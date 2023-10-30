Почему «Золотой мяч» достался Лионелю Месси

Еще до награждения победа аргентинца вызывала споры в футбольном сообществе

31 октября 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Победа Лионеля Месси на Чемпионате мира в Катаре стала решающей в определении лучшего игрока планеты за сезон 2022/23 Фото: EPA/TASS © URA.RU В парижском театре Шатле состоялась ежегодная церемония вручения самой престижной футбольной награды «Золотой мяч». Лучшим игроком прошлого сезона был выбран аргентинец Лионель Месси. Для нападающего это уже восьмая награда в карьере, что делает его практически недосягаемым для футболистов, играющих и еще не родившихся. Почему решили отдать награду аргентинцу в материале URA.RU. Последний гештальт Месси Вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси стало лишь вопросом времени сразу после победной серии пенальти для Аргентины на Чемпионате мира-2022 в Катаре. Месси закрыл свой последний гештальт, на который ему указывали долгие годы карьеры. Да и в Аргентине в первую очередь говорили о Диего Марадоне как о самом лучшем игроке, когда-либо надевавшем бело-голубую футболку национальной команды. После финала против Франции Месси встал в один ряд с Марадоной, который привел Аргентину к золотым медалям Чемпионата мира по футболу в 1986 году. Почему победу Месси считают несправедливой? Эрлинг Холанд провел сумасшедший сезон 2022/23 Фото: AP/TASS С недавних пор France Football стал вручать самую престижную награду за итоги прошедшего сезона. Чемпионат мира в Катаре проходил с ноября по декабрь 2022 года, а футбольный сезон заканчивался только в мае, так что Месси предстояло еще играть минимум пять месяцев. Но за зимний и весенний период бешенную форму набрал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В первый сезон в Англии форвард побил рекорд по голам в Премьер-лиге за сезон, наколотив 36 мячей и выиграв чемпионат. Стал лучшим бомбардиром в Лиге Чемпионов, забив 12 раз и также выиграв долгожданный трофей для синей части Манчестера. Прибавим победу в Кубке Англии и Суперкубке УЕФА. Сумасшедшие статистические цифры и четыре трофея Холанда заставили даже самых ярых фанатов Месси сомневаться в том, что награду получит именно аргентинец. Лионель Месси провел слабый сезон на клубном уровне Фото: AP/TASS Стоит признать, что после финального свистка в Катаре, Лионель Месси не самым ярким образом провел сезон за французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Дежурная победа в чемпионате страны, но бесславные вылеты из Лиги Чемпионов и кубка Франции на ранней стадии розыгрышей. Месси стал лучшим ассистентом Лиги 1. Это единственное, что он может занести себе в актив на клубном уровне. Не яркая игра аргентинца и великолепная форма норвежца по ходу клубного сезона породила споры о справедливости вручения «Золотого мяча». Но такое происходит практически каждый год. Да, в 2022 году, когда награду получал француз Карим Бензема, никто не был против, но это исключение из правил. Это было, есть и будет всегда. Но почему сейчас Месси? Вручение «Золотого мяча» Кариму Бензема не вызвала вопросов Фото: AP/TASS После завершения сезона 2022-2023 у аргентинца закончился контракт с «ПСЖ» и он уехал играть в США. После перехода в «Интер Майами» к Дэвиду Бэкхему всем стало ясно, что Месси потихонечку завершает свою игровую карьеру. Неизвестно, насколько реальным было возвращение в «Барселону». Но этого не случилось. Британский владелец позвал еще двух друзей Месси по «Барселоне» Серхио Бускетса и Жорди Альбу, чтобы ему не было скучно. Все выглядит как счастливая футбольная пенсия, где можно играть вполсилы и проводить больше времени с семьей и друзьями. И не было жарких споров, что Месси решил в 35 лет завязать с футболом, потому что в этом возрасте он показал свою лучшую игру, став чемпионом мира и лучшим игроком турнира в Катаре. Почему все же Месси? «Золотой мяч» достался Лионелю Месси за историю, которая длилась почти 20 лет на наших глазах. Аргентинец его получил за вклад, который он внес в футбол. Его еще предстоит оценить нашим потомкам. Очевидно, что для него это последняя личная престижная награда в футбольном мире в качестве игрока. То, что мы видели сегодня в парижском театре Шатле — последнее чествование игрока в Европе. Конечно, по нему еще прольются слезы в Барселоне на новеньком «Камп Ноу». Каталонцы наверняка ему устроят красивый прощальный матч, когда реконструируют стадион. Месси еще поиграет в США, возможно в Аргентине. Но таким образом футбольное сообщество прощается с одним из главных игроков всех времен и народов. «Золотой мяч» для аргентинца сейчас больше носит символический характер. Возможно, это обесценивает награду. Но история Лео Месси завершается. Наступает время для новых футбольных героев. И сейчас их будет больше, чем два. Эрлинг Холанд еще успеет получить свой «Золотой мяч», а может, и не один. Но ему надо помнить, что еще есть голодные до этой награды Киллиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Гави, Винисиус и другие. Всем они могут бросить вызов рекордам и наследию Месси, но сегодня аргентинец стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В парижском театре Шатле состоялась ежегодная церемония вручения самой престижной футбольной награды «Золотой мяч». Лучшим игроком прошлого сезона был выбран аргентинец Лионель Месси. Для нападающего это уже восьмая награда в карьере, что делает его практически недосягаемым для футболистов, играющих и еще не родившихся. Почему решили отдать награду аргентинцу в материале URA.RU. Вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси стало лишь вопросом времени сразу после победной серии пенальти для Аргентины на Чемпионате мира-2022 в Катаре. Да и в Аргентине в первую очередь говорили о Диего Марадоне как о самом лучшем игроке, когда-либо надевавшем бело-голубую футболку национальной команды. После финала против Франции Месси встал в один ряд с Марадоной, который привел Аргентину к золотым медалям Чемпионата мира по футболу в 1986 году. С недавних пор France Football стал вручать самую престижную награду за итоги прошедшего сезона. Чемпионат мира в Катаре проходил с ноября по декабрь 2022 года, а футбольный сезон заканчивался только в мае, так что Месси предстояло еще играть минимум пять месяцев. Но за зимний и весенний период бешенную форму набрал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В первый сезон в Англии форвард побил рекорд по голам в Премьер-лиге за сезон, наколотив 36 мячей и выиграв чемпионат. Стал лучшим бомбардиром в Лиге Чемпионов, забив 12 раз и также выиграв долгожданный трофей для синей части Манчестера. Прибавим победу в Кубке Англии и Суперкубке УЕФА. Сумасшедшие статистические цифры и четыре трофея Холанда заставили даже самых ярых фанатов Месси сомневаться в том, что награду получит именно аргентинец. Стоит признать, что после финального свистка в Катаре, Лионель Месси не самым ярким образом провел сезон за французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Дежурная победа в чемпионате страны, но бесславные вылеты из Лиги Чемпионов и кубка Франции на ранней стадии розыгрышей. Месси стал лучшим ассистентом Лиги 1. Это единственное, что он может занести себе в актив на клубном уровне. Не яркая игра аргентинца и великолепная форма норвежца по ходу клубного сезона породила споры о справедливости вручения «Золотого мяча». Но такое происходит практически каждый год. Да, в 2022 году, когда награду получал француз Карим Бензема, никто не был против, но это исключение из правил. Это было, есть и будет всегда. Но почему сейчас Месси? После завершения сезона 2022-2023 у аргентинца закончился контракт с «ПСЖ» и он уехал играть в США. После перехода в «Интер Майами» к Дэвиду Бэкхему всем стало ясно, что Месси потихонечку завершает свою игровую карьеру. Неизвестно, насколько реальным было возвращение в «Барселону». Но этого не случилось. Британский владелец позвал еще двух друзей Месси по «Барселоне» Серхио Бускетса и Жорди Альбу, чтобы ему не было скучно. Все выглядит как счастливая футбольная пенсия, где можно играть вполсилы и проводить больше времени с семьей и друзьями. И не было жарких споров, что Месси решил в 35 лет завязать с футболом, потому что в этом возрасте он показал свою лучшую игру, став чемпионом мира и лучшим игроком турнира в Катаре. «Золотой мяч» достался Лионелю Месси за историю, которая длилась почти 20 лет на наших глазах. Аргентинец его получил за вклад, который он внес в футбол. Его еще предстоит оценить нашим потомкам. Очевидно, что для него это последняя личная престижная награда в футбольном мире в качестве игрока. «Золотой мяч» для аргентинца сейчас больше носит символический характер. Возможно, это обесценивает награду. Но история Лео Месси завершается. Наступает время для новых футбольных героев. И сейчас их будет больше, чем два. Эрлинг Холанд еще успеет получить свой «Золотой мяч», а может, и не один. Но ему надо помнить, что еще есть голодные до этой награды Киллиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Гави, Винисиус и другие. Всем они могут бросить вызов рекордам и наследию Месси, но сегодня аргентинец стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».