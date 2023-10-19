Путин дал Махонину козыри для переговоров и рокировок

Как в политтусовке трактуют встречу президента с главой Прикамья

19 октября 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин за день дважды пообщался с Дмитрием Махониным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит президента РФ Владимира Путина в Пермь 19 октября и последовавшая за тем встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным гарантирует ему политическое усиление и в глазах оппонентов, и в глазах соседних регионов, в первую очередь, в ПФО. Собеседники URA.RU рассказали, кто помог Махонину добиться приезда Путина, и значит ли это, что губернатора ждет карьерный рост. Президент РФ Владимир Путин 19 октября провел в Перми. Он принимал участие в открытии форума «Россия — спортивная держава», потом провел заседание совета по развитию физкультуры и спорта и дважды пообщался с Дмитрием Махониным. Днем губернатор доложил главе государства об успехах в части подготовки и празднования юбилея Перми, а вечером в формате один на один рассказал об итогах социально-экономического развития в крае. Источники URA.RU рассказывают, что под эту встречу тет-а-тет во дворце спорта им. Сухарева, где проходят события форума, специально оборудовали отдельный кабинет. По данным инсайдеров URA.RU, с организацией приезда Путина в Пермь краевым властям помогли президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. У Чернышенко при этом был и свой интерес: он смог показать президенту свою эффективную работу на посту руководителя федерального оргкомитета «Пермь-300». «Дмитрий Махонин однозначно укрепляет свое позиционирование. В том числе, в глазах соседей. Посмотрите: в Екатеринбург Путин не приехал, в Нижний Новгород — не приехал, да он вообще очень давно не был в соседних регионах. А в Пермь — с таким размахом. И лично встретился с губернатором», — говорит источник URA.RU в политэлитах. По данным источника, не стоило ожидать, что итогом визита Путина в Пермь станет обилие конкретных проектов по строительству значимых объектов. С этими вопросами, скорее, надо обращаться, в правительство РФ. Дмитрий Махонин рассказал Владимиру Путину о социально-экономических успехах края Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина А имиджево для Махонина — это очень важная история. «Путин добавил Махонину политического веса. Все равно такие истории и бизнес смотрит, и пресса пишет. Для Махонина все это — сплошной позитив. Сейчас он будет пытаться конвертировать этот вес в то, чтобы снизить „возможные негативные вещи“, в том числе, в части взаимодействия с оппонентами», — считает инсайдер. По слухам, Махонин может использовать этот вес для «расторговки», связанной во многом с промышленными предприятиями в крае. Ряд федеральных игроков якобы посягают на некоторые крупные активы. То, что визит все же состоялся, во многом говорит о том, что Дмитрию Махонину повезло, считает политтехнолог Алексей Чусовитин. Сошлись сразу несколько «линий», в том числе, силовые и предвыборные. «Дан некий неформальный старт президентской кампании. И в администрации президента четко собирают точки и регионы, который президент должен посетить. И то, что выбор пал именно на Пермь, дает дополнительные политические баллы и очки для Махонина», — считает Чусовитин. Он добавляет, что у главы Прикамья сейчас наступает такой период «когда ему в любой момент может поступить предложение перейти на федеральный уровень». Махонин действительно находится на хорошем счету в России, отмечает политтехнолог, автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «А решение о том, что совет [по развитию физкультуры и спорта] решили проводить именно в Перми — это сигнал, в первую очередь, избирателям. Это значит, что регион является одним из передовых в стране в части развития спорта. Но это коллективная работа и губернатора и жителей», — отмечает Баширов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Визит президента РФ Владимира Путина в Пермь 19 октября и последовавшая за тем встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным гарантирует ему политическое усиление и в глазах оппонентов, и в глазах соседних регионов, в первую очередь, в ПФО. Собеседники URA.RU рассказали, кто помог Махонину добиться приезда Путина, и значит ли это, что губернатора ждет карьерный рост. Президент РФ Владимир Путин 19 октября провел в Перми. Он принимал участие в открытии форума «Россия — спортивная держава», потом провел заседание совета по развитию физкультуры и спорта и дважды пообщался с Дмитрием Махониным. Днем губернатор доложил главе государства об успехах в части подготовки и празднования юбилея Перми, а вечером в формате один на один рассказал об итогах социально-экономического развития в крае. Источники URA.RU рассказывают, что под эту встречу тет-а-тет во дворце спорта им. Сухарева, где проходят события форума, специально оборудовали отдельный кабинет. «Дмитрий Махонин однозначно укрепляет свое позиционирование. В том числе, в глазах соседей. Посмотрите: в Екатеринбург Путин не приехал, в Нижний Новгород — не приехал, да он вообще очень давно не был в соседних регионах. А в Пермь — с таким размахом. И лично встретился с губернатором», — говорит источник URA.RU в политэлитах. По данным источника, не стоило ожидать, что итогом визита Путина в Пермь станет обилие конкретных проектов по строительству значимых объектов. С этими вопросами, скорее, надо обращаться, в правительство РФ. А имиджево для Махонина — это очень важная история. «Путин добавил Махонину политического веса. Все равно такие истории и бизнес смотрит, и пресса пишет. Для Махонина все это — сплошной позитив. Сейчас он будет пытаться конвертировать этот вес в то, чтобы снизить „возможные негативные вещи“, в том числе, в части взаимодействия с оппонентами», — считает инсайдер. По слухам, Махонин может использовать этот вес для «расторговки», связанной во многом с промышленными предприятиями в крае. Ряд федеральных игроков якобы посягают на некоторые крупные активы. То, что визит все же состоялся, во многом говорит о том, что Дмитрию Махонину повезло, считает политтехнолог Алексей Чусовитин. Сошлись сразу несколько «линий», в том числе, силовые и предвыборные. «Дан некий неформальный старт президентской кампании. И в администрации президента четко собирают точки и регионы, который президент должен посетить. И то, что выбор пал именно на Пермь, дает дополнительные политические баллы и очки для Махонина», — считает Чусовитин. Он добавляет, что у главы Прикамья сейчас наступает такой период «когда ему в любой момент может поступить предложение перейти на федеральный уровень». Махонин действительно находится на хорошем счету в России, отмечает политтехнолог, автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «А решение о том, что совет [по развитию физкультуры и спорта] решили проводить именно в Перми — это сигнал, в первую очередь, избирателям. Это значит, что регион является одним из передовых в стране в части развития спорта. Но это коллективная работа и губернатора и жителей», — отмечает Баширов.