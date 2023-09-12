В спикеры новой думы Екатеринбурга 3 кандидата, фаворит — от ФСБ

В списке также легендарный экс-вице-мэр. Решение — через несколько часов

12 сентября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Сергей Павленко (справа) отдал органам госбезопасности 20 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пост спикера думы Екатеринбурга рассматриваются три человека от разных групп влияния — экс-сотрудник УФСБ Сергей Павленко, экс-вице-мэр Михаил Матвеев и новичок городской политики Анна Гурарий, сотрудница УрФУ, поддержанная «Синарой». Об этом URA.RU рассказал источник в резиденции губернатора по итогам прошедших накануне консультаций. По словам другого собеседника, шансы остаются и у действующего председателя Игоря Володина, выразителя интересов миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Выборы в думу прошли 9—10 сентября. По их итогам мэр Алексей Орлов, как считается, установил контроль над представительным органом: фракция Кочеткова усилиями мэра и вице-губернатора Олега Чемезова сокращена, большинство мандатов получили те, кого хочет видеть горадминистрация. Фамилии Алексей Орлов и Евгений Куйвашев обсуждали накануне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сразу после голосования глава региона Евгений Куйвашев, за которым последнее слово, анонсировал, что окончательное решение будет принято уже к 14 сентября. Но события разворачиваются быстрее, отметил собеседник. По его данным, вечером 11-го губернатор получил от Орлова его предложения. «Павленко, Гурарий, Матвеев», — поделился статусный госслужащий. Возможно, добавил он, фамилию объявят уже во второй половине дня. Фаворитом опрошенные корреспондентом участники событий называют Павленко. Он отдал органам госбезопасности 20 лет, в составе спецподразделения «Альфа» участвовал в боевых действиях, в 2014—2016 годах занимал одну из руководящих должностей в УФСБ. Сейчас трудится замначальника службы безопасности в филиале «Газпрома». Как стало известно URA.RU, Павленко дружит с Алексеем Зиновьевым, возглавлявшим свердловское УФСБ в 2019-2022 и в настоящий момент проходящим службу в центральном аппарате ФСБ России. Знакомый Павленко рассказал, что тот учился вместе с Зиновьевым в вузе — вероятно, в новосибирском институте ФСБ. В биографии Павленко указаны 2004—2008 годы (специальность — «Юриспруденция»). В числе кандидатов долгое время был и Алексей Вихарев. По слухам, он может стать вторым вице-спикером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другой собеседник URA.RU поделился, что у Павленко также хорошие взаимоотношения с РМК и ее руководством. Холдинг якобы поддерживает его общественные проекты: Павленко с 2016-го возглавляет «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». На выборах Павленко без особых проблем победил в Чкаловском округе №25 — при поддержке «Сима-ленда». А РМК получила в думе два мандата — по 16-му и 17-му округам. Получить комментарий Павленко к моменту публикации не удалось. Он на совещании. Гурарий избралась от «Единой России» по округу №9. Ей оппонировал действующий депутат Константин Киселев («Яблоко»), финансируемый Кочетковым. Несмотря на то, что округ считался одним из самых проблемных для власти и конкурентных, Гурарий победила уверенно — с 41,02% голосов. На звонок корреспондента она не ответила. Новость по теме Миллиардер Кочетков теряет еще один голос во власти Екатеринбурга В пользу Михаила Матвеева (победил в Академическом округе №1) — его огромный опыт. В 1992—2018 годах он в статусе замглавы Екатеринбурга курировал всю соцсферу. Потенциальным спикером его называли еще в 2018 году, но тогда это было невозможно: Куйвашев при поддержке ориентированных на него сил, взявших большинство в думе, как раз зачищал муниципальную власть от представителей старой команды. У Матвеева в связи с этим, кстати, были и другие проблемы: по слухам, долгое время на работу его не хотела брать ни одна из бизнес-структур, хоть Матвеев и имеет репутацию порядочного управленца. В итоге — якобы при участии тогдашнего вице-губернатора Сергея Бидонько — Матвеев получил должность в ГК «Ренова». С тех пор ее и представляет. Матвеев, кстати, будет проводить первое заседание нового созыва. По регламенту, такой ролью наделяется самый возрастной депутат (Матвееву 66 лет). В разговоре с URA.RU Матвеев сказал, что никаких разговоров о назначении с ним пока не было. «И думаю, это вряд ли», — лаконично прокомментировал он. Игоря Володина подвел международный скандал — раскрученный, вероятно, при участии мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Володин, знает один из источников URA.RU, был основным претендентом на спикерство — причем вне зависимости от исхода кампании — до международного скандала. 7 августа депутат пришел в кафе, где отмечали 30-летие ТМАР, и выступил с речью от имени всех депутатов. Возмущенное посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД России и обратилось к губернатору Евгению Куйвашеву. Официальный Баку считает ТМАР сепаратистским образованием. Спустя десять дней, 27 августа, посольство выступило с официальным заявлением. А 29-го департамент информполитики региона сообщил, что Куйвашев извинился за Володина перед послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы. «После этого его шансы серьезно сократились. Однако допускаю, что губернатор все же готов вернуться к этому сценарию — если Володин (не уверен, что станет участвовать Кочетков) попадет к нему на встречу и докажет свою состоятельность», — сказал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На пост спикера думы Екатеринбурга рассматриваются три человека от разных групп влияния — экс-сотрудник УФСБ Сергей Павленко, экс-вице-мэр Михаил Матвеев и новичок городской политики Анна Гурарий, сотрудница УрФУ, поддержанная «Синарой». Об этом URA.RU рассказал источник в резиденции губернатора по итогам прошедших накануне консультаций. По словам другого собеседника, шансы остаются и у действующего председателя Игоря Володина, выразителя интересов миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Выборы в думу прошли 9—10 сентября. По их итогам мэр Алексей Орлов, как считается, установил контроль над представительным органом: фракция Кочеткова усилиями мэра и вице-губернатора Олега Чемезова сокращена, большинство мандатов получили те, кого хочет видеть горадминистрация. Сразу после голосования глава региона Евгений Куйвашев, за которым последнее слово, анонсировал, что окончательное решение будет принято уже к 14 сентября. Но события разворачиваются быстрее, отметил собеседник. По его данным, вечером 11-го губернатор получил от Орлова его предложения. «Павленко, Гурарий, Матвеев», — поделился статусный госслужащий. Возможно, добавил он, фамилию объявят уже во второй половине дня. Фаворитом опрошенные корреспондентом участники событий называют Павленко. Он отдал органам госбезопасности 20 лет, в составе спецподразделения «Альфа» участвовал в боевых действиях, в 2014—2016 годах занимал одну из руководящих должностей в УФСБ. Сейчас трудится замначальника службы безопасности в филиале «Газпрома». Как стало известно URA.RU, Павленко дружит с Алексеем Зиновьевым, возглавлявшим свердловское УФСБ в 2019-2022 и в настоящий момент проходящим службу в центральном аппарате ФСБ России. Знакомый Павленко рассказал, что тот учился вместе с Зиновьевым в вузе — вероятно, в новосибирском институте ФСБ. В биографии Павленко указаны 2004—2008 годы (специальность — «Юриспруденция»). Другой собеседник URA.RU поделился, что у Павленко также хорошие взаимоотношения с РМК и ее руководством. Холдинг якобы поддерживает его общественные проекты: Павленко с 2016-го возглавляет «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». На выборах Павленко без особых проблем победил в Чкаловском округе №25 — при поддержке «Сима-ленда». А РМК получила в думе два мандата — по 16-му и 17-му округам. Получить комментарий Павленко к моменту публикации не удалось. Он на совещании. Гурарий избралась от «Единой России» по округу №9. Ей оппонировал действующий депутат Константин Киселев («Яблоко»), финансируемый Кочетковым. Несмотря на то, что округ считался одним из самых проблемных для власти и конкурентных, Гурарий победила уверенно — с 41,02% голосов. На звонок корреспондента она не ответила. В пользу Михаила Матвеева (победил в Академическом округе №1) — его огромный опыт. В 1992—2018 годах он в статусе замглавы Екатеринбурга курировал всю соцсферу. Потенциальным спикером его называли еще в 2018 году, но тогда это было невозможно: Куйвашев при поддержке ориентированных на него сил, взявших большинство в думе, как раз зачищал муниципальную власть от представителей старой команды. У Матвеева в связи с этим, кстати, были и другие проблемы: по слухам, долгое время на работу его не хотела брать ни одна из бизнес-структур, хоть Матвеев и имеет репутацию порядочного управленца. В итоге — якобы при участии тогдашнего вице-губернатора Сергея Бидонько — Матвеев получил должность в ГК «Ренова». С тех пор ее и представляет. Матвеев, кстати, будет проводить первое заседание нового созыва. По регламенту, такой ролью наделяется самый возрастной депутат (Матвееву 66 лет). В разговоре с URA.RU Матвеев сказал, что никаких разговоров о назначении с ним пока не было. «И думаю, это вряд ли», — лаконично прокомментировал он. Володин, знает один из источников URA.RU, был основным претендентом на спикерство — причем вне зависимости от исхода кампании — до международного скандала. 7 августа депутат пришел в кафе, где отмечали 30-летие ТМАР, и выступил с речью от имени всех депутатов. Возмущенное посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД России и обратилось к губернатору Евгению Куйвашеву. Официальный Баку считает ТМАР сепаратистским образованием. Спустя десять дней, 27 августа, посольство выступило с официальным заявлением. А 29-го департамент информполитики региона сообщил, что Куйвашев извинился за Володина перед послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы. «После этого его шансы серьезно сократились. Однако допускаю, что губернатор все же готов вернуться к этому сценарию — если Володин (не уверен, что станет участвовать Кочетков) попадет к нему на встречу и докажет свою состоятельность», — сказал собеседник.