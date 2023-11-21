Путин принял лидера Таджикистана в главном дворце Кремля

Рахмон не упомянул о жизни сограждан в РФ, но в России ждут системных решений по мигрантам

21 ноября 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле лидера Таджикистана Эмомали Рахмона: мигрантская тема не испортила 30-летний юбилей союзнических отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин дипломатично отметил 30-летие сотрудничества России с Таджикистаном. В Кремле приняли главу республики Эмомали Рахмона. Весь прошлый год негативный фон в повестке двух стран создавали споры о положении таджиков в РФ. Путин не стал избегать этой темы. Но эксперты уверены, что в миграционной сфере предстоит еще много сделать: мигранты из Центральной Азии — это не только недорогая рабочая сила и неплохой источник дохода для бюджета Таджикистана, но и потенциальная протестная сила. Переговоры президентов Путина и Рахмона начались в Зеленой гостиной Кремля после полудня. Лидеры поговорили сначала один на один, а после — в расширенном составе, уже с участием делегаций (впрочем, как позже сказал Путин, у них еще будет возможность пообщаться вечером в неформальной обстановке). О чем шла речь, президенты сами рассказали по завершении переговоров. Владимир Путин вручил Эмомали Рахмону госнаграду России — «Орден за заслуги перед Отечеством » III степени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин подчеркнул «дружественную и деловую обстановку», нерушимое «союзничество между Россией и Таджикистаном», которому в этом году исполнилось 30 лет. За это время РФ стала крупнейшим торговым партнером центральноазиатской республики: в 2022 году товарооборот достиг почти 1,5 млрд долларов, а поставки овощей и фруктов из Таджикистана в РФ выросли на 67%. Россия, по словам Путина, «почти полностью обеспечивает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах». «Поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин. Наша страна помогает Таджикистану в развитии электроэнергетических мощностей. Видим хорошие перспективы в горнодобывающей отрасли», — отметил президент РФ. Эмомали Рахмона связывают с Владимиром Путиным не только деловые, но и дружеские отношения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры двух стран обсудили и вопросы региональной безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане. Путин заявил, что Россия и Таджикистан будут «предпринимать усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе». Впрочем, углубляться в подробности сегодня он не стал — уже 23 ноября эта тема будет на повестке саммита стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Пожалуй, самой ожидаемой темой стали миграционные процессы. Таджикистан — в числе лидеров среди «поставщиков» рабочей силы в Россию. По данным миграционной службы МВД РФ, в первой половине 2023 года на миграционный учет поставлено почти 1,3 млн таджиков (больше только из Узбекистана — 1,89 млн человек). Из них ради работы в Россию приехало 963,5 тысячи человек. Мигранты в России вынуждены зачастую занимаются тяжелым и малооплачиваемым трудом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около 87 тысяч таджиков за полгода получили российское гражданство. Это значительно больше, чем среди жителей других стран Центральной Азии и в целом постсоветского пространства: например, гражданами России стали 10,5 тысячи киргизов и 9,3 тысячи узбеков, выходцев же еще из ряда государств гораздо меньше. Всего, по словам члена президентского совета по правам человека Кирилла Кабанова, российское гражданство имеют более 3 млн таджиков (это почти треть от численности населения Таджикистана), но далеко не все постоянно проживают в России. В прошлом году в Таджикистане обсуждалась тема ужасных условий проживания граждан этой страны в России. Дипломаты посетили несколько городов, в самой России данные ревизии вызвали неоднозначную общественную реакцию, граничащую с возмущением. Таджикская диаспора в России — одна из самых представительных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владимир Путин на встрече с Рахмоном говорил про миллион работающих в России таджикистанцев. «Они вносят большой вклад в развитие российской экономики и заняты в самых разных отраслях. Наши власти стремятся сделать так, чтобы обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. С прошлого года в Душанбе заработало представительство Многофункционального миграционного центра Москвы, помогающее налаживать взаимодействие между трудовыми мигрантами и работодателями столицы и области», — сообщил Путин. Большая часть таджиков, конечно, едет в Россию на заработки, говорит президент Фонда «Mигрaция XXI век», экс-заместитель директора ФМС РФ Вячеслав Поставнин. Но они сталкиваются с миграционным учетом, а это — «повальная проблема» во всех регионах. «Мигрант приехал, сделал все, что от него требовалось, но потом оказывается, что в базе его нет. Он не может получить патент на работу», — отметил Поставнин. Новость по теме Пермского общественника заподозрили в легализации незаконных мигрантов Урегулировать миграционный процесс, вопросы миграционного учета и контроля президент Путин требовал еще несколько лет назад. В том числе речь шла о введении организационного набора сотрудников: те, кто хочет работать в России, еще у себя на родине должны знакомиться со своими будущими работодателями и целенаправленно отправляться на работу в их компании. Это позволило бы контролировать трудовую миграцию. Однако наладить оргнабор пока не удалось, говорит Поставнин. Проректор Финансового университета при правительстве РФ, экс-замминистра здравоохранения РФ Александр Сафонов считает, что отстроить эту систему Путин попытается с Таджикистаном. «Это вопрос упреждающей профессиональной подготовки трудовых мигрантов на территории республики. Это налаживание прямых контактов с компаниями, которые заинтересованы в наборе мигрантов. Но пока система не работает, основной поток мигрантов — это люди, которые приезжают на свой страх и риск. Путин начнет выстраивать эту систему с Таджикистаном, чтобы потом тиражировать ее», — убежден Сафонов. Молодежь среди мигрантов — самая уязвимая часть: эксперты говорят, что с ними власти должны работать в первую очередь, чтобы избежать рисков протестов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперты говорят, что в настраивании системы работы с трудовыми мигрантами заинтересован и президент Рахмон. Ведь если эти люди решат вернуться домой, Таджикистан ждет социальный взрыв — работы там нет, а население — очень молодое и революционно настроенное, пояснил эксперт Вячеслав Поставнин. Но с теми же самыми рисками может столкнуться и Россия: это и протестные настроения, и правонарушения среди мигрантов. Об этом президент, в частности, говорил в сентябре на Восточном экономическом форуме. Путин тогда назвал риски мигрантских протестов «чувствительным моментом в жизни Российского государства». «Он связан и с экономикой, и с социальной сферой, и с моральным состоянием общества. Это важно и для наших граждан, чтобы не было какого-то раздражителя со стороны этого миграционного притока. Но если уж необходим приток мигрантов, тогда нам нужно выбирать тех, которые нужны для развития экономики страны», — сказал Путин. Работать, считают собеседники URA.RU, российским властям предстоит в первую очередь, с молодыми мигрантами. Приезжая в Россию, они самоорганизуются, создают для общения чаты, и если в них появится хоть один провокатор, это может иметь серьезные последствия (недавние события в Дагестане — тому пример). Анонимный опрос, который провело Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), показал неутешительные цифры: более 43% мигрантов хотят жить по закону шариата, а не по российским законам, и около 25% готовы на протестах отстаивать это свое право, а 44% хотят жить по порядкам и нормам своей страны. Новость по теме Курганские власти запретили мигрантам работать в такси и автобусах При этом многие из приехавших в РФ не всегда являются коренными жителями Таджикистана: это выходцы из Афганистана с радикальными взглядами, получившие гражданство сначала в Таджикистане, а потом — в России, пояснил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Эти риски российские власти хотят нивелировать ужесточением миграционной политики и усилением контроля за мигрантами. «Это вопросы безопасности для нашей страны, которые нужно решать. В том числе для этого Путин поручил усилить контроль, систему регистрации мигрантов и ответственности за ее нарушения», — пояснил Кабанов. Рейды с проверками регистрации мигрантов, постановкой их на воинский учет в России, которые прошли осенью по всей стране, — только одна из составляющих этой работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин дипломатично отметил 30-летие сотрудничества России с Таджикистаном. В Кремле приняли главу республики Эмомали Рахмона. Весь прошлый год негативный фон в повестке двух стран создавали споры о положении таджиков в РФ. Путин не стал избегать этой темы. Но эксперты уверены, что в миграционной сфере предстоит еще много сделать: мигранты из Центральной Азии — это не только недорогая рабочая сила и неплохой источник дохода для бюджета Таджикистана, но и потенциальная протестная сила. Переговоры президентов Путина и Рахмона начались в Зеленой гостиной Кремля после полудня. Лидеры поговорили сначала один на один, а после — в расширенном составе, уже с участием делегаций (впрочем, как позже сказал Путин, у них еще будет возможность пообщаться вечером в неформальной обстановке). О чем шла речь, президенты сами рассказали по завершении переговоров. Путин подчеркнул «дружественную и деловую обстановку», нерушимое «союзничество между Россией и Таджикистаном», которому в этом году исполнилось 30 лет. За это время РФ стала крупнейшим торговым партнером центральноазиатской республики: в 2022 году товарооборот достиг почти 1,5 млрд долларов, а поставки овощей и фруктов из Таджикистана в РФ выросли на 67%. Россия, по словам Путина, «почти полностью обеспечивает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах». «Поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин. Наша страна помогает Таджикистану в развитии электроэнергетических мощностей. Видим хорошие перспективы в горнодобывающей отрасли», — отметил президент РФ. Лидеры двух стран обсудили и вопросы региональной безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане. Путин заявил, что Россия и Таджикистан будут «предпринимать усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе». Впрочем, углубляться в подробности сегодня он не стал — уже 23 ноября эта тема будет на повестке саммита стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Пожалуй, самой ожидаемой темой стали миграционные процессы. Таджикистан — в числе лидеров среди «поставщиков» рабочей силы в Россию. По данным миграционной службы МВД РФ, в первой половине 2023 года на миграционный учет поставлено почти 1,3 млн таджиков (больше только из Узбекистана — 1,89 млн человек). Из них ради работы в Россию приехало 963,5 тысячи человек. Около 87 тысяч таджиков за полгода получили российское гражданство. Это значительно больше, чем среди жителей других стран Центральной Азии и в целом постсоветского пространства: например, гражданами России стали 10,5 тысячи киргизов и 9,3 тысячи узбеков, выходцев же еще из ряда государств гораздо меньше. Всего, по словам члена президентского совета по правам человека Кирилла Кабанова, российское гражданство имеют более 3 млн таджиков (это почти треть от численности населения Таджикистана), но далеко не все постоянно проживают в России. В прошлом году в Таджикистане обсуждалась тема ужасных условий проживания граждан этой страны в России. Дипломаты посетили несколько городов, в самой России данные ревизии вызвали неоднозначную общественную реакцию, граничащую с возмущением. Владимир Путин на встрече с Рахмоном говорил про миллион работающих в России таджикистанцев. «Они вносят большой вклад в развитие российской экономики и заняты в самых разных отраслях. Наши власти стремятся сделать так, чтобы обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. С прошлого года в Душанбе заработало представительство Многофункционального миграционного центра Москвы, помогающее налаживать взаимодействие между трудовыми мигрантами и работодателями столицы и области», — сообщил Путин. Большая часть таджиков, конечно, едет в Россию на заработки, говорит президент Фонда «Mигрaция XXI век», экс-заместитель директора ФМС РФ Вячеслав Поставнин. Но они сталкиваются с миграционным учетом, а это — «повальная проблема» во всех регионах. «Мигрант приехал, сделал все, что от него требовалось, но потом оказывается, что в базе его нет. Он не может получить патент на работу», — отметил Поставнин. Урегулировать миграционный процесс, вопросы миграционного учета и контроля президент Путин требовал еще несколько лет назад. В том числе речь шла о введении организационного набора сотрудников: те, кто хочет работать в России, еще у себя на родине должны знакомиться со своими будущими работодателями и целенаправленно отправляться на работу в их компании. Это позволило бы контролировать трудовую миграцию. Однако наладить оргнабор пока не удалось, говорит Поставнин. Проректор Финансового университета при правительстве РФ, экс-замминистра здравоохранения РФ Александр Сафонов считает, что отстроить эту систему Путин попытается с Таджикистаном. «Это вопрос упреждающей профессиональной подготовки трудовых мигрантов на территории республики. Эксперты говорят, что в настраивании системы работы с трудовыми мигрантами заинтересован и президент Рахмон. Ведь если эти люди решат вернуться домой, Таджикистан ждет социальный взрыв — работы там нет, а население — очень молодое и революционно настроенное, пояснил эксперт Вячеслав Поставнин. Но с теми же самыми рисками может столкнуться и Россия: это и протестные настроения, и правонарушения среди мигрантов. Об этом президент, в частности, говорил в сентябре на Восточном экономическом форуме. Путин тогда назвал риски мигрантских протестов «чувствительным моментом в жизни Российского государства». «Он связан и с экономикой, и с социальной сферой, и с моральным состоянием общества. Это важно и для наших граждан, чтобы не было какого-то раздражителя со стороны этого миграционного притока. Но если уж необходим приток мигрантов, тогда нам нужно выбирать тех, которые нужны для развития экономики страны», — сказал Путин. Анонимный опрос, который провело Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), показал неутешительные цифры: более 43% мигрантов хотят жить по закону шариата, а не по российским законам, и около 25% готовы на протестах отстаивать это свое право, а 44% хотят жить по порядкам и нормам своей страны. При этом многие из приехавших в РФ не всегда являются коренными жителями Таджикистана: это выходцы из Афганистана с радикальными взглядами, получившие гражданство сначала в Таджикистане, а потом — в России, пояснил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Эти риски российские власти хотят нивелировать ужесточением миграционной политики и усилением контроля за мигрантами. «Это вопросы безопасности для нашей страны, которые нужно решать. В том числе для этого Путин поручил усилить контроль, систему регистрации мигрантов и ответственности за ее нарушения», — пояснил Кабанов. Рейды с проверками регистрации мигрантов, постановкой их на воинский учет в России, которые прошли осенью по всей стране, — только одна из составляющих этой работы.