Бойцы вышли из окружения под одеялами свердловских матерей

В Сысерти женщины делают маскировку, которая скрывает солдат на СВО от дронов

09 ноября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Женщины шьют для бойцов теплую одежду и одеяла-невидимки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Про «одеяла-невидимки», которые отшивают для бойцов на СВО женщины из волонтерского движения «Тепло матери» в Сысерти (Свердловская область), на фронте ходят легенды. Одна из свежих, как в районе Сватово — Кременная 16 бойцов, соединив четыре таких одеяла друг с другом, вышли под ними из окружения врага. В спецназе «Ахмат» эти одеяла выдают под роспись и только тем, кто идет на особенно сложные задания. Что в них особенного? Кто вообще такие — «Тепло матери», при чем тут «сысертский бэтмен» и почему мальчиков нужно обнимать чаще, чем девочек, URA.RU рассказала автор проекта и идейный вдохновитель Лариса Мухлынина. «Бог сказал: „Лариска, вставай“» Лариса Мухлынина — сердце и двигатель проекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лариса Мухлынина по образованию режиссер массовых и зрелищных мероприятий. Она долго работала начальником управления культуры в Сысерти, а также в общественной приемной «Единой России». Женщина привыкла мыслить масштабно и не оставаться в стороне, поэтому когда в сентябре 2022 года началась частичная мобилизация, в голове почему-то возникло слово «тепло». Бойцам должно быть тепло. «Господь Бог в такие моменты дает нужные мысли. „Лариска, вставай“. Я напридумываю в голове, а потом нужно делать. Уже на следующий день после объявления мобилизации я дала объявление на своей странице „ВКонтакте“ и пригласила всех неравнодушных принять участие в акции „Тепло матери“. Кто шьет — будет шить, кто вяжет, будет вязать, а кто не вяжет и не шьет, будет покупать и приносить. Как-то сразу нас познакомили с Татьяной Сосниной из села Патруши, которая накроила ткань на балаклавы и искала, кто бы мог их отшить. Мы взялись за это дело, за 2-3 дня отшили 800 балаклав. Так и начинали», — делится Лариса. Со временем проект стал обрастать людьми, и «Тепло матери» из разовой акции вырос в волонтерское движение, в котором насчитывается больше сотни человек. Каждый день десятки из них приходят в небольшое помещение под вывеской «Райкомм» (районный комитет матерей) в центре Сысерти и занимаются тем, чем умеют — кто-то плетет маскировочные сети, кто-то кроит, кто-то шьет. Сейчас, когда наступили холода, бойцам особенно нужна теплая одежда. Поэтому волонтеры шьют из флиса носки, бафы, кофты, жилетки. «Мама, мне впервые тепло за все время, пока я здесь», — писал с фронта один из солдат, получив посылку от сысертских матерей. «Одеяла-невидимки» «Про эти одеяла говорит весь фронт, и когда отправляешь очередную партию, там начинается истерика, в хорошем смысле этого слова. Они спасают от дронов, так как поглощают тепло, и боец невидим для тепловизора. Главное, чтобы между человеком и одеялом была воздушная прослойка. Можно за стропы соединить их между собой и сделать тот размер, который нужен. Так на сватовском направлении 16 ребят вышли из окружения. И наверное этого вам никто не скажет, но они в туалет даже ходят под ними… Ведь дроны постоянно кружат. Или блиндажи закрывают», — рассказывает Лариса. Одеяла-невидимки скрывают от дронов и пользуются на фронте популярностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди «клиентов» сысертских матерей — почти все самые известные воинские подразделения, в том числе «Ахмат». Один из командиров, у которого есть такое одеяло, выдает его под роспись, и когда бойцы возвращаются с задания, сдают его. Если в «Тепло матери» приходят новые заказчики, то их сперва проверяют — кому именно хотят отправить гумпомощь, чем занимаются. Первому попавшемуся свои изделия не дают. «Мы всем выгодны. Для гуманитарщиков самое главное — нагрузить машины. А наша главная задача — чтобы одежда, одеяла дошли до бойцов. Волонтеры — не герои. Герои — люди, которые помогают волонтерам. И люди не дают просящему, они дают достойному. А быть достойным — это огромный труд. Многие волонтеры жалуются, вот, мол, народ денег не дает на закупку гуманитарной помощи. Но надо уметь говорить с народом! Вот как мы разговариваем? «Да, мы готовы вам поставить то-то и то-то, но купите нам, пожалуйста, ткань, она стоит столько. Сошьем бесплатно. А если вы купите еще рулон ткани на одеяла, то мы сошьем для вас десять одеял. Нам люди помогают с радостью», — делится собеседница. Дружба с «сысертским бэтменом» «Тепло матери» не первый раз попадают в медиаповестку. Ярко в нее они ворвались в начале этого года благодаря своему мобилизованному земляку, впоследствии получившему позывной «Игла». Он опубликовал в Сети ироничный видеообзор на балаклаву с ушками, «как у Бэтмена», которую, как подумали военнослужащие, им прислали волонтеры из Сысерти. «Мы очень благодарны, что вы нам дали такие прекрасные балаклавы — смотрите, как она мне к лицу. Теперь в войсках меня называют сысертский Бэтмен», — шутливо рассказывал харизматичный герой видео под хохот сослуживцев. С «сысертским бэтменом» волонтеры из «Тепла матери» теперь в дружеских отношениях Фото: Лариса Мухлынина, vk.com Видео набрало десятки тысяч просмотров и разошлось по соцсетям. Прославился не только «Игла», но и «Тепло матери», так как все подумали, что провокационные балаклавы — их рук дело. Тогда Лариса Мухлынина провела собственное расследование и выяснила, что посылку мобилизованным отправили московские волонтеры. Справедливость восторжествовала, и вскоре каяться пришел и сам «Игла». «Веселый, харизматичный парень, мы сразу нашли общий язык, похохотали. И сейчас поддерживаем с ним связь», — делится Лариса. После этого случая «Тепло матери» отшили небольшую партию балаклав с ушками, так как очень просили местные жители. Несколько штук до сих пор лежат у них на производстве. «Помощь своим — это генетика» «Моя мама в годы Великой отечественной войны с 14 лет работала на заводе, отливала снаряды. А вечерами вязала носки для солдат на фронте. Мое поколение воспитано на подвиге отцов, и в голове есть эта установка — наши мамы помогали бойцам, и мы будем. Это генетика», — делится Лариса. Такая же установка привела в «Тепло матери» и других волонтеров. Всего у нескольких из них есть близкие на фронте, у остальных — нет, но чувство причастности к своему народу, нежелание оставаться в стороне от общей проблемы оказалось сильнее личной выгоды. Например, Джульета, которая плетет маскировочные сети, — армянка по национальности — не понаслышке знает, что такое война (от нее они с мужем сбежали 30 лет назад), поэтому готова отдавать свое, чтобы хоть чуть-чуть облегчить жизнь бойцов, и чтобы СВО скорее закончилась. «Она сразу же начала носить вещи, которые необходимы фронту. И даже когда переключили ее на другую работу — с маскировочными сетями, привычка „побежать и купить“ осталась. Как-то не хватало сигарет для отправки, а Джульета уже в магазине. Ругаем ее, что свои деньги тратит», — делится Лариса. Женщины приходят в «Райкомм» перед работой или после, кто-то — между, кто-то на пенсии. В генштабе «Тепло матери» всегда кто-то есть. Часто приезжают и сами бойцы. «Один из запоминающихся случаев был, когда парнишка приехал в отпуск и пришел к нам. Начали показывать ему изделия, говорим: „А иди прямо сейчас в наших снуде и шапке“. И когда он надел их, его лицо засияло улыбкой и глаза стали как у ребенка. „Тепло“. И в точку попал — тепло души, тепло изделий, тепло сердца», — рассказывает одна из швей. Но не только одежда дарит тепло бойцам. Тем, кто приходит, еще и объятия сысертских матерей. «Ты их обнимешь, а они прильнут и будто отрываться не хотят. Потом еще пойдут и с каждой из нас обнимутся. Оказывается, для мальчиков это так важно! Обнимайте их чаще», — заключает Лариса Мухлынина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Про «одеяла-невидимки», которые отшивают для бойцов на СВО женщины из волонтерского движения «Тепло матери» в Сысерти (Свердловская область), на фронте ходят легенды. Одна из свежих, как в районе Сватово — Кременная 16 бойцов, соединив четыре таких одеяла друг с другом, вышли под ними из окружения врага. В спецназе «Ахмат» эти одеяла выдают под роспись и только тем, кто идет на особенно сложные задания. Что в них особенного? Кто вообще такие — «Тепло матери», при чем тут «сысертский бэтмен» и почему мальчиков нужно обнимать чаще, чем девочек, URA.RU рассказала автор проекта и идейный вдохновитель Лариса Мухлынина. Лариса Мухлынина по образованию режиссер массовых и зрелищных мероприятий. Она долго работала начальником управления культуры в Сысерти, а также в общественной приемной «Единой России». Женщина привыкла мыслить масштабно и не оставаться в стороне, поэтому когда в сентябре 2022 года началась частичная мобилизация, в голове почему-то возникло слово «тепло». Бойцам должно быть тепло. «Господь Бог в такие моменты дает нужные мысли. „Лариска, вставай“. Я напридумываю в голове, а потом нужно делать. Уже на следующий день после объявления мобилизации я дала объявление на своей странице „ВКонтакте“ и пригласила всех неравнодушных принять участие в акции „Тепло матери“. Кто шьет — будет шить, кто вяжет, будет вязать, а кто не вяжет и не шьет, будет покупать и приносить. Как-то сразу нас познакомили с Татьяной Сосниной из села Патруши, которая накроила ткань на балаклавы и искала, кто бы мог их отшить. Мы взялись за это дело, за 2-3 дня отшили 800 балаклав. Так и начинали», — делится Лариса. Со временем проект стал обрастать людьми, и «Тепло матери» из разовой акции вырос в волонтерское движение, в котором насчитывается больше сотни человек. Каждый день десятки из них приходят в небольшое помещение под вывеской «Райкомм» (районный комитет матерей) в центре Сысерти и занимаются тем, чем умеют — кто-то плетет маскировочные сети, кто-то кроит, кто-то шьет. Сейчас, когда наступили холода, бойцам особенно нужна теплая одежда. Поэтому волонтеры шьют из флиса носки, бафы, кофты, жилетки. «Мама, мне впервые тепло за все время, пока я здесь», — писал с фронта один из солдат, получив посылку от сысертских матерей. «Про эти одеяла говорит весь фронт, и когда отправляешь очередную партию, там начинается истерика, в хорошем смысле этого слова. Они спасают от дронов, так как поглощают тепло, и боец невидим для тепловизора. Главное, чтобы между человеком и одеялом была воздушная прослойка. Можно за стропы соединить их между собой и сделать тот размер, который нужен. Так на сватовском направлении 16 ребят вышли из окружения. И наверное этого вам никто не скажет, но они в туалет даже ходят под ними… Ведь дроны постоянно кружат. Или блиндажи закрывают», — рассказывает Лариса. Среди «клиентов» сысертских матерей — почти все самые известные воинские подразделения, в том числе «Ахмат». Один из командиров, у которого есть такое одеяло, выдает его под роспись, и когда бойцы возвращаются с задания, сдают его. Если в «Тепло матери» приходят новые заказчики, то их сперва проверяют — кому именно хотят отправить гумпомощь, чем занимаются. Первому попавшемуся свои изделия не дают. «Мы всем выгодны. Для гуманитарщиков самое главное — нагрузить машины. А наша главная задача — чтобы одежда, одеяла дошли до бойцов. Волонтеры — не герои. Герои — люди, которые помогают волонтерам. И люди не дают просящему, они дают достойному. А быть достойным — это огромный труд. Многие волонтеры жалуются, вот, мол, народ денег не дает на закупку гуманитарной помощи. Но надо уметь говорить с народом! Вот как мы разговариваем? «Да, мы готовы вам поставить то-то и то-то, но купите нам, пожалуйста, ткань, она стоит столько. Сошьем бесплатно. А если вы купите еще рулон ткани на одеяла, то мы сошьем для вас десять одеял. Нам люди помогают с радостью», — делится собеседница. «Тепло матери» не первый раз попадают в медиаповестку. Ярко в нее они ворвались в начале этого года благодаря своему мобилизованному земляку, впоследствии получившему позывной «Игла». Он опубликовал в Сети ироничный видеообзор на балаклаву с ушками, «как у Бэтмена», которую, как подумали военнослужащие, им прислали волонтеры из Сысерти. «Мы очень благодарны, что вы нам дали такие прекрасные балаклавы — смотрите, как она мне к лицу. Теперь в войсках меня называют сысертский Бэтмен», — шутливо рассказывал харизматичный герой видео под хохот сослуживцев. Видео набрало десятки тысяч просмотров и разошлось по соцсетям. Прославился не только «Игла», но и «Тепло матери», так как все подумали, что провокационные балаклавы — их рук дело. Тогда Лариса Мухлынина провела собственное расследование и выяснила, что посылку мобилизованным отправили московские волонтеры. Справедливость восторжествовала, и вскоре каяться пришел и сам «Игла». «Веселый, харизматичный парень, мы сразу нашли общий язык, похохотали. И сейчас поддерживаем с ним связь», — делится Лариса. После этого случая «Тепло матери» отшили небольшую партию балаклав с ушками, так как очень просили местные жители. Несколько штук до сих пор лежат у них на производстве. «Моя мама в годы Великой отечественной войны с 14 лет работала на заводе, отливала снаряды. А вечерами вязала носки для солдат на фронте. Мое поколение воспитано на подвиге отцов, и в голове есть эта установка — наши мамы помогали бойцам, и мы будем. Это генетика», — делится Лариса. Такая же установка привела в «Тепло матери» и других волонтеров. Всего у нескольких из них есть близкие на фронте, у остальных — нет, но чувство причастности к своему народу, нежелание оставаться в стороне от общей проблемы оказалось сильнее личной выгоды. Например, Джульета, которая плетет маскировочные сети, — армянка по национальности — не понаслышке знает, что такое война (от нее они с мужем сбежали 30 лет назад), поэтому готова отдавать свое, чтобы хоть чуть-чуть облегчить жизнь бойцов, и чтобы СВО скорее закончилась. «Она сразу же начала носить вещи, которые необходимы фронту. И даже когда переключили ее на другую работу — с маскировочными сетями, привычка „побежать и купить“ осталась. Как-то не хватало сигарет для отправки, а Джульета уже в магазине. Ругаем ее, что свои деньги тратит», — делится Лариса. Женщины приходят в «Райкомм» перед работой или после, кто-то — между, кто-то на пенсии. В генштабе «Тепло матери» всегда кто-то есть. Часто приезжают и сами бойцы. «Один из запоминающихся случаев был, когда парнишка приехал в отпуск и пришел к нам. Начали показывать ему изделия, говорим: „А иди прямо сейчас в наших снуде и шапке“. И когда он надел их, его лицо засияло улыбкой и глаза стали как у ребенка. „Тепло“. И в точку попал — тепло души, тепло изделий, тепло сердца», — рассказывает одна из швей. Но не только одежда дарит тепло бойцам. Тем, кто приходит, еще и объятия сысертских матерей. «Ты их обнимешь, а они прильнут и будто отрываться не хотят. Потом еще пойдут и с каждой из нас обнимутся. Оказывается, для мальчиков это так важно! Обнимайте их чаще», — заключает Лариса Мухлынина.