Чем запомнился экс-глава пермского УФСБ Геннадий Анацкий

Закрытость, обыски чиновников и отсутствие массовых преступлений

20 ноября 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Геннадий Анацкий руководил пермским управлением два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В течение двух лет пермское управление ФСБ возглавлял Геннадий Анацкий. Указом президента он освобожден от должности, а на его место назначен Андрей Ляпкин. Источники URA.RU отмечают, что Анацкий запомнился им своей закрытостью, отсутствием массовых преступлений в регионе, а также тем, что держал региональные власти в постоянном тонусе. Анацкий возглавил региональное управление ФСБ через два дня после того, как в пермском классическом университете студент Тимур Бекмансуров устроил массовую стрельбу. Его ведомство принимало участие в расследовании этого уголовного дела. «Одной из проблем в Пермском крае были нападения на школы и вуз. С назначением Анацкого на территории региона подобные преступления стали происходить значительно реже», — отмечают собеседники агентства. По мнению источников URA.RU, Анацкий ценится как жесткий антикризисный менеджер, который влияет не только на силовой блок, но и на весь регион. Собеседники агентства отмечают, что он тщательно следил за деятельностью чиновников в Пермском крае. За время его работы неоднократно проводились обыски в министерствах и крупных компаниях региона. «Анацкий вел максимально закрытую жизнь, с подчиненными всегда был строг», — сообщили источники URA.RU.

В течение двух лет пермское управление ФСБ возглавлял Геннадий Анацкий. Указом президента он освобожден от должности, а на его место назначен Андрей Ляпкин. Источники URA.RU отмечают, что Анацкий запомнился им своей закрытостью, отсутствием массовых преступлений в регионе, а также тем, что держал региональные власти в постоянном тонусе. Анацкий возглавил региональное управление ФСБ через два дня после того, как в пермском классическом университете студент Тимур Бекмансуров устроил массовую стрельбу. Его ведомство принимало участие в расследовании этого уголовного дела. «Одной из проблем в Пермском крае были нападения на школы и вуз. С назначением Анацкого на территории региона подобные преступления стали происходить значительно реже», — отмечают собеседники агентства. По мнению источников URA.RU, Анацкий ценится как жесткий антикризисный менеджер, который влияет не только на силовой блок, но и на весь регион. Собеседники агентства отмечают, что он тщательно следил за деятельностью чиновников в Пермском крае. За время его работы неоднократно проводились обыски в министерствах и крупных компаниях региона. «Анацкий вел максимально закрытую жизнь, с подчиненными всегда был строг», — сообщили источники URA.RU.