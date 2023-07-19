Россия нашла новый путь экономического роста

Россия увеличивает торговлю со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне зарубежных санкций. Для этого правительство РФ упрощает импорт и экспорт товаров через границу. Так эксперты URA.RU комментируют итоги встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина и руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова 19 июля. По словам аналитиков, торговля с ЕАЭС даст толчок экономике РФ, а также позволит заместить западные товары и обеспечить продбезопасность.
Глава правительства в ходе разговора с руководителем ФТС отметил, что Россия продолжает серьезную переориентацию транспортных и логистических путей. «Традиционные транспортные потоки преобразуются.
Все больше и больше грузов поступает к нам с Юга, с Востока. Поэтому необходимо настроить работу пропускных пунктов — это очень важный элемент. Что сейчас делается, чтобы это было качественно, быстро, чтобы все процедуры для тех, кто ввозит груз, были удобными, комфортными, современными?» — поинтересовался Мишустин.
Давыдов ответил, что уже идет сокращение мер фактического контроля, таможня в пунктах пропуска старается минимально нагружать бизнес проверками. «Для этого вместе с Министерством транспорта, с Федеральной службой безопасности — с погранслужбой планируем внедрять так называемые потоковые ИДК (инспекционно-досмотровые комплексы), которые позволяют сканировать большее количество грузов и гораздо быстрее осуществлять таможенный контроль», — пояснил глава ФТС. По его словам, в таких местах, как Верхний Ларс (Республика Северная Осетия), где затруднено движение, создаются дополнительные площадки.
Отдельно глава ФТС доложил премьеру, что по Верхнему Ларсу Россия достигла абсолютных рекордов — 31 622 грузовика было пропущено в июне. При том, что в сезон, по словам главы ведомства, от 3 тысяч до 3,5 тысяч легковых машин и 15 тысяч физлиц проходит в этом же месте. Это огромная совместная работа и российских ведомств, и партнеров, отметил Давыдов. Армянские коллеги также помогают координировать работу с грузинскими партнерами.
Профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев считает, что на фоне зарубежных ограничений Россия наращивает торговлю со странами Евразийского экономического союза. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность и территориально «объединит» страны союза. «Правительство прекрасно понимает, что на фоне зарубежных ограничений необходимо наращивать взаимный товарооборот с ближайшими странами. Кабинет министров выстраивает новые торгово-экономические связи с ближайшими соседями, создавая упрощенные таможенные условия», — полагает эксперт.
?Объем взаимной торговли Евразийского экономического союза (входят 5 стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) за 2022 год вырос на 10,3% и составил 80,6 млрд долларов. Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия нарастили объемы экспорта в страны союза на 9,8 млрд долларов (в 1,4 раза), из них в Россию — на 9,5 млрд долларов. В Евразийской экономической комиссии отмечали, что значимость рынка союза для Армении и Киргизии существенно возросла — доля стран союза в общем экспорте Армении увеличилась с 29,3% до 46,8%, Киргизии — с 28,8% до 65,8%.
Введение послаблений в рамках ФТС говорит о том, что власти России принципиально нацелены на увеличение транспортных потоков внутри ЕАЭС, уверен профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.
«Ослабление требований ФТС — шаг к оживлению транспортных потоков, который будет способствовать увеличению номенклатуры товаров и числа компаний, которые могут взаимодействовать в рамках ЕАЭС. На фоне западных санкций — шаг оправданный и в данный момент необходимый», — говорит Шмелев.
По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, экономика всего мира перемещается в азиатскую часть. «Коллективный Запад достиг своего экономического насыщения, это — „комфортный тупик“. Правительство России понимает, что нужно развиваться экономически в Азии, там это возможно более активно, нежели со старыми партнерами. Сейчас был принят курс на Восток, где перспективы виднее и условия чуть прозрачнее, поэтому правительство уделяет этому направлению столько внимания», — подытожил эксперт.
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