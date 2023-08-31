Тюменская школьница рассказала Владимиру Путину про новую экономическую игру

Школьница из Тюмени Елизавета Виндилович рассказала президенту РФ Владимиру Путину об экономической игре собственной разработки. Девочка пообщалась с главой государства во время открытого урока «Разговор о важном».
«В моей игре есть собственность, которую можно приобретать. Есть даже возможность пройти экзамен или его завалить. Эта игра учит распоряжаться финансами», — рассказала Путину Виндилович. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
В беседе с Путиным школьница поблагодарила своих учителей. Это очень правильный подход, отметил президент России. «До сих пор помню своего первого учителя, это важные люди в нашей жизни. Мы должны быть им благодарны», — сказал Путин.
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