Туркластер свердловских властей остался без денег на развитие

Новые подъемники и гостиницы появятся на «Горе Белой» не раньше 2027 года

08 декабря 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Ориентировочную стоимость проекта туркластера «Гора Белая» оценивали в 45 млрд Фото: Анна Майорова © URA.RU На развитие туристического кластера «Гора Белая» в 2024 году выделили 71 млн рублей. Масштабных строительных работ при таком бюджете на якорном объекте туркластера — ГЛК «Гора Белая» — в 2024 году не будет, заявил URA.RU директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» (АНО УК ТРК СО) Леонид Гункевич. На 2024 года УК просила 1,5 млрд рублей на реализацию проекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «У нас есть дорожная карта, где указаны этапы и необходимое финансирование для их реализации. Если бы до нас довели нужные суммы (на 2024 год УК просила 1,5 млрд), мы бы смогли начать проектировать сети. Тут важный момент — если бы нам дали деньги до октября, то мы бы запроектировали к лету [2024 года] и могли выйти на строительство. Но сейчас зима, срок изысканий и проектирования сдвигается на 2024 год и, как следствие, начало строительства — на 2025 год. Это при условии, что будет финансирование. А поскольку строительство занимает от 1,5 лет, то запуск новых объектов будет возможен только к сезону 2026 — 2027», — поделился Гункевич. Первым делом на ГЛК «Гора Белая» планировали сделать проектную документацию для канатных дорог, трасс и передать ее в концессию (меморандум о сотрудничестве для развития горнолыжного курорта в июле заключили с «Группой Синара», — прим. URA.RU), и инвесторы с учетом возможности строительства сетей с привлечением федерального финансирования могли бы приступить к строительству гостиниц и горнолыжной инфраструктуры. При этом, отмечает Гункевич, в проекты развития курорта, разработанные еще несколько лет назад, также приходится вносить изменения. Сотрудники УК параллельно ведут несколько проектов Фото предоставлено собеседниками Из-за санкций многие компании, занимающиеся строительством горнолыжек, либо пропали с рынка, либо их продукция выросла в цене. Приходится искать аналоги, при этом зачастую их характеристики таковы, что приходится из-за них менять техническое задание. Например, из-за замены швейцарских канатов на китайские нужно увеличивать частоту установки опорных столбов для подъемников. То есть стоимость проекта растет с каждым годом с учетом экономической ситуации. Управляющую компанию туркластером «Гора Белая» часто обвиняют в том, что с 2018 года, когда она появилась, сделано не было ничего. Сотрудники на это отвечают, что проделали много работы, которая не погруженным в проект людям не очевидна, но без которой начать реальное строительство было бы невозможно. «Территория туристического кластера — 2500 квадратных километров. В 2018 году она была как лоскутное одеяло: неразграниченные земли, кадастровые ошибки, земли особо-охраняемых природных территорий, федеральные леса, А для того, чтобы пришли инвесторы, эти земли нужно было привести в соответствующее назначение, снять ограничения, вывести из федеральной собственности в собственность Свердловской области. Спросите любого девелопера, и он скажет, что подготовительный этап и решение земельных вопросов и территориального планирования — самый трудоемкий и длительный процесс», — рассказывает первый заместитель гендиректора по развитию инфраструктуры туристических кластеров УК Евгений Манторов. Например, два года сотрудникам УК понадобилось на то, чтобы разработать проект внесения изменений в генпланы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа для строительства туристических объектов и пройти все процедуры, связанные с утверждением генпланов, в частности, других якорных объектов туркластера — поселка Висим (там появится шоу-парк, — прим. URA.RU) и маршрут «Река Чусовая». И сейчас у инвесторов есть все юридические возможности, чтобы заходить и начинать строительство. Леонид Гункевич: нам не дали того, что обещали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Помимо «Синары» развивать туристический бизнес у подножия ГЛК хотят и другие компании. Территория вокруг уже забронирована инвесторами, отмечает Марина Ленькова — начальник отдела по работе с инвесторами и резидентами. «У нас в портфеле порядка 30 соглашений, из них тех, кто будет что-то строить, около 15. Есть инвестлоты под малоэтажное строительство, ресторан на горе, спа-комплекс с термальным бассейном, пункты проката. Мы хотели дать возможность средним и малым инвесторам также инвестировать в наш проект. Но для этого недостаточно подготовленных земельных участков (эта работа на западном склоне горы проведена), необходимо также подвести сети и построить подъездные пути к этим участкам. Эти работы изначально закладывались в дорожную карту проекта, и на них также необходимо финансирование. Инвестор никогда не потянет финансовую нагрузку в виде сетей и дорог, это задача региона. Это тормозит развитие и якорного объекта — горнолыжного комплекса, и объектов малых и средних инвесторов. Поэтому малые инвесторы в ожидании», — рассказывает Ленькова. Чтобы от туркластера был эффект — и финансовый, и в виде потока туристов, нужно по очереди развивать все три якорных объекта, уделять внимание каждому, считает Леонид Гункевич. Но опять же — все упирается в финансирование. Как ранее сообщало URA.RU, в этом году АНО столкнулось с нехваткой денег даже на зарплаты сотрудникам. Так на 10 декабря задержка зарплаты будет составлять больше месяца, и, по данным агентства, по решению департамента развития туризма Свердловской области сотрудников управляющей компании оставят без премий по итогам года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На развитие туристического кластера «Гора Белая» в 2024 году выделили 71 млн рублей. Масштабных строительных работ при таком бюджете на якорном объекте туркластера — ГЛК «Гора Белая» — в 2024 году не будет, заявил URA.RU директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» (АНО УК ТРК СО) Леонид Гункевич. «У нас есть дорожная карта, где указаны этапы и необходимое финансирование для их реализации. Если бы до нас довели нужные суммы (на 2024 год УК просила 1,5 млрд), мы бы смогли начать проектировать сети. Тут важный момент — если бы нам дали деньги до октября, то мы бы запроектировали к лету [2024 года] и могли выйти на строительство. Но сейчас зима, срок изысканий и проектирования сдвигается на 2024 год и, как следствие, начало строительства — на 2025 год. Это при условии, что будет финансирование. А поскольку строительство занимает от 1,5 лет, то запуск новых объектов будет возможен только к сезону 2026 — 2027», — поделился Гункевич. Первым делом на ГЛК «Гора Белая» планировали сделать проектную документацию для канатных дорог, трасс и передать ее в концессию (меморандум о сотрудничестве для развития горнолыжного курорта в июле заключили с «Группой Синара», — прим. URA.RU), и инвесторы с учетом возможности строительства сетей с привлечением федерального финансирования могли бы приступить к строительству гостиниц и горнолыжной инфраструктуры. При этом, отмечает Гункевич, в проекты развития курорта, разработанные еще несколько лет назад, также приходится вносить изменения. Из-за санкций многие компании, занимающиеся строительством горнолыжек, либо пропали с рынка, либо их продукция выросла в цене. Приходится искать аналоги, при этом зачастую их характеристики таковы, что приходится из-за них менять техническое задание. Например, из-за замены швейцарских канатов на китайские нужно увеличивать частоту установки опорных столбов для подъемников. То есть стоимость проекта растет с каждым годом с учетом экономической ситуации. Управляющую компанию туркластером «Гора Белая» часто обвиняют в том, что с 2018 года, когда она появилась, сделано не было ничего. Сотрудники на это отвечают, что проделали много работы, которая не погруженным в проект людям не очевидна, но без которой начать реальное строительство было бы невозможно. «Территория туристического кластера — 2500 квадратных километров. В 2018 году она была как лоскутное одеяло: неразграниченные земли, кадастровые ошибки, земли особо-охраняемых природных территорий, федеральные леса, А для того, чтобы пришли инвесторы, эти земли нужно было привести в соответствующее назначение, снять ограничения, вывести из федеральной собственности в собственность Свердловской области. Спросите любого девелопера, и он скажет, что подготовительный этап и решение земельных вопросов и территориального планирования — самый трудоемкий и длительный процесс», — рассказывает первый заместитель гендиректора по развитию инфраструктуры туристических кластеров УК Евгений Манторов. Например, два года сотрудникам УК понадобилось на то, чтобы разработать проект внесения изменений в генпланы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа для строительства туристических объектов и пройти все процедуры, связанные с утверждением генпланов, в частности, других якорных объектов туркластера — поселка Висим (там появится шоу-парк, — прим. URA.RU) и маршрут «Река Чусовая». И сейчас у инвесторов есть все юридические возможности, чтобы заходить и начинать строительство. Помимо «Синары» развивать туристический бизнес у подножия ГЛК хотят и другие компании. Территория вокруг уже забронирована инвесторами, отмечает Марина Ленькова — начальник отдела по работе с инвесторами и резидентами. «У нас в портфеле порядка 30 соглашений, из них тех, кто будет что-то строить, около 15. Есть инвестлоты под малоэтажное строительство, ресторан на горе, спа-комплекс с термальным бассейном, пункты проката. Мы хотели дать возможность средним и малым инвесторам также инвестировать в наш проект. Но для этого недостаточно подготовленных земельных участков (эта работа на западном склоне горы проведена), необходимо также подвести сети и построить подъездные пути к этим участкам. Эти работы изначально закладывались в дорожную карту проекта, и на них также необходимо финансирование. Инвестор никогда не потянет финансовую нагрузку в виде сетей и дорог, это задача региона. Это тормозит развитие и якорного объекта — горнолыжного комплекса, и объектов малых и средних инвесторов. Поэтому малые инвесторы в ожидании», — рассказывает Ленькова. Чтобы от туркластера был эффект — и финансовый, и в виде потока туристов, нужно по очереди развивать все три якорных объекта, уделять внимание каждому, считает Леонид Гункевич. Но опять же — все упирается в финансирование. Как ранее сообщало URA.RU, в этом году АНО столкнулось с нехваткой денег даже на зарплаты сотрудникам. Так на 10 декабря задержка зарплаты будет составлять больше месяца, и, по данным агентства, по решению департамента развития туризма Свердловской области сотрудников управляющей компании оставят без премий по итогам года.