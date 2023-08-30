В России перезапускают главный драйвер развития промышленности

Власти одним решением закроют потребность и бизнеса, и населения

30 августа 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин запустил электросетевую подстанцию «Пахра» Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти перезапускают один из главных драйверов развития всей промышленности России — электроэнергетику. Для этого в стране обновляют электрические сети и подстанции. Так эксперты трактуют URA.RU итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на электросетевую подстанцию «Пахра» в Подмосковье 30 августа. По словам аналитиков, обновление электросетей закрое базовую потребность бизнеса и населения, а также поможет обеспечить технологический суверенитет. Глава правительства РФ Михаил Мишустин (в центре) вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым (крайний справа) и главой Россетей Андреем Рюминым (второй справа) запустили подстанцию «Пахра» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 августа принял участие в церемонии пуска электросетевой подстанции мощностью 500 кВ «Пахра» в подмосковном Домодедове после комплексной реконструкции. «Ну что, с Богом!» — сказал премьер-министр перед нажатием символической кнопки. «Пахра» снабжает электричеством шесть городских округов Московской области (население около 1,4 млн человек), международный аэропорт Домодедово, дата-центра VK, Центральный институт авиационного машиностроения им. Баранова, завод по производству энергосберегающего стекла. Обновление «Пахры» стало самым масштабным проектом реконструкции подстанции в России за последние 5 лет. Впервые на подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ реализована технология дистанционного управления. В ходе церемонии пуска Мишустин поздравил всех с успешным завершением масштабной реконструкции. «Это без преувеличения большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров. Речь не только о сложном оборудовании, но и об отечественном программном обеспечении, которое здесь применено для промышленной автоматизации, для дистанционного управления. Подобных проектов во всем мире — по уровню мощности и надежности — не так много. Реализовать их способны только крупнейшие технологические лидеры. И вы еще раз доказали, что Россия входит в их число», — пояснил премьер-министр. Мишустин отметил важность модернизации энергообъектов для жителей страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU Мишустин отметил, что модернизация энергообъектов для обеспечения стабильности работы сетей сейчас проходит по всей стране, чтобы граждане «реже сталкивались с отключениями электричества и бытовыми неудобствами». «У нас очень большая территория. И в некоторых районах сохраняется непростая ситуация, которая осложняется аномальной погодой. „Россетям“ нужно активнее наращивать свои мощности и обязательно взаимодействовать с региональными властями», — подчеркнул глава правительства. Особо Мишустин указал на положение дел в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. По его словам, много предстоит сделать для восстановления в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Мощность подстанции была увеличена более чем вдвое, что позволит присоединить строящиеся объекты и ЖК в ближайших городских округах, пояснил глава Россетей Андрей Рюмин Фото: Георгий Бергал © URA.RU На торжественном открытии также присутствовал глава Московской области Андрей Воробьев. Он отметил тесную взаимосвязь электричества и экономики страны. «Мы знаем, что 60% потребления электричества — это экономика. Очень важно, что рядом на прилегающих территориях находятся индустриальные парки, которые ждут новых инвесторов, некоторые проекты уже реализуются. Все это невозможно без инфраструктурного развития. Газ, электричество, дороги, все это определяет успех», — подытожил Воробьев. Власти РФ обновляют сферу электроэнергетики, так как технологический суверенитет в ней является «главным драйвером и локомотивом для всей промышленности», уверен директор Центра региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Строев. Мушистин в Домодедове лично осмотрел вездеход-болотоход для ремонта линий электропередач в труднодоступных местах. «Вездеход хороший», — оценил глава правительства Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Электроснабжение относится к одним из ключевых потребностей население, поэтому его стабильность, доступность, надежность крайне важна для удовлетворения со стороны властей. С другой стороны, надежная и доступная электроэнергия необходима для бизнеса и развития экономики и производства в целом», — пояснил Строев. С тем, что модернизация энергообъектов направлена на формирование новой модели экономики согласен и директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Задачи обеспечения технологического суверенитета, структурной перестройки экономики решаются в том числе за счет таких шагов. Кроме того, Подмосковье — регион с высоким уровнем развития промышленности и растущим населением, что требует более серьезного отношения к энергоснабжению», — уточнил политолог. По словам зампредседателя комитета Московской областной думы Дмитрия Голубкова, уход за электросетями является приоритетной целью и задачей для любых органов власти, включая правительство РФ, которое глобально смотрит на вещи. «Подобные объекты должны безупречно работать, безаварийно, чтобы все потребители были удовлетворены, получали электроэнергию в нужном объеме и должного качества. Кроме того, электросети должны обладать резервом как надежности, так и пропускной способностью. Это и есть тот самый технологический суверенитет. Более того, речь идет о развитии территории, о создании инвестиционного потенциала для инвесторов», — заверил Голубков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти перезапускают один из главных драйверов развития всей промышленности России — электроэнергетику. Для этого в стране обновляют электрические сети и подстанции. Так эксперты трактуют URA.RU итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на электросетевую подстанцию «Пахра» в Подмосковье 30 августа. По словам аналитиков, обновление электросетей закрое базовую потребность бизнеса и населения, а также поможет обеспечить технологический суверенитет. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 августа принял участие в церемонии пуска электросетевой подстанции мощностью 500 кВ «Пахра» в подмосковном Домодедове после комплексной реконструкции. «Ну что, с Богом!» — сказал премьер-министр перед нажатием символической кнопки. «Пахра» снабжает электричеством шесть городских округов Московской области (население около 1,4 млн человек), международный аэропорт Домодедово, дата-центра VK, Центральный институт авиационного машиностроения им. Баранова, завод по производству энергосберегающего стекла. Обновление «Пахры» стало самым масштабным проектом реконструкции подстанции в России за последние 5 лет. Впервые на подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ реализована технология дистанционного управления. В ходе церемонии пуска Мишустин поздравил всех с успешным завершением масштабной реконструкции. «Это без преувеличения большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров. Мишустин отметил, что модернизация энергообъектов для обеспечения стабильности работы сетей сейчас проходит по всей стране, чтобы граждане «реже сталкивались с отключениями электричества и бытовыми неудобствами». «У нас очень большая территория. И в некоторых районах сохраняется непростая ситуация, которая осложняется аномальной погодой. „Россетям“ нужно активнее наращивать свои мощности и обязательно взаимодействовать с региональными властями», — подчеркнул глава правительства. Особо Мишустин указал на положение дел в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. По его словам, много предстоит сделать для восстановления в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. На торжественном открытии также присутствовал глава Московской области Андрей Воробьев. Он отметил тесную взаимосвязь электричества и экономики страны. «Мы знаем, что 60% потребления электричества — это экономика. Очень важно, что рядом на прилегающих территориях находятся индустриальные парки, которые ждут новых инвесторов, некоторые проекты уже реализуются. Все это невозможно без инфраструктурного развития. Газ, электричество, дороги, все это определяет успех», — подытожил Воробьев. «Электроснабжение относится к одним из ключевых потребностей население, поэтому его стабильность, доступность, надежность крайне важна для удовлетворения со стороны властей. С другой стороны, надежная и доступная электроэнергия необходима для бизнеса и развития экономики и производства в целом», — пояснил Строев. С тем, что модернизация энергообъектов направлена на формирование новой модели экономики согласен и директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Задачи обеспечения технологического суверенитета, структурной перестройки экономики решаются в том числе за счет таких шагов. Кроме того, Подмосковье — регион с высоким уровнем развития промышленности и растущим населением, что требует более серьезного отношения к энергоснабжению», — уточнил политолог. По словам зампредседателя комитета Московской областной думы Дмитрия Голубкова, уход за электросетями является приоритетной целью и задачей для любых органов власти, включая правительство РФ, которое глобально смотрит на вещи. «Подобные объекты должны безупречно работать, безаварийно, чтобы все потребители были удовлетворены, получали электроэнергию в нужном объеме и должного качества. Кроме того, электросети должны обладать резервом как надежности, так и пропускной способностью. Это и есть тот самый технологический суверенитет. Более того, речь идет о развитии территории, о создании инвестиционного потенциала для инвесторов», — заверил Голубков.