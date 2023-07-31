Шесть причин отправиться на отдых в Кыргызстан

Как добраться, что посмотреть, к чему быть готовыми

31 июля 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Красивейшее озеро Иссык-Куль, жемчужина Кыргызстана Ольга Иванова Россияне все чаще отказываются от ставших привычными Египта и Турции в пользу относительно новых направлений, к примеру, Кыргызстан. Причин тому много — это и безвизовый режим, и завораживающая природа, и комфортный климат. Кроме того, кыргызы очень гостеприимны. О том, что посмотреть в Кыргызстане, как доехать и к чему подготовиться — в материале URA.RU. Что важно — виза для поездки в страну не требуется, как и загранпаспорт. Въехать можно по российскому паспорту. Переживать из-за коммуникации с местными жителями тоже не стоит — русский язык там знают практически все. Местная валюта — сомы, их курс по состоянию на июль 2023 года 1:1. Иссык-Куль, «горячее озеро» Кыргызстана Прогулка на кораблике — обязательный пункт в путешествии по Киргизии Ольга Иванова Иссык-Куль — настоящая жемчужина Кыргызстана, потому, приехав в эту страну, нужно обязательно найти время и отправиться в часовую прогулку по озеру. От красоты кругом захватывает дух. Так что не удивительно, что с ним связаны красивые и печальные легенды — конечно же, о любви и разлуке. Отдельно стоит рассказать об особых свойствах этого места. Иссык-Куль — соленое озеро, которое окружено горами. Так что именно здесь встречаются морской соленый воздух и воздух горный, чего нет больше нигде в мире. А сами кыргызы свой воздух считают одной из главных достопримечательностей. Так что не удивительно, что во времена Советского союза большинство главных санаториев страны строили именно здесь. Если позволяет время, то обязательно стоит прокатиться по озеру на кораблике. Виды завораживают и навряд ли оставят кого-то равнодушным. Пляжи сразу напоминают о морском побережье Этнический отдых Кыргызы с большим уважением и трепетом относятся к своей культуре, бережно хранят свои обычаи и умеют рассказывать о них так, что ими проникнется даже самый равнодушный к этому направлению турист. Потому обязательно нужно найти время и съездить в юрточный культурный этно-городок «Алмалуу». Но к этой поездке нужно быть морально готовыми, для городских жителей она может показаться непривычной. К примеру, Интернета, телевидения и радио на территории «Алмалуу» нет. Вместо этого туристы смогут представить и на себе испытать каково это, быть кочевником — путешественникам помогут приготовить традиционную еду, своими руками сделать вещи из войлока, собрать юрту. А еще здесь можно просто побыть наедине с природой или отправиться в конный поход. В юртах тепло и на удивление очень уютно Ольга Иванова Горы Кыргызстана Возле горы под названием «Разбитое сердце» обмениваются клятвами влюбленные Ольга Иванова Еще одна гордость Кыргызстана — это горы. Там обязательно нужно побывать тем, кто ценит первозданную красоту природы. К примеру, стоит направиться к ущелью Джеты-Огуз, которое считается одной из главных достопримечательностей вблизи озера Иссык-Куль. Именно там находится знаменитая красная гора «Разбитое сердце». Что интересно, с «Разбитым сердцем» связана красивая и печальная легенда о несчастной любви. Однако именно сюда приезжают фотографироваться молодожены, так как считается, что обмен клятвами у подножия горы поможет сохранить и приумножить счастье в супружеской жизни. А если поехать по ущелью дальше, то по горной дороге можно выехать в долину, откуда открывается невероятный вид на покрытые лесами горы и снежные вершины горного хребта Тескей. Отсюда можно попасть к водопаду «Девичьи слезы». Но нужно рассчитывать, что пешком путь займет несколько часов, гораздо быстрее можно добраться на лошади. Конные прогулки туда проходят постоянно. Виды сразу напоминают об альпийских лугах Ольга Иванова Культура Кыргызстана Часовни, посвященных всем основным религиям Антон Буценко В городе Чолпон Ата находиться единственный в своем роде музей под открытым небом- культурный центр Рух Ордо имени Чингиза Айтматова. Первое, что там бросается в глаза — пять одинаковых белых часовен, каждая посвящена одной из пяти религий: православие, ислам, иудаизм, католицизм, буддизм. Основная идея центра: Бог един для всех и все живые существа едины перед ним. Но там, где религия, всегда есть и место чуду. К примеру, рядом с буддистским храмом установлен большой колокол. Говорят, что если сделать пожертвование, загадать желание, а потом ударить в колокол, то оно обязательно исполнится. А еще на территории музея установлены четыре белых беседки, символизирующих времена года. Экскурсоводы обещают, что если обойти их в определенном порядке, то можно омолодиться на год или стать на год мудрее. Еще один город, куда стоит заехать путешественникам, это, конечно, Каракол. В первую очередь он привлекает любителей катания на горных лыжах, сезон здесь длится с ноября по апрель. А еще в Караколе есть две основных достопримечательности — Православный собор Святой Троицы (включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО) и Дунганская мечеть в виде буддийской пагоды. На полное восстановление святыни уйдут еще годы, но паломники все равно едут сюда Ольга Иванова Собор не один раз перестраивался из-за землетрясений и был серьезно поврежден во времена советской власти. Сейчас он активно восстанавливается. Но, по словам настоятеля Сергея Чувичкина, при хорошем финансировании работы затянутся минимум на 10 лет, но есть риск, что полностью храм не удастся восстановить никогда. Но несмотря ни на что на большие праздники сюда приезжают паломники не только из Кыргызстана, но и из России и даже из Греции. Дунганская мечеть известна тем, что построена в 1910 году зодчими из Пекина без единого гвоздя. На входе женщины по правилам должны надеть специальные накидки, покрывающие не только голову, но и все тело. Что интересно, это здание — часть большой истории: по замыслу главная мечеть, «голова дракона», построена в Пекине, в Караколе — «спина дракона», а «хвост дракона» находится в Казахстане. Мечеть удивительная и находится в прекрасном состоянии. И, конечно, на ее территории очень красиво. Знаменатая мечеть — также обязательный для посещения туристами объект Ольга Иванова Санатории Кыргызстана Во времена советского союза в Киргизии строились главные санатории страны. Сейчас на их восстановление направлены большие деньги, это одна из важнейших задач, но, конечно, впереди еще очень много работы. Уже проведена глобальная ревизия объектов и составлен большой план работ. В доме отдыха в отличие от санатория подлечиться не получится, но зато можно отдохнуть Ольга Иванова К примеру, в санатории «Голубой Иссык-Куль» ведутся активные ремонтные работы. При этом, по словам директора, санаторий заполнен почти полностью, на 80%. Сюда на отдых и лечение приезжают как местные жители, так и туристы, в том числе из России. Цены в «Голубом Иссык-Куле» более чем демократичные — сутки отдыха обойдутся в 2500 сомов с человека (курс один к одному). В стоимость входит проживание, трехразовое питание и комплексное лечение. Особое внимание стоит обратить, на грязелечебницу, которая пользуется успехом у постояльцев. Стоит отметить, что в стране вообще очень популярны не только санатории, но и дома отдыха, где подлечиться не получится, но зато можно хорошо провести время. Ухоженные территории, пляжи у озера, вкусная еда и вообще все, что нужно для того, чтобы отдохнуть и набраться сил. Гастротуризм На традиционной кыргызской кухне хочется остановиться отдельно. Она сформировалась благодаря кочевому образу жизни этого народа и ее основой было мясо, молочные продукты, ячмень. Кыргызы — очень гостеприимный народ и первое, что им хочется сделать — это как следует накормить своих гостей и сделать это так, чтобы они обязательно остались довольны. Знаменитые боорсоки Антон Буценко Можно выделить несколько направлений. Первое — этнический гастротуризм. С ним можно познакомиться, отправившись в юрточный городок или культурный тур, где помимо посещения исторических мест гости смогут попробовать и национальную еду. Еще один вариант — это обед с кыргызской семьей. Вам накормят домашними блюдами, расскажут о традициях и образе жизни кыргызов. На столе обязательно будет жаш шорпо — крепкий бульон с луком, бешбармак — отварная, мелко нарезанная баранина, залитая бульоном с луком и лапшой. По праздникам готовят боорсоки — жареные в масле сладкие кусочки дрожжевого теста. И это — только малая часть блюд, которые для вас с удовольствием приготовят. Кыргызы любят принимать гостей Антон Буценко Как добраться в Кыргызстан из Екатеринбурга Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» с 19 июня по 15 сентября летают по маршруту Екатеринбург — Тамчы (аэропорт Иссык-Куль). Стоимость билетов в одну сторону порядка 15 тыс. рублей. Лететь предстоит 3 часа 10 минут, для сравнения: примерно столько же добираться самолетом из Екатеринбурга, к примеру, в Санкт-Петербург. «Уральские авиалинии» также выполняют рейсы из Екатеринбурга в Бишкек, аэропорт Манас, время в пути тоже порядка трех часов. Кроме того по этому же направлению летают самолеты других авиакомпаний: «Аэрофлота», UTair, Norwind Airlines и других. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне все чаще отказываются от ставших привычными Египта и Турции в пользу относительно новых направлений, к примеру, Кыргызстан. Причин тому много — это и безвизовый режим, и завораживающая природа, и комфортный климат. Кроме того, кыргызы очень гостеприимны. О том, что посмотреть в Кыргызстане, как доехать и к чему подготовиться — в материале URA.RU. Что важно — виза для поездки в страну не требуется, как и загранпаспорт. Въехать можно по российскому паспорту. Переживать из-за коммуникации с местными жителями тоже не стоит — русский язык там знают практически все. Местная валюта — сомы, их курс по состоянию на июль 2023 года 1:1. Иссык-Куль, «горячее озеро» Кыргызстана Иссык-Куль — настоящая жемчужина Кыргызстана, потому, приехав в эту страну, нужно обязательно найти время и отправиться в часовую прогулку по озеру. От красоты кругом захватывает дух. Так что не удивительно, что с ним связаны красивые и печальные легенды — конечно же, о любви и разлуке. Отдельно стоит рассказать об особых свойствах этого места. Иссык-Куль — соленое озеро, которое окружено горами. Так что именно здесь встречаются морской соленый воздух и воздух горный, чего нет больше нигде в мире. А сами кыргызы свой воздух считают одной из главных достопримечательностей. Так что не удивительно, что во времена Советского союза большинство главных санаториев страны строили именно здесь. Если позволяет время, то обязательно стоит прокатиться по озеру на кораблике. Виды завораживают и навряд ли оставят кого-то равнодушным. Этнический отдых Кыргызы с большим уважением и трепетом относятся к своей культуре, бережно хранят свои обычаи и умеют рассказывать о них так, что ими проникнется даже самый равнодушный к этому направлению турист. Потому обязательно нужно найти время и съездить в юрточный культурный этно-городок «Алмалуу». Но к этой поездке нужно быть морально готовыми, для городских жителей она может показаться непривычной. К примеру, Интернета, телевидения и радио на территории «Алмалуу» нет. Вместо этого туристы смогут представить и на себе испытать каково это, быть кочевником — путешественникам помогут приготовить традиционную еду, своими руками сделать вещи из войлока, собрать юрту. А еще здесь можно просто побыть наедине с природой или отправиться в конный поход. Горы Кыргызстана Еще одна гордость Кыргызстана — это горы. Там обязательно нужно побывать тем, кто ценит первозданную красоту природы. К примеру, стоит направиться к ущелью Джеты-Огуз, которое считается одной из главных достопримечательностей вблизи озера Иссык-Куль. Именно там находится знаменитая красная гора «Разбитое сердце». Что интересно, с «Разбитым сердцем» связана красивая и печальная легенда о несчастной любви. Однако именно сюда приезжают фотографироваться молодожены, так как считается, что обмен клятвами у подножия горы поможет сохранить и приумножить счастье в супружеской жизни. А если поехать по ущелью дальше, то по горной дороге можно выехать в долину, откуда открывается невероятный вид на покрытые лесами горы и снежные вершины горного хребта Тескей. Отсюда можно попасть к водопаду «Девичьи слезы». Но нужно рассчитывать, что пешком путь займет несколько часов, гораздо быстрее можно добраться на лошади. Конные прогулки туда проходят постоянно. Культура Кыргызстана В городе Чолпон Ата находиться единственный в своем роде музей под открытым небом- культурный центр Рух Ордо имени Чингиза Айтматова. Первое, что там бросается в глаза — пять одинаковых белых часовен, каждая посвящена одной из пяти религий: православие, ислам, иудаизм, католицизм, буддизм. Основная идея центра: Бог един для всех и все живые существа едины перед ним. Но там, где религия, всегда есть и место чуду. К примеру, рядом с буддистским храмом установлен большой колокол. Говорят, что если сделать пожертвование, загадать желание, а потом ударить в колокол, то оно обязательно исполнится. А еще на территории музея установлены четыре белых беседки, символизирующих времена года. Экскурсоводы обещают, что если обойти их в определенном порядке, то можно омолодиться на год или стать на год мудрее. Еще один город, куда стоит заехать путешественникам, это, конечно, Каракол. В первую очередь он привлекает любителей катания на горных лыжах, сезон здесь длится с ноября по апрель. А еще в Караколе есть две основных достопримечательности — Православный собор Святой Троицы (включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО) и Дунганская мечеть в виде буддийской пагоды. Собор не один раз перестраивался из-за землетрясений и был серьезно поврежден во времена советской власти. Сейчас он активно восстанавливается. Но, по словам настоятеля Сергея Чувичкина, при хорошем финансировании работы затянутся минимум на 10 лет, но есть риск, что полностью храм не удастся восстановить никогда. Но несмотря ни на что на большие праздники сюда приезжают паломники не только из Кыргызстана, но и из России и даже из Греции. Дунганская мечеть известна тем, что построена в 1910 году зодчими из Пекина без единого гвоздя. На входе женщины по правилам должны надеть специальные накидки, покрывающие не только голову, но и все тело. Что интересно, это здание — часть большой истории: по замыслу главная мечеть, «голова дракона», построена в Пекине, в Караколе — «спина дракона», а «хвост дракона» находится в Казахстане. Мечеть удивительная и находится в прекрасном состоянии. И, конечно, на ее территории очень красиво. Санатории Кыргызстана Во времена советского союза в Киргизии строились главные санатории страны. Сейчас на их восстановление направлены большие деньги, это одна из важнейших задач, но, конечно, впереди еще очень много работы. Уже проведена глобальная ревизия объектов и составлен большой план работ. К примеру, в санатории «Голубой Иссык-Куль» ведутся активные ремонтные работы. При этом, по словам директора, санаторий заполнен почти полностью, на 80%. Сюда на отдых и лечение приезжают как местные жители, так и туристы, в том числе из России. Цены в «Голубом Иссык-Куле» более чем демократичные — сутки отдыха обойдутся в 2500 сомов с человека (курс один к одному). В стоимость входит проживание, трехразовое питание и комплексное лечение. Особое внимание стоит обратить, на грязелечебницу, которая пользуется успехом у постояльцев. Стоит отметить, что в стране вообще очень популярны не только санатории, но и дома отдыха, где подлечиться не получится, но зато можно хорошо провести время. Ухоженные территории, пляжи у озера, вкусная еда и вообще все, что нужно для того, чтобы отдохнуть и набраться сил. Гастротуризм На традиционной кыргызской кухне хочется остановиться отдельно. Она сформировалась благодаря кочевому образу жизни этого народа и ее основой было мясо, молочные продукты, ячмень. Кыргызы — очень гостеприимный народ и первое, что им хочется сделать — это как следует накормить своих гостей и сделать это так, чтобы они обязательно остались довольны. Можно выделить несколько направлений. Первое — этнический гастротуризм. С ним можно познакомиться, отправившись в юрточный городок или культурный тур, где помимо посещения исторических мест гости смогут попробовать и национальную еду. Еще один вариант — это обед с кыргызской семьей. Вам накормят домашними блюдами, расскажут о традициях и образе жизни кыргызов. На столе обязательно будет жаш шорпо — крепкий бульон с луком, бешбармак — отварная, мелко нарезанная баранина, залитая бульоном с луком и лапшой. По праздникам готовят боорсоки — жареные в масле сладкие кусочки дрожжевого теста. И это — только малая часть блюд, которые для вас с удовольствием приготовят. Как добраться в Кыргызстан из Екатеринбурга Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» с 19 июня по 15 сентября летают по маршруту Екатеринбург — Тамчы (аэропорт Иссык-Куль). Стоимость билетов в одну сторону порядка 15 тыс. рублей. Лететь предстоит 3 часа 10 минут, для сравнения: примерно столько же добираться самолетом из Екатеринбурга, к примеру, в Санкт-Петербург. «Уральские авиалинии» также выполняют рейсы из Екатеринбурга в Бишкек, аэропорт Манас, время в пути тоже порядка трех часов. Кроме того по этому же направлению летают самолеты других авиакомпаний: «Аэрофлота», UTair, Norwind Airlines и других.