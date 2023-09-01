Путин нашел способ закрепить в России традиционные ценности

Первыми об этом узнали дети

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин закладывает основу будущей идеологии страны Фото:

Президент РФ Владимир Путин нашел способ закрепить в России традиционные ценности. Продвигать их будут через новый конкурс, объяснили эксперты смыслы Открытого урока «Разговор о важном», который провел Путин 1 сентября в Подмосковье. По словам аналитиков, фактически президент определил семейные традиции основой будущей идеологии РФ. Уже сегодня важно вкладывать эти смыслы в умы юных россиян, которые и станут продолжателями традиций своих предков, а в конечном счете — своей страны.

Перед тем как отправиться в Мастерскую управления «Сенеж» на открытый урок, президент Путин дистанционно познакомился с учителями и учениками новых школ, которые сегодня открылись в пяти регионах страны. Причем это лишь пять школ, а всего построено к этому 1 сентября — 160, и еще 1,3 тысячи школ капитально отремонтированы. «Россия призвана и дальше быть примером по созданию условий для обучения подрастающего поколения. Для этого мы сами должны постоянно развиваться и идти вперед. Развитие и общего, и дошкольного образования — важные направления нашей демографической политики, и все принятые в этой сфере решения должны, безусловно, исполняться», — заявил Путин.

На открытый урок, который провел президент Владимир Путин, были приглашены 30 талантливых школьников из разных регионов России
На открытый урок, который провел президент Владимир Путин, были приглашены 30 талантливых школьников из разных регионов России
Фото:

А свой разговор с 30 лучшими учениками из разных уголков страны Путин начал с рассказа и о другом событии этого дня — начале строительства трех школ с обучением на русском языке в Киргизии. «Киргизия — это бывшая республика СССР. Мы все жили в одной стране», — сказал президент, давая понять, что важно знать общую историю и культуру, чтобы жить в мире и дружбе сегодня, как и тогда, во времена Советского Союза.

Основы понимания этого закладываются в семье, убежден Путин. Он заметил, что до сих пор в России не было проектов, которые позволяли бы семьям раскрыть себя. И тут же исправил это упущение: Путин объявил конкурс «Это у нас семейное», который станет еще одним проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и будет направлен на поддержку семейных ценностей и укрепление семьи.

«Нам бы очень хотелось, чтобы участники могли показать, как семья развивается. Показать, как передаются знания от поколения к поколению, традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», — отметил Путин.
Практически на каждой такой встрече с детьми президент Путин раскрывает страницы истории своей собственной семьи
Практически на каждой такой встрече с детьми президент Путин раскрывает страницы истории своей собственной семьи
Фото:

И первый вопрос школьников оказался как раз про семейные ценности. Петербуржец Руслан Шарко рассказал президенту, что вместе с бабушкой составил родословное древо. Им удалось собрать историю шести поколений семьи. Путину понравилось, что одиннадцатиклассник так увлекся своей родословной, и рассказал свою историю — про деда, который в письме на фронт своему сыну обращался к нему на «вы». «Многие в моем окружении считают особой забавой крепкое словцо использовать. А здесь — простой человек [и такое уважение], — заметил президент и вспомнил еще последние слова умирающей бабушки, точнее, просьбу деду о том, чтобы он не плакал и не расстраивал ее. — Представляете, какая глубина отношений?! Она умирает и переживает за него. Как не брать с таких людей пример? Такая внутренняя любовь лежит в основе отношений нашего общества».

Все ребята рассказали президенту о своих увлечениях, интересах и даже о научных открытиях. А Путин, говоря о том, что в жизни важно не только добиться какого-то результата, но и получить признание общества, начал цитировать Александра Пушкина. «„Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа“. Вот Пушкин — наше все, он гениальный поэт, но и он ждал общественного признания. И это связано со служением Отечеству».

Новость по теме
Ученица из Перми спросила Путина о нелюбимых школьных предметах. Видео

Юная изобретательница из Перми Алена Варлашова рассказала президенту о своем космическом эксперименте над бактериями, «которые съедают нефть». «Они нас не съедят?» — поинтересовался в шутку Путин. Девочка заверила, что для человека это абсолютно безопасно, а вот экологию улучшить поможет. «Я желаю тебе успехов в мутировании букашек, чтобы они съели все, что не нужно, и до нас не добрались», — сказал Путин и пообещал переговорить с руководством «Роскосмоса», чтобы поддержать Алену.

Среди школьников были увлеченные беспилотниками, иностранными языками, наукой, волонтерством, спортом. Но только одному из ребят президент, отложив в сторону микрофон, зааплодировал. Признание Путина получил Григорий Васильев из Нижнего Новгорода, который прочитал стихотворение о Родине собственного сочинения.

Обращаясь к ребятам, президент заметил, что важно накапливать знания по разным отраслям, так как это «формирует характер, личность, мировоззрение и дает навыки, которые пригодятся в жизни». «И очень важна связь с обществом, в котором ты живешь. Если ты не понимаешь истории своей страны, сложно сориентироваться в ценностях», — подчеркнул президент.

Владимир Путин увлекся общением с детьми и выслушал всех до единого, несмотря на свой плотный рабочий график
Фото: kremlin.ru / Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Участие Путина в таких открытых уроках показывает, что для него лично важны прямые разговоры с детьми в рамках патриотического воспитания, пояснил URA.RU политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов. И неслучайно, что именно во время сегодняшнего разговора Путин объявил о новом — семейном — конкурсе. В общем-то, и весь разговор во многом строился вокруг семейных, традиционных ценностей. «Этот конкурс нужен, чтобы наглядно показывать детям, как и какие семейные ценности передаются из поколения к поколению. Это то, что каждый должен хранить», — объяснил Асафов.

Объявление Путиным конкурса связано с тем, что поддержка семейных ценностей требует положительных примеров, убежден руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Он напомнил, что семь браков из десяти в России заканчиваются разводами, а смертность пока превышает рождаемость.

«Депопуляция является угрозой для страны. Людям нужны образцы для подражания, модели семей, которые могут стать образом должного. Нужны новые герои семейного „фронта“», — считает Калачев.
Новость по теме
Тюменская школьница рассказала Владимиру Путину про новую экономическую игру

Путин понимает, что перед Россией стоит глобальный вызов — образование и воспитание новых поколений. Это все закладывается в первую очередь в семье, потому президент и обращается к детям, к семьям, объясняет политолог Даниил Ермилов. «Президент выбрал семью как основу для будущей идеологической модели России. Наша страна долгие годы существует без идеологии, скорее, на остатках моральных принципов, которые были заложены в СССР. Но сейчас стало понятно, куда и как мы идем, и семья, отношения между мужчиной и женщиной, наши традиции — это основа будущей идеологии», — резюмировал Ермилов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин нашел способ закрепить в России традиционные ценности. Продвигать их будут через новый конкурс, объяснили эксперты смыслы Открытого урока «Разговор о важном», который провел Путин 1 сентября в Подмосковье. По словам аналитиков, фактически президент определил семейные традиции основой будущей идеологии РФ. Уже сегодня важно вкладывать эти смыслы в умы юных россиян, которые и станут продолжателями традиций своих предков, а в конечном счете — своей страны. Перед тем как отправиться в Мастерскую управления «Сенеж» на открытый урок, президент Путин дистанционно познакомился с учителями и учениками новых школ, которые сегодня открылись в пяти регионах страны. Причем это лишь пять школ, а всего построено к этому 1 сентября — 160, и еще 1,3 тысячи школ капитально отремонтированы. «Россия призвана и дальше быть примером по созданию условий для обучения подрастающего поколения. Для этого мы сами должны постоянно развиваться и идти вперед. Развитие и общего, и дошкольного образования — важные направления нашей демографической политики, и все принятые в этой сфере решения должны, безусловно, исполняться», — заявил Путин. А свой разговор с 30 лучшими учениками из разных уголков страны Путин начал с рассказа и о другом событии этого дня — начале строительства трех школ с обучением на русском языке в Киргизии. «Киргизия — это бывшая республика СССР. Мы все жили в одной стране», — сказал президент, давая понять, что важно знать общую историю и культуру, чтобы жить в мире и дружбе сегодня, как и тогда, во времена Советского Союза. Основы понимания этого закладываются в семье, убежден Путин. Он заметил, что до сих пор в России не было проектов, которые позволяли бы семьям раскрыть себя. И тут же исправил это упущение: Путин объявил конкурс «Это у нас семейное», который станет еще одним проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и будет направлен на поддержку семейных ценностей и укрепление семьи. И первый вопрос школьников оказался как раз про семейные ценности. Петербуржец Руслан Шарко рассказал президенту, что вместе с бабушкой составил родословное древо. Им удалось собрать историю шести поколений семьи. Путину понравилось, что одиннадцатиклассник так увлекся своей родословной, и рассказал свою историю — про деда, который в письме на фронт своему сыну обращался к нему на «вы». «Многие в моем окружении считают особой забавой крепкое словцо использовать. А здесь — простой человек [и такое уважение], — заметил президент и вспомнил еще последние слова умирающей бабушки, точнее, просьбу деду о том, чтобы он не плакал и не расстраивал ее. — Представляете, какая глубина отношений?! Она умирает и переживает за него. Как не брать с таких людей пример? Такая внутренняя любовь лежит в основе отношений нашего общества». Все ребята рассказали президенту о своих увлечениях, интересах и даже о научных открытиях. А Путин, говоря о том, что в жизни важно не только добиться какого-то результата, но и получить признание общества, начал цитировать Александра Пушкина. «„Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа“. Вот Пушкин — наше все, он гениальный поэт, но и он ждал общественного признания. И это связано со служением Отечеству». Юная изобретательница из Перми Алена Варлашова рассказала президенту о своем космическом эксперименте над бактериями, «которые съедают нефть». «Они нас не съедят?» — поинтересовался в шутку Путин. Девочка заверила, что для человека это абсолютно безопасно, а вот экологию улучшить поможет. «Я желаю тебе успехов в мутировании букашек, чтобы они съели все, что не нужно, и до нас не добрались», — сказал Путин и пообещал переговорить с руководством «Роскосмоса», чтобы поддержать Алену. Среди школьников были увлеченные беспилотниками, иностранными языками, наукой, волонтерством, спортом. Но только одному из ребят президент, отложив в сторону микрофон, зааплодировал. Признание Путина получил Григорий Васильев из Нижнего Новгорода, который прочитал стихотворение о Родине собственного сочинения. Обращаясь к ребятам, президент заметил, что важно накапливать знания по разным отраслям, так как это «формирует характер, личность, мировоззрение и дает навыки, которые пригодятся в жизни». «И очень важна связь с обществом, в котором ты живешь. Если ты не понимаешь истории своей страны, сложно сориентироваться в ценностях», — подчеркнул президент. Участие Путина в таких открытых уроках показывает, что для него лично важны прямые разговоры с детьми в рамках патриотического воспитания, пояснил URA.RU политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов. И неслучайно, что именно во время сегодняшнего разговора Путин объявил о новом — семейном — конкурсе. В общем-то, и весь разговор во многом строился вокруг семейных, традиционных ценностей. «Этот конкурс нужен, чтобы наглядно показывать детям, как и какие семейные ценности передаются из поколения к поколению. Это то, что каждый должен хранить», — объяснил Асафов. Объявление Путиным конкурса связано с тем, что поддержка семейных ценностей требует положительных примеров, убежден руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Он напомнил, что семь браков из десяти в России заканчиваются разводами, а смертность пока превышает рождаемость. Путин понимает, что перед Россией стоит глобальный вызов — образование и воспитание новых поколений. Это все закладывается в первую очередь в семье, потому президент и обращается к детям, к семьям, объясняет политолог Даниил Ермилов. «Президент выбрал семью как основу для будущей идеологической модели России. Наша страна долгие годы существует без идеологии, скорее, на остатках моральных принципов, которые были заложены в СССР. Но сейчас стало понятно, куда и как мы идем, и семья, отношения между мужчиной и женщиной, наши традиции — это основа будущей идеологии», — резюмировал Ермилов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...