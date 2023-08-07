В Екатеринбурге врачи объединились, чтобы готовить солдат к СВО

«Чем больше бойцов мы обучим тактической медицине здесь, тем меньше погибнет там»

07 августа 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

В школе «Спасти жизнь» военнослужащих учат тому, как оказать себе помощь до приезда врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До 90% смертей в зоне боевых действий связаны с кровопотерей. Как показывает практика, немногие бойцы умеют правильно оказывать себе помощь. Поэтому военный фельдшер Александра с позывным «Серкет» и врач анестезиолог-реаниматолог Александр Савицкий из Екатеринбурга объединились и создали курсы по тактической медицине. Последний ради этого даже ушел с поста руководителя отдела медицины катастроф. О мотивах волонтеров и пользе такого обучения узнал корреспондент URA.RU. «У меня дурная наследственность — все врачи» Александру Савицкому 36 лет. Он врач анестезиолог-реаниматолог, сейчас работает в лечебном отделе медицины катастроф. Про себя шутит, что у него дурная наследственность. Бабушка была фронтовой медсестрой и дошла до Берлина, тетя — врач-стоматолог, двоюродная сестра — врач-терапевт. В семье несколько поколений медиков, вот и Александр после 9-го класса отправился изучать медицину сначала в колледж, а затем в медакадемию и ординатуру. Александр Савицкий прошел обучение тактической медицине, и теперь сам учит других Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сейчас он работает в отделении анестезиологии и реанимации №8 территориального центра медицины катастроф. В начале пандемии пришел туда в качестве заведующего, а в сентябре прошлого года попросил перевести его на должность врача — чтобы освободить время для обучения гражданских и военнослужащих оказанию первой помощи. «Это все случилось как раз после мобилизации. Большое количество моих товарищей и знакомых добровольцами ушли на спецоперацию. Я давно знал, что мои навыки потребуются, что нужно будет обучать людей оказанию самопомощи. И так и получилось», — рассказывает Александр. Интересоваться тем, что происходит на Донбассе, он начал задолго до 24 февраля 2022 года, когда президент страны Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. А после начала СВО не задумываясь решил записаться врачом-добровольцем и отправиться в зону боевых действий. Такое же решение приняли многие его коллеги. «У меня тогда такая гордость была за всех нас. За то, что никому экстренно не понадобилось уезжать в Казахстан, Грузию, Ереван, наоборот — многие вызвались помочь», — делится Александр. Но на СВО врачей не отпустили, аргументировав это тем, что и в Свердловской области у них много задач. Поэтому свой вклад в победу врач вносит, проводя курсы тактической медицины для всех желающих. Причем для военнослужащих — бесплатно. Делает он это вместе со своей напарницей — военнослужащей Александрой с позывным «Серкет». «Серкет» — исцеляющая от ядовитых укусов Александра — действующая военнослужащая с позывным «Серкет». В египетской мифологии Серкет — это богиня исцеления от ядовитых укусов. Ее часто изображают в короне со скорпионом, подразумевая, что она может как жалить неправедных, так и лечить укусы скорпиона и последствия других ядов. «Серкет», проработав врачом скорой помощи, решила пойти в армию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Каждый позывной что-то говорит о человеке. Я по гороскопу скорпион и моя работа непосредственно связана с помощью людям. Поэтому когда прочитала про богиню Серкет, решила взять ее имя», — делится собеседница. Долгое время Александра работала врачом скорой помощи в Екатеринбурге. Затем пошла в армию, где получила специальность военного фельдшера. После этого углубила навыки, пройдя курсы по оказанию первой помощи в Москве — там кстати они и познакомились с Александром Савицким. Из последнего обучения — курсы по тактической медицине у Юрия Евича, уроженца Луганска, который с 2014 года в качестве врача принимает участие в конфликте на Донбассе. «Когда началась мобилизация, я увидела, что во всех уголках страны стали появляться сообщества врачей, которые стали обучать мобилизованных, военнослужащих тактической медицине. Я сейчас не могу поехать в зону СВО, поэтому приняли решение проводить такие курсы в Екатеринбурге. Чем больше военных мы обучим здесь, тем меньше погибнет там», — рассказывает «Серкет». Так и появилась школа первой помощи и такмеда «Спасти жизнь». Спаси себя сам По статистике, до 90% смертей в зоне боевых действий связаны с кровопотерей. Как показывает практика, не все бойцы умеют самостоятельно оказывать себе первую помощь, элементарно — накладывать кровоостанавливающие жгуты. Есть и такие, кто не понимает важность этих навыков и не стремится их получить. Один из важных навыков, которым должны обладать бойцы, навык эвакуации раненых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Базовый курс по тактической медицине длится два дня с 9:00 до 18:00 часов — это 18 часов и проходит в парке «Патриот» (Верхняя Пышма). Для сравнения, бойцов НАТО, прежде чем отправить в зону боевых действий, натаскивают минимум по 500 часов. Бойцам спецподразделений обучение проводят бесплатно. Учат тому, как оказывать себе помощь в «красной» зоне (где непосредственно идет огневой контакт, — прим. URA.RU) — здесь нужно уметь накладывать кровоостанавливающий жгут, делать тампонаду, накладывать турникет. А также рассказывают о том, какие в целом должны быть лекарства и медицинские изделия в аптечке, обучают навыкам эвакуации. С января, когда запустили курсы, обучение такмеду прошли 1000 человек. И гражданские, которые осознают, что лишними такие навыки не будут даже в мирной жизни, и сотрудники спецподразделений, добровольцы, которые понимают — чем лучше подготовятся здесь, тем увереннее будут чувствовать себя в зоне СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До 90% смертей в зоне боевых действий связаны с кровопотерей. Как показывает практика, немногие бойцы умеют правильно оказывать себе помощь. Поэтому военный фельдшер Александра с позывным «Серкет» и врач анестезиолог-реаниматолог Александр Савицкий из Екатеринбурга объединились и создали курсы по тактической медицине. Последний ради этого даже ушел с поста руководителя отдела медицины катастроф. О мотивах волонтеров и пользе такого обучения узнал корреспондент URA.RU. Александру Савицкому 36 лет. Он врач анестезиолог-реаниматолог, сейчас работает в лечебном отделе медицины катастроф. Про себя шутит, что у него дурная наследственность. Бабушка была фронтовой медсестрой и дошла до Берлина, тетя — врач-стоматолог, двоюродная сестра — врач-терапевт. В семье несколько поколений медиков, вот и Александр после 9-го класса отправился изучать медицину сначала в колледж, а затем в медакадемию и ординатуру. Сейчас он работает в отделении анестезиологии и реанимации №8 территориального центра медицины катастроф. В начале пандемии пришел туда в качестве заведующего, а в сентябре прошлого года попросил перевести его на должность врача — чтобы освободить время для обучения гражданских и военнослужащих оказанию первой помощи. «Это все случилось как раз после мобилизации. Большое количество моих товарищей и знакомых добровольцами ушли на спецоперацию. Я давно знал, что мои навыки потребуются, что нужно будет обучать людей оказанию самопомощи. И так и получилось», — рассказывает Александр. Интересоваться тем, что происходит на Донбассе, он начал задолго до 24 февраля 2022 года, когда президент страны Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. А после начала СВО не задумываясь решил записаться врачом-добровольцем и отправиться в зону боевых действий. Такое же решение приняли многие его коллеги. Но на СВО врачей не отпустили, аргументировав это тем, что и в Свердловской области у них много задач. Поэтому свой вклад в победу врач вносит, проводя курсы тактической медицины для всех желающих. Причем для военнослужащих — бесплатно. Делает он это вместе со своей напарницей — военнослужащей Александрой с позывным «Серкет». Александра — действующая военнослужащая с позывным «Серкет». В египетской мифологии Серкет — это богиня исцеления от ядовитых укусов. Ее часто изображают в короне со скорпионом, подразумевая, что она может как жалить неправедных, так и лечить укусы скорпиона и последствия других ядов. «Каждый позывной что-то говорит о человеке. Я по гороскопу скорпион и моя работа непосредственно связана с помощью людям. Поэтому когда прочитала про богиню Серкет, решила взять ее имя», — делится собеседница. Долгое время Александра работала врачом скорой помощи в Екатеринбурге. Затем пошла в армию, где получила специальность военного фельдшера. После этого углубила навыки, пройдя курсы по оказанию первой помощи в Москве — там кстати они и познакомились с Александром Савицким. Из последнего обучения — курсы по тактической медицине у Юрия Евича, уроженца Луганска, который с 2014 года в качестве врача принимает участие в конфликте на Донбассе. «Когда началась мобилизация, я увидела, что во всех уголках страны стали появляться сообщества врачей, которые стали обучать мобилизованных, военнослужащих тактической медицине. Я сейчас не могу поехать в зону СВО, поэтому приняли решение проводить такие курсы в Екатеринбурге. Чем больше военных мы обучим здесь, тем меньше погибнет там», — рассказывает «Серкет». Так и появилась школа первой помощи и такмеда «Спасти жизнь». По статистике, до 90% смертей в зоне боевых действий связаны с кровопотерей. Как показывает практика, не все бойцы умеют самостоятельно оказывать себе первую помощь, элементарно — накладывать кровоостанавливающие жгуты. Есть и такие, кто не понимает важность этих навыков и не стремится их получить. Базовый курс по тактической медицине длится два дня с 9:00 до 18:00 часов — это 18 часов и проходит в парке «Патриот» (Верхняя Пышма). Для сравнения, бойцов НАТО, прежде чем отправить в зону боевых действий, натаскивают минимум по 500 часов. Бойцам спецподразделений обучение проводят бесплатно. Учат тому, как оказывать себе помощь в «красной» зоне (где непосредственно идет огневой контакт, — прим. URA.RU) — здесь нужно уметь накладывать кровоостанавливающий жгут, делать тампонаду, накладывать турникет. А также рассказывают о том, какие в целом должны быть лекарства и медицинские изделия в аптечке, обучают навыкам эвакуации. С января, когда запустили курсы, обучение такмеду прошли 1000 человек. И гражданские, которые осознают, что лишними такие навыки не будут даже в мирной жизни, и сотрудники спецподразделений, добровольцы, которые понимают — чем лучше подготовятся здесь, тем увереннее будут чувствовать себя в зоне СВО.