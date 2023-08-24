Что Россия получит от новых членов БРИКС

Какие есть политические и экономические выгоды и риски

24 августа 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В состав БРИКС с 1 июня 2024 войдет Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР К основным участникам БРИКС с 1 июня 2024 года присоединится Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия. Всего заявки на вступления подавали 23 страны. URA.RU выяснило, какую политическую и экономическую выгоду дадут победители отбора для БРИКС и России. «Прием в качестве новых членов Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Эфиопии является правильным решением. Это никоим образом не изменит название БРИКС, так как оно стало международным признанным брендом. Но участие еще шести влиятельных больших государств упрочит позиции, создаст обсуждения экономических проблем, вопросов, связанных с финансовыми сторонами, культурными обменами. Как мне кажется, в основном БРИКС будет фокусировать внимание на торгово-экономических и финансовых вопросах», — рассказал URA.RU председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Аргентина Аргентина намерена уйти от господства доллара, считает Павел Данилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вхождение в состав БРИКС Аргентины имеет больше политическое значение, чем экономическое. Страна хочет отойти от доллара и избавиться от влияния США, что является одной из главных тем стран-участниц союза. «Аргентина надеется отойти от господства доллара в экономике. Страна слишком плотно завязана на нем, поэтому все время колебания на финансовых международных рынках сказываются на ней самым плохим образом. В данном случае государство выбирает одну из новых мировых систем, в которой теоретически возможно наличие новой общей валюты и отвязки от доллара в какой-то мере. Плюс, целью БРИКС является обеспечение суверенного существования всех его членов без давления на них со стороны других государств. А для нас, чем больше стран, которые хотят быть суверенными, тем лучше. Поэтому мы, конечно, заинтересованы», — отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. Доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, преподаватель РАНХиГС, кандидат экономических наук Галина Кузнецова согласилась, что для России Аргентина интересна в первую очередь в политическом плане, так как чем больше в БРИКС стран, которые против нынешней системы влияния Запада, тем лучше. «Аргентина очень любопытная страна, там последние годы регулярно проходят демократические выборы. Практически каждые пять лет меняется курс правительства, оно то левое, то правое, то центристское, и все равно там плохо. Мы видим сумасшедший уровень инфляции, свыше 35%. Очень высокий долг, все время волнения, различные демонстрации. Это совершенно нестабильная страна. Такие государства не добавляют блокам ничего хорошего, но это политическое выражение. Аргентина, и в целом 40 заявившихся в БРИКС стран, недовольны существующим порядком и хотят чего-то другого», — подчеркнула она. Египет Египет станет для России крупным экспортером зерна, отметила Галина Кузнецова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Египет занимает стратегическое положение, что играет на руку России, которая может создать там военные базы. «Египет для нас очень важный партнер. Мы строили там заводы, хорошо в принципе знаем страну. Курортный опять же бизнес, стратегическое положение, возможно, наличие там в перспективе военных баз», — заметил Данилин. Доцент кафедры мировой экономики РЭУ добавила, что Египет может стать для России крупным экспортером зерна. «Если говорить с точки зрения России, то это крупный покупатель зерна. Россия может организовать поставки. Это интересно для нас — как рынок сбыта. Но Китай может туда поставлять технологии. Сейчас Египет активно развивает возобновляемую энергетику, в пустынях создает гигантские поля возобновляемых солнечных электростанций. Китай занимает лидирующее место, как поставщик и как строитель и ветряных, и солнечных электростанций. С одной стороны зерно, а с другой — научно-технический прогресс», — заявила Кузнецова. Иран Иран помогает России в производстве беспилотников, напомнила Галина Кузнецова Фото: Сергей Русанов © URA.RU По словам экономиста, Иран помогает России в производстве беспилотников для СВО и обходе западных санкций. «Иран — это наш хороший стратегический партнер по беспилотникам и прочему. Но государство пока остается изгоем, поэтому это будет союз двух стран (Иран, Россия), находящихся под санкциями, которые будут изобретать пути, как им вместе из них выходить», — заметила Кузнецова. С политической точки зрения, Иран полезен России для усиления влияния на Востоке. «Иран — один из ключевых партнеров России на Ближнем и Среднем Востоке. Мы вместе с Ираном и Турцией обеспечиваем независимость Сирии. Это независимая страна, которая противостоит гегемонии США так же, как и мы. Иран — третья страна по количеству санкций, введенных в отношении нее. Первые — мы, второй — Китай. У нас много общего», — отметил Данилин. Саудовская Аравия Саудовская Аравия всегда находилась в зоне влияния США, напомнил Павел Данилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Саудовская Аравия один из самых сильных партнеров за счет финансовой обеспеченности. «Саудовская Аравия — сильный политический партнер. Это традиционный союзник США. В последнюю пару лет Саудовская Аравия изменила политику и сближается с Россией. Это, конечно, очень для нас интересно. Саудовская Аравия мощный игрок, сильная, богатая страна. Если она присоединится со своими деньгами, то банк БРИКС, конечно, получит дополнительные фонды на развитие. Экономически — это большие деньги, возможность финансирования различных проектов. Саудовская Аравия — это уже не только бензоколонка, которая поставляет нефть, страна развивает туризм, высокие технологии, у них возобновляемая энергетика, идет опреснение воды, моря. У них масса научно-технических проектов», — объяснила экономист. По мнению политолога, это еще и канал по страхованию рисков БРИКС. «Саудовская Аравия — это дополнительный канал по страховке рисков. Она находится в зоне влияния США. Но ее стремление к БРИКСу говорит о том, что она хочет сохранить свою независимость от американского диктата, и это хорошо», — заметил он. Объединенные Арабские Эмираты ОАЭ финансировали российские проект по производству сжиженного природного газа на Севере Фото: Сергей Леонов © URA.RU Как и Саудовская Аравия, ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) могут стать крупным источником финансирования для России. «ОАЭ — это тоже подарок. Эмираты обладают большими фондами. Они, например, являются нашими соучредителями — финансировали российский проект по производству сжиженного природного газа на Севере, на Ямале. Эти богатые ближневосточные страны — хорошие союзники. Они и технологии, и деньги могут дать. Сейчас активно строятся различные предприятия химической промышленности. Все это требует больших денег, которые сейчас негде найти», — подчеркнула Кузнецова. Эфиопия Эфиопия важна России, как частично православная страна, считает Павел Данилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В состав БРИКС войдет для усиления господства в Африке Эфиопия, которая близка России с точки зрения веры. «По Арабским Эмиратам та же ситуация как с Саудовской Аравией. С Эфиопией та же, что и с Египтом. Ну плюс, нам еще важна Эфиопия, как частично православная страна, для нас это близко», — отметил директор Центра политического анализа. Однако экономически это самый невыгодный партнер. «Эфиопия — это одна из беднейших стран с большими политическими проблемами, потому что у нее там и Южный Судан и Эритрея. Она занимает в списках государств мира самые последние строчки. Взять Эфиопию — это начать ее кормить или что-то восстанавливать. Рассчитывает она на нас политически, но больше на Китай, у которого есть деньги. У нас просто нет возможности и денег кормить», — подытожила экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К основным участникам БРИКС с 1 июня 2024 года присоединится Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия. Всего заявки на вступления подавали 23 страны. URA.RU выяснило, какую политическую и экономическую выгоду дадут победители отбора для БРИКС и России. «Прием в качестве новых членов Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Эфиопии является правильным решением. Это никоим образом не изменит название БРИКС, так как оно стало международным признанным брендом. Но участие еще шести влиятельных больших государств упрочит позиции, создаст обсуждения экономических проблем, вопросов, связанных с финансовыми сторонами, культурными обменами. Как мне кажется, в основном БРИКС будет фокусировать внимание на торгово-экономических и финансовых вопросах», — рассказал URA.RU председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Вхождение в состав БРИКС Аргентины имеет больше политическое значение, чем экономическое. Страна хочет отойти от доллара и избавиться от влияния США, что является одной из главных тем стран-участниц союза. «Аргентина надеется отойти от господства доллара в экономике. Страна слишком плотно завязана на нем, поэтому все время колебания на финансовых международных рынках сказываются на ней самым плохим образом. В данном случае государство выбирает одну из новых мировых систем, в которой теоретически возможно наличие новой общей валюты и отвязки от доллара в какой-то мере. Плюс, целью БРИКС является обеспечение суверенного существования всех его членов без давления на них со стороны других государств. А для нас, чем больше стран, которые хотят быть суверенными, тем лучше. Поэтому мы, конечно, заинтересованы», — отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. Доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, преподаватель РАНХиГС, кандидат экономических наук Галина Кузнецова согласилась, что для России Аргентина интересна в первую очередь в политическом плане, так как чем больше в БРИКС стран, которые против нынешней системы влияния Запада, тем лучше. Египет занимает стратегическое положение, что играет на руку России, которая может создать там военные базы. «Египет для нас очень важный партнер. Мы строили там заводы, хорошо в принципе знаем страну. Курортный опять же бизнес, стратегическое положение, возможно, наличие там в перспективе военных баз», — заметил Данилин. Доцент кафедры мировой экономики РЭУ добавила, что Египет может стать для России крупным экспортером зерна. «Если говорить с точки зрения России, то это крупный покупатель зерна. Россия может организовать поставки. Это интересно для нас — как рынок сбыта. Но Китай может туда поставлять технологии. Сейчас Египет активно развивает возобновляемую энергетику, в пустынях создает гигантские поля возобновляемых солнечных электростанций. Китай занимает лидирующее место, как поставщик и как строитель и ветряных, и солнечных электростанций. С одной стороны зерно, а с другой — научно-технический прогресс», — заявила Кузнецова. По словам экономиста, Иран помогает России в производстве беспилотников для СВО и обходе западных санкций. «Иран — это наш хороший стратегический партнер по беспилотникам и прочему. Но государство пока остается изгоем, поэтому это будет союз двух стран (Иран, Россия), находящихся под санкциями, которые будут изобретать пути, как им вместе из них выходить», — заметила Кузнецова. С политической точки зрения, Иран полезен России для усиления влияния на Востоке. «Иран — один из ключевых партнеров России на Ближнем и Среднем Востоке. Мы вместе с Ираном и Турцией обеспечиваем независимость Сирии. Это независимая страна, которая противостоит гегемонии США так же, как и мы. Иран — третья страна по количеству санкций, введенных в отношении нее. Первые — мы, второй — Китай. У нас много общего», — отметил Данилин. Саудовская Аравия один из самых сильных партнеров за счет финансовой обеспеченности. «Саудовская Аравия — сильный политический партнер. Это традиционный союзник США. В последнюю пару лет Саудовская Аравия изменила политику и сближается с Россией. Это, конечно, очень для нас интересно. Саудовская Аравия мощный игрок, сильная, богатая страна. Если она присоединится со своими деньгами, то банк БРИКС, конечно, получит дополнительные фонды на развитие. Экономически — это большие деньги, возможность финансирования различных проектов. Саудовская Аравия — это уже не только бензоколонка, которая поставляет нефть, страна развивает туризм, высокие технологии, у них возобновляемая энергетика, идет опреснение воды, моря. У них масса научно-технических проектов», — объяснила экономист. По мнению политолога, это еще и канал по страхованию рисков БРИКС. Как и Саудовская Аравия, ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) могут стать крупным источником финансирования для России. «ОАЭ — это тоже подарок. Эмираты обладают большими фондами. Они, например, являются нашими соучредителями — финансировали российский проект по производству сжиженного природного газа на Севере, на Ямале. Эти богатые ближневосточные страны — хорошие союзники. Они и технологии, и деньги могут дать. Сейчас активно строятся различные предприятия химической промышленности. Все это требует больших денег, которые сейчас негде найти», — подчеркнула Кузнецова. В состав БРИКС войдет для усиления господства в Африке Эфиопия, которая близка России с точки зрения веры. «По Арабским Эмиратам та же ситуация как с Саудовской Аравией. С Эфиопией та же, что и с Египтом. Ну плюс, нам еще важна Эфиопия, как частично православная страна, для нас это близко», — отметил директор Центра политического анализа. Однако экономически это самый невыгодный партнер. «Эфиопия — это одна из беднейших стран с большими политическими проблемами, потому что у нее там и Южный Судан и Эритрея. Она занимает в списках государств мира самые последние строчки. Взять Эфиопию — это начать ее кормить или что-то восстанавливать. Рассчитывает она на нас политически, но больше на Китай, у которого есть деньги. У нас просто нет возможности и денег кормить», — подытожила экономист.