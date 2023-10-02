Каким запомнился скончавшийся экс-глава свердловского ГУВД

Воротникова узнавали на улице, на нем выросло много оперов, а Москва ставила его в пример

02 октября 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Владимир Воротников руководил свердловским ГУВД в лихие 90-е Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший глава ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенант Владимир Воротников скончался в больнице 1 октября. Он возглавлял ведомство дважды: в 90-е и в начале 2000-х. Как вспоминают коллеги сыщика, в лихие 90-е в регионе благодаря ему удалось ликвидировать криминальные разборки. Также он стоял у истоков формирования пресс-службы УВД Свердловска. О том, каким запомнился легендарный свердловский полицейский с URA.RU поделились коллеги Воротникова. «Воротников стоял у истоков формирования пресс-службы УВД» При Владимире Воротникове (по центру) появился первый информационный центр УВД Свердловска Фото: предоставлено Валерием Горелых Благодаря Владимиру Воротникову выстроилось взаимодействие свердловских журналистов с полицией. Именно он стоял у истоков формирования первой пресс-службы УВД Свердловска, рассказал URA.RU действующий руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Вспоминая о Владимире Александровиче, о котором я могу рассказывать много интересного, когда он возглавлял еще УВД Свердловска, не могу не отменить главное, с моей точки зрения, — именно он стоял у истоков создания в городском УВД первого информационного подразделения, более известного в народе и среди масс-медиа как пресс-служба. Он уже тогда понимал важность конструктивного взаимодействия с общественностью и СМИ. Это было в далеком 1993 году. Именно по его поручению полковник Виктор Алексеевич Исаков (тогда был заместителем Воротникова — прим. URA.RU) лично подбирал кандидатов на должность пресс-секретаря городской милиции», — вспоминает Горелых. В итоге должность пресс-секретаря получил именно Валерий Горелых. «Мне неизвестно точно, сколько было кандидатов, но в итоге выбор пал на меня. Так волею судьбы и решением Воротникова и Исакова я оказался в системе МВД. И вот уже 30 лет я информирую свердловчан об обстановке в сфере порядка», — пояснил полковник. «Воротников был открытым и всегда помогал журналистам», — считает Валерий Горелых. Генерал-лейтенант Воротников никогда не уходил от общения с прессой. Он всегда помогал криминальным журналистам найти ответы на профессиональные вопросы. «Кроме того корреспонденты обращались к нему с личными и жизненными вопросами. Он никогда не прятался от видеокамер и фотоаппаратов, не отказывался посещать пресс-конференции и прямые линии. Как итог — его помнят, ценят и уважают десятки журналистов, которые сделали сотни материалов о нелегких и опасных буднях сотрудников МВД, стоящих на страже интересов законопослушных граждан», — поделился Горелых. «При Воротникове к изоляторам стали относиться гуманнее» Владимир Воротников был дружелюбным и умел располагать людей к себе. Для личного состава он всегда был примером. «Владимир Александрович был искренним, трудолюбивым, всегда помогал окружающим», — вспоминает Нина Пелевина, заставшая Воротникова на посту главы свердловского ГУВД. Владимир Воротников прислушивался к мнению общественности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он с трепетом подходил к своей работе. Не было ни одного аспекта, к которому бы генерал-лейтенант относился наплевательски. Так, при нем стали гуманнее относиться к преступникам, которые находились в изоляторах, считает уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Мне довелось поработать с Владимиром Александровичем пять лет. Его отличал высокий профессионализм. Ему всегда было важно, как я съездила в тот или иной отдел милиции. Тогда впервые за долгие годы к изоляторам начали относиться гуманнее. Многие из них были отремонтированы», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». По словам свердловского омбудсмена, Владимиру Воротникову было важно мнение общественности. Даже если его точка зрения отличалась от позиции правозащитников, то он старался понять их. «На Воротникове выросло большое количество оперов» Воротников дорожил авторитетом милиции. Он никогда не давал в обиду своих коллег. Один из них, начальник Управления собственной безопасности ГУВД Свердловской области полковник Виктор Ширяев, работавший с Воротниковым в уголовном розыске, считает, что на легендарном свердловском силовике выросло большое количество оперов. Новость по теме Экс-глава свердловского ГУВД Воротников нашел убийцу по направлению ветра «Он вырастил меня, дал мне путь в милицейскую жизнь. Я его помню, когда он был еще капитаном, а я младшим лейтенантом. Я был опером, а он — начальником уголовного розыска. В советское время любая, даже самая мелкая, квартирная кража всегда ставилась на его личный контроль», — вспоминает Ширяев. По его словам, Владимир Воротников всегда выезжал на места преступлений, особенно, если совершались тяжкие преступления — убийства или разбои. «Ему было неважно: днем или ночью — он выезжал всегда», — пояснил Ширяев. Ширяев вместе с Воротниковым, работая в уголовном розыске, раскрыли множество дел. Некоторые дела были закончены только благодаря Воротникову. «Он был умен, мыслил нестандартно», — считает его коллега. Однажды Воротников сумел найти убийцу по направлению ветра. «Москва ставила Воротникова в пример» В начале июля 2007 года появился Общественный совет при ГУ МВД по Свердловской области. Однако первый состав Совета был утвержден только в 2008-м. Председателем был назначен Владимир Воротников. Москва всегда ставила его в пример председателям Советов при МВД в других российских регионах. При этом, как уверяют собеседники агентства, от Воротникова никогда не слышали матерных слов. «Бывало, что во время выступлений многие выражались матом, но только не Воротников», — пояснил бывший коллега экс-главы свердловского ГУВД. «Коллеги удивлялись, что Воротникова часто узнавали на улице» Воротников не боялся общаться с людьми на улицах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владимира Воротникова часто узнавали на улицах Свердловска и Екатеринбурга. Его коллеги рассказали URA.RU, что всегда удивлялись такому факту. «Люди его знали. Он обладал народной любовью. Его ценили и уважали», — вспоминает один из коллег. Воротников также был почетным консулом Монголии в Екатеринбурге. А в свободное время занимался охотой. «Он очень любил охоту. При этом охотился он только с лицензией. Это он прививал и своим коллегам», — рассказал силовик, знавший генерала. Воротников скончался 1 октября в больнице. Его похоронят 4 октября на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. 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Бывший глава ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенант Владимир Воротников скончался в больнице 1 октября. Он возглавлял ведомство дважды: в 90-е и в начале 2000-х. Как вспоминают коллеги сыщика, в лихие 90-е в регионе благодаря ему удалось ликвидировать криминальные разборки. Также он стоял у истоков формирования пресс-службы УВД Свердловска. О том, каким запомнился легендарный свердловский полицейский с URA.RU поделились коллеги Воротникова. Благодаря Владимиру Воротникову выстроилось взаимодействие свердловских журналистов с полицией. Именно он стоял у истоков формирования первой пресс-службы УВД Свердловска, рассказал URA.RU действующий руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Вспоминая о Владимире Александровиче, о котором я могу рассказывать много интересного, когда он возглавлял еще УВД Свердловска, не могу не отменить главное, с моей точки зрения, — именно он стоял у истоков создания в городском УВД первого информационного подразделения, более известного в народе и среди масс-медиа как пресс-служба. Он уже тогда понимал важность конструктивного взаимодействия с общественностью и СМИ. Это было в далеком 1993 году. Именно по его поручению полковник Виктор Алексеевич Исаков (тогда был заместителем Воротникова — прим. URA.RU) лично подбирал кандидатов на должность пресс-секретаря городской милиции», — вспоминает Горелых. В итоге должность пресс-секретаря получил именно Валерий Горелых. «Мне неизвестно точно, сколько было кандидатов, но в итоге выбор пал на меня. Так волею судьбы и решением Воротникова и Исакова я оказался в системе МВД. И вот уже 30 лет я информирую свердловчан об обстановке в сфере порядка», — пояснил полковник. Генерал-лейтенант Воротников никогда не уходил от общения с прессой. Он всегда помогал криминальным журналистам найти ответы на профессиональные вопросы. «Кроме того корреспонденты обращались к нему с личными и жизненными вопросами. Он никогда не прятался от видеокамер и фотоаппаратов, не отказывался посещать пресс-конференции и прямые линии. Как итог — его помнят, ценят и уважают десятки журналистов, которые сделали сотни материалов о нелегких и опасных буднях сотрудников МВД, стоящих на страже интересов законопослушных граждан», — поделился Горелых. Владимир Воротников был дружелюбным и умел располагать людей к себе. Для личного состава он всегда был примером. «Владимир Александрович был искренним, трудолюбивым, всегда помогал окружающим», — вспоминает Нина Пелевина, заставшая Воротникова на посту главы свердловского ГУВД. Он с трепетом подходил к своей работе. Не было ни одного аспекта, к которому бы генерал-лейтенант относился наплевательски. Так, при нем стали гуманнее относиться к преступникам, которые находились в изоляторах, считает уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Мне довелось поработать с Владимиром Александровичем пять лет. Его отличал высокий профессионализм. Ему всегда было важно, как я съездила в тот или иной отдел милиции. Тогда впервые за долгие годы к изоляторам начали относиться гуманнее. Многие из них были отремонтированы», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». По словам свердловского омбудсмена, Владимиру Воротникову было важно мнение общественности. Даже если его точка зрения отличалась от позиции правозащитников, то он старался понять их. Воротников дорожил авторитетом милиции. Он никогда не давал в обиду своих коллег. Один из них, начальник Управления собственной безопасности ГУВД Свердловской области полковник Виктор Ширяев, работавший с Воротниковым в уголовном розыске, считает, что на легендарном свердловском силовике выросло большое количество оперов. «Он вырастил меня, дал мне путь в милицейскую жизнь. Я его помню, когда он был еще капитаном, а я младшим лейтенантом. Я был опером, а он — начальником уголовного розыска. В советское время любая, даже самая мелкая, квартирная кража всегда ставилась на его личный контроль», — вспоминает Ширяев. По его словам, Владимир Воротников всегда выезжал на места преступлений, особенно, если совершались тяжкие преступления — убийства или разбои. «Ему было неважно: днем или ночью — он выезжал всегда», — пояснил Ширяев. Ширяев вместе с Воротниковым, работая в уголовном розыске, раскрыли множество дел. Некоторые дела были закончены только благодаря Воротникову. «Он был умен, мыслил нестандартно», — считает его коллега. Однажды Воротников сумел найти убийцу по направлению ветра. В начале июля 2007 года появился Общественный совет при ГУ МВД по Свердловской области. Однако первый состав Совета был утвержден только в 2008-м. Председателем был назначен Владимир Воротников. Москва всегда ставила его в пример председателям Советов при МВД в других российских регионах. При этом, как уверяют собеседники агентства, от Воротникова никогда не слышали матерных слов. «Бывало, что во время выступлений многие выражались матом, но только не Воротников», — пояснил бывший коллега экс-главы свердловского ГУВД. Владимира Воротникова часто узнавали на улицах Свердловска и Екатеринбурга. Его коллеги рассказали URA.RU, что всегда удивлялись такому факту. «Люди его знали. Он обладал народной любовью. Его ценили и уважали», — вспоминает один из коллег. Воротников также был почетным консулом Монголии в Екатеринбурге. А в свободное время занимался охотой. «Он очень любил охоту. При этом охотился он только с лицензией. Это он прививал и своим коллегам», — рассказал силовик, знавший генерала. Воротников скончался 1 октября в больнице. Его похоронят 4 октября на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.