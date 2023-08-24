Инсайд: КПРФ слила протест вокруг дома Ельцина в Екатеринбурге

И присваивает проект мэра Орлова

24 августа 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Источник URA.RU предполагает, что с застройщиком договаривался Александр Ивачев (справа) или Олег Гордеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стали известны подробности публичного скандала по поводу возможного сноса дома, где в 1960-х жил первый президент России Борис Ельцин. По данным URA.RU, обком КПРФ, поддерживавший протест, пошел на сделку с девелопером — компанией «Брусника» — ради получения дополнительных очков на выборах в гордуму Екатеринбурга. Хотя в самой партии это категорически опровергают. Ранее «Брусника» обратилась в горадминистрацию с просьбой внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) — чтобы построить на месте дома по ул. 8 Марта, 179В 22 тысячи квадратных метров жилья. В этом доме Ельцин жил в 1960—1963 годах. Двухкомнатную квартиру он получил после назначения главным инженером строительного управления №13 треста «Южгорстрой». В этом доме Борис Ельцин жил в молодости Скриншот с сервиса Google Maps В начале июля десятки жителей близлежащих домов вышли на улицу, опасаясь точечной застройки без нормальной инфраструктуры. Люди массово писали отрицательные отзывы на проект, вынесенный мэрией на общественные обсуждения, обращались в прокуратуру. Волнения как минимум поддержали коммунисты. 25 июля депутат Виктория Ивачева — жена секретаря обкома КПРФ Александра Ивачева, возглавляющего общегородской партсписок на выборах, выступила с заявлением. «В результате активных действий удалось привлечь внимание властей к проблеме точечной застройки. Прислушался к позиции жителей и застройщик — компания „Брусника“ — и отозвал заявку на строительство этого объекта», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе компании позднее отказ от проекта подтвердили. Алексей Круковский пошел на уступку коммунистам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Источник URA.RU, близкий к «Бруснике», утверждает, что это стало результатом неформальной договоренности между партийным руководством и главой «Брусники» Алексеем Круковским (считается другом губернатора Евгения Куйвашева). «Круковского попросили отложить свой проект до выборов. При условии, что после выборов (намечены на 9—10 сентября — прим. ред.) партия ему уже не будет мешать», — поделился собеседник. Источник агентства в мэрии эту информацию подтвердил. По его данным, получив предложение, Круковский проконсультировался с чиновниками. И после этого заявку отозвал. В пресс-службе «Брусники» от комментариев воздержались. Новость по теме Лидера свердловской КПРФ обвинили в нарушении сделки с мэрией Екатеринбурга Комментируя URA.RU ситуацию, Ивачев заявил: «КПРФ не имеет контакта с „Брусникой“, кроме официального. Когда мы приглашали на протестное собрание с жителями их представителя. Позиция после выборов останется прежней — мы против увеличения нормативов строительства для данного участка». С недоумением команда мэра Орлова наблюдает и за пиаром коммунистов на строительстве школы на ул. Рощинская, которую жители Уктуса ждут несколько лет. Накануне Ивачева во «ВКонтакте» опубликовала сообщение: «Власти анонсировали начало строительства новой школы только осенью 2024 года, однако депутатам КПРФ совместно с родителями удалось ускорить этот процесс». Источник в муниципальной власти настаивает, что в действительности КПРФ никакого отношения к этой теме не имеет. «Куйвашев еще в апреле—мае 2021-го дал только назначенному Орлову и его новому заму [по строительству Рустаму] Галямову два поручения: по школе на Рощинской и строительству стадиона „Калининец“», — вспомнил собеседник. Исполняя его, мэрия в 2022-м получила положительное заключение госэкспертизы. До этого были две неудачные попытки, при прежнем вице-мэре Алексее Бирюлине. «И стройку — усилиями Орлова и Куйвашева — включили в бюджетную программу на 2023 год», — описал процесс источник. По его словам, срок окончания строительства, указанный в контракте, — 2025 год. «Но сдадут [объект] уже в августе 2024-го», — гарантировал он. Говорят, проект новой школы на Уктусе реализовывают два человека — Алексей Орлов (слева) и Рустам Галямов Фото: Московец Илья © URA.RU Интересно, что пост Ивачевой про школу был опубликован в тот же день, когда первый камень должны были закладывать Куйвашев, Орлов и Галямов. Однако визит делегации на объект перенесли на следующую неделю — из-за изменения в графике Куйвашева. Ивачев в разговоре с корреспондентом напомнил, что в июне 2021-го публично задавал Куйвашеву вопрос по школе — на заседании заксобрания. «На тот момент ни решения, ни денег правительство не дало. Более того, еще год назад, а именно 6 июля, губернатор попросил отнестись с пониманием к тому, что сначала будет построена дорога (до 1 сентября 2024 года). А потом уже начнется строительство школы. Только в начале 2023 года был решен вопрос с финансированием. Я слал по этому поводу запросы раз в три месяца и ответственно говорю об этом. Мы долго и упорно добивались вместе с жителями решения этого вопроса», — подчеркнул политик. Весной, как писало URA.RU, КПРФ и мэрия договорились, что партия не будет выдвигать на выборы кандидатов, лояльных миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), чью большую фракцию в думе Орлов хочет сократить. Финансовым гарантом, по неофициальной информации, выступил поддержавший Орлова на этих выборах металлургический холдинг. Считается, что Ивачев нарушил как минимум два пункта сделки: в округах №15 и №10 его партию представляют люди из антимэрской коалиции Кочеткова — глава подконтрольной «Атомстройкомплексу» управляющей компании Александр Дюмаев и директор окружного дома офицеров Андрей Зуев соответственно. Также якобы существовала договоренность, что Ивачев не будет выдвигать свою супругу Викторию в 22-м округе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стали известны подробности публичного скандала по поводу возможного сноса дома, где в 1960-х жил первый президент России Борис Ельцин. По данным URA.RU, обком КПРФ, поддерживавший протест, пошел на сделку с девелопером — компанией «Брусника» — ради получения дополнительных очков на выборах в гордуму Екатеринбурга. Хотя в самой партии это категорически опровергают. Ранее «Брусника» обратилась в горадминистрацию с просьбой внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) — чтобы построить на месте дома по ул. 8 Марта, 179В 22 тысячи квадратных метров жилья. В этом доме Ельцин жил в 1960—1963 годах. Двухкомнатную квартиру он получил после назначения главным инженером строительного управления №13 треста «Южгорстрой». В начале июля десятки жителей близлежащих домов вышли на улицу, опасаясь точечной застройки без нормальной инфраструктуры. Люди массово писали отрицательные отзывы на проект, вынесенный мэрией на общественные обсуждения, обращались в прокуратуру. Волнения как минимум поддержали коммунисты. 25 июля депутат Виктория Ивачева — жена секретаря обкома КПРФ Александра Ивачева, возглавляющего общегородской партсписок на выборах, выступила с заявлением. «В результате активных действий удалось привлечь внимание властей к проблеме точечной застройки. Прислушался к позиции жителей и застройщик — компания „Брусника“ — и отозвал заявку на строительство этого объекта», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе компании позднее отказ от проекта подтвердили. Источник URA.RU, близкий к «Бруснике», утверждает, что это стало результатом неформальной договоренности между партийным руководством и главой «Брусники» Алексеем Круковским (считается другом губернатора Евгения Куйвашева). «Круковского попросили отложить свой проект до выборов. При условии, что после выборов (намечены на 9—10 сентября — прим. ред.) партия ему уже не будет мешать», — поделился собеседник. Источник агентства в мэрии эту информацию подтвердил. По его данным, получив предложение, Круковский проконсультировался с чиновниками. И после этого заявку отозвал. В пресс-службе «Брусники» от комментариев воздержались. Комментируя URA.RU ситуацию, Ивачев заявил: «КПРФ не имеет контакта с „Брусникой“, кроме официального. Когда мы приглашали на протестное собрание с жителями их представителя. Позиция после выборов останется прежней — мы против увеличения нормативов строительства для данного участка». С недоумением команда мэра Орлова наблюдает и за пиаром коммунистов на строительстве школы на ул. Рощинская, которую жители Уктуса ждут несколько лет. Накануне Ивачева во «ВКонтакте» опубликовала сообщение: «Власти анонсировали начало строительства новой школы только осенью 2024 года, однако депутатам КПРФ совместно с родителями удалось ускорить этот процесс». Источник в муниципальной власти настаивает, что в действительности КПРФ никакого отношения к этой теме не имеет. «Куйвашев еще в апреле—мае 2021-го дал только назначенному Орлову и его новому заму [по строительству Рустаму] Галямову два поручения: по школе на Рощинской и строительству стадиона „Калининец“», — вспомнил собеседник. Исполняя его, мэрия в 2022-м получила положительное заключение госэкспертизы. До этого были две неудачные попытки, при прежнем вице-мэре Алексее Бирюлине. «И стройку — усилиями Орлова и Куйвашева — включили в бюджетную программу на 2023 год», — описал процесс источник. По его словам, срок окончания строительства, указанный в контракте, — 2025 год. «Но сдадут [объект] уже в августе 2024-го», — гарантировал он. Интересно, что пост Ивачевой про школу был опубликован в тот же день, когда первый камень должны были закладывать Куйвашев, Орлов и Галямов. Однако визит делегации на объект перенесли на следующую неделю — из-за изменения в графике Куйвашева. Ивачев в разговоре с корреспондентом напомнил, что в июне 2021-го публично задавал Куйвашеву вопрос по школе — на заседании заксобрания. «На тот момент ни решения, ни денег правительство не дало. Более того, еще год назад, а именно 6 июля, губернатор попросил отнестись с пониманием к тому, что сначала будет построена дорога (до 1 сентября 2024 года). А потом уже начнется строительство школы. Только в начале 2023 года был решен вопрос с финансированием. Я слал по этому поводу запросы раз в три месяца и ответственно говорю об этом. Мы долго и упорно добивались вместе с жителями решения этого вопроса», — подчеркнул политик. Весной, как писало URA.RU, КПРФ и мэрия договорились, что партия не будет выдвигать на выборы кандидатов, лояльных миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), чью большую фракцию в думе Орлов хочет сократить. Финансовым гарантом, по неофициальной информации, выступил поддержавший Орлова на этих выборах металлургический холдинг. Считается, что Ивачев нарушил как минимум два пункта сделки: в округах №15 и №10 его партию представляют люди из антимэрской коалиции Кочеткова — глава подконтрольной «Атомстройкомплексу» управляющей компании Александр Дюмаев и директор окружного дома офицеров Андрей Зуев соответственно. Также якобы существовала договоренность, что Ивачев не будет выдвигать свою супругу Викторию в 22-м округе.