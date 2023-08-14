Путин указал на сферу, где Россия будет наращивать влияние

Шансы США конкурировать с РФ здесь ниже, чем на рынках нефти, газа и оружия

14 августа 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Россия готова расширить свое влияние в мире в технологиях, от которых отказался Запад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показал, что в сфере атомной энергетики Россия готова и будет наращивать свое мировое влияние. Уже сейчас по количеству зарубежных контрактов она лидирует, и это не предел, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Путина с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым 14 августа. Аналитики отмечают, что США сократили свои атомные проекты, а некоторые страны Запада отказались от мирного атома. Конкурировать с РФ, как на нефтегазовом рынке и рынке оружия, они вряд ли способны. За последние шесть лет «Росатом» вдвое нарастил прибыль (и это касается только открытой части доходов) — до 2 трлн рублей в 2022 году, начал свой доклад у президента глава госкорпорации Лихачев. Численность компании выросла на 100 тысяч человек, из которых 60 тысяч занимаются высокотехнологичным трудом. Он также добавил, что выросли и собственные инвестиции (они превышают триллион рублей), и зарплаты сотрудников (на 8% в 2022-м), и производительность труда (почти 9%). «Это очень хороший показатель», — с улыбкой отреагировал Путин. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заверил президента Путина, что компания будет наращивать свой потенциал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лихачев сообщил, что компания составила генеральную схему увеличения доли атомной энергетики в стране с 20 до 25% в общем энергобалансе РФ. Атомная генерация внутри страны будет наращиваться в регионах Центральной России, Урала (Челябинская область), Сибири и Дальнего Востока (Хабаровский край). «Губернаторы понимают, что это импульс развития региона — и в ходе строительства, а самое главное, в ходе эксплуатации: дешевая и устойчивая электроэнергия, показатели который можно просчитать на десятки лет», — заметил Лихачев. По его словам, после приобретения Буденовского месторождения урана в Казахстане РФ стала второй страной по запасам топлива (после Австралии). Компания наращивает поставки своих технологий в страны Азии, Ближнего Востока, Африки и в Китай — рост уже оценивается в 60-70%. «Люди [партнеры в этих государствах] ведут себя ответственно, потому что менять поставщика — это технологически очень непростая история», — заявил на это президент. Именно эти рынки Лихачев назвал наиболее перспективными для российского мирного атома несмотря на то, что Запад оказывает сильное политическое и экономическое давление на них. Крупнейшие проекты «Росатома» на сегодня — АЭС в Белоруссии и в Бангладеш, в Египте и Турции. Что касается Европы, там в «Росатоме» не видят «особых перспектив роста», как сказал Лихачев. «Потенциал роста в энергетике вообще, а особенно в атомной, [есть] в той же Азии, на Ближнем Востоке, а там как раз хотят и наши технологии, и наши поставки. В этом смысле мы, разумеется, наращиваем производство и будем лидерство закреплять», — подчеркнул он. Страны Африки, Азии и Ближнего Востока заинтересованы в российском мирном атоме на своих территориях Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Атомная энергетика — это та отрасль, в которой Россия является одним из мировых лидеров наряду с нефтегазовой сферой и сферой вооружения, напоминают эксперты. «Росатом» — крупнейшая компания, которая строит АЭС за рубежом, уточняет директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. По словам эксперта, «нет кого-либо, кто хотя бы близко стоит по количеству зарубежных заказов». «В ближайшие несколько лет эта ситуация не поменяется, несмотря на интересы западных стран что-то сделать с этим», — убежден Хлопков. Российским властям понятно, что развитие атомной энергетики перешло из США и Европы в Азию — это самый перспективный рынок, продолжает эксперт. И тем не менее, в отношении России Запад по-прежнему пытается использовать нерыночные инструменты, давление. «Конкуренция в строительстве АЭС присутствует, но она не запредельная, поскольку с этого рынка за последние 20 лет ушли прежде всего американские компании, а азиатские на него пока только заходят. Сейчас у нас есть договоренности с Турцией, Бангладеш, Египтом, Ираном, Индией, Китаем — на обозримую перспективу заказов у России будет достаточно. Российские атомщики являются признанными мировыми лидерами в своей сфере, говорят эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU При этом многие страны интересуются малыми модульными реакторами. Это те, кому не нужны огромные мощности стандартного реактора», — пояснил Антон Хлопков. В области ядерной энергетики Россия будет наращивать свое мировое влияние, и встреча Путина с Лихачевым это ясно показала, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. У РФ для этого есть все — технологии, запасы топлива. «Кроме того, станции нужно будет обслуживать. Получатели российских атомных технологий становятся зависимыми от России на десятилетия. Поэтому на «Росатом» власти возлагают серьезные надежды в части развития экспортного потенциала страны», — отметил Еловский. Статья по теме Турция не даст США выдавить Россию с рынка энергоресурсов По мнению замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимира Шаповалова, атомная энергетика является одной из ключевых отраслей экономического, технологического и геоэкономического развития РФ. В отличие от США, с которыми идет конкуренция и на нефтегазовом рынке, и на рынке вооружений, Японии, Германии, Россия не потеряла своих позиций в этой сфере, а только продолжает их наращивать. «Развитие атомной энергетики дополняет нефтегазовую составляющую, и еще больше укрепляет позиции России как мирового энергетического лидера», — резюмировал Шаповалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал, что в сфере атомной энергетики Россия готова и будет наращивать свое мировое влияние. Уже сейчас по количеству зарубежных контрактов она лидирует, и это не предел, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Путина с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым 14 августа. Аналитики отмечают, что США сократили свои атомные проекты, а некоторые страны Запада отказались от мирного атома. Конкурировать с РФ, как на нефтегазовом рынке и рынке оружия, они вряд ли способны. За последние шесть лет «Росатом» вдвое нарастил прибыль (и это касается только открытой части доходов) — до 2 трлн рублей в 2022 году, начал свой доклад у президента глава госкорпорации Лихачев. Численность компании выросла на 100 тысяч человек, из которых 60 тысяч занимаются высокотехнологичным трудом. Он также добавил, что выросли и собственные инвестиции (они превышают триллион рублей), и зарплаты сотрудников (на 8% в 2022-м), и производительность труда (почти 9%). «Это очень хороший показатель», — с улыбкой отреагировал Путин. Лихачев сообщил, что компания составила генеральную схему увеличения доли атомной энергетики в стране с 20 до 25% в общем энергобалансе РФ. Атомная генерация внутри страны будет наращиваться в регионах Центральной России, Урала (Челябинская область), Сибири и Дальнего Востока (Хабаровский край). «Губернаторы понимают, что это импульс развития региона — и в ходе строительства, а самое главное, в ходе эксплуатации: дешевая и устойчивая электроэнергия, показатели который можно просчитать на десятки лет», — заметил Лихачев. По его словам, после приобретения Буденовского месторождения урана в Казахстане РФ стала второй страной по запасам топлива (после Австралии). Компания наращивает поставки своих технологий в страны Азии, Ближнего Востока, Африки и в Китай — рост уже оценивается в 60-70%. «Люди [партнеры в этих государствах] ведут себя ответственно, потому что менять поставщика — это технологически очень непростая история», — заявил на это президент. Именно эти рынки Лихачев назвал наиболее перспективными для российского мирного атома несмотря на то, что Запад оказывает сильное политическое и экономическое давление на них. Крупнейшие проекты «Росатома» на сегодня — АЭС в Белоруссии и в Бангладеш, в Египте и Турции. Атомная энергетика — это та отрасль, в которой Россия является одним из мировых лидеров наряду с нефтегазовой сферой и сферой вооружения, напоминают эксперты. «Росатом» — крупнейшая компания, которая строит АЭС за рубежом, уточняет директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. По словам эксперта, «нет кого-либо, кто хотя бы близко стоит по количеству зарубежных заказов». «В ближайшие несколько лет эта ситуация не поменяется, несмотря на интересы западных стран что-то сделать с этим», — убежден Хлопков. Российским властям понятно, что развитие атомной энергетики перешло из США и Европы в Азию — это самый перспективный рынок, продолжает эксперт. И тем не менее, в отношении России Запад по-прежнему пытается использовать нерыночные инструменты, давление. При этом многие страны интересуются малыми модульными реакторами. Это те, кому не нужны огромные мощности стандартного реактора», — пояснил Антон Хлопков. В области ядерной энергетики Россия будет наращивать свое мировое влияние, и встреча Путина с Лихачевым это ясно показала, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. У РФ для этого есть все — технологии, запасы топлива. «Кроме того, станции нужно будет обслуживать. По мнению замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимира Шаповалова, атомная энергетика является одной из ключевых отраслей экономического, технологического и геоэкономического развития РФ. В отличие от США, с которыми идет конкуренция и на нефтегазовом рынке, и на рынке вооружений, Японии, Германии, Россия не потеряла своих позиций в этой сфере, а только продолжает их наращивать. «Развитие атомной энергетики дополняет нефтегазовую составляющую, и еще больше укрепляет позиции России как мирового энергетического лидера», — резюмировал Шаповалов.