поддержки экономики был введен мораторий на проверки, что позволило бизнесу сэкономить около 80 млрд рублей. По поручению президента эта мера была продлена на 2023 год, что за полгода сократило количество проверок до абсолютного минимума — на 40% к аналогичному периоду предыдущего года. Кроме того, постановлением правительства введен запрет на проведение до конца 2024 года любых проверок в отношении IT-компаний. Правительству России удалось улучшить деловой климат и создать условия для развития бизнеса в стране, считают аналитики. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что это позволит экономике государства развиваться и спасет ее от падения. «В текущих сложных условиях, когда и внешнее санкционное давление, и негативная финансовая обстановка в мире и в России, в частности, проблемы с курсом рубля, с передвижением средств. Под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко (в центре) долгожданную надзорную реформу удалось провести, считают аналитики Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этих условиях бизнесом проще вовсе не заниматься, чем еще отвлекаться на проверки и множество отчетов. Поэтому нужна была реформа, ведь в системе капитализма двигатель экономики — это частные хозяйствующие субъекты. Это и зарплаты, и налоги, и обеспечение всей госинфраструктуры. Не будет развиваться экономика, все развалится. Хотя контролирующие органы отчитаются, что они молодцы, провели много проверок», — сказал эксперт. Неправильное оформление на работу трудового мигранта грозило компаниям штрафом в 800 тысяч рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти существенно сократили количество административных барьеров, и бизнесу работать стало комфортнее, рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. По его словам, большие штрафы становились непосильной ношей для предпринимателей. «За нарушения в миграционном законодательстве штраф выписывался 800 тысяч рублей. Допустим, устроился на работу официант из Узбекистана, а при оформлении в документах что-то не так сделали — вот вам штраф 800 тысяч. То же касалось не сданной статотчетности. Количество требований было такое, что за всем уследить представлялось крайне сложным. У государства самого уже не хватало сил, чтобы проводить проверку раз в три года. Сейчас всем дадут категорию риска, и если она низка, то вообще ходить не будут», — сказал Калинин. Генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев отметил, что правительство решило важную задачу — отсечь все лишнее и сделать контроль эффективным. «Формы и требования надзора устарели. Со временем появлялись новые проблемы, а к ним новые требования, новые отчеты. При этом старые никто не отменял и их накопилось гигантское количество. В результате эффективность надзора упала, потому что все равно эти требования никто соблюсти не может, да надзорные органы не весь объем этой информации способны были переварить. А эффективный надзор возможен лишь если он удобен и предпринимателям тоже. У нас ведь не ведется война между государством и бизнесом. Улучшение делового климата нужно всем», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ создали условия для развития бизнеса в стране, освободив его от изматывающих проверок, отчетов и больших штрафов. Это позволило экономике развиваться и спасло ее от падения, несмотря на санкции, проблемы с курсом рубля и передвижением средств. Так эксперты URA.RU комментируют работу новой системы контрольно-надзорного законодательства, о работе которой отчитался глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. По словам аналитиков, сам контроль за бизнесом стал более эффективным. Реформа контрольно-надзорной деятельности в стране началась после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2019 году. Первым этапом стала так называемая «регуляторная гильотина», в ходе которой были сформированы 42 отраслевые рабочие группы, куда вошли представители бизнеса и регуляторов. Они проверили на актуальность 318 тысяч обязательных требований, из которых 143 тысячи были отменены. После этого были приняты федеральные законы «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях». Как сообщил вице-премьер — глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на заседании Госдумы, в 2022 году удалось достичь минимального показателя — 339 тысяч проверок, что почти в пять раз меньше, чем в 2019 году. При этом в отношении бизнеса проведена лишь треть из них. Вице-премьер отметил, что надзорные органы стали чаще наносить профилактические визиты, по результатам которых предприятие не может быть оштрафовано. «Цель реформы в том, чтобы проверки были направлены туда, где есть реальный риск причинения вреда человеку и окружающей среде. Проверка — это крайняя мера», — подчеркнул Григоренко. Основным новшеством в рамках реформы стало применение риск-ориентированного подхода к проведению проверок. Для этого контрольные органы будут применять индикаторы риска — набор признаков, фиксирующий высокую вероятность нарушения обязательного требования. В начале июля Минэкономразвития РФ представило рейтинг, в соответствии с которым МЧС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роструд показали лучшие результаты по совершенствованию принципов контроля. Аутсайдерами стали Росприроднадзор, Росздравнадзор и Роскомнадзор, которые показали низкие результаты по системе управления рисками. Всего рейтинг учитывает 22 показателя. На сегодняшний день разработано 292 индикатора риска. По словам Григоренко, работа продолжается и каждый федеральный орган дорабатывает такой индикатор для своего вида контроля. Ожидается, что до конца года их будет запущено 190. В марте 2022 года в рамках мер поддержки экономики был введен мораторий на проверки, что позволило бизнесу сэкономить около 80 млрд рублей. По поручению президента эта мера была продлена на 2023 год, что за полгода сократило количество проверок до абсолютного минимума — на 40% к аналогичному периоду предыдущего года. Кроме того, постановлением правительства введен запрет на проведение до конца 2024 года любых проверок в отношении IT-компаний. Правительству России удалось улучшить деловой климат и создать условия для развития бизнеса в стране, считают аналитики. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что это позволит экономике государства развиваться и спасет ее от падения. «В текущих сложных условиях, когда и внешнее санкционное давление, и негативная финансовая обстановка в мире и в России, в частности, проблемы с курсом рубля, с передвижением средств. Власти существенно сократили количество административных барьеров, и бизнесу работать стало комфортнее, рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. По его словам, большие штрафы становились непосильной ношей для предпринимателей. «За нарушения в миграционном законодательстве штраф выписывался 800 тысяч рублей. Генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев отметил, что правительство решило важную задачу — отсечь все лишнее и сделать контроль эффективным. «Формы и требования надзора устарели. Со временем появлялись новые проблемы, а к ним новые требования, новые отчеты. При этом старые никто не отменял и их накопилось гигантское количество. В результате эффективность надзора упала, потому что все равно эти требования никто соблюсти не может, да надзорные органы не весь объем этой информации способны были переварить. А эффективный надзор возможен лишь если он удобен и предпринимателям тоже. У нас ведь не ведется война между государством и бизнесом. Улучшение делового климата нужно всем», — резюмировал политолог.