Тюменский «людоед» охотился за вахтовиками и отрезал им уши

Как советский милиционер не дал маньяку из Тюмени стать новым Чикатило

10 ноября 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Тюменец убил вахтовика, одел на него свой костюм и отрезал уши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В начале 90-х Тюмень захлестнула небывалая волна преступности. Многочисленные ОПГ, которые буквально разрывали город на части — это полбеды. Не меньше проблем обществу и милиции начали доставлять «обычные» преступники: воры, грабители и убийцы. Которые, почувствовав безнаказанность, начали орудовать на улицах Тюмени. Советская милиция в то время тоже переживала не лучшие времена. Кто-то из сотрудников ушел в коммерцию, кто-то — просто уволился, устав от огромного объема работы. Зато те идейные, что остались, отдавали борьбе с преступностью все силы. Подполковник в отставке Евгений Бобов — один из них. За время работы он раскрыл десятки сложных преступлений. В том числе, так называемое «дело о людоеде из Тюмени», который открыл настоящую охоту на вахтовиков, проезжающих транзитом через Тюмень. В День сотрудника органов внутренних дел, который в России отмечают 10 ноября, URA.RU вспоминает о том, как ловили тюменского маньяка. Вениамин Елисеев жил в старом частном доме недалеко от тюменского ЖД-вокзала Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Веселый дурачок» В прошлом веке недалеко от тюменского вокзала стоял старый покосившийся дом, в котором жил мужчина по имени Вениамин Елисеев (фамилия изменена — прим. ред.). На тот момент ему было около 40 лет. По словам Евгения Бобова, среди местных жителей он имел славу «веселого дурачка»: мог часами просто так стоять у подъезда, заглядывал в окна соседям и подолгу смотрел. В общем, плохого никому не делал. Но в один из дней все изменилось. «В дежурную часть милиции поступило сообщение: в квартире Елисеева творится что-то неладное. А именно, что там находится труп человека с отрезанными ушами, который одет в костюм, принадлежащий хозяину дома. После этих слов наряд немедленно выехал на адрес», — вспоминает Бобов. В начале 90-х Евгений Бобов был одним из ведущих сотрудников уголовного розыска Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU История одного тюменского погреба К моменту приезда оперативников Вениамин успел сбежать. Сотрудников милиции встретил мужчина, в глазах которого не читалось ничего, кроме ужаса. Путаясь в словах, он рассказал силовикам, что познакомился с Елисеевым недалеко от ЖД-вокзала. Мужчина и его приятель в Тюмени были проездом: возвращались с вахты. Вениамин, как водится, пригласил их в гости, чтобы отметить знакомство. Так и сообразили на троих. «Говорит, что пришли, накрыли стол. Алкоголь лился рекой, поэтому мужчина быстро устал и пошел спать в соседнюю комнату. А когда проснулся, то увидел, что Елисеев убил его друга, одел на труп свой костюм, усадил в кресло и начал отрезать топором уши. Увидев такую картину, вахтовик выбежал из дома и помчался звонить в милицию», — говорит Евгений Бобов. Оперативники принялись осматривать дом. Решили начать с погреба. Взломав дверь, сотрудники милиции почувствовали резкий трупный запах. Видавшие виды силовики пришли в ужас, когда увидели его источник: на полу лежали отрезанные человеческие конечности. Так началась охота на Вениамина Елисеева. Евгений Бобов до сих пор вспоминает встречу с тюменским «людоедом» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как ловили тюменского «людоеда» Задержать Елисеева по горячим следам не удалось. Поймали тюменского маньяка только несколько дней спустя. «Позвонил осведомитель, сообщил, что Елисеев появился в своей квартире и начал спешно собирать вещи. Видимо, собирался уехать из Тюмени для того, чтобы мы его не поймали, но не вышло. На задержание Вениамина я выезжал лично. И получилось так, что мы встретились с ним практически тет-а-тет, только я был с автоматом, а он — нет. Я его сразу предупредил, что бежать бесполезно: будет открыт огонь на поражение. Веня меня услышал и сразу отбросил эти мысли. В тот момент я еще подумал — главное, что удалось вовремя его остановить. Не дать превратиться в маньяка масштабов Чикатило», — рассказал подполковник Бобов. Тюменского «людоеда» отправили в тюрьму на 12 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дом снесли. Маньяка посадили По словам бывшего оперативника, частный дом, в котором жил Елисеев, давно снесли. Сегодня ничего не напоминает о том, что творил в начале 90-х его хозяин. Который, если верить городским легендам, до сих пор жив и обитает где-то на окраинах Тюмени. «Если мне не изменяет память, он получил 12 лет тюрьмы. Хотя, по одной из версий, был признан невменяемым и прошел курс принудительного лечения. А еще говорят, что он жив. Возможно, уехал, а может, живет где-то на окраинах Тюмени», — добавил Евгений Бобов. Бывших не бывает Что касается Евгения Бобова, то он благополучно прослужил в милиции до декабря 2000 года. На дембель ушел в звании подполковника, а шесть лет назад стал одним из основателей народной дружины Тюменского района им. Тимура Мухутдинова. Теперь бывший советский милиционер помогает российской полиции. Как и 30 лет назад, работы у силовиков хватает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале 90-х Тюмень захлестнула небывалая волна преступности. Многочисленные ОПГ, которые буквально разрывали город на части — это полбеды. Не меньше проблем обществу и милиции начали доставлять «обычные» преступники: воры, грабители и убийцы. Которые, почувствовав безнаказанность, начали орудовать на улицах Тюмени. Советская милиция в то время тоже переживала не лучшие времена. Кто-то из сотрудников ушел в коммерцию, кто-то — просто уволился, устав от огромного объема работы. Зато те идейные, что остались, отдавали борьбе с преступностью все силы. Подполковник в отставке Евгений Бобов — один из них. За время работы он раскрыл десятки сложных преступлений. В том числе, так называемое «дело о людоеде из Тюмени», который открыл настоящую охоту на вахтовиков, проезжающих транзитом через Тюмень. В День сотрудника органов внутренних дел, который в России отмечают 10 ноября, URA.RU вспоминает о том, как ловили тюменского маньяка. «Веселый дурачок» В прошлом веке недалеко от тюменского вокзала стоял старый покосившийся дом, в котором жил мужчина по имени Вениамин Елисеев (фамилия изменена — прим. ред.). На тот момент ему было около 40 лет. По словам Евгения Бобова, среди местных жителей он имел славу «веселого дурачка»: мог часами просто так стоять у подъезда, заглядывал в окна соседям и подолгу смотрел. В общем, плохого никому не делал. Но в один из дней все изменилось. «В дежурную часть милиции поступило сообщение: в квартире Елисеева творится что-то неладное. А именно, что там находится труп человека с отрезанными ушами, который одет в костюм, принадлежащий хозяину дома. После этих слов наряд немедленно выехал на адрес», — вспоминает Бобов. История одного тюменского погреба К моменту приезда оперативников Вениамин успел сбежать. Сотрудников милиции встретил мужчина, в глазах которого не читалось ничего, кроме ужаса. Путаясь в словах, он рассказал силовикам, что познакомился с Елисеевым недалеко от ЖД-вокзала. Мужчина и его приятель в Тюмени были проездом: возвращались с вахты. Вениамин, как водится, пригласил их в гости, чтобы отметить знакомство. Так и сообразили на троих. «Говорит, что пришли, накрыли стол. Алкоголь лился рекой, поэтому мужчина быстро устал и пошел спать в соседнюю комнату. А когда проснулся, то увидел, что Елисеев убил его друга, одел на труп свой костюм, усадил в кресло и начал отрезать топором уши. Увидев такую картину, вахтовик выбежал из дома и помчался звонить в милицию», — говорит Евгений Бобов. Как ловили тюменского «людоеда» Задержать Елисеева по горячим следам не удалось. Поймали тюменского маньяка только несколько дней спустя. «Позвонил осведомитель, сообщил, что Елисеев появился в своей квартире и начал спешно собирать вещи. Видимо, собирался уехать из Тюмени для того, чтобы мы его не поймали, но не вышло. На задержание Вениамина я выезжал лично. И получилось так, что мы встретились с ним практически тет-а-тет, только я был с автоматом, а он — нет. Я его сразу предупредил, что бежать бесполезно: будет открыт огонь на поражение. Веня меня услышал и сразу отбросил эти мысли. В тот момент я еще подумал — главное, что удалось вовремя его остановить. Не дать превратиться в маньяка масштабов Чикатило», — рассказал подполковник Бобов. Дом снесли. Маньяка посадили По словам бывшего оперативника, частный дом, в котором жил Елисеев, давно снесли. Сегодня ничего не напоминает о том, что творил в начале 90-х его хозяин. Который, если верить городским легендам, до сих пор жив и обитает где-то на окраинах Тюмени. «Если мне не изменяет память, он получил 12 лет тюрьмы. Хотя, по одной из версий, был признан невменяемым и прошел курс принудительного лечения. А еще говорят, что он жив. Возможно, уехал, а может, живет где-то на окраинах Тюмени», — добавил Евгений Бобов. Бывших не бывает Что касается Евгения Бобова, то он благополучно прослужил в милиции до декабря 2000 года. На дембель ушел в звании подполковника, а шесть лет назад стал одним из основателей народной дружины Тюменского района им. Тимура Мухутдинова. Теперь бывший советский милиционер помогает российской полиции. Как и 30 лет назад, работы у силовиков хватает.