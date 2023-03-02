Главная коммунистка Тюмени теряет контроль над фракцией

Депутаты Тюменской облдумы Олег Гальченко и Иван Левченко не поддержали законопроект главы фракции Тамары Казанцевой

03 марта 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Депутаты КПРФ не поддержали законопроект, инициированный главой фракции Казанцевой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Главная тюменская коммунистка и депутат облдумы Тамара Казанцева теряет контроль над фракцией. Двое коммунистов из заксобрания Олег Гальченко и Иван Левченко на заседании не поддержали внесенный ею же законопроект (Гальченко — против, Левченко — воздержался). Источники URA.RU сообщают, что депутаты вступили в фазу открытого противостояния с 76-летней руководительницей КПРФ. «Среди тюменских коммунистов давно зреет недовольство секретарем обкома Казанцевой. Считается, что ей пришло время уступить место молодым и активным. Решение депутатов фракции не поддерживать законопроект, который она инициировала, свидетельствует об утрате Тамарой Казанцевой контроля над заксобранием», — поделился источник агентства. Депутат Иван Левченко объяснил, почему проголосовал против законопроекта. «К закону много вопросов», — уточнил парламентарий. Тамара Казанцева была одним из инициаторов законопроекта, позволяющего не декларировать доходы депутатам Тюменской областной думы. Ранее законопроект был принят Госдумой. Ранее все депутаты, работающие на постоянной основе и получающие зарплату в заксобрании были обязаны отчитываться о доходах. URA.RU подсчитало заработок тюменских депутатов и назвала топ-5 самых богатых.

Главная тюменская коммунистка и депутат облдумы Тамара Казанцева теряет контроль над фракцией. Двое коммунистов из заксобрания Олег Гальченко и Иван Левченко на заседании не поддержали внесенный ею же законопроект (Гальченко — против, Левченко — воздержался). Источники URA.RU сообщают, что депутаты вступили в фазу открытого противостояния с 76-летней руководительницей КПРФ. «Среди тюменских коммунистов давно зреет недовольство секретарем обкома Казанцевой. Считается, что ей пришло время уступить место молодым и активным. Решение депутатов фракции не поддерживать законопроект, который она инициировала, свидетельствует об утрате Тамарой Казанцевой контроля над заксобранием», — поделился источник агентства. Депутат Иван Левченко объяснил, почему проголосовал против законопроекта. «К закону много вопросов», — уточнил парламентарий. Тамара Казанцева была одним из инициаторов законопроекта, позволяющего не декларировать доходы депутатам Тюменской областной думы. Ранее законопроект был принят Госдумой. Ранее все депутаты, работающие на постоянной основе и получающие зарплату в заксобрании были обязаны отчитываться о доходах. URA.RU подсчитало заработок тюменских депутатов и назвала топ-5 самых богатых.