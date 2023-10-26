В стане тюменских коммунистов начался сильнейший раскол

Депутаты гордумы Тюмени от КПРФ перестали подчиняться руководству обкома

24 октября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Тамара Казанцева теряет контроль над фракцией КПРФ в гордуме Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменское отделение КПРФ лихорадит из-за очередного раскола. Новоизбранные депутаты перестали подчиняться приказам главы обкома Тамары Казанцевой, за что могут лишиться партийных билетов, а, возможно, и депутатских мандатов. Сможет ли Казанцева обуздать непокорную фракцию? — читайте в материале URA.RU. Сегодня стало известно о том, что всех депутатов фракции КПРФ в думе Тюмени (их всего двое) лишат членства в областном бюро партии. Все потому, что они перестали выполнять указания партийного руководства в лице Тамары Казанцевой. Оба депутата от КПРФ (списочники) Сергей Пыхалов и Андрей Ким назначили помощниками своих людей, хотя, по уставу, должны были подчиниться руководству и поставить людей от обкома. Депутат Сергей Пыхалов отказался подчиняться лидеру КПРФ Казанцевой. Его коллега Андрей Ким сделал то же самое Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Последней каплей стало то, что Пыхалов и Ким на первом заседании думы поддержали избрание мэра Кухарука на новый срок, а также, по данным агентства, проголосовали за кандидата от ЛДПР Алексея Чиркова, когда тот выдвинул свою кандидатуру на пост спикера думы. Установки от Казанцевой были другими, однако к ним не прислушались. Поговаривают, что следующим шагом может стать исключение обоих коммунистов из партии. «Конечно, они имеют право на то, чтобы иметь в помощниках своих людей, но идти против воли секретаря обкома — нарушение устава. За это их вправе исключить не только из партбюро, но и вовсе из партии. Об этом уже говорят в закрытых кабинетах. Но пока обойдется исключением из областного бюро», — сообщают инсайдеры агентства. Главная коммунистка теряет контроль над фракцией КПРФ в облдуме Как считает политолог Александр Безделов, смелость депутатов в принятии решений обусловлена тем, что Тамара Казанцева, фактически, не может повлиять на лишение мандатов депутатов от фракции в гордуме Тюмени. «Заменить депутатов Казанцевой не удастся. Чтобы это сделать, нужна поддержка большинства думы, которое сейчас принадлежит „Единой России“. Помогать коммунистке ликвидировать оппозицию власти не будут. У Казанцевой с ними не те отношения, чтобы ей помогали», — комментирует Безделов. При этом нынешняя война с Казанцевой, вероятнее всего, не скажется на политической карьере Кима и Пыхалова в будущем. Ведь далеко не факт, что коммунистка останется у руля КПРФ через 5 лет, когда будет формироваться новая дума. Это позволяет депутатам вести самостоятельную политику в обход решений Казанцевой. Как сообщают источники агентства, тупиковое положение лидера тюменских коммунистов может ускорить трансфер власти внутри реготделения. Тамаре Казанцевой необходимо будет воспользоваться имеющимся ресурсом и передать полномочия самостоятельно, пока это возможно. Как ранее сообщало URA.RU, первым претендентом на кресло главы тюменской КПРФ считается депутат облдумы Иван Левченко. Сколки в тюменском обкоме партии — частое явление. Высокопоставленные коммунисты регулярно конфликтуют с Тамарой Казанцевой. Последний случай был летом, когда экс-депутат облдумы и руководитель тобольского горкома КПРФ Юрий Юхневич вышел из партии, забрав с собой львиную долю тобольского актива. После этого политик отправился добровольцем на СВО. Подобный демарш в гордуме устраивал и Динар Абукин в 2013 году. Тогда его исключили из партии, однако он сохранил свой депутатский мандат. Большинство покидающих партию коммунистов связывают свое решение с авторитарным характером правления Тамары Казанцевой. Демарши против Казанцевой в гордуме еще в 2013 году устраивал Динар Абукин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменское отделение КПРФ лихорадит из-за очередного раскола. Новоизбранные депутаты перестали подчиняться приказам главы обкома Тамары Казанцевой, за что могут лишиться партийных билетов, а, возможно, и депутатских мандатов. Сможет ли Казанцева обуздать непокорную фракцию? — читайте в материале URA.RU. Сегодня стало известно о том, что всех депутатов фракции КПРФ в думе Тюмени (их всего двое) лишат членства в областном бюро партии. Все потому, что они перестали выполнять указания партийного руководства в лице Тамары Казанцевой. Оба депутата от КПРФ (списочники) Сергей Пыхалов и Андрей Ким назначили помощниками своих людей, хотя, по уставу, должны были подчиниться руководству и поставить людей от обкома. Последней каплей стало то, что Пыхалов и Ким на первом заседании думы поддержали избрание мэра Кухарука на новый срок, а также, по данным агентства, проголосовали за кандидата от ЛДПР Алексея Чиркова, когда тот выдвинул свою кандидатуру на пост спикера думы. Установки от Казанцевой были другими, однако к ним не прислушались. Поговаривают, что следующим шагом может стать исключение обоих коммунистов из партии. «Конечно, они имеют право на то, чтобы иметь в помощниках своих людей, но идти против воли секретаря обкома — нарушение устава. За это их вправе исключить не только из партбюро, но и вовсе из партии. Об этом уже говорят в закрытых кабинетах. Но пока обойдется исключением из областного бюро», — сообщают инсайдеры агентства. Как считает политолог Александр Безделов, смелость депутатов в принятии решений обусловлена тем, что Тамара Казанцева, фактически, не может повлиять на лишение мандатов депутатов от фракции в гордуме Тюмени. «Заменить депутатов Казанцевой не удастся. Чтобы это сделать, нужна поддержка большинства думы, которое сейчас принадлежит „Единой России“. Помогать коммунистке ликвидировать оппозицию власти не будут. У Казанцевой с ними не те отношения, чтобы ей помогали», — комментирует Безделов. При этом нынешняя война с Казанцевой, вероятнее всего, не скажется на политической карьере Кима и Пыхалова в будущем. Ведь далеко не факт, что коммунистка останется у руля КПРФ через 5 лет, когда будет формироваться новая дума. Это позволяет депутатам вести самостоятельную политику в обход решений Казанцевой. Сколки в тюменском обкоме партии — частое явление. Высокопоставленные коммунисты регулярно конфликтуют с Тамарой Казанцевой. Последний случай был летом, когда экс-депутат облдумы и руководитель тобольского горкома КПРФ Юрий Юхневич вышел из партии, забрав с собой львиную долю тобольского актива. После этого политик отправился добровольцем на СВО. Подобный демарш в гордуме устраивал и Динар Абукин в 2013 году. Тогда его исключили из партии, однако он сохранил свой депутатский мандат. Большинство покидающих партию коммунистов связывают свое решение с авторитарным характером правления Тамары Казанцевой.