«Россия и Китай могут создать в БРИКС особую зону»

Президент РФ Владимир Путин 17—18 октября посетит Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Страны объединяют партнерские отношения, а потенциал сотрудничества широк: Москва и Пекин могут создать в БРИКС зону совместных технологий и разработок. Это станет альтернативой для стран, которые не хотят зависеть от Запада. Об этом в интервью URA.RU рассказал завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, кандидат экономических наук Сергей Луконин.
Путин 17—18 октября совершит визит Китайскую Народную Республику и примет участие в третьем Международном форуме «Один пояс, один путь». В Пекине Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-китайского партнерства, а также актуальные региональные и международные проблемы.
— У России и Китая подписано множество соглашений, еще больше планируется в ходе предстоящего визита. В этой связи, какие новые соглашения между странами наиболее вероятны?
— Основной темой поездки, по моему мнению, станет энергетика. Существуют договоренности по строительству транспортного коридора через Монголию, вероятно, будет договор о строительстве через страну нефте- газопровода. Могут закрепить данный проект документом.
— Ввиду большого количества соглашений между Москвой и Пекином, можно ли сказать, что происходит «китаизация» экономики РФ?
— Нет, нельзя, потому что у нас добрососедские отношения. Когда две крупных державы находятся друг рядом с другом, есть общая граница, они будут сотрудничать.
Можно сказать, что наоборот, у нас торгово-экономическое сотрудничество никогда не догоняло уровень политического сотрудничества.
Сейчас также не надо списывать со счетов российскую политику поворота на Восток. Из-за санкций в том числе у нас торгово-экономические отношения развиваются.
— Говоря о санкциях, можно ли считать, что углубление экономического сотрудничества с Китаем происходит из-за отсутствия альтернатив? Могли бы мы отказаться от этого сотрудничества?
— Тут нельзя ответить ни да, ни нет, потому что санкции ускоряют российско-китайское сотрудничество. Но тенденции к сближению России и Китая начались гораздо раньше, еще в районе 2008—2010 годов.
У нас с Китаем равноправные партнерские отношения. Нельзя описать наши отношения термином союзники. Мы — партнеры. Когда нам выгодно, мы сотрудничаем. В зависимость от Китая мы не попадаем, потому что мы не берем у Китая кредиты под государственные гарантии. Мы не отвечаем за выплату кредитов государственной собственностью и не делаем территориальных уступок.
А то, что мы газ и нефть поставляем, и другие природные ресурсы — это логично, потому что у нас очень ресурсная держава. Кроме ресурсов, мы еще строим атомные электростанции. Есть проекты в сфере обороны. Из-за санкций какие-то проекты простаивают и притормаживаются. Я думаю, постепенно будем обходить эти ограничения.
— Понятно, какие у России здесь выгоды. А какие выгоды у Китая?
— Первое. Я бы смотрел с вершины геополитики. У Китая своя собственная стратегическая игра, соперничество с США. Для усиления своих переговорных позиций Китай использует российский фактор. Это нормально. Сейчас наши интересы частично с Китаем совпадают.
Второе. В этой стратегической игре с США Китаю важно, чтобы его внутренние границы были надежно прикрыты. Это опять выполняет Россию. Это партнер, которому можно доверять.
Третье. Учитывая, что китайские товары, особенно высокотехнологичные, практически выдавили с американского рынка и сейчас будут выдавливать с европейского, Китаю необходимо создавать новый спрос. Перед ним стоит задача модернизация экономики, а это не только повышение эффективности труда, но и увеличение доли производства высокотехнологичных товаров. Это все нужно куда-то продавать, и Россия — не самый маленький рынок сбыта. Учитывая, что другие страны нам что-то отказываются продавать, Китай с удовольствием продаст это нам. Ну и фактор поставок энергоносителей тоже нельзя списывать со счетов. Наши энергоносители поставляются надежно, достаточно быстро.
— Если подытожить, чего ожидать в дальнейшем от углубления экономического сотрудничества РФ и Китая? Какие есть перспективы?
— В целом потенциал сотрудничества с Китами еще далеко не исчерпан. В рамках того же БРИКС может быть создана зона доминирующего влияния китайских и российских технологий, или совместных разработок. Это поможет предоставлять альтернативу странам, которые не хотят полностью зависеть от коллективного Запада.
При этом России нужно прикладывать максимум усилий к тому, чтобы развивать свою собственную экономику. Она должна рождаться как минимум средневысокими темпами, чтобы у нас расширялся внутренний спрос, а в стратегических отраслях мы были независимы от того же Китая или любой другой страны. Оборонка, авиационная промышленность, вычислительные мощности. Мы должны быть самодостаточны.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.