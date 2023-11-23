В районе Тюменской области выбрали нового главу

Александр Хуснулин избран новым главой Бердюжского района Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, депутат городской думы
Решение о новом назначении было единогласно принято на заседании бердюжской районной думы Фото:

В бердюжском районе Тюменской области выбрали нового главу. Этот пост займет Александр Хуснулин, сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства.

«Александр Хуснулин избран Главой Бердюжского района. Решение единогласно принято на заседании районной думы 23 ноября».

Сообщается, что на рассмотрение депутатов представили двух кандидатов. Помимо Хуснулина на должность претендовала глава администрации Рямовского сельского поселения Елена Ерофеева.

До назначения Хуснулин занимал должность заместителя главы Юргинского района. Он родился в селе Юргинском Тюменской области, учился в Тюменской государственной архитектурно-строительной академии, а после 14 лет работал геодезистом, инженером, прорабом на различных предприятиях Тюменской области. В администрации Юргинского района Хуснулин работал с 2014 года.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В бердюжском районе Тюменской области выбрали нового главу. Этот пост займет Александр Хуснулин, сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «Александр Хуснулин избран Главой Бердюжского района. Решение единогласно принято на заседании районной думы 23 ноября». Сообщается, что на рассмотрение депутатов представили двух кандидатов. Помимо Хуснулина на должность претендовала глава администрации Рямовского сельского поселения Елена Ерофеева. До назначения Хуснулин занимал должность заместителя главы Юргинского района. Он родился в селе Юргинском Тюменской области, учился в Тюменской государственной архитектурно-строительной академии, а после 14 лет работал геодезистом, инженером, прорабом на различных предприятиях Тюменской области. В администрации Юргинского района Хуснулин работал с 2014 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...