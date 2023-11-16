Тюменские слухи: бедняков ждет Новый год со вкусом просрочки

О ссорах жен военных с банками, запрете YouTube и устрицах для полицейских. Выпуск 1049

17 ноября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Новогодние подарки на части новогодних праздников в Тюмени будут очень скромными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пока в областной думе ждут массовых сокращений, спикер гордумы грустит из-за нереализованных амбиций, в Тюмени экстренно ищут новых полицейских, а мигранты собирают чемоданы для возвращения в регион. Также в новых слухах: темное будущее Тобольска, концерт бывшего доверенного лица Путина в ресторане и голод в частных детсадах. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор заработал очки одобрения перед АП По неподтвержденной информации, тренировка по Дистанционному электронному голосованию в Тюменской области прошла успешно, и в администрации президента этот результат обязательно добавят в имиджевую копилку губернатора Александра Моора. «На пару с председателем регионального избиркома Игорем Халиным Александру Викторовичу удалось добиться того, чтобы в ДЭГ приняло участие более 2% от всех избирателей. Пока решения нет, но очень вероятно, что президента в 2024 году тюменцы смогут выбирать онлайн», — докладывают инсайдеры. Тюменским чиновникам запретят смотреть YouTube на работе Ходят слухи, что сотрудникам правительства Тюменской области запретят пользоваться сервисом Youtube в рабочее время. По словам инсайдеров, специалистам департаментов будет запрещено смотреть видеоролики не только на компьютерах, но и на личных смартфонах. «Просмотр YouTube сильно отвлекает от работы — это факт. Во многих частных фирмах и организациях доступ к сервису с рабочих компьютеров уже заблокирован. Видимо, в тюменском правительстве решили прибегнуть к такой же практике. Что касается запрета на просмотр роликов на мобильных телефонах — то тут все сложнее. Не совсем понятно, кто и как будет это контролировать. Заглядывать в экраны смартфонов, как минимум, неприлично», — считают слухмейкеры. Тех, кто поддержит Владимира Путина, начали искать заранее Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области ищут кандидатов в доверенные лица президента По слухам, перед запуском избирательной кампании по выборам президента России в регионах власти начали поиск кандидатур для формирования списков кандидатов в доверенные лица Владимира Путина. «Из администрации президента поручили составить некий шорт-лист по Тюменской области. Якобы это начали делать заранее, чтобы успеть выбрать из списка свежие лица. Поговаривают, что для выполнения задачи будут задействованы кадровые комиссии „Единой России“», — рассказывают сплетники. Главе Тюмени впервые пришлось публично оправдываться В политтусовке Тюмени посмеялись над словами мэра Руслана Кухарука о взаимопроникновении, создании агломерации и возможном объединении Екатеринбурга и Тюмени. После выступления на форуме «Города России» в Екатеринбурге Кухаруку пришлось объясняться. Дескать, его неправильно поняли СМИ. «Кухаруку впервые пришлось публично оправдываться из-за неудачного попадания в федеральную повестку. Возможно, сказался напряженный график, так как он провел два дня в Москве, на съезде ассоциации самоуправления, а потом сразу полетел в Екатеринбург. Поэтому и выступление оказалось не выверенным в формулировках. Надо отдыхать Руслану Николаевичу и готовиться к выступлениям внимательнее», — констатируют слухачи. Бывший чиновник взял под коммерческое крыло школы и сады Слухачи отмечают, что за последнее время чуть ли не все детские сады и школы Тюмени отдали работу по оформлению документации по закупкам в руки одной местной компании. А имя директора организации полностью совпадает с ФИО одного из бывших чиновников городской администрации, который был начальником юротдела в департаменте образования. «Ничего криминального в целом. Как говорится: „За деньги да!“ Один может зарабатывать, другие — платить за то, что сами сделать не в состоянии. Но забавно, что работая на чиновничьей должности мужчина сколотил себе вот такую клиентскую базу. Думается, что проблем в поиске заказчиков у компании не было и нет: все они есть в телефонной книге бывшего юриста мэрии. Что раньше получал деньги из бюджета, что сейчас, по сути, на них и кормится», — злословят источники. В облдуме ждут сокращения аппарата Ходят слухи, что в Тюменской областной думе грядет сокращение среди работников аппарата. Якобы штат из 318 чиновников не устраивает руководство парламента. Председатель думы Фуат Сайфитдинов и часть его заместителей стремятся избавиться от неэффективных, по их мнению, аппаратчиков. «Пока что дело дошло только до перетасовки должностных обязанностей некоторых управленцев и специалистов. Но в следующем году кадровое управление может огорошить некоторых старожилов думы сообщениями о сокращении их должностей. Тем более, что снижения затрат на аппарат постоянно требуют депутаты из „Единой России“ и ЛДПР: они считают, что уменьшение расходов не повлияет на функционирование госоргана», — сообщают слухачи. Командировка Светланы Ивановой оказалась не столь успешной Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Командировка Ивановой прошла впустую Слухачи судачат, что совместная поездка главы Тюмени Руслана Кухарука и спикера гордумы Светланы Ивановой на съезд Всероссийской ассоциации самоуправления прошла для Ивановой не совсем удачно. Слухачи прочили ей попадание в руководящие органы ассоциации. Однако если Кухарука переизбрали на должность сопредседателя, то Иванова в списках высшего совета ВАРМСУ так и не появилась. «Светлана Владимировна даже не выставила в своих аккаунтах традиционного поста по итогам мероприятия. Расстроилась, наверное. Конечно, ее на съезде знакомили с федеральными политиками, но визит оказался исключительно ознакомительным», — рассказывают слухачи. Любовь мэра к инновациям погрузила Тобольск во мрак Поговаривают, что власти Тобольска столкнулись с недостатками современных технологий благоустройства: в городских скверах и парках перестали работать фонари на солнечных батареях, не выдержав испытания туманом и пасмурным тобольским небом. С наступлением осени дорожки рядом с детскими садами, школами и сквером в 10-м микрорайоне погрузились во тьму. А виной всему якобы любовь мэра Тобольска Максима Афанасьева к суперсовременным решениям. «Таким фонарям в наших широтах солнечного света просто не хватает. Нужно подключать обычное питание, да и делать надо было сразу безо всяких инноваций — проще и дешевле. Сейчас менять фонари уже никто не будет, конечно. Ждем, какой выход придумают в администрации», — рассуждают слухачи. В тюменском главке МВД закрывают кадровые дыры в страхе перед новым начальником Говорят, что в региональном управлении МВД России по Тюменской области перед назначением руководителя спешно начали набирать сотрудников, чтобы решить одну из главных проблем ведомства — дефицит кадров. «Поговаривают, что визит нового начальника взамен ушедшего на пенсию генерала Леонида Коломийца может состояться в любой момент. Поэтому кадровый провал пытаются нивелировать изо всех сил. Есть информация, что часть вакансий удалось закрыть. Но и открытые тоже имеются», — заключают инсайдеры. Госавтоинспекция возьмется за нарушителей прав инвалидов Знающие люди поговаривают, что сотрудники тюменской Госавтоинспекции начнут наказывать водителей, которые оставляют свои машины у торговых центров на парковочных местах для инвалидов. Мол, в Тюмени эта проблема носит массовый характер. В том числе из-за того, что на парковках у ТРЦ за это нарушение редко наказывают. «Тюменские водители привыкли к тому, что возле торговых центров машину можно бросить на парковочных местах для инвалидов: сотрудники ДПС там бывают редко. Говорят, что в ближайшее время ситуация может в корне измениться. Причем, весьма неожиданно. Например, за несколько дней до Нового года», — считают слухачи. Праздник у полицейских был дорогим и богатым Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сотрудники тюменского ОБОП устроили фуршет с устрицами и лангустинами Поговаривают, что сотрудники тюменского отдела по борьбе с организованной преступностью с размахом отметили свой профессиональный праздник. На обед у блюстителей закона и порядка вместо традиционных пицц и пирогов были устрицы, лангустины и другие морские деликатесы. «Скромнее надо жить. Негоже подавать плохой пример жуликам», — злорадствуют сплетники. Мигранты начали возвращаться в Тюменскую область Ходят слухи, что в Тюменскую область начали возвращаться мигранты из ближнего зарубежья, которые в 2022 году покинули Россию. По мнению слухачей, это связано с тем, что в регионе много открытых вакансий на работу с низкими требованиями по квалификации. И иностранцы всегда могут устроиться на стройку или пойти в дорожные рабочие. «В Тюменской области сложилась интересная ситуация по иностранной рабочей силе: нелегальные мигранты стараются спешно уехать, потому что за ними начали охотиться силовики. А иностранцы, у которых с документами все в порядке, наоборот, едут в регион — и занимают освободившиеся после нелегалов рабочие места. То есть, в плане недорогой рабочей силы регион ничего не теряет», — говорят слухмейкеры. В Тюмени пациенты готовы драться за места в очередях к врачам Поговаривают, что тюменцев начали массово записывать к врачам на одинаковое время. В результате люди, которые заранее брали талоны, все равно сидят в очередях и спорят, кто пойдет первым в кабинет. «Когда 4-5 человек, которые были записаны на одно время, начинают орать друг на друга прямо в очередях, становится страшно. Вдруг пойдут врукопашную и тебе попадет», — смеются сплетники. Тюменские экспортеры переориентируются на Африку Знающие люди поговаривают, что на экспортном форуме, который пройдет в Тюмени в начале декабря, негласной ключевой темой станет освоение местным бизнесом африканского континента. Якобы заявленные в теме форума Китай и другие азиатские страны уйдут на второй план из-за того, что их рынки для Тюмени исчерпаны. «В Азии Тюмень уже имеет практически все, что хочет. Продумана логистика, есть партнеры, что-то новое развивать в том направлении не интересно. В Африке же все только начинается — есть первые контракты в нефтяном бизнесе, пора осваивать и сельское хозяйство», — рассуждают слухачи. Заработать на Тюмени хочется многим Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмень зайдет новый федеральный застройщик В девелоперских кругах ходит слух, что в Тюмени вслед за группой компаний «Самолет» планирует зайти еще один застройщик федерального уровня. Слухмейкеры стесняются называть его имя, но предполагают, что это связано с успешным опытом «Самолета» и погоней за дополнительной прибылью. «Сейчас все ищут, где заработать больше. А „Самолет“ в Тюмени пока свой первый проект не закончил, но уже сейчас имеет хорошие рейтинги надежности. Опыт коллеги будоражит федералов, особенно на фоне банкротства одного местного застройщика („Северный Квартал“ — прим. ред.) и бедственного финансового положения некоторых других», — делятся мыслями источники URA.RU. Контролирующие органы ждут решения Госдумы Собеседники URA.RU делятся слухом, что работники контролирующих структур Тюмени с нетерпением ждут, когда в Госдуме рассмотрят законопроект о продлении моратория на проверки на весь 2024 год. Проект уже прошел предварительное рассмотрение и ожидает первого чтения, а в госструктурах надеются, что им дадут хоть какие-то послабления. «К концу года такое количество нарушений накопилось у местных предприятий и малого бизнеса, что страх берет. И это только те нарушения, которые видно по документам в государственных инфосистемах. Сейчас все очень надеются, что хотя бы при массовых жалобах можно будет всерьез шерстить и наказывать бизнес», — передают слухачи настроение контролеров. В Тюмени хотят продать крупную птицефабрику Ходят слухи, что птицефабрику «Руском» в Тюменской области готовятся продавать. «Возможная продажа обсуждается уже не первый месяц. Причем даже при работниках компании открыто поднимается вопрос о том, что с ними будет после того, как фабрика перейдет в другие руки», — делятся сплетники. Крекер беднякам на Новый год По слухам, тюменский бизнес в этом году не готов раскошелиться на благотворительность, а это означает, что малоимущие могут остаться без новогодних елок в том их виде, к которому тюменцы привыкли. Якобы бюджеты срезаны так, что вместо конфет и игрушек в благотворительные организации присылают просроченные и списанные печеньки. «Крупная компания много лет присылала шикарные подарки. А в этом развернули и ахнули — сухой, просроченный крекер вместо конфет. И в целом, наверное, елок для малоимущих будет меньше в этом году, денег дают мало. И непонятно, на что организовывать праздники и что детям дарить», — констатируют слухачи. На упаковку окорочков тюменцы не рвутся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменский куриный гигант нуждается в кадрах Злые языки докладывают, что у «ПРОДО Тюменский бройлер» большие проблемы с персоналом. Предприятию не хватает основных рабочих рук — комплектовщиков. «Круто, конечно, заключать контракты и ориентироваться не только на российский рынок, но и на заграничный. Здорово, когда от вас, в числе прочих, зависит, будет курочка в KFC или нет. Но вообще не круто, когда среди персонала текучка, а новых людей просто не успевают набирать. От этого страдают те, кто уже работает. Может, компании пора пересмотреть условия для людей? Платите чуть больше, относитесь чуть лучше, глядишь — и проблем не будет», — возмущаются сплетники. Аферу тюменских магазинов «спалили» покупатели Среди горожан прошел слух о недобросовестности местных предпринимателей. За сомнительной аферой были замечены поставщики заграничных гаджетов, брендовой одежды и обуви. Якобы тюменские бизнесмены в преддверии «черной пятницы» заведомо подняли цены, а в период распродаж опустили их до прежних. При этом покупателей заманивали акциями и скидками, уверяя, что таких бонусов больше никогда не будет. Родные участников СВО воюют с банками Сплетники докладывают, что в Тюмени все чаще возникают конфликты между банками и родственниками мужчин, ушедших на СВО. Несмотря на имеющиеся доверенности, в кредитных организациях оказывать услуги женам и матерям отказываются. «Когда разрешения оформлялись у нотариуса, никто не говорил о дополнительных требованиях, поэтому сейчас тюменки попадают в неприятные ситуации. У людей на руках документы, а операции они совершать не могут. К примеру, одной женщине сказали, что раз она сама не клиент банка, то и говорить с ней не о чем, ей пришлось открывать счет. Якобы это было в ВТБ. По слухам, похожие ситуации есть и со Сбером. Простые доверенности банкиров не устраивают, женщинам приходится собирать кучу справок и проходить массу проверок», — рассказывают инсайдеры. В тюменском салоне красоты заставляют работать «до смерти» Среди работников сферы красоты ходят слухи, что в одной из тюменских парикмахерских сотрудников заставляют трудиться круглосуточно. Из-за таких требований руководства персонал бежит из салона. «Уже восемь мастеров уволились. Потому что такое отношение терпеть никто не намерен. Людям даже больничный не дают, хотя они свое здоровье здесь оставляют с таким графиком», — шепчутся слухачи. Голодным детям не хватает каши Фото: Анна Майорова © URA.RU Частные садики Тюмени экономят на еде Среди тюменских мамочек прошел слух о том, что в нескольких крупных частных садах города руководство экономит на еде. Детям урезают порции, и малыши, чтобы не остаться голодными, вынуждены восполнять дефицит калорий хлебом. При этом плата ежегодно повышается, и за те деньги, что родители отдают бизнесменам, детей должны кормить по нормативам. «Мамочек злить нельзя. Побегут во все инстанции писать заявления и устраивать проверки, потом не отвертишься. Проще было бы побольше каши положить, ей-богу», — злорадствуют сплетники. В тюменских школах запрещают телефоны Ходят слухи, что в нескольких школах Тюмени смартфоны учеников забирают у них перед началом занятий. Причем даже с согласия мам и пап: якобы перед 1 сентября они подписали специальное заявление на сдачу гаджетов учителям. «Пока в Госдуме разрабатывают закон о запрете смартфонов в школах, в тюменских учреждениях уже вовсю применяется такая практика. На переменах дети могут, например, позвонить родителям, а после учебы получают смартфоны обратно. Когда закон ступит в силу, будет с кого брать пример», — делятся инсайдеры. Тюменцев оставят без фейерверков Поговаривают, что в грядущий Новый год тюменцы останутся без салютов. «В Тюмени существуют санкционированные места для запуска пиротехники. Но, будем честны, мало кто следует правилам, все устраивают шоу у себя во дворах. Ходит слух, что в этом году таких вольностей не позволят. Мало ли что и кто захочет запустить, всех не проверишь и не проконтролируешь, а времена нынче неспокойные: на взрывы и громкие звуки люди реагируют нервно. Так что ждем запрета фейерверков на уровне города, по крайней мере, разговоры такие ходят», — сообщают источники. Возраст поклонников певицы Зары варьируется в самых широких пределах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Любимица Кремля спела для подростка Любители слухов рассказывают занимательную историю о том, как одной девочке в Тюмени на день рождения подарили певицу Зару. Исполнительница, которая в свое время была доверенным лицом Путина, выступила на частной вечеринке в одном из пафосных и закрытых заведений, где проводят банкеты местные VIP. «Оценила ли сама виновница торжества и ее гости такой щедрый не по годам подарок — неизвестно. Главное, чтобы родители были довольны», — судачат тюменцы. Тюменская порнозвезда обманула поклонников Ходят слухи, что тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) решила вернуться к съемкам в кино для взрослых, несмотря на то, что ранее заявила поклонникам, что уходит из профессии. По словам инсайдеров агентства, сейчас она находится в Европе, куда ранее неоднократно выезжала по работе. «Большинство фильмов для взрослых снимаются в ЕС, Тейлор сама об этом неоднократно говорила. Видимо и на этот раз она поехала в Европу для участия в съемках. Похоже, спокойная размеренная семейная жизнь в списке жизненных приоритетов Тейлор снова отодвинулась на второй план», — считают слухачи. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока в областной думе ждут массовых сокращений, спикер гордумы грустит из-за нереализованных амбиций, в Тюмени экстренно ищут новых полицейских, а мигранты собирают чемоданы для возвращения в регион. Также в новых слухах: темное будущее Тобольска, концерт бывшего доверенного лица Путина в ресторане и голод в частных детсадах. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор заработал очки одобрения перед АП По неподтвержденной информации, тренировка по Дистанционному электронному голосованию в Тюменской области прошла успешно, и в администрации президента этот результат обязательно добавят в имиджевую копилку губернатора Александра Моора. «На пару с председателем регионального избиркома Игорем Халиным Александру Викторовичу удалось добиться того, чтобы в ДЭГ приняло участие более 2% от всех избирателей. Пока решения нет, но очень вероятно, что президента в 2024 году тюменцы смогут выбирать онлайн», — докладывают инсайдеры. Тюменским чиновникам запретят смотреть YouTube на работе Ходят слухи, что сотрудникам правительства Тюменской области запретят пользоваться сервисом Youtube в рабочее время. По словам инсайдеров, специалистам департаментов будет запрещено смотреть видеоролики не только на компьютерах, но и на личных смартфонах. «Просмотр YouTube сильно отвлекает от работы — это факт. Во многих частных фирмах и организациях доступ к сервису с рабочих компьютеров уже заблокирован. Видимо, в тюменском правительстве решили прибегнуть к такой же практике. Что касается запрета на просмотр роликов на мобильных телефонах — то тут все сложнее. Не совсем понятно, кто и как будет это контролировать. Заглядывать в экраны смартфонов, как минимум, неприлично», — считают слухмейкеры. В Тюменской области ищут кандидатов в доверенные лица президента По слухам, перед запуском избирательной кампании по выборам президента России в регионах власти начали поиск кандидатур для формирования списков кандидатов в доверенные лица Владимира Путина. «Из администрации президента поручили составить некий шорт-лист по Тюменской области. Якобы это начали делать заранее, чтобы успеть выбрать из списка свежие лица. Поговаривают, что для выполнения задачи будут задействованы кадровые комиссии „Единой России“», — рассказывают сплетники. Главе Тюмени впервые пришлось публично оправдываться В политтусовке Тюмени посмеялись над словами мэра Руслана Кухарука о взаимопроникновении, создании агломерации и возможном объединении Екатеринбурга и Тюмени. После выступления на форуме «Города России» в Екатеринбурге Кухаруку пришлось объясняться. Дескать, его неправильно поняли СМИ. «Кухаруку впервые пришлось публично оправдываться из-за неудачного попадания в федеральную повестку. Возможно, сказался напряженный график, так как он провел два дня в Москве, на съезде ассоциации самоуправления, а потом сразу полетел в Екатеринбург. Поэтому и выступление оказалось не выверенным в формулировках. Надо отдыхать Руслану Николаевичу и готовиться к выступлениям внимательнее», — констатируют слухачи. Бывший чиновник взял под коммерческое крыло школы и сады Слухачи отмечают, что за последнее время чуть ли не все детские сады и школы Тюмени отдали работу по оформлению документации по закупкам в руки одной местной компании. А имя директора организации полностью совпадает с ФИО одного из бывших чиновников городской администрации, который был начальником юротдела в департаменте образования. «Ничего криминального в целом. Как говорится: „За деньги да!“ Один может зарабатывать, другие — платить за то, что сами сделать не в состоянии. Но забавно, что работая на чиновничьей должности мужчина сколотил себе вот такую клиентскую базу. Думается, что проблем в поиске заказчиков у компании не было и нет: все они есть в телефонной книге бывшего юриста мэрии. Что раньше получал деньги из бюджета, что сейчас, по сути, на них и кормится», — злословят источники. В облдуме ждут сокращения аппарата Ходят слухи, что в Тюменской областной думе грядет сокращение среди работников аппарата. Якобы штат из 318 чиновников не устраивает руководство парламента. Председатель думы Фуат Сайфитдинов и часть его заместителей стремятся избавиться от неэффективных, по их мнению, аппаратчиков. «Пока что дело дошло только до перетасовки должностных обязанностей некоторых управленцев и специалистов. Но в следующем году кадровое управление может огорошить некоторых старожилов думы сообщениями о сокращении их должностей. Тем более, что снижения затрат на аппарат постоянно требуют депутаты из „Единой России“ и ЛДПР: они считают, что уменьшение расходов не повлияет на функционирование госоргана», — сообщают слухачи. Командировка Ивановой прошла впустую Слухачи судачат, что совместная поездка главы Тюмени Руслана Кухарука и спикера гордумы Светланы Ивановой на съезд Всероссийской ассоциации самоуправления прошла для Ивановой не совсем удачно. Слухачи прочили ей попадание в руководящие органы ассоциации. Однако если Кухарука переизбрали на должность сопредседателя, то Иванова в списках высшего совета ВАРМСУ так и не появилась. «Светлана Владимировна даже не выставила в своих аккаунтах традиционного поста по итогам мероприятия. Расстроилась, наверное. Конечно, ее на съезде знакомили с федеральными политиками, но визит оказался исключительно ознакомительным», — рассказывают слухачи. Любовь мэра к инновациям погрузила Тобольск во мрак Поговаривают, что власти Тобольска столкнулись с недостатками современных технологий благоустройства: в городских скверах и парках перестали работать фонари на солнечных батареях, не выдержав испытания туманом и пасмурным тобольским небом. С наступлением осени дорожки рядом с детскими садами, школами и сквером в 10-м микрорайоне погрузились во тьму. А виной всему якобы любовь мэра Тобольска Максима Афанасьева к суперсовременным решениям. «Таким фонарям в наших широтах солнечного света просто не хватает. Нужно подключать обычное питание, да и делать надо было сразу безо всяких инноваций — проще и дешевле. Сейчас менять фонари уже никто не будет, конечно. Ждем, какой выход придумают в администрации», — рассуждают слухачи. В тюменском главке МВД закрывают кадровые дыры в страхе перед новым начальником Говорят, что в региональном управлении МВД России по Тюменской области перед назначением руководителя спешно начали набирать сотрудников, чтобы решить одну из главных проблем ведомства — дефицит кадров. «Поговаривают, что визит нового начальника взамен ушедшего на пенсию генерала Леонида Коломийца может состояться в любой момент. Поэтому кадровый провал пытаются нивелировать изо всех сил. Есть информация, что часть вакансий удалось закрыть. Но и открытые тоже имеются», — заключают инсайдеры. Госавтоинспекция возьмется за нарушителей прав инвалидов Знающие люди поговаривают, что сотрудники тюменской Госавтоинспекции начнут наказывать водителей, которые оставляют свои машины у торговых центров на парковочных местах для инвалидов. Мол, в Тюмени эта проблема носит массовый характер. В том числе из-за того, что на парковках у ТРЦ за это нарушение редко наказывают. «Тюменские водители привыкли к тому, что возле торговых центров машину можно бросить на парковочных местах для инвалидов: сотрудники ДПС там бывают редко. Говорят, что в ближайшее время ситуация может в корне измениться. Причем, весьма неожиданно. Например, за несколько дней до Нового года», — считают слухачи. Сотрудники тюменского ОБОП устроили фуршет с устрицами и лангустинами Поговаривают, что сотрудники тюменского отдела по борьбе с организованной преступностью с размахом отметили свой профессиональный праздник. На обед у блюстителей закона и порядка вместо традиционных пицц и пирогов были устрицы, лангустины и другие морские деликатесы. «Скромнее надо жить. Негоже подавать плохой пример жуликам», — злорадствуют сплетники. Мигранты начали возвращаться в Тюменскую область Ходят слухи, что в Тюменскую область начали возвращаться мигранты из ближнего зарубежья, которые в 2022 году покинули Россию. По мнению слухачей, это связано с тем, что в регионе много открытых вакансий на работу с низкими требованиями по квалификации. И иностранцы всегда могут устроиться на стройку или пойти в дорожные рабочие. «В Тюменской области сложилась интересная ситуация по иностранной рабочей силе: нелегальные мигранты стараются спешно уехать, потому что за ними начали охотиться силовики. А иностранцы, у которых с документами все в порядке, наоборот, едут в регион — и занимают освободившиеся после нелегалов рабочие места. То есть, в плане недорогой рабочей силы регион ничего не теряет», — говорят слухмейкеры. В Тюмени пациенты готовы драться за места в очередях к врачам Поговаривают, что тюменцев начали массово записывать к врачам на одинаковое время. В результате люди, которые заранее брали талоны, все равно сидят в очередях и спорят, кто пойдет первым в кабинет. «Когда 4-5 человек, которые были записаны на одно время, начинают орать друг на друга прямо в очередях, становится страшно. Вдруг пойдут врукопашную и тебе попадет», — смеются сплетники. Тюменские экспортеры переориентируются на Африку Знающие люди поговаривают, что на экспортном форуме, который пройдет в Тюмени в начале декабря, негласной ключевой темой станет освоение местным бизнесом африканского континента. Якобы заявленные в теме форума Китай и другие азиатские страны уйдут на второй план из-за того, что их рынки для Тюмени исчерпаны. «В Азии Тюмень уже имеет практически все, что хочет. Продумана логистика, есть партнеры, что-то новое развивать в том направлении не интересно. В Африке же все только начинается — есть первые контракты в нефтяном бизнесе, пора осваивать и сельское хозяйство», — рассуждают слухачи. В Тюмень зайдет новый федеральный застройщик В девелоперских кругах ходит слух, что в Тюмени вслед за группой компаний «Самолет» планирует зайти еще один застройщик федерального уровня. Слухмейкеры стесняются называть его имя, но предполагают, что это связано с успешным опытом «Самолета» и погоней за дополнительной прибылью. «Сейчас все ищут, где заработать больше. А „Самолет“ в Тюмени пока свой первый проект не закончил, но уже сейчас имеет хорошие рейтинги надежности. Опыт коллеги будоражит федералов, особенно на фоне банкротства одного местного застройщика („Северный Квартал“ — прим. ред.) и бедственного финансового положения некоторых других», — делятся мыслями источники URA.RU. Контролирующие органы ждут решения Госдумы Собеседники URA.RU делятся слухом, что работники контролирующих структур Тюмени с нетерпением ждут, когда в Госдуме рассмотрят законопроект о продлении моратория на проверки на весь 2024 год. Проект уже прошел предварительное рассмотрение и ожидает первого чтения, а в госструктурах надеются, что им дадут хоть какие-то послабления. «К концу года такое количество нарушений накопилось у местных предприятий и малого бизнеса, что страх берет. И это только те нарушения, которые видно по документам в государственных инфосистемах. Сейчас все очень надеются, что хотя бы при массовых жалобах можно будет всерьез шерстить и наказывать бизнес», — передают слухачи настроение контролеров. В Тюмени хотят продать крупную птицефабрику Ходят слухи, что птицефабрику «Руском» в Тюменской области готовятся продавать. «Возможная продажа обсуждается уже не первый месяц. Причем даже при работниках компании открыто поднимается вопрос о том, что с ними будет после того, как фабрика перейдет в другие руки», — делятся сплетники. Крекер беднякам на Новый год По слухам, тюменский бизнес в этом году не готов раскошелиться на благотворительность, а это означает, что малоимущие могут остаться без новогодних елок в том их виде, к которому тюменцы привыкли. Якобы бюджеты срезаны так, что вместо конфет и игрушек в благотворительные организации присылают просроченные и списанные печеньки. «Крупная компания много лет присылала шикарные подарки. А в этом развернули и ахнули — сухой, просроченный крекер вместо конфет. И в целом, наверное, елок для малоимущих будет меньше в этом году, денег дают мало. И непонятно, на что организовывать праздники и что детям дарить», — констатируют слухачи. Тюменский куриный гигант нуждается в кадрах Злые языки докладывают, что у «ПРОДО Тюменский бройлер» большие проблемы с персоналом. Предприятию не хватает основных рабочих рук — комплектовщиков. «Круто, конечно, заключать контракты и ориентироваться не только на российский рынок, но и на заграничный. Здорово, когда от вас, в числе прочих, зависит, будет курочка в KFC или нет. Но вообще не круто, когда среди персонала текучка, а новых людей просто не успевают набирать. От этого страдают те, кто уже работает. Может, компании пора пересмотреть условия для людей? Платите чуть больше, относитесь чуть лучше, глядишь — и проблем не будет», — возмущаются сплетники. Аферу тюменских магазинов «спалили» покупатели Среди горожан прошел слух о недобросовестности местных предпринимателей. За сомнительной аферой были замечены поставщики заграничных гаджетов, брендовой одежды и обуви. Якобы тюменские бизнесмены в преддверии «черной пятницы» заведомо подняли цены, а в период распродаж опустили их до прежних. При этом покупателей заманивали акциями и скидками, уверяя, что таких бонусов больше никогда не будет. Родные участников СВО воюют с банками Сплетники докладывают, что в Тюмени все чаще возникают конфликты между банками и родственниками мужчин, ушедших на СВО. Несмотря на имеющиеся доверенности, в кредитных организациях оказывать услуги женам и матерям отказываются. «Когда разрешения оформлялись у нотариуса, никто не говорил о дополнительных требованиях, поэтому сейчас тюменки попадают в неприятные ситуации. У людей на руках документы, а операции они совершать не могут. К примеру, одной женщине сказали, что раз она сама не клиент банка, то и говорить с ней не о чем, ей пришлось открывать счет. Якобы это было в ВТБ. По слухам, похожие ситуации есть и со Сбером. Простые доверенности банкиров не устраивают, женщинам приходится собирать кучу справок и проходить массу проверок», — рассказывают инсайдеры. В тюменском салоне красоты заставляют работать «до смерти» Среди работников сферы красоты ходят слухи, что в одной из тюменских парикмахерских сотрудников заставляют трудиться круглосуточно. Из-за таких требований руководства персонал бежит из салона. «Уже восемь мастеров уволились. Потому что такое отношение терпеть никто не намерен. Людям даже больничный не дают, хотя они свое здоровье здесь оставляют с таким графиком», — шепчутся слухачи. Частные садики Тюмени экономят на еде Среди тюменских мамочек прошел слух о том, что в нескольких крупных частных садах города руководство экономит на еде. Детям урезают порции, и малыши, чтобы не остаться голодными, вынуждены восполнять дефицит калорий хлебом. При этом плата ежегодно повышается, и за те деньги, что родители отдают бизнесменам, детей должны кормить по нормативам. «Мамочек злить нельзя. Побегут во все инстанции писать заявления и устраивать проверки, потом не отвертишься. Проще было бы побольше каши положить, ей-богу», — злорадствуют сплетники. В тюменских школах запрещают телефоны Ходят слухи, что в нескольких школах Тюмени смартфоны учеников забирают у них перед началом занятий. Причем даже с согласия мам и пап: якобы перед 1 сентября они подписали специальное заявление на сдачу гаджетов учителям. «Пока в Госдуме разрабатывают закон о запрете смартфонов в школах, в тюменских учреждениях уже вовсю применяется такая практика. На переменах дети могут, например, позвонить родителям, а после учебы получают смартфоны обратно. Когда закон ступит в силу, будет с кого брать пример», — делятся инсайдеры. Тюменцев оставят без фейерверков Поговаривают, что в грядущий Новый год тюменцы останутся без салютов. «В Тюмени существуют санкционированные места для запуска пиротехники. Но, будем честны, мало кто следует правилам, все устраивают шоу у себя во дворах. Ходит слух, что в этом году таких вольностей не позволят. Мало ли что и кто захочет запустить, всех не проверишь и не проконтролируешь, а времена нынче неспокойные: на взрывы и громкие звуки люди реагируют нервно. Так что ждем запрета фейерверков на уровне города, по крайней мере, разговоры такие ходят», — сообщают источники. Любимица Кремля спела для подростка Любители слухов рассказывают занимательную историю о том, как одной девочке в Тюмени на день рождения подарили певицу Зару. Исполнительница, которая в свое время была доверенным лицом Путина, выступила на частной вечеринке в одном из пафосных и закрытых заведений, где проводят банкеты местные VIP. «Оценила ли сама виновница торжества и ее гости такой щедрый не по годам подарок — неизвестно. Главное, чтобы родители были довольны», — судачат тюменцы. Тюменская порнозвезда обманула поклонников Ходят слухи, что тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) решила вернуться к съемкам в кино для взрослых, несмотря на то, что ранее заявила поклонникам, что уходит из профессии. По словам инсайдеров агентства, сейчас она находится в Европе, куда ранее неоднократно выезжала по работе. «Большинство фильмов для взрослых снимаются в ЕС, Тейлор сама об этом неоднократно говорила. Видимо и на этот раз она поехала в Европу для участия в съемках. Похоже, спокойная размеренная семейная жизнь в списке жизненных приоритетов Тейлор снова отодвинулась на второй план», — считают слухачи. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.