«Россия и Китай могут создать в БРИКС особую зону»

Будет ли Москва зависеть от Пекина — в интервью китаиста Сергея Луконина

17 октября 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая всегда отставало от политического сотрудничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 17—18 октября посетит Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Страны объединяют партнерские отношения, а потенциал сотрудничества широк: Москва и Пекин могут создать в БРИКС зону совместных технологий и разработок. Это станет альтернативой для стран, которые не хотят зависеть от Запада. Об этом в интервью URA.RU рассказал завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, кандидат экономических наук Сергей Луконин. Основной темой поездки Владимира Путина в Китай будет энергетика, считает Сергей Луконин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин 17—18 октября совершит визит Китайскую Народную Республику и примет участие в третьем Международном форуме «Один пояс, один путь». В Пекине Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-китайского партнерства, а также актуальные региональные и международные проблемы. — У России и Китая подписано множество соглашений, еще больше планируется в ходе предстоящего визита. В этой связи, какие новые соглашения между странами наиболее вероятны? — Основной темой поездки, по моему мнению, станет энергетика. Существуют договоренности по строительству транспортного коридора через Монголию, вероятно, будет договор о строительстве через страну нефте- газопровода. Могут закрепить данный проект документом. — Ввиду большого количества соглашений между Москвой и Пекином, можно ли сказать, что происходит «китаизация» экономики РФ? — Нет, нельзя, потому что у нас добрососедские отношения. Когда две крупных державы находятся друг рядом с другом, есть общая граница, они будут сотрудничать. Можно сказать, что наоборот, у нас торгово-экономическое сотрудничество никогда не догоняло уровень политического сотрудничества. Статья по теме Россия готовит усиление связей с Китаем Сейчас также не надо списывать со счетов российскую политику поворота на Восток. Из-за санкций в том числе у нас торгово-экономические отношения развиваются. — Говоря о санкциях, можно ли считать, что углубление экономического сотрудничества с Китаем происходит из-за отсутствия альтернатив? Могли бы мы отказаться от этого сотрудничества? — Тут нельзя ответить ни да, ни нет, потому что санкции ускоряют российско-китайское сотрудничество. Но тенденции к сближению России и Китая начались гораздо раньше, еще в районе 2008—2010 годов. У нас с Китаем равноправные партнерские отношения. Нельзя описать наши отношения термином союзники. Мы — партнеры. Когда нам выгодно, мы сотрудничаем. В зависимость от Китая мы не попадаем, потому что мы не берем у Китая кредиты под государственные гарантии. Мы не отвечаем за выплату кредитов государственной собственностью и не делаем территориальных уступок. А то, что мы газ и нефть поставляем, и другие природные ресурсы — это логично, потому что у нас очень ресурсная держава. Кроме ресурсов, мы еще строим атомные электростанции. Есть проекты в сфере обороны. Из-за санкций какие-то проекты простаивают и притормаживаются. Я думаю, постепенно будем обходить эти ограничения. У России и Китая добрососедские отношения, направленные на взаимовыгодное сотрудничество Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Понятно, какие у России здесь выгоды. А какие выгоды у Китая? — Первое. Я бы смотрел с вершины геополитики. У Китая своя собственная стратегическая игра, соперничество с США. Для усиления своих переговорных позиций Китай использует российский фактор. Это нормально. Сейчас наши интересы частично с Китаем совпадают. Второе. В этой стратегической игре с США Китаю важно, чтобы его внутренние границы были надежно прикрыты. Это опять выполняет Россию. Это партнер, которому можно доверять. Статья по теме Путин сделал еще один шаг к развитию многополярного мира Третье. Учитывая, что китайские товары, особенно высокотехнологичные, практически выдавили с американского рынка и сейчас будут выдавливать с европейского, Китаю необходимо создавать новый спрос. Перед ним стоит задача модернизация экономики, а это не только повышение эффективности труда, но и увеличение доли производства высокотехнологичных товаров. Это все нужно куда-то продавать, и Россия — не самый маленький рынок сбыта. Учитывая, что другие страны нам что-то отказываются продавать, Китай с удовольствием продаст это нам. Ну и фактор поставок энергоносителей тоже нельзя списывать со счетов. Наши энергоносители поставляются надежно, достаточно быстро. — Если подытожить, чего ожидать в дальнейшем от углубления экономического сотрудничества РФ и Китая? Какие есть перспективы? — В целом потенциал сотрудничества с Китами еще далеко не исчерпан. В рамках того же БРИКС может быть создана зона доминирующего влияния китайских и российских технологий, или совместных разработок. Это поможет предоставлять альтернативу странам, которые не хотят полностью зависеть от коллективного Запада. При этом России нужно прикладывать максимум усилий к тому, чтобы развивать свою собственную экономику. Она должна рождаться как минимум средневысокими темпами, чтобы у нас расширялся внутренний спрос, а в стратегических отраслях мы были независимы от того же Китая или любой другой страны. Оборонка, авиационная промышленность, вычислительные мощности. Мы должны быть самодостаточны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин 17—18 октября посетит Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Страны объединяют партнерские отношения, а потенциал сотрудничества широк: Москва и Пекин могут создать в БРИКС зону совместных технологий и разработок. Это станет альтернативой для стран, которые не хотят зависеть от Запада. Об этом в интервью URA.RU рассказал завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, кандидат экономических наук Сергей Луконин. Путин 17—18 октября совершит визит Китайскую Народную Республику и примет участие в третьем Международном форуме «Один пояс, один путь». В Пекине Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-китайского партнерства, а также актуальные региональные и международные проблемы. — У России и Китая подписано множество соглашений, еще больше планируется в ходе предстоящего визита. В этой связи, какие новые соглашения между странами наиболее вероятны? — Основной темой поездки, по моему мнению, станет энергетика. Существуют договоренности по строительству транспортного коридора через Монголию, вероятно, будет договор о строительстве через страну нефте- газопровода. Могут закрепить данный проект документом. — Ввиду большого количества соглашений между Москвой и Пекином, можно ли сказать, что происходит «китаизация» экономики РФ? — Нет, нельзя, потому что у нас добрососедские отношения. Когда две крупных державы находятся друг рядом с другом, есть общая граница, они будут сотрудничать. Сейчас также не надо списывать со счетов российскую политику поворота на Восток. Из-за санкций в том числе у нас торгово-экономические отношения развиваются. — Говоря о санкциях, можно ли считать, что углубление экономического сотрудничества с Китаем происходит из-за отсутствия альтернатив? Могли бы мы отказаться от этого сотрудничества? — Тут нельзя ответить ни да, ни нет, потому что санкции ускоряют российско-китайское сотрудничество. Но тенденции к сближению России и Китая начались гораздо раньше, еще в районе 2008—2010 годов. А то, что мы газ и нефть поставляем, и другие природные ресурсы — это логично, потому что у нас очень ресурсная держава. Кроме ресурсов, мы еще строим атомные электростанции. Есть проекты в сфере обороны. Из-за санкций какие-то проекты простаивают и притормаживаются. Я думаю, постепенно будем обходить эти ограничения. — Понятно, какие у России здесь выгоды. А какие выгоды у Китая? — Первое. Я бы смотрел с вершины геополитики. У Китая своя собственная стратегическая игра, соперничество с США. Для усиления своих переговорных позиций Китай использует российский фактор. Это нормально. Сейчас наши интересы частично с Китаем совпадают. Второе. В этой стратегической игре с США Китаю важно, чтобы его внутренние границы были надежно прикрыты. Это опять выполняет Россию. Это партнер, которому можно доверять. Третье. Учитывая, что китайские товары, особенно высокотехнологичные, практически выдавили с американского рынка и сейчас будут выдавливать с европейского, Китаю необходимо создавать новый спрос. Перед ним стоит задача модернизация экономики, а это не только повышение эффективности труда, но и увеличение доли производства высокотехнологичных товаров. Это все нужно куда-то продавать, и Россия — не самый маленький рынок сбыта. Учитывая, что другие страны нам что-то отказываются продавать, Китай с удовольствием продаст это нам. Ну и фактор поставок энергоносителей тоже нельзя списывать со счетов. Наши энергоносители поставляются надежно, достаточно быстро. — Если подытожить, чего ожидать в дальнейшем от углубления экономического сотрудничества РФ и Китая? Какие есть перспективы? При этом России нужно прикладывать максимум усилий к тому, чтобы развивать свою собственную экономику. Она должна рождаться как минимум средневысокими темпами, чтобы у нас расширялся внутренний спрос, а в стратегических отраслях мы были независимы от того же Китая или любой другой страны. Оборонка, авиационная промышленность, вычислительные мощности. Мы должны быть самодостаточны.