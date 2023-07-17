Персональные данные россиян защитят от мошенников по-новому

Технологии помогут военным и банкам

17 июля 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Власти РФ ускорят процесс внедрения новых технологий для обеспечения кибербезопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ внедряют новую систему цифровой безопасности, основанную на квантовой криптографии. Это позволит защитить от хакеров информацию военных ведомств, спецслужб, госорганов и банков, а также простых россиян которые регулярно становятся жертвами мошенников из-за утечек персональных данных. Так эксперты объяснили URA.RU смысл Концепции регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года, о которой доложил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании 17 июля. В Москве прошел Форум будущих технологий, кульминацией которого стала выставка «Вычисления и связь. Квантовый мир». Госкорпорации Сбер, РЖД, Газпромбанк, Росатом и правительство Москвы представили на своих стендах новейшие разработки и достижения в области квантовых технологий. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами подчеркнул, что необходимо ускорить процесс внедрения этих отечественных разработок. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что общая протяженность квантовой сети в России сегодня составляет 1147 км Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Квантовые решения способны ускорить выполнение многих, в том числе и научных, задач, дают возможность анализировать большие объемы данных в кратчайшие сроки. Квантовые коммуникации применяются для создания и эксплуатации надежных сетей связи. Такие каналы нужны как в системах государственного управления, так и для обеспечения безопасной передачи значимых для граждан и для бизнеса сведений. Технология уже сегодня востребована банками и операторами телекоммуникационного сектора», — отметил Мишустин. Для этого в правительстве разработали Концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года, в рамках которой предстоит сформировать нормативную базу и условия перехода на новые методы защиты информации. Чернышенко пояснил, что внедрение новых технологий позволит передавать данные по абсолютно защищенным каналам. «Информацию, которая передается по квантовому каналу связи, невозможно перехватить незаметно для адресатов. Текущий низкий уровень регулирования отмечался всеми участниками экосистемы как сдерживающий фактор ее развития. На форуме глава государства дал четкий посыл на всестороннюю поддержку и развитие данного перспективного направления», — пояснил вице-премьер. Статья по теме Путин нашел замену нанотехнологиям По словам Чернышенко, Концепция разработана на десять месяцев раньше заявленных сроков, что подтверждает приоритетность этого направления для кабмина. «Сегодня квантовые коммуникации — это одновременно и связь, и криптография, и информационная безопасность. У нас уже создан пилотный участок магистральной квантовой сети Москва — Санкт-Петербург и сегмент Москва — Нижний Новгород. Таким образом, общая протяженность квантовой сети в России сейчас составляет 1147 километров. До конца 2023 года запланировано строительство новых участков — до Казани, Воронежа, Ростова-на-Дону. Общая протяженность дополнительно — 1,4 тысяч километров», — сказал Чернышенко. Квантовая криптография подошла ближе других к практическому применению, за лидерство в ней в мире идет конкурентная борьба, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU После утверждения документа разработкой нормативно-правовых актов займутся в профильных министерствах и ведомствах. Также в рамках Концепции планируется создание института страхования ответственности, что обеспечит защиту прав всех участников рынка. По словам вице-премьера, принятый комплекс мер регулирования позволит ускорить программу коммерциализации этой технологии и станет «знаковым ориентиром для других отраслей, например, квантовых вычислений». Правительство РФ выводит системы кибербезопасности на новый уровень, считают аналитики. Руководитель Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев отметил, что власти все больше внимания уделяют секретности и цифровой безопасности. «Квантовые коммуникации сегодня активно развиваются, так как востребованы. Особенно военными, спецслужбами, госорганизациями и банками. Квантовая криптография надежнее обычной. Это тренд времени. Здесь целесообразно было бы сотрудничество с Китаем, так как они продвинулись в этой сфере. Квантовая криптография перспективна, это даст толчок российской науке», — сказал Калачев. Интернет-омбудсмен, член генерального совета «Деловой России», президент «Радиус Групп» Дмитрий Мариничев уверен, что власти смогут вывести на новый уровень и защиту простых людей, которые регулярно становятся жертвами утечек персональных данных из различных баз. «Это безопасность не только бизнес-процессов, но и национальная безопасность. Квантовые технологии позволяют построить виртуальные сети поверх физических сетей и быть абсолютно уверенными в невозможности перехвата траффика. А это совершенно новое слово по подсоединению мобильных устройств, персональных компьютеров, гарантированное управление расчетным счетом в банке, невозможность взлома и прочее. Это другого уровня защита и от кражи денежных средств, завладения ключами, риск мошенничества снижается значительно», — пояснил Мариничев. Новость по теме В России вводят новый KPI для губернаторов Правительство России стремится ускорить процесс внедрения прорывных разработок, а без нормативного и технического регулирования это невозможно, уверен президент РУССОФТ Валентин Макаров. Эксперт объяснил, что иначе технологии будут только разрабатываться и не будут применятся, что в конечном итоге приведет к проигрышу России в «квантовой гонке». «Менять регулирование необходимо — техническое (стандарты) и нормативное (законы, позволяющее безопасно внедрять и использовать новые технологии). Для этого у нас есть закон об экспериментальных правовых режимах, который позволяет внедрять новые технологии на пилотных участках и ограниченно во времени, этим нужно пользоваться обязательно. В отличие от квантового компьютера, квантовая криптография близка к практическому применению. Это наиболее динамично развивающаяся сейчас область применения квантовой физики, и в ней идет серьезная конкурентная борьба», — резюмировал Макаров. 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Власти РФ внедряют новую систему цифровой безопасности, основанную на квантовой криптографии. Это позволит защитить от хакеров информацию военных ведомств, спецслужб, госорганов и банков, а также простых россиян которые регулярно становятся жертвами мошенников из-за утечек персональных данных. Так эксперты объяснили URA.RU смысл Концепции регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года, о которой доложил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании 17 июля. В Москве прошел Форум будущих технологий, кульминацией которого стала выставка «Вычисления и связь. Квантовый мир». Госкорпорации Сбер, РЖД, Газпромбанк, Росатом и правительство Москвы представили на своих стендах новейшие разработки и достижения в области квантовых технологий. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами подчеркнул, что необходимо ускорить процесс внедрения этих отечественных разработок. «Квантовые решения способны ускорить выполнение многих, в том числе и научных, задач, дают возможность анализировать большие объемы данных в кратчайшие сроки. Квантовые коммуникации применяются для создания и эксплуатации надежных сетей связи. Такие каналы нужны как в системах государственного управления, так и для обеспечения безопасной передачи значимых для граждан и для бизнеса сведений. Технология уже сегодня востребована банками и операторами телекоммуникационного сектора», — отметил Мишустин. Для этого в правительстве разработали Концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года, в рамках которой предстоит сформировать нормативную базу и условия перехода на новые методы защиты информации. Чернышенко пояснил, что внедрение новых технологий позволит передавать данные по абсолютно защищенным каналам. По словам Чернышенко, Концепция разработана на десять месяцев раньше заявленных сроков, что подтверждает приоритетность этого направления для кабмина. «Сегодня квантовые коммуникации — это одновременно и связь, и криптография, и информационная безопасность. До конца 2023 года запланировано строительство новых участков — до Казани, Воронежа, Ростова-на-Дону. Общая протяженность дополнительно — 1,4 тысяч километров», — сказал Чернышенко. После утверждения документа разработкой нормативно-правовых актов займутся в профильных министерствах и ведомствах. Также в рамках Концепции планируется создание института страхования ответственности, что обеспечит защиту прав всех участников рынка. По словам вице-премьера, принятый комплекс мер регулирования позволит ускорить программу коммерциализации этой технологии и станет «знаковым ориентиром для других отраслей, например, квантовых вычислений». Правительство РФ выводит системы кибербезопасности на новый уровень, считают аналитики. Руководитель Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев отметил, что власти все больше внимания уделяют секретности и цифровой безопасности. Интернет-омбудсмен, член генерального совета «Деловой России», президент «Радиус Групп» Дмитрий Мариничев уверен, что власти смогут вывести на новый уровень и защиту простых людей, которые регулярно становятся жертвами утечек персональных данных из различных баз. «Это безопасность не только бизнес-процессов, но и национальная безопасность. Квантовые технологии позволяют построить виртуальные сети поверх физических сетей и быть абсолютно уверенными в невозможности перехвата траффика. Правительство России стремится ускорить процесс внедрения прорывных разработок, а без нормативного и технического регулирования это невозможно, уверен президент РУССОФТ Валентин Макаров. Эксперт объяснил, что иначе технологии будут только разрабатываться и не будут применятся, что в конечном итоге приведет к проигрышу России в «квантовой гонке». «Менять регулирование необходимо — техническое (стандарты) и нормативное (законы, позволяющее безопасно внедрять и использовать новые технологии). Для этого у нас есть закон об экспериментальных правовых режимах, который позволяет внедрять новые технологии на пилотных участках и ограниченно во времени, этим нужно пользоваться обязательно. В отличие от квантового компьютера, квантовая криптография близка к практическому применению. Это наиболее динамично развивающаяся сейчас область применения квантовой физики, и в ней идет серьезная конкурентная борьба», — резюмировал Макаров.