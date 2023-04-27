Турция не даст США выдавить Россию с рынка энергоресурсов

Эксперт Изборского клуба — об АЭС «Аккую» и отношениях Путина и Эрдогана

27 апреля 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) выводят на финишную прямую крупнейший атомный проект Фото: Михаил Метцель / ТАСС США и Европе не удастся выдавить Россию с мирового рынка атомной энергетики. Такое мнение в интервью URA.RU высказал эксперт Изборского клуба, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. По словам политолога, проект крупнейшей АЭС «Аккую» в Турции подтверждает лидерство РФ в этой области. Кроме того, церемония доставки ядерного топлива на станцию и участие в ней двух президентов 27 апреля сильно снижает риски конфронтации между Россией и Турцией. — Дмитрий Александрович, президент РФ Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли участие в церемонии, приуроченной к завозу российского ядерного топлива на энергоблок номер один новейшей АЭС «Аккую». В чем уникальность этого проекта? Турецкая АЭС «Аккую» стала крупнейшим атомным проектом России Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС — Уникальность его в том, что «Аккую» — это первая в Турции атомная станция. Второе — это то, что она строится за счет долгосрочного российского кредита. При этом в пакете идет история с обучением персонала, что позволит серьезно увеличить взаимодействие в научной сфере между Россией и Турцией. — Чем этот проект важен для России? — Для России, как, в общем-то, и для Турции это очень важный имиджевый и выгодный экономический проект. Взаимная выгода сторон здесь очень хорошо видна, несмотря на самые разные трудности, которые возникали в процессе реализации. Сейчас он выходит на финишную прямую. Параллельно идут переговоры о строительстве второго атомного объекта — Синопской АЭС. Это начало хорошего, длинного совместного пути для России и Турции. — Можно ли связать это событие с предстоящими в мае президентскими выборами в Турции? Путин тем самым проявляет поддержку Эрдогана? Турция — не только любимое место отдыха россиян, но и выгодный партнер в других сферах Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Турецкая сторона и лично президент Эрдоган, конечно, используют этот информационный повод, чтобы показать эффективность собственной внешней политики и выстраивания взаимоотношений с большим северным соседом. Но любой хороший повод может быть использован для этого. — Путин тем самым проявляет поддержку Эрдогана? России выгодно поддержать Эрдогана? — Мое личное мнение — из всех политиков, которых я вижу в Турции сейчас, в том числе среди участников президентской гонки, Эрдоган остается для России наиболее приемлемой фигурой, несмотря на то, что отношения с Турцией, отношения с Эрдоганом не всегда строятся гладко (как известно договорились не договариваться по некоторым вопросам, а по некоторым — хорошо договариваться). Некоторые политики, которые могли бы прийти к власти в Турции, оказались значительно более прозападными, чем Эрдоган. А для России это было бы не очень удачным выбором. — Европейские страны, та же Германия, начали остановку своих атомных станций и перевод энергосистемы на уголь. На этом фоне атомный проект России и Турции продолжается. О чем это говорит? Новость по теме В Германии предрекли массовые блэкауты из-за кризиса — Европейцы, прежде всего имею в виду Германию, рубят свои собственные атомные проекты. В момент колебаний на энергетическом рынке они даже вынуждены были заявить, что уголь на самом деле экологичный вид топлива, и запустили свои угольные станции. Атомная энергетика не совсем безуглеродная, но АЭС остаются очень серьезным ребром жесткости в энергосистеме любого государства, которое имеет доступ к таким технологиям. Конечно, все разумные государства стараются свои атомные проекты развивать. Это касается и стран Ближнего Востока в том числе. У России есть серьезное конкурентное преимущество: у нас есть технологии, огромный опыт строительства АЭС в России и за рубежом. Россия, Росатом — главный игрок в этой сфере в мировом масштабе. Конкурировать с нами могут только американские компании, да и то не всегда и не везде. — Европейцы и отдельно страны «большой семерки» обсуждают новую идею — запретить экспорт российского ядерного топлива. Видите ли вы в этом риски для российской атомной энергетики и, в частности, для проекта «Аккую»? Выдавить Россию с мировых энергетических рынков у США не получится, убежден Дмитрий Егорченков Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Европейцы могли бы себе запретить все, что угодно. Тем более что в этой конкурентной игре хорошо заметна рука американских ядерных компаний. Мы прекрасно видели, как это работало на Украине, когда американские компании пытались перевести украинские атомные станции на свои топливные элементы. Попытки такие будут предприниматься и впредь. Но, опять же, все прекрасно понимают, что выдавить Россию с рынка такими методами не получится. И это в Европе, не говоря уже о странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Азии. — В то же время мы помним, как в 2022 году произошел подрыв «Северных потоков». Многое указывает на то, что эта диверсия, как минимум, была спланирована США. В результате подорвана энергосистема Европы, не говоря уже об отношениях с Россией. Как вы оцениваете риски вмешательства третьих стран в проект «Аккую» — все-таки не менее глобальный проект, чем «Северные потоки», да и отношения России и Турции на Западе никому не нравятся? — К сожалению, исключать не можем ничего, потому что элиты дикого Запада могут пойти на любые меры, в том числе на ядерный терроризм. Могут наносить удары по атомным станциям. Примеры такие были. Но будем надеяться, что «масло» в головах у западных элит еще осталось, и играть с ядерной энергией, с такими рисками они не готовы. — На ваш взгляд, как совместная работа в области атомной энергетики отражается на уровне доверия между Россией и Турцией? Статья по теме Сенатор Климов: «США завершат конфликт на Украине от безнадеги» — Уровень доверия от каждого проекта, который мы совместно реализуем, возрастает. При этом не нужно думать, что геополитические интересы России и Турции вдруг начнут совпадать полностью — такое даже в теории невозможно. Но реализация совместных проектов позволяет значительно снизить риски конфронтации, заинтересовать обе стороны в том, чтобы осуществлять нормальный взаимовыгодный и доверительный диалог, даже если позиции по каким-то вопросам не совпадают, искать компромисс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и Европе не удастся выдавить Россию с мирового рынка атомной энергетики. Такое мнение в интервью URA.RU высказал эксперт Изборского клуба, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. По словам политолога, проект крупнейшей АЭС «Аккую» в Турции подтверждает лидерство РФ в этой области. Кроме того, церемония доставки ядерного топлива на станцию и участие в ней двух президентов 27 апреля сильно снижает риски конфронтации между Россией и Турцией. — Дмитрий Александрович, президент РФ Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли участие в церемонии, приуроченной к завозу российского ядерного топлива на энергоблок номер один новейшей АЭС «Аккую». В чем уникальность этого проекта? — Уникальность его в том, что «Аккую» — это первая в Турции атомная станция. Второе — это то, что она строится за счет долгосрочного российского кредита. При этом в пакете идет история с обучением персонала, что позволит серьезно увеличить взаимодействие в научной сфере между Россией и Турцией. — Чем этот проект важен для России? — Для России, как, в общем-то, и для Турции это очень важный имиджевый и выгодный экономический проект. Взаимная выгода сторон здесь очень хорошо видна, несмотря на самые разные трудности, которые возникали в процессе реализации. Сейчас он выходит на финишную прямую. Параллельно идут переговоры о строительстве второго атомного объекта — Синопской АЭС. Это начало хорошего, длинного совместного пути для России и Турции. — Можно ли связать это событие с предстоящими в мае президентскими выборами в Турции? Путин тем самым проявляет поддержку Эрдогана? — Турецкая сторона и лично президент Эрдоган, конечно, используют этот информационный повод, чтобы показать эффективность собственной внешней политики и выстраивания взаимоотношений с большим северным соседом. Но любой хороший повод может быть использован для этого. — Путин тем самым проявляет поддержку Эрдогана? России выгодно поддержать Эрдогана? — Мое личное мнение — из всех политиков, которых я вижу в Турции сейчас, в том числе среди участников президентской гонки, Эрдоган остается для России наиболее приемлемой фигурой, несмотря на то, что отношения с Турцией, отношения с Эрдоганом не всегда строятся гладко (как известно договорились не договариваться по некоторым вопросам, а по некоторым — хорошо договариваться). — Европейские страны, та же Германия, начали остановку своих атомных станций и перевод энергосистемы на уголь. На этом фоне атомный проект России и Турции продолжается. О чем это говорит? — Европейцы, прежде всего имею в виду Германию, рубят свои собственные атомные проекты. В момент колебаний на энергетическом рынке они даже вынуждены были заявить, что уголь на самом деле экологичный вид топлива, и запустили свои угольные станции. Атомная энергетика не совсем безуглеродная, но АЭС остаются очень серьезным ребром жесткости в энергосистеме любого государства, которое имеет доступ к таким технологиям. Конечно, все разумные государства стараются свои атомные проекты развивать. Это касается и стран Ближнего Востока в том числе. — Европейцы и отдельно страны «большой семерки» обсуждают новую идею — запретить экспорт российского ядерного топлива. Видите ли вы в этом риски для российской атомной энергетики и, в частности, для проекта «Аккую»? — Европейцы могли бы себе запретить все, что угодно. Тем более что в этой конкурентной игре хорошо заметна рука американских ядерных компаний. Мы прекрасно видели, как это работало на Украине, когда американские компании пытались перевести украинские атомные станции на свои топливные элементы. Попытки такие будут предприниматься и впредь. — В то же время мы помним, как в 2022 году произошел подрыв «Северных потоков». Многое указывает на то, что эта диверсия, как минимум, была спланирована США. В результате подорвана энергосистема Европы, не говоря уже об отношениях с Россией. Как вы оцениваете риски вмешательства третьих стран в проект «Аккую» — все-таки не менее глобальный проект, чем «Северные потоки», да и отношения России и Турции на Западе никому не нравятся? — К сожалению, исключать не можем ничего, потому что элиты дикого Запада могут пойти на любые меры, в том числе на ядерный терроризм. Могут наносить удары по атомным станциям. Примеры такие были. Но будем надеяться, что «масло» в головах у западных элит еще осталось, и играть с ядерной энергией, с такими рисками они не готовы. — На ваш взгляд, как совместная работа в области атомной энергетики отражается на уровне доверия между Россией и Турцией? — Уровень доверия от каждого проекта, который мы совместно реализуем, возрастает. При этом не нужно думать, что геополитические интересы России и Турции вдруг начнут совпадать полностью — такое даже в теории невозможно. Но реализация совместных проектов позволяет значительно снизить риски конфронтации, заинтересовать обе стороны в том, чтобы осуществлять нормальный взаимовыгодный и доверительный диалог, даже если позиции по каким-то вопросам не совпадают, искать компромисс.