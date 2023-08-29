Куйвашев вмешался в международный скандал с участием спикера думы Екатеринбурга

29 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

При каких обстоятельствах Евгений Куйвашев общался с послом, неясно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев извинился перед послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы за инцидент с участием спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «Глава региона принес извинения представителю Азербайджана и выразил надежду на разрешение конфликта», — говорится в заявлении властей. При каких условиях состоялся личный разговор, неизвестно. 16 августа URA.RU сообщило, что посольство Азербайджана направило ноту в российский МИД, а диаспора в Екатеринбурге обратилась к Куйвашеву и силовикам. Их возмутило, что Володин — официальное лицо — посетил праздничное мероприятие в честь непризнанной Талыш-Муганской автономной республики (ТМАР) 7 августа и от имени депутатов выразил организаторам поддержку. Новость по теме Спикер думы Екатеринбурга попал в международный скандал ТМАР создала группа азербайджанских офицеров 21 июня 1993 года — под руководством полковника Аликрама Гумматова. В Ленкорани — районе Азербайджана, где проживали талыши, небольшой ираноязычный этнос. Непризнанная автономия просуществовала всего пару месяцев. По делу о создании ТМАР был арестован и осужден 31 человек, все они были приговорены к наказаниям от двух лет и девяти месяцев лишения свободы до смертной казни. Сам Володин при этом говорил, что просто откликнулся на приглашение, не погружаясь в детали конфликта талышей и азербайджанцев. Пиарщица Куйвашева Аксана Панова, контролирующая анонимный telegram-канал «Не для протокола», сообщая о разговоре Куйвашева с послом, вбросила версию, что в статусе спикера думы Володин по итогам выборов не сохранится. При этом считается, что Панова в этой кампании работала в интересах враждебного мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который покровительствует Володину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Евгений Куйвашев извинился перед послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы за инцидент с участием спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «Глава региона принес извинения представителю Азербайджана и выразил надежду на разрешение конфликта», — говорится в заявлении властей. При каких условиях состоялся личный разговор, неизвестно. 16 августа URA.RU сообщило, что посольство Азербайджана направило ноту в российский МИД, а диаспора в Екатеринбурге обратилась к Куйвашеву и силовикам. Их возмутило, что Володин — официальное лицо — посетил праздничное мероприятие в честь непризнанной Талыш-Муганской автономной республики (ТМАР) 7 августа и от имени депутатов выразил организаторам поддержку. ТМАР создала группа азербайджанских офицеров 21 июня 1993 года — под руководством полковника Аликрама Гумматова. В Ленкорани — районе Азербайджана, где проживали талыши, небольшой ираноязычный этнос. Непризнанная автономия просуществовала всего пару месяцев. По делу о создании ТМАР был арестован и осужден 31 человек, все они были приговорены к наказаниям от двух лет и девяти месяцев лишения свободы до смертной казни. Сам Володин при этом говорил, что просто откликнулся на приглашение, не погружаясь в детали конфликта талышей и азербайджанцев. Пиарщица Куйвашева Аксана Панова, контролирующая анонимный telegram-канал «Не для протокола», сообщая о разговоре Куйвашева с послом, вбросила версию, что в статусе спикера думы Володин по итогам выборов не сохранится. При этом считается, что Панова в этой кампании работала в интересах враждебного мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который покровительствует Володину.