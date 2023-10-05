Власти РФ назвали два условия развития сельского хозяйства

Власти РФ обеспечат агропромышленный комплекс (АПК) страны новыми кадрами и технологиями. Квалифицированные специалисты и автоматизация сельской промышленности позволят нарастить экспорт российской сельхозпродукции, пополнить бюджет, а также продолжить обеспечивать продовольственный суверенитет страны. Такого мнения придерживаются опрошенные URA.RU эксперты, комментируя посещение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным агропромышленной выставки «Золотая осень» 5 октября.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании на выставке «Золотая осень-2023», отметил важность кадров и технологий для развития отечественного АПК.
«Этот сектор требует внедрения самых инновационных решений. Он должен стать более наукоемким, технологичным, инновационным, чтобы оставаться таким же эффективным и развиваться дальше. И для него нужны специалисты, которые разбираются и в умной обработке полей, и в генной инженерии, и в робототехнике, и в переработке продовольственных отходов, и в других, не менее важных сферах», — отметил Мишустин.
По словам Мишустина, с учетом новых задач в стране выстраивается система обучения еще со школы. Более 20 тысяч учащихся ходят в профильные агроклассы, с текущего года в рамках программы «Профессионалитет» начали готовить кадры и в среднем профессиональном образовании. Более трех тысяч крупных холдингов напрямую работают с вузами.
«Мы поддерживаем такой подход, компенсируя предпринимателям до 90% затрат на подготовку сотрудников и студентов. В текущем году в федеральном бюджете предусмотрено по этому направлению свыше 225 млн рублей. Причем система подготовки кадров для нужд АПК продолжает развиваться. Создаются экспериментальные программы обучения, такие как интернатура в области ветеринарии — направление, которое необходимо для обеспечения биологической безопасности», — рассказал глава правительства.
Чтобы квалифицированные специалисты стремились работать на селе, власти занимаются развитием сельских территорий. «Качество жизни на селе — хоть и постепенно, но меняется к лучшему. Немалые средства вкладываем в создание современной инфраструктуры. Людям нужны школы, детские сады, медучреждения, возможность вызвать скорую. И конечно, нужны детские и взрослые спортплощадки, дома культуры, библиотеки. На комплексное развитие территорий в 2023 году предусмотрено свыше 26 млрд рублей. И еще более 10 млрд — на приведение в порядок дорог в сельской местности.
Мы рассчитываем, что такой подход позволит сформировать комфортные для жизни сельские агломерации. И конечно, молодые специалисты смогут, взвесив объективно все условия, выбрать именно их, а не крупные города», — подчеркнул Мишустин.
Власти РФ решают проблему кадров и технологий в АПК. Автоматизация процессов и квалифицированные специалисты позволят решить глобальную задачу с наращиванием экспорта российской сельхозпродукции, а также продолжить обеспечивать продбезопасность страны, говорят опрошенные URA.RU эксперты.
По словам, президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, проблема кадров — это общая проблема для страны, свободных рук крайне мало, поэтому автоматизация сельского хозяйства является единственным выходом для его развития и роста. «Автоматизация в сельском хозяйстве составляет определенную перспективу, так как в нем используется большое количество ручного труда.
В случае конкуренции на ручном труде, на человеческой занятости, у нас будет расти себестоимость производства, потому что людей надо заманить большими зарплатами. При этом, например, фермы, которые сейчас автоматизируются, обслуживают 2-4 человека, а это целые километры. Это все хорошая перспектива, учитывая, что в России достаточно большие посевные, серьезная обеспеченность водными ресурсами. Поэтому автоматизация АПК, в принципе, единственный выход», — говорит Абзалов.
До пленарного заседания Мишустин пообщался со студентами Российского государственного аграрного университета, которые делают свои собственные изобретения для улучшения ведения сельского хозяйства.
«Это очень важно — работать над каждым элементом для повышения эффективности любого производства. Производительность труда — это основа для того, чтобы наша экономика росла», — подчеркнул Мишустин в беседе со студентами.
Для автоматизации АПК тем не менее необходимы квалифицированные кадры, особенно с учетом роста производительности, уверен бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, профессор Леонид Холод. «Трактор — это не просто два рычага и пять тумблеров. Сейчас техника очень сложная, комбайн сравним с самолетом. Даже человеку с хорошим образованием придется долго разбираться. Работать на технике нужно учиться, для этого нужны квалифицированные кадры. Это не только проблема текущей ситуации, когда на селе нет специалистов, доходы ниже и социальная инфраструктура недоразвитая. Это веяние времени: интенсификация АПК ведет к тому, что техника и все прочее усложняются и потребность в специалистах возрастает», — пояснил Холод.
Российскому агропромышленному комплексу после введения зарубежных санкций необходимо вытроить стратегию для развития отечественных аграрных технологий, сельхозтехники, а что важнее всего — специалистов, которые будут эти технологии разрабатывать, а технику и оборудование создавать, комментирует пресс-секретарь Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ Вячеслав Голов.
«С учетом того, что ряд зарубежных компаний ушли с нашего рынка и ввели санкционный режим в отношении РФ, нам крайне необходимо в ближайшей перспективе разработать свои технологии и в рамках производства сельхозпродукции, и в рамках ее переработки. Несомненно, с учетом длительного срока зависимости от зарубежных поставок, остаются текущие сложности с оборудованием, техникой, запчастями. Над решением этой задачи необходимо также будет серьезно поработать, а для этого нужны свои специалисты, образовательные ресурсы и современная научная школа.
Поэтому создание условий для обучения отечественных кадров для АПК — это один из важных акцентов в работе Минсельхоза России и Правительства Российской Федерации», — подытожил собеседник агентства.
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