Путин нашел способ закрепить в России традиционные ценности

Первыми об этом узнали дети

01 сентября 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин закладывает основу будущей идеологии страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин нашел способ закрепить в России традиционные ценности. Продвигать их будут через новый конкурс, объяснили эксперты смыслы Открытого урока «Разговор о важном», который провел Путин 1 сентября в Подмосковье. По словам аналитиков, фактически президент определил семейные традиции основой будущей идеологии РФ. Уже сегодня важно вкладывать эти смыслы в умы юных россиян, которые и станут продолжателями традиций своих предков, а в конечном счете — своей страны. Перед тем как отправиться в Мастерскую управления «Сенеж» на открытый урок, президент Путин дистанционно познакомился с учителями и учениками новых школ, которые сегодня открылись в пяти регионах страны. Причем это лишь пять школ, а всего построено к этому 1 сентября — 160, и еще 1,3 тысячи школ капитально отремонтированы. «Россия призвана и дальше быть примером по созданию условий для обучения подрастающего поколения. Для этого мы сами должны постоянно развиваться и идти вперед. Развитие и общего, и дошкольного образования — важные направления нашей демографической политики, и все принятые в этой сфере решения должны, безусловно, исполняться», — заявил Путин. На открытый урок, который провел президент Владимир Путин, были приглашены 30 талантливых школьников из разных регионов России Фото: kremlin.ru / Екатерина Чеснокова, РИА Новости А свой разговор с 30 лучшими учениками из разных уголков страны Путин начал с рассказа и о другом событии этого дня — начале строительства трех школ с обучением на русском языке в Киргизии. «Киргизия — это бывшая республика СССР. Мы все жили в одной стране», — сказал президент, давая понять, что важно знать общую историю и культуру, чтобы жить в мире и дружбе сегодня, как и тогда, во времена Советского Союза. Основы понимания этого закладываются в семье, убежден Путин. Он заметил, что до сих пор в России не было проектов, которые позволяли бы семьям раскрыть себя. И тут же исправил это упущение: Путин объявил конкурс «Это у нас семейное», который станет еще одним проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и будет направлен на поддержку семейных ценностей и укрепление семьи. «Нам бы очень хотелось, чтобы участники могли показать, как семья развивается. Показать, как передаются знания от поколения к поколению, традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», — отметил Путин. Практически на каждой такой встрече с детьми президент Путин раскрывает страницы истории своей собственной семьи Фото: kremlin.ru / Екатерина Чеснокова, РИА Новости И первый вопрос школьников оказался как раз про семейные ценности. Петербуржец Руслан Шарко рассказал президенту, что вместе с бабушкой составил родословное древо. Им удалось собрать историю шести поколений семьи. Путину понравилось, что одиннадцатиклассник так увлекся своей родословной, и рассказал свою историю — про деда, который в письме на фронт своему сыну обращался к нему на «вы». «Многие в моем окружении считают особой забавой крепкое словцо использовать. А здесь — простой человек [и такое уважение], — заметил президент и вспомнил еще последние слова умирающей бабушки, точнее, просьбу деду о том, чтобы он не плакал и не расстраивал ее. — Представляете, какая глубина отношений?! Она умирает и переживает за него. Как не брать с таких людей пример? Такая внутренняя любовь лежит в основе отношений нашего общества». Все ребята рассказали президенту о своих увлечениях, интересах и даже о научных открытиях. А Путин, говоря о том, что в жизни важно не только добиться какого-то результата, но и получить признание общества, начал цитировать Александра Пушкина. «„Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа“. Вот Пушкин — наше все, он гениальный поэт, но и он ждал общественного признания. И это связано со служением Отечеству». Новость по теме Ученица из Перми спросила Путина о нелюбимых школьных предметах. Видео Юная изобретательница из Перми Алена Варлашова рассказала президенту о своем космическом эксперименте над бактериями, «которые съедают нефть». «Они нас не съедят?» — поинтересовался в шутку Путин. Девочка заверила, что для человека это абсолютно безопасно, а вот экологию улучшить поможет. «Я желаю тебе успехов в мутировании букашек, чтобы они съели все, что не нужно, и до нас не добрались», — сказал Путин и пообещал переговорить с руководством «Роскосмоса», чтобы поддержать Алену. Среди школьников были увлеченные беспилотниками, иностранными языками, наукой, волонтерством, спортом. Но только одному из ребят президент, отложив в сторону микрофон, зааплодировал. Признание Путина получил Григорий Васильев из Нижнего Новгорода, который прочитал стихотворение о Родине собственного сочинения. Обращаясь к ребятам, президент заметил, что важно накапливать знания по разным отраслям, так как это «формирует характер, личность, мировоззрение и дает навыки, которые пригодятся в жизни». «И очень важна связь с обществом, в котором ты живешь. Если ты не понимаешь истории своей страны, сложно сориентироваться в ценностях», — подчеркнул президент. Владимир Путин увлекся общением с детьми и выслушал всех до единого, несмотря на свой плотный рабочий график Фото: kremlin.ru / Екатерина Чеснокова, РИА Новости Участие Путина в таких открытых уроках показывает, что для него лично важны прямые разговоры с детьми в рамках патриотического воспитания, пояснил URA.RU политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов. И неслучайно, что именно во время сегодняшнего разговора Путин объявил о новом — семейном — конкурсе. В общем-то, и весь разговор во многом строился вокруг семейных, традиционных ценностей. «Этот конкурс нужен, чтобы наглядно показывать детям, как и какие семейные ценности передаются из поколения к поколению. Это то, что каждый должен хранить», — объяснил Асафов. Объявление Путиным конкурса связано с тем, что поддержка семейных ценностей требует положительных примеров, убежден руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Он напомнил, что семь браков из десяти в России заканчиваются разводами, а смертность пока превышает рождаемость. «Депопуляция является угрозой для страны. Людям нужны образцы для подражания, модели семей, которые могут стать образом должного. Нужны новые герои семейного „фронта“», — считает Калачев. Новость по теме Тюменская школьница рассказала Владимиру Путину про новую экономическую игру Путин понимает, что перед Россией стоит глобальный вызов — образование и воспитание новых поколений. Это все закладывается в первую очередь в семье, потому президент и обращается к детям, к семьям, объясняет политолог Даниил Ермилов. «Президент выбрал семью как основу для будущей идеологической модели России. Наша страна долгие годы существует без идеологии, скорее, на остатках моральных принципов, которые были заложены в СССР. Но сейчас стало понятно, куда и как мы идем, и семья, отношения между мужчиной и женщиной, наши традиции — это основа будущей идеологии», — резюмировал Ермилов. 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Президент РФ Владимир Путин нашел способ закрепить в России традиционные ценности. Продвигать их будут через новый конкурс, объяснили эксперты смыслы Открытого урока «Разговор о важном», который провел Путин 1 сентября в Подмосковье. По словам аналитиков, фактически президент определил семейные традиции основой будущей идеологии РФ. Уже сегодня важно вкладывать эти смыслы в умы юных россиян, которые и станут продолжателями традиций своих предков, а в конечном счете — своей страны. Перед тем как отправиться в Мастерскую управления «Сенеж» на открытый урок, президент Путин дистанционно познакомился с учителями и учениками новых школ, которые сегодня открылись в пяти регионах страны. Причем это лишь пять школ, а всего построено к этому 1 сентября — 160, и еще 1,3 тысячи школ капитально отремонтированы. «Россия призвана и дальше быть примером по созданию условий для обучения подрастающего поколения. Для этого мы сами должны постоянно развиваться и идти вперед. Развитие и общего, и дошкольного образования — важные направления нашей демографической политики, и все принятые в этой сфере решения должны, безусловно, исполняться», — заявил Путин. А свой разговор с 30 лучшими учениками из разных уголков страны Путин начал с рассказа и о другом событии этого дня — начале строительства трех школ с обучением на русском языке в Киргизии. «Киргизия — это бывшая республика СССР. Мы все жили в одной стране», — сказал президент, давая понять, что важно знать общую историю и культуру, чтобы жить в мире и дружбе сегодня, как и тогда, во времена Советского Союза. Основы понимания этого закладываются в семье, убежден Путин. Он заметил, что до сих пор в России не было проектов, которые позволяли бы семьям раскрыть себя. И тут же исправил это упущение: Путин объявил конкурс «Это у нас семейное», который станет еще одним проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и будет направлен на поддержку семейных ценностей и укрепление семьи. И первый вопрос школьников оказался как раз про семейные ценности. Петербуржец Руслан Шарко рассказал президенту, что вместе с бабушкой составил родословное древо. Им удалось собрать историю шести поколений семьи. Путину понравилось, что одиннадцатиклассник так увлекся своей родословной, и рассказал свою историю — про деда, который в письме на фронт своему сыну обращался к нему на «вы». «Многие в моем окружении считают особой забавой крепкое словцо использовать. А здесь — простой человек [и такое уважение], — заметил президент и вспомнил еще последние слова умирающей бабушки, точнее, просьбу деду о том, чтобы он не плакал и не расстраивал ее. — Представляете, какая глубина отношений?! Она умирает и переживает за него. Как не брать с таких людей пример? Такая внутренняя любовь лежит в основе отношений нашего общества». Все ребята рассказали президенту о своих увлечениях, интересах и даже о научных открытиях. А Путин, говоря о том, что в жизни важно не только добиться какого-то результата, но и получить признание общества, начал цитировать Александра Пушкина. «„Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа“. Вот Пушкин — наше все, он гениальный поэт, но и он ждал общественного признания. И это связано со служением Отечеству». Юная изобретательница из Перми Алена Варлашова рассказала президенту о своем космическом эксперименте над бактериями, «которые съедают нефть». «Они нас не съедят?» — поинтересовался в шутку Путин. Девочка заверила, что для человека это абсолютно безопасно, а вот экологию улучшить поможет. «Я желаю тебе успехов в мутировании букашек, чтобы они съели все, что не нужно, и до нас не добрались», — сказал Путин и пообещал переговорить с руководством «Роскосмоса», чтобы поддержать Алену. Среди школьников были увлеченные беспилотниками, иностранными языками, наукой, волонтерством, спортом. Но только одному из ребят президент, отложив в сторону микрофон, зааплодировал. Признание Путина получил Григорий Васильев из Нижнего Новгорода, который прочитал стихотворение о Родине собственного сочинения. Обращаясь к ребятам, президент заметил, что важно накапливать знания по разным отраслям, так как это «формирует характер, личность, мировоззрение и дает навыки, которые пригодятся в жизни». «И очень важна связь с обществом, в котором ты живешь. Если ты не понимаешь истории своей страны, сложно сориентироваться в ценностях», — подчеркнул президент. Участие Путина в таких открытых уроках показывает, что для него лично важны прямые разговоры с детьми в рамках патриотического воспитания, пояснил URA.RU политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов. И неслучайно, что именно во время сегодняшнего разговора Путин объявил о новом — семейном — конкурсе. В общем-то, и весь разговор во многом строился вокруг семейных, традиционных ценностей. «Этот конкурс нужен, чтобы наглядно показывать детям, как и какие семейные ценности передаются из поколения к поколению. Это то, что каждый должен хранить», — объяснил Асафов. Объявление Путиным конкурса связано с тем, что поддержка семейных ценностей требует положительных примеров, убежден руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Он напомнил, что семь браков из десяти в России заканчиваются разводами, а смертность пока превышает рождаемость. Путин понимает, что перед Россией стоит глобальный вызов — образование и воспитание новых поколений. Это все закладывается в первую очередь в семье, потому президент и обращается к детям, к семьям, объясняет политолог Даниил Ермилов. «Президент выбрал семью как основу для будущей идеологической модели России. Наша страна долгие годы существует без идеологии, скорее, на остатках моральных принципов, которые были заложены в СССР. Но сейчас стало понятно, куда и как мы идем, и семья, отношения между мужчиной и женщиной, наши традиции — это основа будущей идеологии», — резюмировал Ермилов.