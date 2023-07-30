Югорские энергетики инвестировали 1,2 млрд в инфраструктуру

Специалисты выполняют частичную реконструкцию одновременно в 20 садовых товариществах Фото: пресс-служба СУЭНКО

«Сургутские городские электрические сети» (СГЭС) и «Югорская территориальная энергетическая компания — региональные сети» (ЮТЭК-РС) вложили в реконструкцию и модернизацию электроснабжения садово-огороднических товариществ (СОНТ) Сургута более миллиарда рублей. В кооперативах заменили более 90 трансформаторных подстанций и реконструировали 327 километров линий электропередач. Всего на балансе энергетиков 84 электросетевых комплекса СОНТ.

«Несмотря на масштабную работу, проведенные мероприятия в полной мере не решают вопрос надежности и качества электроснабжения СОНТ по причине дефицита активной мощности на центрах питания, находящихся на балансе и в оперативном управлении „Россети Тюмень“. Только за последние восемь лет потребляемая мощность в СОНТ увеличилась с 8,9 до 33,5 МВт», — рассказал URA.RU генеральный директор СГЭС Виталий Пак.

Энергетики установят 4 тысячи «умных» счетчиков Фото: пресс-служба СУЭНКО

Для решения проблем с мощностью было проведено заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве ХМАО-Югры под руководством заместителя губернатора Азата Ислаева, где был затронут вопрос надежного электроснабжения СОНТ. По итогам заседания энергетики разработали и утвердили план действий, направленных на ликвидацию существующего дефицита мощности сетей электроснабжения СОНТ.

«За годы своей активной деятельности компания ЮТЭК-РС инвестировала в обновление и строительство сетей в садово-огороднических товариществах Сургута и Сургутского района в общей сложности 806 миллионов рублей. На балансе компании в городе и районе порядка 55 СОНТ, мы будем продолжать модернизацию действующей энергетической инфраструктуры до конца 2027 года», — отметили в пресс-службе ЮТЭК-РС.

Сейчас специалисты ведут интенсивные строительные работы по замене изношенных воздушных линий электропередач. За 2023 год ЮТЭК-РС построила около 16 километров новых линий. Объем инвестиций компании в 2023 году превысит 84 миллиона рублей.

Специалисты смонтируют 19 новых посдтанций Фото: пресс-служба СУЭНКО

Энергетики СГЭС проводят работы в тех СОНТ, где это остро необходимо. Специалисты выполняют частичную реконструкцию одновременно в 20 садовых товариществах. До конца года будет смонтировано 19 новых подстанций для увеличения трансформаторной мощности и стабилизации напряжения. Запланирована замена 4000 счетчиков, на сегодняшний день смонтировано уже более 1300 «умных» приборов.

«Общий объем инвестиций в 2023 году составит 215 млн рублей, этому предшествовало вложение еще 150 млн. В рамках инвестиционной программы обновление электрохозяйства в дачных кооперативах предусмотрено до 2027 года. Общий объем вложений в развитие электросетей СОНТ Сургута в период с 2023-го по 2027-й годы составит порядка 653 млн рублей», — сообщили в СГЭС.

В целях постоянного взаимодействия и оперативного решения текущих вопросов и проблем электроснабжения дачных кооперативов энергетики организовывают круглые столы с участием представителей инициативных групп СОНТ. Совместный подход помогает оперативно решать проблемы обслуживания электрохозяйств садоводов. Несмотря на трудоемкий и долговременный процесс по модернизации сетей, в адрес энергетиков уже поступают благодарственные письма от жителей кооперативов, где завершились работы по реконструкции электросетевого комплекса.