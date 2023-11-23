В районе Тюменской области выбрали нового главу

Александр Хуснулин избран новым главой Бердюжского района Тюменской области

23 ноября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Решение о новом назначении было единогласно принято на заседании бердюжской районной думы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В бердюжском районе Тюменской области выбрали нового главу. Этот пост займет Александр Хуснулин, сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «Александр Хуснулин избран Главой Бердюжского района. Решение единогласно принято на заседании районной думы 23 ноября». Сообщается, что на рассмотрение депутатов представили двух кандидатов. Помимо Хуснулина на должность претендовала глава администрации Рямовского сельского поселения Елена Ерофеева. До назначения Хуснулин занимал должность заместителя главы Юргинского района. Он родился в селе Юргинском Тюменской области, учился в Тюменской государственной архитектурно-строительной академии, а после 14 лет работал геодезистом, инженером, прорабом на различных предприятиях Тюменской области. В администрации Юргинского района Хуснулин работал с 2014 года.

В бердюжском районе Тюменской области выбрали нового главу. Этот пост займет Александр Хуснулин, сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «Александр Хуснулин избран Главой Бердюжского района. Решение единогласно принято на заседании районной думы 23 ноября». Сообщается, что на рассмотрение депутатов представили двух кандидатов. Помимо Хуснулина на должность претендовала глава администрации Рямовского сельского поселения Елена Ерофеева. До назначения Хуснулин занимал должность заместителя главы Юргинского района. Он родился в селе Юргинском Тюменской области, учился в Тюменской государственной архитектурно-строительной академии, а после 14 лет работал геодезистом, инженером, прорабом на различных предприятиях Тюменской области. В администрации Юргинского района Хуснулин работал с 2014 года.