Тюменец, воевавший в Чечне, больше 20 лет ждет получения жилья

Чиновники проигрывают суды и получают штрафы, но это проблему ветерана не решает

24 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Вернувшись из зоны боевых действий тюменец так и не получил помощи от государства в получении жилья Фото: Анна Майорова © URA.RU Владимир Шашков — ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Он живет в Юргинском районе Тюменской области. В 2001 году мужчина встал в очередь на получение положенного ему жилья, однако по сей день его не увидел. При этом другие ветераны, вставшие в очередь позднее, давно справили новоселье. Оказалось, что власти просто исключили мужчину из списков, даже не посчитав нужным его об этом оповестить. О том, как развивалась ситуация, URA.RU рассказал сам Владимир Шашков. За годы борьбы с властями сам ветеран изрядно испортил свою нервную систему, поэтому воспоминания о длящейся уже два десятка лет несправедливости приводят к повышению давления. Тогда рассказ продолжает его гражданская супруга Жанна. Приехав домой с Северного Кавказа молодой человек поселился у матери, но сейчас она просит его освободить жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Воевал хуже других? Когда Владимир вернулся из зоны боевых действий в Чечне, пожить в свой дом на двух хозяев его пустила мать. С тех пор ничего не изменилось, кроме отношений в семье. Спустя более чем 20 лет женщина хочет, чтобы сын наконец освободил жилье, но идти ему некуда. «По возращению я встал в очередь на улучшение жилищных условий. Это был 2001 год. Однако жилья у меня все еще нет. Денег на его покупку, которые я также имею право получить от государства, мне не выделили», — рассказал URA.RU Владимир Шашков. Самый ранний документ, подтверждающий постановку ветерана в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющийся у него на руках, датирован январем 2004 года. Тогда в льготной очереди Владимир был 33. Много лет мужчина спокойно ждал выделения жилья. Понимал — за секунду такие дела не делаются. Однако дальнейшее развитие событий предопределил один случай. «Соседи рассказали, что живущий напротив нас такой же ветеран боевых действий получил соцвыплату на покупку квартиры. Вот только в очереди он стоял после Вовы. Получается, мой муж как-то не так воевал, кто-то другой достойнее?» — вспоминает Жанна. Сначала мужчину не хотели ставить в список претендентов на выплату, а затем отказали и в ней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выигранный суд и штраф для чиновника Супруги начали разбираться в ситуации и с удивлением узнали, что Владимир вовсе не числится в списке претендентов на жилье. Но, как выяснила прокуратура, никаких документов о снятии его с учета у властей не было. Вместе с силовиками ветеран пошел в суд. «В суде администрацию обязали восстановить меня в очереди, причем по состоянию на 2004 год. Решение вступило в силу осенью 2021 года. Я стал в очереди первым, но это ничего не решило», — рассказал Владимир Шашков. Мужчине пояснили, что у него два варианта: либо ждать выделения квартиры, либо получить соцвыплату для покупки жилья. Заявление он написал в декабре 2021 года, а в январе ему пришел отказ о внесении в список претендентов на деньги. «Здесь тоже не обошлось без ошибок администрации. Ответ мне прислали с нарушением сроков. За это замглавы района Александра Хуснулина оштрафовали на 3 000 рублей», — вспоминает Владимир. Даже если сейчас мужчине дадут деньги в том же размере, купить на них жилье он уже не сможет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Денег не будет После суда над заместителем главы (документ есть в распоряжении URA.RU) мужчину все же внесли в список претендентов на выплату, причем выделить ее должны были в этом же году. Но этого так и не произошло: мужчине вновь отказали. С тех пор никаких подвижек в деле Шашкова нет: он остается без жилья, которого ждет уже более 20 лет. «Тогда на эти деньги можно было еще хоть что-то купить, но сейчас этой суммы будет недостаточно. Да и ее Вове не дали. Мы не знаем, что еще сделать. Палатку ставить у администрации? Где искать справедливости?» — сокрушается супруга ветерана Жанна. По словам женщины, семья обращалась к губернатору Александру Моору, областному и федеральному уполномоченным по правам человека, в аппарат президента РФ Владимира Путина, к районному прокурору. Но факт остается фактом: своего жилья у Владимира Шашкова все еще нет. Все, что мужчина получает от государства, это выплата в 3 800 рублей. Супруги надеются, что на их проблему обратит внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ответ властей Взять комментарий у замглавы района Александра Хуснулина не удалось. Чиновник, ранее оштрафованный за нарушение областного законодательства и присылавший отказы ветерану, 23 ноября пошел на повышение, став главой Бердюжского района. Что до главы администрации Юргинского района — Виктора Васильева, то редакция пыталась связаться с ним на протяжении трех дней, однако получить комментарий из-за занятости мэра так и не удалось. Направлен официальный запрос, ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Шашков — ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Он живет в Юргинском районе Тюменской области. В 2001 году мужчина встал в очередь на получение положенного ему жилья, однако по сей день его не увидел. При этом другие ветераны, вставшие в очередь позднее, давно справили новоселье. Оказалось, что власти просто исключили мужчину из списков, даже не посчитав нужным его об этом оповестить. О том, как развивалась ситуация, URA.RU рассказал сам Владимир Шашков. За годы борьбы с властями сам ветеран изрядно испортил свою нервную систему, поэтому воспоминания о длящейся уже два десятка лет несправедливости приводят к повышению давления. Тогда рассказ продолжает его гражданская супруга Жанна. Воевал хуже других? Когда Владимир вернулся из зоны боевых действий в Чечне, пожить в свой дом на двух хозяев его пустила мать. С тех пор ничего не изменилось, кроме отношений в семье. Спустя более чем 20 лет женщина хочет, чтобы сын наконец освободил жилье, но идти ему некуда. «По возращению я встал в очередь на улучшение жилищных условий. Это был 2001 год. Однако жилья у меня все еще нет. Денег на его покупку, которые я также имею право получить от государства, мне не выделили», — рассказал URA.RU Владимир Шашков. Самый ранний документ, подтверждающий постановку ветерана в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющийся у него на руках, датирован январем 2004 года. Тогда в льготной очереди Владимир был 33. Много лет мужчина спокойно ждал выделения жилья. Понимал — за секунду такие дела не делаются. Однако дальнейшее развитие событий предопределил один случай. Выигранный суд и штраф для чиновника Супруги начали разбираться в ситуации и с удивлением узнали, что Владимир вовсе не числится в списке претендентов на жилье. Но, как выяснила прокуратура, никаких документов о снятии его с учета у властей не было. Вместе с силовиками ветеран пошел в суд. «В суде администрацию обязали восстановить меня в очереди, причем по состоянию на 2004 год. Решение вступило в силу осенью 2021 года. Я стал в очереди первым, но это ничего не решило», — рассказал Владимир Шашков. Мужчине пояснили, что у него два варианта: либо ждать выделения квартиры, либо получить соцвыплату для покупки жилья. Заявление он написал в декабре 2021 года, а в январе ему пришел отказ о внесении в список претендентов на деньги. Денег не будет После суда над заместителем главы (документ есть в распоряжении URA.RU) мужчину все же внесли в список претендентов на выплату, причем выделить ее должны были в этом же году. Но этого так и не произошло: мужчине вновь отказали. С тех пор никаких подвижек в деле Шашкова нет: он остается без жилья, которого ждет уже более 20 лет. По словам женщины, семья обращалась к губернатору Александру Моору, областному и федеральному уполномоченным по правам человека, в аппарат президента РФ Владимира Путина, к районному прокурору. Но факт остается фактом: своего жилья у Владимира Шашкова все еще нет. Все, что мужчина получает от государства, это выплата в 3 800 рублей. Супруги надеются, что на их проблему обратит внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ответ властей Взять комментарий у замглавы района Александра Хуснулина не удалось. Чиновник, ранее оштрафованный за нарушение областного законодательства и присылавший отказы ветерану, 23 ноября пошел на повышение, став главой Бердюжского района. Что до главы администрации Юргинского района — Виктора Васильева, то редакция пыталась связаться с ним на протяжении трех дней, однако получить комментарий из-за занятости мэра так и не удалось. Направлен официальный запрос, ответ ожидается.