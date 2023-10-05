Власти РФ назвали два условия развития сельского хозяйства

Их выполнение позволит пополнить казну и обеспечить продбезопасность

05 октября 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выставке «Золотая осень-2023» назвал задачи российского АПК Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ обеспечат агропромышленный комплекс (АПК) страны новыми кадрами и технологиями. Квалифицированные специалисты и автоматизация сельской промышленности позволят нарастить экспорт российской сельхозпродукции, пополнить бюджет, а также продолжить обеспечивать продовольственный суверенитет страны. Такого мнения придерживаются опрошенные URA.RU эксперты, комментируя посещение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным агропромышленной выставки «Золотая осень» 5 октября. На выставке «Золотая осень» впервые была представлена продукция из Запорожской области Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании на выставке «Золотая осень-2023», отметил важность кадров и технологий для развития отечественного АПК. «Этот сектор требует внедрения самых инновационных решений. Он должен стать более наукоемким, технологичным, инновационным, чтобы оставаться таким же эффективным и развиваться дальше. И для него нужны специалисты, которые разбираются и в умной обработке полей, и в генной инженерии, и в робототехнике, и в переработке продовольственных отходов, и в других, не менее важных сферах», — отметил Мишустин. Михаил Мишустин, гуляя по выставке «Золотая осень», покормил и погладил лошадь. «Красавчик!» — сказал глава правительства Фото: Георгий Бергал © URA.RU По словам Мишустина, с учетом новых задач в стране выстраивается система обучения еще со школы. Более 20 тысяч учащихся ходят в профильные агроклассы, с текущего года в рамках программы «Профессионалитет» начали готовить кадры и в среднем профессиональном образовании. Более трех тысяч крупных холдингов напрямую работают с вузами. «Мы поддерживаем такой подход, компенсируя предпринимателям до 90% затрат на подготовку сотрудников и студентов. В текущем году в федеральном бюджете предусмотрено по этому направлению свыше 225 млн рублей. Причем система подготовки кадров для нужд АПК продолжает развиваться. Создаются экспериментальные программы обучения, такие как интернатура в области ветеринарии — направление, которое необходимо для обеспечения биологической безопасности», — рассказал глава правительства. Главе правительства на выставке показали уникальный мед в сотах. И подарили баночку, чтоб он смог попробовать Фото: Георгий Бергал © URA.RU Чтобы квалифицированные специалисты стремились работать на селе, власти занимаются развитием сельских территорий. «Качество жизни на селе — хоть и постепенно, но меняется к лучшему. Немалые средства вкладываем в создание современной инфраструктуры. Людям нужны школы, детские сады, медучреждения, возможность вызвать скорую. И конечно, нужны детские и взрослые спортплощадки, дома культуры, библиотеки. На комплексное развитие территорий в 2023 году предусмотрено свыше 26 млрд рублей. И еще более 10 млрд — на приведение в порядок дорог в сельской местности. Мы рассчитываем, что такой подход позволит сформировать комфортные для жизни сельские агломерации. И конечно, молодые специалисты смогут, взвесив объективно все условия, выбрать именно их, а не крупные города», — подчеркнул Мишустин. Михаилу Мишустину рассказали о беспилотниках для российского АПК Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти РФ решают проблему кадров и технологий в АПК. Автоматизация процессов и квалифицированные специалисты позволят решить глобальную задачу с наращиванием экспорта российской сельхозпродукции, а также продолжить обеспечивать продбезопасность страны, говорят опрошенные URA.RU эксперты. По словам, президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, проблема кадров — это общая проблема для страны, свободных рук крайне мало, поэтому автоматизация сельского хозяйства является единственным выходом для его развития и роста. «Автоматизация в сельском хозяйстве составляет определенную перспективу, так как в нем используется большое количество ручного труда. В случае конкуренции на ручном труде, на человеческой занятости, у нас будет расти себестоимость производства, потому что людей надо заманить большими зарплатами. При этом, например, фермы, которые сейчас автоматизируются, обслуживают 2-4 человека, а это целые километры. Это все хорошая перспектива, учитывая, что в России достаточно большие посевные, серьезная обеспеченность водными ресурсами. Поэтому автоматизация АПК, в принципе, единственный выход», — говорит Абзалов. До пленарного заседания Мишустин пообщался со студентами Российского государственного аграрного университета, которые делают свои собственные изобретения для улучшения ведения сельского хозяйства. «Это очень важно — работать над каждым элементом для повышения эффективности любого производства. Производительность труда — это основа для того, чтобы наша экономика росла», — подчеркнул Мишустин в беседе со студентами. Глава правительства положительно оценил труд студентов Тимирязевской академии Фото: Георгий Бергал © URA.RU Для автоматизации АПК тем не менее необходимы квалифицированные кадры, особенно с учетом роста производительности, уверен бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, профессор Леонид Холод. «Трактор — это не просто два рычага и пять тумблеров. Сейчас техника очень сложная, комбайн сравним с самолетом. Даже человеку с хорошим образованием придется долго разбираться. Работать на технике нужно учиться, для этого нужны квалифицированные кадры. Это не только проблема текущей ситуации, когда на селе нет специалистов, доходы ниже и социальная инфраструктура недоразвитая. Это веяние времени: интенсификация АПК ведет к тому, что техника и все прочее усложняются и потребность в специалистах возрастает», — пояснил Холод. Российскому агропромышленному комплексу после введения зарубежных санкций необходимо вытроить стратегию для развития отечественных аграрных технологий, сельхозтехники, а что важнее всего — специалистов, которые будут эти технологии разрабатывать, а технику и оборудование создавать, комментирует пресс-секретарь Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ Вячеслав Голов. «С учетом того, что ряд зарубежных компаний ушли с нашего рынка и ввели санкционный режим в отношении РФ, нам крайне необходимо в ближайшей перспективе разработать свои технологии и в рамках производства сельхозпродукции, и в рамках ее переработки. Несомненно, с учетом длительного срока зависимости от зарубежных поставок, остаются текущие сложности с оборудованием, техникой, запчастями. Над решением этой задачи необходимо также будет серьезно поработать, а для этого нужны свои специалисты, образовательные ресурсы и современная научная школа. Поэтому создание условий для обучения отечественных кадров для АПК — это один из важных акцентов в работе Минсельхоза России и Правительства Российской Федерации», — подытожил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ обеспечат агропромышленный комплекс (АПК) страны новыми кадрами и технологиями. Квалифицированные специалисты и автоматизация сельской промышленности позволят нарастить экспорт российской сельхозпродукции, пополнить бюджет, а также продолжить обеспечивать продовольственный суверенитет страны. Такого мнения придерживаются опрошенные URA.RU эксперты, комментируя посещение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным агропромышленной выставки «Золотая осень» 5 октября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании на выставке «Золотая осень-2023», отметил важность кадров и технологий для развития отечественного АПК. По словам Мишустина, с учетом новых задач в стране выстраивается система обучения еще со школы. Более 20 тысяч учащихся ходят в профильные агроклассы, с текущего года в рамках программы «Профессионалитет» начали готовить кадры и в среднем профессиональном образовании. Более трех тысяч крупных холдингов напрямую работают с вузами. «Мы поддерживаем такой подход, компенсируя предпринимателям до 90% затрат на подготовку сотрудников и студентов. В текущем году в федеральном бюджете предусмотрено по этому направлению свыше 225 млн рублей. Причем система подготовки кадров для нужд АПК продолжает развиваться. Создаются экспериментальные программы обучения, такие как интернатура в области ветеринарии — направление, которое необходимо для обеспечения биологической безопасности», — рассказал глава правительства. Чтобы квалифицированные специалисты стремились работать на селе, власти занимаются развитием сельских территорий. «Качество жизни на селе — хоть и постепенно, но меняется к лучшему. Немалые средства вкладываем в создание современной инфраструктуры. Людям нужны школы, детские сады, медучреждения, возможность вызвать скорую. И конечно, нужны детские и взрослые спортплощадки, дома культуры, библиотеки. На комплексное развитие территорий в 2023 году предусмотрено свыше 26 млрд рублей. И еще более 10 млрд — на приведение в порядок дорог в сельской местности. Власти РФ решают проблему кадров и технологий в АПК. Автоматизация процессов и квалифицированные специалисты позволят решить глобальную задачу с наращиванием экспорта российской сельхозпродукции, а также продолжить обеспечивать продбезопасность страны, говорят опрошенные URA.RU эксперты. По словам, президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, проблема кадров — это общая проблема для страны, свободных рук крайне мало, поэтому автоматизация сельского хозяйства является единственным выходом для его развития и роста. «Автоматизация в сельском хозяйстве составляет определенную перспективу, так как в нем используется большое количество ручного труда. До пленарного заседания Мишустин пообщался со студентами Российского государственного аграрного университета, которые делают свои собственные изобретения для улучшения ведения сельского хозяйства. Для автоматизации АПК тем не менее необходимы квалифицированные кадры, особенно с учетом роста производительности, уверен бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, профессор Леонид Холод. «Трактор — это не просто два рычага и пять тумблеров. Сейчас техника очень сложная, комбайн сравним с самолетом. Даже человеку с хорошим образованием придется долго разбираться. Работать на технике нужно учиться, для этого нужны квалифицированные кадры. Это не только проблема текущей ситуации, когда на селе нет специалистов, доходы ниже и социальная инфраструктура недоразвитая. Это веяние времени: интенсификация АПК ведет к тому, что техника и все прочее усложняются и потребность в специалистах возрастает», — пояснил Холод. Российскому агропромышленному комплексу после введения зарубежных санкций необходимо вытроить стратегию для развития отечественных аграрных технологий, сельхозтехники, а что важнее всего — специалистов, которые будут эти технологии разрабатывать, а технику и оборудование создавать, комментирует пресс-секретарь Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ Вячеслав Голов. Поэтому создание условий для обучения отечественных кадров для АПК — это один из важных акцентов в работе Минсельхоза России и Правительства Российской Федерации», — подытожил собеседник агентства.