Свердловчанки делают маскировку для бойцов, чтобы обмануть ВСУ

О том, что нужно фронту, и как волонтеры из Екатеринбурга и области это дают

06 сентября 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Неравнодушные к судьбе бойцов в зоне СВО свердловчанки каждый день с утра и до вечера делают важные приспособления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбурженки придумали для участников СВО «крылья Ангела» — маскировочные костюмы, в которых бойцы становятся невидимыми для тепловизоров. Кроме того, они наращивают выпуск волокуш — носилок для эвакуации раненых, которые очень нужны на передовой. Что движет женщинами, которые готовы работать без выходных ради бойцов, и мужчинами, которые финансируют гуманитарные поставки, а также что это за поставки, разбирался корреспондент URA.RU. СВО объединяет В Свердловской области крепнет сообщество тех, кто помогает бойцам на спецоперации. За полтора года с начала СВО фонды, общественные организации и волонтеры стали более тесно взаимодействовать между собой, нашли сильные стороны друг друга и поняли, как могут быть полезны. Эти люди с каждым месяцем становятся все более рьяны в своем деле и уверены, что победа настанет, когда наконец каждый станет неравнодушен как минимум к судьбе соотечественников, которые рискуют жизнями в зоне СВО. «Уральские самоzvеты» ютятся в маленьком подвале в центре города и очень хотят новое, более просторное помещение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одни из тех, кто все свое время отдает на помощь бойцам — организация «Уральские самоzvеты». Ее костяк — несколько женщин, которые начинали с плетения маскировочных сетей, а сейчас делают больше 10 наименований продукции для нужд бойцов и являются своего рода фильтром между фронтом и тылом. «Мы часто общаемся с ребятами из-за ленточки, знаем их потребности, слушаем обратную связь. Когда ты видишь эти глаза, то уже не можешь отказать в помощи. Эти люди как правило заикаются, у них нескладная речь, но они делают большое дело. Они говорят, что им необходимо там. И мы это делаем», — рассказывает основатель «Уральских самоzvетов» Любовь Головкова. «Урал пашет больше всех» Среди самой ходовой продукции — носилки для эвакуации раненых или по-простому волокуши. Любовь Головкова без стеснения рассказывает, что об их изобретении ходят легенды. Волокуши крепкие, и используют их бойцы на самых разных участках фронта. За консультацией, как сделать подобное, пишут даже коллеги из Москвы. Но те же коллеги жалуются, что желающих помогать армии бесплатно — мало. Любовь Головкова полностью переключилась на волонтерскую работу осенью 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «У них в Москве есть помещения и ресурсы, чтобы делать также, как мы, но они этого не делают! Говорят, никто не хочет за бесплатно работать. А у нас дети семи лет плетут маскировочные сети. Я говорю — может, у вас мужиков забрать на фронт? Сразу пойдете делать волокуши, а не в коктейльных платьюшках по светским мероприятиям расхаживать. Урал пашет больше всех в этом плане», — считает Любовь. Она — технолог. До осени прошлого года занималась коммерческими проектами в сфере шитья, а потом к ней обратились за консультацией волонтеры, которые собирались делать маскировочные сети. Женщина объяснила суть технологического процесса, причем так хорошо, что отпустить ее уже не смогли. Впрочем и сама Любовь недолго сопротивлялась — вспомнила корни: ее бабушка — еврейка, и во Вторую мировую войну пережила многое. Ей приходилось спасать от немцев трех своих детей, которых хотели сжечь за партизанщину. Еще одна причина, чтобы помочь армии — на фронт ушел зять— СВО оказалась очень близко. Разные волонтеры Статья по теме В Екатеринбурге врачи объединились, чтобы готовить солдат к СВО В волонтеры как правило идут те, у кого на фронте близкие. После мобилизации в сентябре 2022 года их стало больше, но и запросы военных выросли. Сейчас в «Уральских самоzvетах» 10 швей, которые отшивают волокуши на профессиональных машинках, и несколько десятков помощников по всему городу и области. Это бабушки из небольших городов, жены бойцов, школьники и просто неравнодушные. Есть и жены депутатов, и красотки на Сayenne. Новым помощникам в организации только рады. «Мы вчера отправили на фронт 130 волокуш, сегодня 100, завтра планируем еще столько же. Хотим выйти на рекорд — 1200 штук в месяц. И нужно понимать, что это не те изделия, которые может шить кто угодно. Девочки волонтеры пробовали, после 50 штук у них все машинки сдохли. Потому что мы шьем основательно, чтобы нигде ничего не порвалось, на профессиональных машинах. А если порвалось, то не разошлось. На фронте все должно быть четко: если вещь сплоховала, значит она поставила под риск жизнь человека», — добавляет Любовь. Тем, кто хочет помочь бойцам, но не знает как, она советует идти к профессионалам — там расскажут и покажут. Самодеятельностью заниматься не стоит. 1/8 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще одна разработка волонтеров — «крылья Ангела». Это маскировочная накидка, надевая которую боец перестает быть видимым для тепловизоров. Сделали такие крылья по запросу разведчиков. Они вяжутся из спанбонда, материал не бликует, что важно. Вяжут эти накидки дети, и, как говорят авторы проекта, сам Бог. «Крылья Ангела» — специальная маскировочная накидка, которая поглощает тепло, и делает бойца невидимым для тепловизора Фото: «Уральские самоzvеты» Встреча с «Тремя Иванами» Алексей Крючков — один из «иванов». Он владеет несколькими фирмами и считает, что помогать бойцам должен каждый бизнесмен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В какой-то момент на «Уральские самоzvеты» вышли «Три Ивана» — коммерсанты, которые объединились, чтобы спонсировать отправки необходимой продукции на фронт. «Три Ивана» — это два предпринимателя и программист, настоящих Иванов среди них нет. Каждый месяц они выделяют из своих бюджетов сумму, на которую закупают материалы для отшивки изделий и помощь для бойцов. «У меня много обеспеченных знакомых, которые говорят, что СВО их не коснется. Я отвечаю, что если мы не будем парням на фронте помогать, то они будут плохо воевать, и тогда уже мы все пойдем на спецоперацию с вилами и лопатами. Поэтому не хочешь в окоп — помогай», — рассказывает один из «иванов» — Алексей Крючков. Его путь в волонтерстве начался после того, как мобилизовали дальнего родственника. У того появился запрос на маскировочные сети, и Алексей начал искать их. Нашел — по 5000 рублей за штуку — и был очень рад. Сейчас понимает, что и цена была завышена, и качество не очень. А хочешь сделать хорошо — сделай сам. Поэтому плести масксети попросили женщин из «Уральских самоzveтов». «Иваны» их в шутку называют «Марьями». Каждый день в подвал к «самоцветам» приходят волонтеры, чтобы складывать волокуши. Делать это нужно по особой технологии, чтобы бойцам было удобно разворачивать их Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дальше производство стало расширяться — сейчас среди того, что делают волонтеры — эвакуационные стропы, волокуши, напашники, пятиточечники, маскировочные сети, госпитальная продукция, в том числе подушки для тех, у кого ожоги, нижнее белье на завязках. Солдаты отправляют запросы, «иваны» спонсируют, «марьи» — делают. В планах у «Уральских самоzvетов» найти новое помещение. Сейчас организация ютится в маленьком подвале в центре города, которое им бесплатно дала общественница. Волонтеры уже дважды обращались за помощью к чиновникам Екатеринбурга, а мэр Алексей Орлов даже пробовал плести маскировочные сети вместе с ними на одном из фестивалей. Но пока ответа не было. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации, чтобы узнать о том, будут ли чиновники включаться в вопрос. Там ответили, что глава города конкретных обещаний не давал, так как на тот момент у него не было информации о свободных помещениях. Волонтерам необходимо обратиться в Департамент общественных связей мэрии, который работает с благотворительными и общественными организациями. «Там готовы принять заявку. В случае, если свободные помещения будут, эту заявку рассмотрят», — ответили в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбурженки придумали для участников СВО «крылья Ангела» — маскировочные костюмы, в которых бойцы становятся невидимыми для тепловизоров. Кроме того, они наращивают выпуск волокуш — носилок для эвакуации раненых, которые очень нужны на передовой. Что движет женщинами, которые готовы работать без выходных ради бойцов, и мужчинами, которые финансируют гуманитарные поставки, а также что это за поставки, разбирался корреспондент URA.RU. В Свердловской области крепнет сообщество тех, кто помогает бойцам на спецоперации. За полтора года с начала СВО фонды, общественные организации и волонтеры стали более тесно взаимодействовать между собой, нашли сильные стороны друг друга и поняли, как могут быть полезны. Эти люди с каждым месяцем становятся все более рьяны в своем деле и уверены, что победа настанет, когда наконец каждый станет неравнодушен как минимум к судьбе соотечественников, которые рискуют жизнями в зоне СВО. Одни из тех, кто все свое время отдает на помощь бойцам — организация «Уральские самоzvеты». Ее костяк — несколько женщин, которые начинали с плетения маскировочных сетей, а сейчас делают больше 10 наименований продукции для нужд бойцов и являются своего рода фильтром между фронтом и тылом. «Мы часто общаемся с ребятами из-за ленточки, знаем их потребности, слушаем обратную связь. Когда ты видишь эти глаза, то уже не можешь отказать в помощи. Эти люди как правило заикаются, у них нескладная речь, но они делают большое дело. Они говорят, что им необходимо там. И мы это делаем», — рассказывает основатель «Уральских самоzvетов» Любовь Головкова. Среди самой ходовой продукции — носилки для эвакуации раненых или по-простому волокуши. Любовь Головкова без стеснения рассказывает, что об их изобретении ходят легенды. Волокуши крепкие, и используют их бойцы на самых разных участках фронта. За консультацией, как сделать подобное, пишут даже коллеги из Москвы. Но те же коллеги жалуются, что желающих помогать армии бесплатно — мало. «У них в Москве есть помещения и ресурсы, чтобы делать также, как мы, но они этого не делают! Говорят, никто не хочет за бесплатно работать. А у нас дети семи лет плетут маскировочные сети. Я говорю — может, у вас мужиков забрать на фронт? Сразу пойдете делать волокуши, а не в коктейльных платьюшках по светским мероприятиям расхаживать. Урал пашет больше всех в этом плане», — считает Любовь. Она — технолог. До осени прошлого года занималась коммерческими проектами в сфере шитья, а потом к ней обратились за консультацией волонтеры, которые собирались делать маскировочные сети. Женщина объяснила суть технологического процесса, причем так хорошо, что отпустить ее уже не смогли. Впрочем и сама Любовь недолго сопротивлялась — вспомнила корни: ее бабушка — еврейка, и во Вторую мировую войну пережила многое. Ей приходилось спасать от немцев трех своих детей, которых хотели сжечь за партизанщину. Еще одна причина, чтобы помочь армии — на фронт ушел зять— СВО оказалась очень близко. В волонтеры как правило идут те, у кого на фронте близкие. После мобилизации в сентябре 2022 года их стало больше, но и запросы военных выросли. Сейчас в «Уральских самоzvетах» 10 швей, которые отшивают волокуши на профессиональных машинках, и несколько десятков помощников по всему городу и области. Это бабушки из небольших городов, жены бойцов, школьники и просто неравнодушные. Есть и жены депутатов, и красотки на Сayenne. Новым помощникам в организации только рады. «Мы вчера отправили на фронт 130 волокуш, сегодня 100, завтра планируем еще столько же. Хотим выйти на рекорд — 1200 штук в месяц. И нужно понимать, что это не те изделия, которые может шить кто угодно. Девочки волонтеры пробовали, после 50 штук у них все машинки сдохли. Потому что мы шьем основательно, чтобы нигде ничего не порвалось, на профессиональных машинах. А если порвалось, то не разошлось. На фронте все должно быть четко: если вещь сплоховала, значит она поставила под риск жизнь человека», — добавляет Любовь. Тем, кто хочет помочь бойцам, но не знает как, она советует идти к профессионалам — там расскажут и покажут. Самодеятельностью заниматься не стоит. Еще одна разработка волонтеров — «крылья Ангела». Это маскировочная накидка, надевая которую боец перестает быть видимым для тепловизоров. Сделали такие крылья по запросу разведчиков. Они вяжутся из спанбонда, материал не бликует, что важно. Вяжут эти накидки дети, и, как говорят авторы проекта, сам Бог. В какой-то момент на «Уральские самоzvеты» вышли «Три Ивана» — коммерсанты, которые объединились, чтобы спонсировать отправки необходимой продукции на фронт. «Три Ивана» — это два предпринимателя и программист, настоящих Иванов среди них нет. Каждый месяц они выделяют из своих бюджетов сумму, на которую закупают материалы для отшивки изделий и помощь для бойцов. «У меня много обеспеченных знакомых, которые говорят, что СВО их не коснется. Я отвечаю, что если мы не будем парням на фронте помогать, то они будут плохо воевать, и тогда уже мы все пойдем на спецоперацию с вилами и лопатами. Поэтому не хочешь в окоп — помогай», — рассказывает один из «иванов» — Алексей Крючков. Его путь в волонтерстве начался после того, как мобилизовали дальнего родственника. У того появился запрос на маскировочные сети, и Алексей начал искать их. Нашел — по 5000 рублей за штуку — и был очень рад. Сейчас понимает, что и цена была завышена, и качество не очень. А хочешь сделать хорошо — сделай сам. Поэтому плести масксети попросили женщин из «Уральских самоzveтов». «Иваны» их в шутку называют «Марьями». Дальше производство стало расширяться — сейчас среди того, что делают волонтеры — эвакуационные стропы, волокуши, напашники, пятиточечники, маскировочные сети, госпитальная продукция, в том числе подушки для тех, у кого ожоги, нижнее белье на завязках. Солдаты отправляют запросы, «иваны» спонсируют, «марьи» — делают. В планах у «Уральских самоzvетов» найти новое помещение. Сейчас организация ютится в маленьком подвале в центре города, которое им бесплатно дала общественница. Волонтеры уже дважды обращались за помощью к чиновникам Екатеринбурга, а мэр Алексей Орлов даже пробовал плести маскировочные сети вместе с ними на одном из фестивалей. Но пока ответа не было. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации, чтобы узнать о том, будут ли чиновники включаться в вопрос. Там ответили, что глава города конкретных обещаний не давал, так как на тот момент у него не было информации о свободных помещениях. Волонтерам необходимо обратиться в Департамент общественных связей мэрии, который работает с благотворительными и общественными организациями. «Там готовы принять заявку. В случае, если свободные помещения будут, эту заявку рассмотрят», — ответили в пресс-службе.