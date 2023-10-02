Коллега рассказал о ярких делах, которые раскрыл скончавшийся экс-глава свердловского ГУВД

Экс-глава свердловского ГУВД Воротников нашел убийцу по направлению ветра

Владимир Воротников (по центру) руководил свердловским ГУВД в 90-е Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава свердловского ГУВД генерал-лейтенант Владимир Воротников скончался на 73-м году жизни. Он руководил ведомством в лихие 90-е и в начале 2000-х. О самых ярких делах, раскрытых Воротниковым, рассказал URA.RU его коллега, работавший с ним в уголовном розыске, полковник милиции в отставке Виктор Ширяев.

Нашли насильника по ногтям

Владимир Воротников, будучи начальником уголовного розыска, всегда выезжал на места преступлений. Даже если была мелкая квартирная кража. Он всегда держал ситуацию на своем контроле, вспоминает Виктор Ширяев. «Помню, на Громова, 148 в строящихся одноэтажных гаражах с особой жестокостью изнасиловали молодую девушку. Мы вместе с ним в полночь выехали на место преступления. А уже в восемь утра дело было раскрыто», — сообщил полковник в отставке.

По словам Ширяева, преступника нашли по ногтям. «Он сказал мне состричь ногти со всех, кого мы задержали. Потому что насильник царапался. Об этом тогда никто не подумал, кроме Воротникова. И вот так мы это дело и раскрыли», — пояснил его коллега.

По шарфу нашли убийцу афганца

В другом деле, которое раскрыл Воротников, фигурировал ветеран Афганской войны. Его до смерти запинали в одном из гаражей на улице Явной. На месте преступления оперативники нашли шарф с дырочкой.

«Воротников сказал мне, чтобы я взял оперов, взял шарф и обошел все близлежащие дома. Это казалось резонансным, но так мы нашли убийцу», — уточнил Ширяев. Он пояснил, что в одной из квартир женщина узнала шарф, который ей показали оперативники. «Оказалось, что шарф принадлежал ее сыну. Мы потом узнали, что он недавно вернулся из тюрьмы», — пояснил коллега экс-главы свердловского ГУВД.

Нашли преступника по направлению ветра

В лесу силовики нашли труп. Воротников и Ширяев тогда работали на месте преступления. «Он спросил меня, запомнил ли я, в какую сторону дул ветер? Я сначала усмехнулся и не понял, как это поможет делу», — рассказал полковник в отставке. Позднее, признался Ширяев, он понял, что тогда была вьюга, а направление ветра помогло понять, в какую сторону мог уйти преступник. «Так мы и нашли его», — добавил Ширяев.

На Воротникове выросло огромное количество свердловских оперов, считает полковник в отставке. Он всегда помогал и учил сотрудников. При этом генерал-лейтенант мыслил нестандартно. «Он спрашивал у оперов о нюансах, которые впоследствии помогали раскрыть преступление», — уверен Ширяев. По его словам, Воротников дорожил авторитетом милиции и никогда не давал в обиду коллег.

О смерти Воротникова стало известно 1 октября. Он скончался в больнице. Прощание с ним пройдет 4 октября на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.