Тюменская школьница рассказала Владимиру Путину про новую экономическую игру

Школьница из Тюмени приняла участие в открытом уроке «Разговор о важном»

01 сентября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин похвалил разработку тюменской школьницы и вспомнил своего первого учителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Школьница из Тюмени Елизавета Виндилович рассказала президенту РФ Владимиру Путину об экономической игре собственной разработки. Девочка пообщалась с главой государства во время открытого урока «Разговор о важном». «В моей игре есть собственность, которую можно приобретать. Есть даже возможность пройти экзамен или его завалить. Эта игра учит распоряжаться финансами», — рассказала Путину Виндилович. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». В беседе с Путиным школьница поблагодарила своих учителей. Это очень правильный подход, отметил президент России. «До сих пор помню своего первого учителя, это важные люди в нашей жизни. Мы должны быть им благодарны», — сказал Путин.

Школьница из Тюмени Елизавета Виндилович рассказала президенту РФ Владимиру Путину об экономической игре собственной разработки. Девочка пообщалась с главой государства во время открытого урока «Разговор о важном». «В моей игре есть собственность, которую можно приобретать. Есть даже возможность пройти экзамен или его завалить. Эта игра учит распоряжаться финансами», — рассказала Путину Виндилович. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». В беседе с Путиным школьница поблагодарила своих учителей. Это очень правильный подход, отметил президент России. «До сих пор помню своего первого учителя, это важные люди в нашей жизни. Мы должны быть им благодарны», — сказал Путин.