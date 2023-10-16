Свердловских фермеров призывают объединяться ради выживания

Репортаж URA.RU с трех фермерских хозяйств в Талицком районе

17 октября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Аграрии объединяются в кооперации, чтобы решать общие вопросы Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП) Секрет успеха крестьянско-фермерских хозяйств — в кооперации, считают эксперты. Только объединив усилия, хозяйственники получают возможность не просто выжить в мире, где дизельное топливо за несколько месяцев растет в цене на 30%, а стоимость молока напротив падает порой ниже себестоимости, но и успешно развиваться. URA.RU побывало на трех фермах в Талицком районе Свердловской области, чтобы узнать, как живут сельхозпредприниматели, о чем мечтают и где берут деньги на осуществление мечт. Деревня Нижний Катарач. Ферма Сергея Пыжьянова В новом корпусе Сергей сможет разместить большее количество коров Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП) Отец Сергея Пыжьянова был директором колхоза, мама — зоотехником на местном сельхозпредприятии. Спустя годы инфраструктуру, точнее, то, что от нее осталось — полуразрушенный коровник 1968 года постройки — взял в пользование Сергей. Открыл здесь животноводческую ферму, где сейчас содержит 105 коров. Со дня на день он планирует перевезти животных в новый, более современный корпус, который отстроил рядом. На полу вместо деревянных досок — специальные животноводческие маты, а кормораздача теперь механизирована. «Сможем расширить дойное стадо уже до 200 голов», — делится планами Сергей. В поселке он пользуется уважением и имеет влияние, а местные жители со своими просьбами чаще идут к нему, чем к главе поселка. «Вот Сергей помог лестницу сделать. Привез щебень, мы ее отсыпали, залили бетоном. Теперь хоть людям проще спускаться с пригорка», — рассказывает один из сельчан. Еще Сергей — один из главных работодателей. У него в хозяйстве — не только на животноводческой ферме, но и на земляных работах — трудятся порядка 30 человек, а их зарплаты — от 30 до 40 тысяч рублей. Недавно в Нижних Катарачах открыли Талицкий комбикормовый завод, и работу получили еще четыре человека. Еще один бонус для фермеров, которые объединяются в кооперацию — возможность пользоваться общей техникой Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП) «Когда возник вопрос с кормами для коров, я подумал, вдруг такая проблема не только у меня, но и у других фермеров. Обзвонил, они говорят — да. Я понял, что нужны другие мощности, нужен комбикормовый завод. Идея появилась три года назад, реализовали ее только сейчас. В сутки делаем от 7 до 12 тонн комбикорма — все уходит на наш кооператив „Семья“, это порядка 700 голов, но готовы сотрудничать и с другими. Мощности позволяют», — рассказывает Сергей. Открывать комбикормовый завод для прокорма только своих коров фермеру было бы невыгодно, поэтому кооперация в этом случае очень помогает. В кооператив «Семья» входят несколько хозяйств Талицкого района, и теперь на одну головную боль у них стало меньше. Строительство завода обошлось в 7,5 млн рублей, из которых 3 млн — личные средства Сергея Пыжьянова, а остальное — грант, который он выиграл при поддержке областного Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. С 2018 года он и его родственники, которые также задействованы в хозяйстве, получили на развитие общего бизнеса больше 20 млн рублей. И они — не единственные свердловские аграрии, кто пользуется такой возможностью. «За 2023 год центр оказал 339 консультаций, провел 12 обучающих мероприятий, которые посетили больше 600 человек. Наши специалисты помогли собрать документы на получение грантов и субсидий всем получателям „Агростартапов“, „Семейных ферм“, грантов и субсидий для кооперативов. Это 31 человек», — поделился с URA.RU руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров фонда Илья Джаваев. Семейная ферма Шаровых Братья Иван и Никита Шаровы решили пойти по стопам дедушки и отца. В фермерстве их поддерживают и жены Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП) В часе езды от фермы Сергея Пыжьянова находятся его соседи по кооперативу — братья Шаровы. Свою фермерскую деятельность они также начинали с выкупа заброшенного коровника в 2014 году. И также, как Сергей, имеют фермерские корни — дедушки и по маминой, и по папиной линиям были председателями колхозов. Начинали братья Иван и Никита с 10 коров, сейчас их уже 157 плюс 135 голов молодняка. Недавно для животных построили новый, более современный корпус. Тонны молока у фермеров выкупает Талицкий молочный завод. Сейчас стоимость молока — 27 рублей за литр, всего на три рубля больше, чем себестоимость. Летом и вовсе был период, когда молоко сдавали за 25 рублей. «С нынешними ценами на дизельное топливо 63 рубля и на молоко 27… Нужно искать и другие варианты заработка, поэтому хотим поставить линейку модульного забоя крупнорогатого скота, чтобы продавать мясо. Оно в цене стабильнее, чем молоко. Мы выиграли грант, и следующей весной уже планируем открыть станцию. В Талицком районе скотобоен нет, и хозяйственники возят в другие районы. Наша скотобойня многим упростит жизнь», — рассказывает Никита Шаров. Сейчас фермерам приходится тратить на убой коров 3-3,5 тысячи рублей за голову плюс транспортные расходы. Наличие скотобойни позволит экономить на этом пункте плюс даст возможность в будущем перерабатывать мясо и продавать его. Ферма Кульбердиновых по проекту из Дюссельдорфа Нурлан Кудьбердинов построил ферму по проекту, который купил в Дюссельдорфе. Заниматься сельским хозяйством ему помогает старший сын Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП) Возле деревни Черемухово находится самая современная животноводческая ферма Талицкого района. Сельхоз предприниматель Нурлан Кульбердинов привез ее проект из Дюссельдорфа (Германия). В Европу он ездил специально, чтобы изучить опыт коллег. Ферму открыли в 2020 году, а обошлась она в 58 млн рублей, из которых половина ушла на оборудование. Коров здесь доит робот, к которому животные сами встают в очередь. Они находятся не на привязи и могут свободно разгуливать по загону, который разделен на несколько зон. Разделяют зоны селекционные ворота. Когда корова подходит к ним, то датчик на воротах считывает сигнал с транспондера на шее животного и определяет, можно ли пропустить корову к кормовому столу или ей уже пора на дойку. Вся информация о передвижениях животных приходит в приложение, которое можно установить на телефон. Там же видно, например, сколько коров уже прошли дойку или кто из них готов к осеменению. Сейчас на ферме содержатся 82 коровы. В ближайшие годы Кульбердиновы хотят расширяться до 520 голов. В том числе за счет строительства нового корпуса, где производство будет еще более технологичным. «В новом проекте уже совершенно другой доильный зал — типа „Карусель“. Он представляет собой подвижную платформу в виде диска, где установлены боксы для доения. Мы залили фундамент, на следующий год построим корпус», — рассказывает Нурлан. Стоимость этого проекта оценивается в 116 млн рублей, плюс 50 млн — доильный зал. Но мало только лишь построить корпуса, нужно еще и закупить коров. Одна корова стоит 180 тысяч рублей. Кульбердиновы вкладывают как личные средства, так и выигрывают гранты. За три года они получили от государства 45 млн рублей. Проблемы современных фермеров Сами фермеры не привыкли жаловаться и говорят, что если есть проблема, то найдется и решение. Многие в положительном ключе отмечают, как изменилось взаимодействие с государством по поводу материальной помощи — информация о различных грантах, субсидиях, программах стала доступнее и понятнее, в том числе благодаря профильному Центру компетенций. Директор центра Илья Джаваев в свою очередь отмечает, что большинство проблем аграриев носят больше сезонный характер — низкая приемочная стоимость молока, возросшая стоимость топлива, нехватка кадров, погодные условия. «На местном уровне некоторые проблемы не решить, да зачастую и на федеральном тоже — как отменишь засуху? Где можем, там помогаем», — отмечает собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Секрет успеха крестьянско-фермерских хозяйств — в кооперации, считают эксперты. Только объединив усилия, хозяйственники получают возможность не просто выжить в мире, где дизельное топливо за несколько месяцев растет в цене на 30%, а стоимость молока напротив падает порой ниже себестоимости, но и успешно развиваться. URA.RU побывало на трех фермах в Талицком районе Свердловской области, чтобы узнать, как живут сельхозпредприниматели, о чем мечтают и где берут деньги на осуществление мечт. Отец Сергея Пыжьянова был директором колхоза, мама — зоотехником на местном сельхозпредприятии. Спустя годы инфраструктуру, точнее, то, что от нее осталось — полуразрушенный коровник 1968 года постройки — взял в пользование Сергей. Открыл здесь животноводческую ферму, где сейчас содержит 105 коров. Со дня на день он планирует перевезти животных в новый, более современный корпус, который отстроил рядом. На полу вместо деревянных досок — специальные животноводческие маты, а кормораздача теперь механизирована. «Сможем расширить дойное стадо уже до 200 голов», — делится планами Сергей. В поселке он пользуется уважением и имеет влияние, а местные жители со своими просьбами чаще идут к нему, чем к главе поселка. «Вот Сергей помог лестницу сделать. Привез щебень, мы ее отсыпали, залили бетоном. Теперь хоть людям проще спускаться с пригорка», — рассказывает один из сельчан. Еще Сергей — один из главных работодателей. У него в хозяйстве — не только на животноводческой ферме, но и на земляных работах — трудятся порядка 30 человек, а их зарплаты — от 30 до 40 тысяч рублей. Недавно в Нижних Катарачах открыли Талицкий комбикормовый завод, и работу получили еще четыре человека. «Когда возник вопрос с кормами для коров, я подумал, вдруг такая проблема не только у меня, но и у других фермеров. Обзвонил, они говорят — да. Я понял, что нужны другие мощности, нужен комбикормовый завод. Идея появилась три года назад, реализовали ее только сейчас. В сутки делаем от 7 до 12 тонн комбикорма — все уходит на наш кооператив „Семья“, это порядка 700 голов, но готовы сотрудничать и с другими. Мощности позволяют», — рассказывает Сергей. Открывать комбикормовый завод для прокорма только своих коров фермеру было бы невыгодно, поэтому кооперация в этом случае очень помогает. В кооператив «Семья» входят несколько хозяйств Талицкого района, и теперь на одну головную боль у них стало меньше. Строительство завода обошлось в 7,5 млн рублей, из которых 3 млн — личные средства Сергея Пыжьянова, а остальное — грант, который он выиграл при поддержке областного Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. С 2018 года он и его родственники, которые также задействованы в хозяйстве, получили на развитие общего бизнеса больше 20 млн рублей. И они — не единственные свердловские аграрии, кто пользуется такой возможностью. В часе езды от фермы Сергея Пыжьянова находятся его соседи по кооперативу — братья Шаровы. Свою фермерскую деятельность они также начинали с выкупа заброшенного коровника в 2014 году. И также, как Сергей, имеют фермерские корни — дедушки и по маминой, и по папиной линиям были председателями колхозов. Начинали братья Иван и Никита с 10 коров, сейчас их уже 157 плюс 135 голов молодняка. Недавно для животных построили новый, более современный корпус. Тонны молока у фермеров выкупает Талицкий молочный завод. Сейчас стоимость молока — 27 рублей за литр, всего на три рубля больше, чем себестоимость. Летом и вовсе был период, когда молоко сдавали за 25 рублей. «С нынешними ценами на дизельное топливо 63 рубля и на молоко 27… Нужно искать и другие варианты заработка, поэтому хотим поставить линейку модульного забоя крупнорогатого скота, чтобы продавать мясо. Оно в цене стабильнее, чем молоко. Мы выиграли грант, и следующей весной уже планируем открыть станцию. В Талицком районе скотобоен нет, и хозяйственники возят в другие районы. Наша скотобойня многим упростит жизнь», — рассказывает Никита Шаров. Сейчас фермерам приходится тратить на убой коров 3-3,5 тысячи рублей за голову плюс транспортные расходы. Наличие скотобойни позволит экономить на этом пункте плюс даст возможность в будущем перерабатывать мясо и продавать его. Возле деревни Черемухово находится самая современная животноводческая ферма Талицкого района. Сельхоз предприниматель Нурлан Кульбердинов привез ее проект из Дюссельдорфа (Германия). В Европу он ездил специально, чтобы изучить опыт коллег. Ферму открыли в 2020 году, а обошлась она в 58 млн рублей, из которых половина ушла на оборудование. Коров здесь доит робот, к которому животные сами встают в очередь. Они находятся не на привязи и могут свободно разгуливать по загону, который разделен на несколько зон. Разделяют зоны селекционные ворота. Когда корова подходит к ним, то датчик на воротах считывает сигнал с транспондера на шее животного и определяет, можно ли пропустить корову к кормовому столу или ей уже пора на дойку. Вся информация о передвижениях животных приходит в приложение, которое можно установить на телефон. Там же видно, например, сколько коров уже прошли дойку или кто из них готов к осеменению. «В новом проекте уже совершенно другой доильный зал — типа „Карусель“. Он представляет собой подвижную платформу в виде диска, где установлены боксы для доения. Мы залили фундамент, на следующий год построим корпус», — рассказывает Нурлан. Стоимость этого проекта оценивается в 116 млн рублей, плюс 50 млн — доильный зал. Но мало только лишь построить корпуса, нужно еще и закупить коров. Одна корова стоит 180 тысяч рублей. Кульбердиновы вкладывают как личные средства, так и выигрывают гранты. За три года они получили от государства 45 млн рублей. Сами фермеры не привыкли жаловаться и говорят, что если есть проблема, то найдется и решение. Многие в положительном ключе отмечают, как изменилось взаимодействие с государством по поводу материальной помощи — информация о различных грантах, субсидиях, программах стала доступнее и понятнее, в том числе благодаря профильному Центру компетенций. Директор центра Илья Джаваев в свою очередь отмечает, что большинство проблем аграриев носят больше сезонный характер — низкая приемочная стоимость молока, возросшая стоимость топлива, нехватка кадров, погодные условия. «На местном уровне некоторые проблемы не решить, да зачастую и на федеральном тоже — как отменишь засуху? Где можем, там помогаем», — отмечает собеседник.