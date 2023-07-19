Россия нашла новый путь экономического роста

Стране помогут партнеры по ЕАЭС

19 июля 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Россия наращивает торговлю со странами ЕАЭС, упрощая для них таможенные проверки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россия увеличивает торговлю со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне зарубежных санкций. Для этого правительство РФ упрощает импорт и экспорт товаров через границу. Так эксперты URA.RU комментируют итоги встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина и руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова 19 июля. По словам аналитиков, торговля с ЕАЭС даст толчок экономике РФ, а также позволит заместить западные товары и обеспечить продбезопасность. Российские власти упрощают проход через таможню по новым логистическим маршрутам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава правительства в ходе разговора с руководителем ФТС отметил, что Россия продолжает серьезную переориентацию транспортных и логистических путей. «Традиционные транспортные потоки преобразуются. Все больше и больше грузов поступает к нам с Юга, с Востока. Поэтому необходимо настроить работу пропускных пунктов — это очень важный элемент. Что сейчас делается, чтобы это было качественно, быстро, чтобы все процедуры для тех, кто ввозит груз, были удобными, комфортными, современными?» — поинтересовался Мишустин. Таможня в пунктах пропуска старается минимально нагружать бизнес проверками Фото: Анна Майорова © URA.RU Давыдов ответил, что уже идет сокращение мер фактического контроля, таможня в пунктах пропуска старается минимально нагружать бизнес проверками. «Для этого вместе с Министерством транспорта, с Федеральной службой безопасности — с погранслужбой планируем внедрять так называемые потоковые ИДК (инспекционно-досмотровые комплексы), которые позволяют сканировать большее количество грузов и гораздо быстрее осуществлять таможенный контроль», — пояснил глава ФТС. По его словам, в таких местах, как Верхний Ларс (Республика Северная Осетия), где затруднено движение, создаются дополнительные площадки. Отдельно глава ФТС доложил премьеру, что по Верхнему Ларсу Россия достигла абсолютных рекордов — 31 622 грузовика было пропущено в июне. При том, что в сезон, по словам главы ведомства, от 3 тысяч до 3,5 тысяч легковых машин и 15 тысяч физлиц проходит в этом же месте. Это огромная совместная работа и российских ведомств, и партнеров, отметил Давыдов. Армянские коллеги также помогают координировать работу с грузинскими партнерами. Статья по теме Путин меняет формат Евразийской интеграции Профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев считает, что на фоне зарубежных ограничений Россия наращивает торговлю со странами Евразийского экономического союза. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность и территориально «объединит» страны союза. «Правительство прекрасно понимает, что на фоне зарубежных ограничений необходимо наращивать взаимный товарооборот с ближайшими странами. Кабинет министров выстраивает новые торгово-экономические связи с ближайшими соседями, создавая упрощенные таможенные условия», — полагает эксперт. Торговые связи между странами ЕАЭС будут увеличиваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU ?Объем взаимной торговли Евразийского экономического союза (входят 5 стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) за 2022 год вырос на 10,3% и составил 80,6 млрд долларов. Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия нарастили объемы экспорта в страны союза на 9,8 млрд долларов (в 1,4 раза), из них в Россию — на 9,5 млрд долларов. В Евразийской экономической комиссии отмечали, что значимость рынка союза для Армении и Киргизии существенно возросла — доля стран союза в общем экспорте Армении увеличилась с 29,3% до 46,8%, Киргизии — с 28,8% до 65,8%. Введение послаблений в рамках ФТС говорит о том, что власти России принципиально нацелены на увеличение транспортных потоков внутри ЕАЭС, уверен профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. «Ослабление требований ФТС — шаг к оживлению транспортных потоков, который будет способствовать увеличению номенклатуры товаров и числа компаний, которые могут взаимодействовать в рамках ЕАЭС. На фоне западных санкций — шаг оправданный и в данный момент необходимый», — говорит Шмелев. Торговля со странами Азии принесет больше выгоды России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, экономика всего мира перемещается в азиатскую часть. «Коллективный Запад достиг своего экономического насыщения, это — „комфортный тупик“. Правительство России понимает, что нужно развиваться экономически в Азии, там это возможно более активно, нежели со старыми партнерами. Сейчас был принят курс на Восток, где перспективы виднее и условия чуть прозрачнее, поэтому правительство уделяет этому направлению столько внимания», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия увеличивает торговлю со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне зарубежных санкций. Для этого правительство РФ упрощает импорт и экспорт товаров через границу. Так эксперты URA.RU комментируют итоги встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина и руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова 19 июля. По словам аналитиков, торговля с ЕАЭС даст толчок экономике РФ, а также позволит заместить западные товары и обеспечить продбезопасность. Глава правительства в ходе разговора с руководителем ФТС отметил, что Россия продолжает серьезную переориентацию транспортных и логистических путей. «Традиционные транспортные потоки преобразуются. Давыдов ответил, что уже идет сокращение мер фактического контроля, таможня в пунктах пропуска старается минимально нагружать бизнес проверками. «Для этого вместе с Министерством транспорта, с Федеральной службой безопасности — с погранслужбой планируем внедрять так называемые потоковые ИДК (инспекционно-досмотровые комплексы), которые позволяют сканировать большее количество грузов и гораздо быстрее осуществлять таможенный контроль», — пояснил глава ФТС. По его словам, в таких местах, как Верхний Ларс (Республика Северная Осетия), где затруднено движение, создаются дополнительные площадки. Отдельно глава ФТС доложил премьеру, что по Верхнему Ларсу Россия достигла абсолютных рекордов — 31 622 грузовика было пропущено в июне. При том, что в сезон, по словам главы ведомства, от 3 тысяч до 3,5 тысяч легковых машин и 15 тысяч физлиц проходит в этом же месте. Это огромная совместная работа и российских ведомств, и партнеров, отметил Давыдов. Армянские коллеги также помогают координировать работу с грузинскими партнерами. Профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев считает, что на фоне зарубежных ограничений Россия наращивает торговлю со странами Евразийского экономического союза. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность и территориально «объединит» страны союза. «Правительство прекрасно понимает, что на фоне зарубежных ограничений необходимо наращивать взаимный товарооборот с ближайшими странами. Кабинет министров выстраивает новые торгово-экономические связи с ближайшими соседями, создавая упрощенные таможенные условия», — полагает эксперт. ?Объем взаимной торговли Евразийского экономического союза (входят 5 стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) за 2022 год вырос на 10,3% и составил 80,6 млрд долларов. Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия нарастили объемы экспорта в страны союза на 9,8 млрд долларов (в 1,4 раза), из них в Россию — на 9,5 млрд долларов. В Евразийской экономической комиссии отмечали, что значимость рынка союза для Армении и Киргизии существенно возросла — доля стран союза в общем экспорте Армении увеличилась с 29,3% до 46,8%, Киргизии — с 28,8% до 65,8%. Введение послаблений в рамках ФТС говорит о том, что власти России принципиально нацелены на увеличение транспортных потоков внутри ЕАЭС, уверен профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, экономика всего мира перемещается в азиатскую часть. «Коллективный Запад достиг своего экономического насыщения, это — „комфортный тупик“. Правительство России понимает, что нужно развиваться экономически в Азии, там это возможно более активно, нежели со старыми партнерами. Сейчас был принят курс на Восток, где перспективы виднее и условия чуть прозрачнее, поэтому правительство уделяет этому направлению столько внимания», — подытожил эксперт.