Путин меняет формат Евразийской интеграции

ЕАЭС выходит за границы бывшего СССР

25 мая 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин внес новые смыслы в развитие ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вложил новые смыслы в отношения с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Экономические связи усилятся взаимодействием и по другим, не менее важным направлениям. Это укрепит основу союза, комментируют эксперты итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Кремле 25 мая. По словам аналитиков, Путин настраивает коллег на интеграцию по технологической, военной и гуманитарной линиям и расширение границ Союза. Экономический форум премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил, но на сам саммит ЕАЭС прилетел в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры стран ЕАЭС встретились в Кремле сначала в узком составе, а после — в расширенном. Причем впервые в саммите участвовали не только делегации каждого участника, но и партнеры по СНГ: президент Азербайджана Ильхам Алиев, а по видеосвязи — президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Свое видеообращение прислал лидер Кубы Мигель Диас-Канель. Встреча прошла в преддверие празднования дня ЕАЭС, который будет отмечаться 29 мая. Один из приоритетов ЕАЭС — свободная трудовая миграция Фото: Анна Майорова © URA.RU Владимир Путин отметил, что «сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает укрепляться». «Наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», — подчеркнул он. По словам Путина, ЕАЭС по-прежнему будет следовать своим приоритетам: свободе передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, а также «обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств Союза». Эти приоритеты будут прописаны и в обновленных стратегических документах планирования ЕАЭС, отметил Путин. Но к этим четырем «свободам» он предложил добавить еще одну — «свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления». «Это будет способствовать формированию и развитию общего культурного пространства и, если позволите, общей евразийской идеологии», — заявил Путин. Российский президент говорил о том, что нужно продолжать развивать промышленную кооперацию и увеличить производство товаров под маркой «Сделано в Евразэс». Необходимо, отметил Путин, укреплять технологический, цифровой и финансовый суверенитет стран Союза. Для более эффективной интеграции в дальнейшем, президент РФ считает также важным усилить роль Экономической комиссии, предоставив ей дополнительные полномочия. Это актуально в свете перспектив развития отношений с партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке, Арабском мире. Приехать в Москву глава Таджикистана Эмомали Рахмон не смог, но присоединился к коллегами по ВКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин еще в декабре 2022 года на заседании Высшей Евразийской экономической комиссии заявил, что стратегия развития ЕАЭС нуждается в обновлении. Председательство России в текущем году как раз и посвящено выработке этого документа. По словам экспертов, Путину важно расширить спектр взаимодействия с партнерами — выйти за рамки сугубо экономических отношений и за рамки «пятерки». По словам начальника Департамента международной деятельности, преподавателя Факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Виктора Денисенко, приоритетами для Путина, для России становится развитие научно-образовательных связей. «Они необходимы не только в качестве базиса для создания единой системы подготовки высококвалифицированных кадров. Это важно для поддержания позитивного имиджа России в странах жизненно важного региона [на постсоветском пространстве], особенно среди молодежи, а также форсирование развития ЕАЭС как полноценного международного актора. При этом Россия не намерена кому-то что-то навязывать — для нее важно взаимовыгодное сотрудничество», — полагает эксперт. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал усилия России по расширению логистических путей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конечно, экономика остается ключевым направлением, убеждены аналитики. И здесь, как сказал URA.RU президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, Путину важно, чтобы в рамках ЕАЭС принимались решения не только в пользу большинства его членов, но в пользу РФ, чтобы партнеры, получая преференции, поддерживали Россию в развитии параллельного импорта, в создании новых экономических кластеров и т. д. «Путину важно заручиться от лидеров стран-участниц ЕАЭС и экономической поддержкой России, и поддержкой ее внешнеполитического курса, а также услышать от коллег готовность и желание интегрироваться в новые евразийские проекты», — отметил эксперт. Бредихин полагает, что приоритетным для Путина становится интеграция ЕАЭС с ОДКБ (Организацией Договора о коллективной безопасности) и ШОС (Шанхайской организацией сотрудничества), развитие всесторонних отношений с Китаем, Ираном, Северной Кореей, Монголией и другими странами. Это уже не только экономические связи, а новый вектор развития Союза. «Форма ЕАЭС как таковая не демонстрирует необходимого уровня эффективности. Пока нет полной интеграции ни в сфере экономики, ни в сфере науки, ни в военно-технической и оборонной сферах, ни в культуре. Между тем именно в этих отраслях можно получить максимальный эффект», — убежден политолог. ЕАЭС ждет серьерное реформирование, убеждены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возможности санкционной политики против России исчерпаны. Но Запад готовит новый пакет и меры против стран, которые помогают обходить РФ санкции, — этот фактор Путин учитывает, объясняет эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов. Российскому президенту важно показать, что нужно расширять и спектр взаимодействия в рамках ЕАЭС, и круг партнеров Союза. «Антироссийские санкции не смогли изменить структуру евразийских экономик, но не произошло и их переориентации на европейские рынки — наблюдается рост товарооборота с Россией. В связи с этим Путин делает акцент на ключевые направления сотрудничества между ЕАЭС, ШОС, БРИКС, на сотрудничество с Индонезией и странами Латинской Америки», — отметил политолог. Статья по теме Путин создает экономическую платформу в обход Европы Путин стремится сохранить роль России в сотрудничестве по разным направлениям как в ЕАЭС, так и в целом на постсоветском пространстве. Он дает понять, что РФ «не намерена терять инициативу, даже с учетом ведения СВО», пояснил URA.RU директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. «Нынешний саммит ЕАЭС, скорее всего, будет рассматриваться руководством России именно в контексте усиления такого месседжа», — полагает аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин вложил новые смыслы в отношения с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Экономические связи усилятся взаимодействием и по другим, не менее важным направлениям. Это укрепит основу союза, комментируют эксперты итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Кремле 25 мая. По словам аналитиков, Путин настраивает коллег на интеграцию по технологической, военной и гуманитарной линиям и расширение границ Союза. Лидеры стран ЕАЭС встретились в Кремле сначала в узком составе, а после — в расширенном. Причем впервые в саммите участвовали не только делегации каждого участника, но и партнеры по СНГ: президент Азербайджана Ильхам Алиев, а по видеосвязи — президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Свое видеообращение прислал лидер Кубы Мигель Диас-Канель. Встреча прошла в преддверие празднования дня ЕАЭС, который будет отмечаться 29 мая. Владимир Путин отметил, что «сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает укрепляться». «Наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», — подчеркнул он. По словам Путина, ЕАЭС по-прежнему будет следовать своим приоритетам: свободе передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, а также «обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств Союза». Эти приоритеты будут прописаны и в обновленных стратегических документах планирования ЕАЭС, отметил Путин. Российский президент говорил о том, что нужно продолжать развивать промышленную кооперацию и увеличить производство товаров под маркой «Сделано в Евразэс». Необходимо, отметил Путин, укреплять технологический, цифровой и финансовый суверенитет стран Союза. Для более эффективной интеграции в дальнейшем, президент РФ считает также важным усилить роль Экономической комиссии, предоставив ей дополнительные полномочия. Это актуально в свете перспектив развития отношений с партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке, Арабском мире. Президент РФ Владимир Путин еще в декабре 2022 года на заседании Высшей Евразийской экономической комиссии заявил, что стратегия развития ЕАЭС нуждается в обновлении. Председательство России в текущем году как раз и посвящено выработке этого документа. По словам экспертов, Путину важно расширить спектр взаимодействия с партнерами — выйти за рамки сугубо экономических отношений и за рамки «пятерки». По словам начальника Департамента международной деятельности, преподавателя Факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Виктора Денисенко, приоритетами для Путина, для России становится развитие научно-образовательных связей. «Они необходимы не только в качестве базиса для создания единой системы подготовки высококвалифицированных кадров. Конечно, экономика остается ключевым направлением, убеждены аналитики. И здесь, как сказал URA.RU президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, Путину важно, чтобы в рамках ЕАЭС принимались решения не только в пользу большинства его членов, но в пользу РФ, чтобы партнеры, получая преференции, поддерживали Россию в развитии параллельного импорта, в создании новых экономических кластеров и т. д. «Путину важно заручиться от лидеров стран-участниц ЕАЭС и экономической поддержкой России, и поддержкой ее внешнеполитического курса, а также услышать от коллег готовность и желание интегрироваться в новые евразийские проекты», — отметил эксперт. Бредихин полагает, что приоритетным для Путина становится интеграция ЕАЭС с ОДКБ (Организацией Договора о коллективной безопасности) и ШОС (Шанхайской организацией сотрудничества), развитие всесторонних отношений с Китаем, Ираном, Северной Кореей, Монголией и другими странами. Это уже не только экономические связи, а новый вектор развития Союза. «Форма ЕАЭС как таковая не демонстрирует необходимого уровня эффективности. Возможности санкционной политики против России исчерпаны. Но Запад готовит новый пакет и меры против стран, которые помогают обходить РФ санкции, — этот фактор Путин учитывает, объясняет эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов. Российскому президенту важно показать, что нужно расширять и спектр взаимодействия в рамках ЕАЭС, и круг партнеров Союза. «Антироссийские санкции не смогли изменить структуру евразийских экономик, но не произошло и их переориентации на европейские рынки — наблюдается рост товарооборота с Россией. В связи с этим Путин делает акцент на ключевые направления сотрудничества между ЕАЭС, ШОС, БРИКС, на сотрудничество с Индонезией и странами Латинской Америки», — отметил политолог. Путин стремится сохранить роль России в сотрудничестве по разным направлениям как в ЕАЭС, так и в целом на постсоветском пространстве. Он дает понять, что РФ «не намерена терять инициативу, даже с учетом ведения СВО», пояснил URA.RU директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. «Нынешний саммит ЕАЭС, скорее всего, будет рассматриваться руководством России именно в контексте усиления такого месседжа», — полагает аналитик.