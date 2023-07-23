Тобольск ждет масштабная реставрация

В Тобольске отреставрируют три исторических здания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске готовится реставрация значимых объектов культурного наследия (ОКН) на Базарной площади, которые входят в состав «Ансамбля городской наносной станции». «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) и «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА) займутся реставрацией зданий городских бань, электро- и насосных станций. Главное культурное, историческое и туристическое достояние Тобольска — Базарная площадь —получит свое качественное развитие.

«Восстановление исторических объектов в знаковой локации Тобольска — это не только ответственная, но, в первую очередь, крайне необходимая миссия. Время, к сожалению, не щадит даже самый крепкий кирпич начала прошлого века, и очень важно было не допустить полного разрушения ансамбля. Комплексный и детально проработанный проект работ по сохранению и приспособлению зданий на Базарной площади, а также наша многолетняя экспертиза в восстановлении ОКН, дают гарантии того, что легендарное наследие Сибири будет сохранено и получит „вторую жизнь“», — рассказала URA.RU генеральный директор ДДА Эльвира Черепанова.

Эскиз архитектурной подсветки Фото: пресс-служба СУЭНКО

Проект призван спасти исторические здания. Электростанция, городские бани и насосная станция будут восстановлены из разрушенного состояния, а на прилегающей территории появятся новые архитектурные формы и элементы туристической инфраструктуры. Работы запланированы на 2025—2027 годы. Разрушение ОКН — системная проблема по всей стране, и компаний, которые занимаются реставрацией, не так много. ДДА находится среди тех, кто на постоянной основе занимается восстановление и приспособлением исторических объектов.

Перспективный вид с Кремля Фото: пресс-служба СУЭНКО

Базарная площадь — знаковое место Тобольска, где встречаются Восток и Запад. В прошлом через город проходил торговый путь из европейской России в Китай и Среднюю Азию, а также Великий шелковый и Большой чайный пути. Реставрация ОКН призвана развивать туристическую привлекательность Тобольска и привлечь внимание к уникальной истории города.

«В проекте учитывали огромное количество нюансов по размещению технологических объектов, встраивались в общую концепцию маршрута, соблюдали нормы законодательства по сохранению памятников. Энергетика — это про преемственность поколений, про династии, а на Базарной площади ранее размещались электро- и насосная станция. Они будут восстановлены. Получается, что СУЭНКО развивает энергообъекты Тобольска не только фактически, но и исторически», — рассказал директор СУЭНКО Данил Анучин.

Перспективный вид с Базарной площади Фото: пресс-служба СУЭНКО

Самым крупным объектом реставрации будет здание городских бань, построенное в самом начале XX века. Его общая площадь составляет 927,4 квадратных метра, а высота — три этажа. На данный момент здание разрушено почти на 50% и находится в аварийном состоянии. Здание насосной станции, построенное в этот же период, имеет площадь в 632 квадратных метра. Оно сохранилось несколько лучше, износ здания составляет 40%.

Одноэтажное здание электростанции имеет площадь меньше 100 квадратных метров, однако оно разрушено почти полностью и находится в аварийном состоянии. Проектом предусмотрено объединение ОКН в один комплекс с установкой крытого и отапливаемого перехода между объектами без нарушения их внешнего облика.