Свердловские слухи: топ-чиновник строит храм для шурина

О программной статье Куйвашева, будущем лучшего мэра и новом следе Тунгусова. Выпуск 1052

08 декабря 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пока губернатор Евгений Куйвашев пишет программную статью, чтобы взбодрить подчиненных перед выборами президента, местная элита начала гонку за попадание в этот важный документ. А еще давних идеологов главы региона оттеснили от соцопросов, и новые кураторы проваливают его — в том числе из-за морозов. Кто заступится за тренера-педофила и кого подтягивает для получения под контроль «Водоканала» миллиардер Виталий Кочетков, — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор напишет статью к выборам президента Попасть в программную статью губернатора хочет каждый Фото: Илья Московец © URA.RU По рассказам осведомленных источников, к 90-летию Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев опубликует программную статью об истории и будущем Среднего Урала. Наблюдатели предполагают, что ее выпуск будет связан и с выборами президента в марте 2024 года. «Мобилизационный эффект подобных выступлений для местной элиты хорошо известен — уже начинается соревнование между авторами проектов, чтобы глава региона включил их в статью», — рассказывает собеседник. Единороссов оставили без съезда из-за площадки Слухачи из правительства советуют не искать политических причин в том, что на съезд «Единой России» в Москву поедут не все желающие партийцы из региона. «Просто форум будет проходить на ВДНХ, а там количество мест ограничено. Поэтому и доверенных избранников от Урала будет меньше, чем обычно», — успокаивает обделенных единороссов статусный собеседник. Олигарх зарабатывает политические очки Еще одна тема, которую обсуждали единороссы на недавней конференции — место ее проведения. Многие подметили — все чаще собрания партии проходят в региональном штабе общественной поддержки ЕР, куратором которой является местный олигарх Сергей Мазуркевич, а руководителем — вице-спикер парламента Михаил Клименко. «Очевидна привычка губернатора не зацикливаться на одних и тех же исполнителях, а постоянно обновлять команду», — делают вывод наблюдатели, вспоминая, что раньше собрания проходили, например, в УрФУ и УрГЭУ. У единоросса Жукова — аппаратное поражение Дмитрий Жуков продвигает давнюю знакомую Фото: Илья Московец © URA.RU Руководитель свердловского исполкома «Единой России», вице-спикер заксо Дмитрий Жуков потерпел неудачу: Москва не согласовала его протеже на должность первого зама (то есть главного идеолога реготделения). Она освободилась недавно — политтехнолог Евгений Киселев перешел на другой проект. Давних идеологов Куйвашева оттеснили от важного проекта… Вокруг определения подрядчика по соцопросам перед президентскими выборами развернулась интрига. Говорят, и. о. начальника департамента внутренней политики Наталья Гурченок оттеснила старожилов губернаторской резиденции — политического советника Куйвашева Анатолия Гайду и замруководителя аппарата губернатора Вадима Дубичева. Они традиционно сотрудничали с фондом «Социум», а Гурченок пролоббировала фирму «Оптима» (ее, говорят, возглавляет наставница Гурченок Наталья Маликова). …автор интриги рискует карьерой Выборка исследования — около трех тысяч респондентов, включая жителей севера области. По этой причине значительная часть финансов у «Оптимы», объясняют чиновники, должна была уйти на логистику (проезд и проживание интервьюеров). Но «Оптима» решила сэкономить на этой статье и приурочила реализацию проекта к плановому исследованию Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), подрядчиком которого «Оптима» является в Свердловской области. Поэтому старт проекта затянулся. Якобы также с опозданием были привлечены дополнительные специалисты для отработки тех самых трех тысяч анкет. По состоянию на конец прошлой недели — то есть до того, как ударили сильные морозы — на улицах опросили лишь 1300 человек, утверждает собеседник. «Причем недоделаны были как квоты по области, так и по Екатеринбургу», — добавил он. По словам другого инсайдера, кураторы внутриполитического блока уже готовы делать в отношении Гурченок кадровые выводы, — ведь фактически лишаются важного инструмента перед ответственной кампанией. Дмитрию Нисковских прочат карьерный взлет Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Сысерти метит в министры Статус «Лучшего мэра России», который недавно получил глава Сысертского округа Дмитрий Нисковских, актуализировал вопрос о его переходе в правительство, делится инсайдер из белого дома. «Место министра транспорта вакантно, к тому же скоро истекает контракт у министра строительства Михаила Волкова… У Нисковских достаточно большая карьерная перспектива, если, конечно, одобрит губернатор», — поясняет собеседник. Высокинский отрывается от свердловской элиты В кулуарах конференции свердловской «Единой России» активно обсуждали экс-мэра Екатеринбурга, сенатора Александра Высокинского, пересказывает слухач. Точнее, его отсутствие. «Как получил место зампреда в сенате, так реже стал приезжать в родной регион», — сплетничают партийцы и ставят ему в противовес коллегу Виктора Шептия. «Вот он-то активное участие в конференции принимал», — делится слухач. Андрей Альшевских присоединился к срежиссированным протестам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Альшевских разочаровал земляков… Глубокое разочарование у региональных властей вызвала оппозиционная активность депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. «Он фактически присоединился к срежиссированным коммунистами акциям протестов в Сысерти [где планируется построить мусоросортировочный комплекс] и Верхней Пышме [где отменили автобусные маршруты]!» — негодует собеседник из правительства. И добавляет: в дискредитации мэра Первоуральска Игоря Кабца также был замечен его след. …, а его сын попал под влияние Киселева В сторону от партийной линии начал откланяться и депутат-единоросс гордумы Екатеринбурга Альшевских-младший. По слухам, его коллега от партии «Яблоко» Константин Киселев (команда миллиардера Виталия Кочеткова) в кулуарах хвастается, что контролирует молодого депутата и указывает тому, как голосовать. Интрига с назначение главы ЭКСПО закончится в новом году Выставочник находится без полноценного руководителя с мая Фото: Размик Закарян © URA.RU Главный конгрессно-выставочный центр Урала и Сибири получит руководителя в конце января. Вероятнее всего это будет Наталья Варламова, с июня 2023 года работающая в статусе врио после отставки Игоря Данилова. Говорят, что в затягивании сроков были виновны сразу несколько домов власти — кто-то присматривался к компетенциям Варламовой, а кто-то искал альтернативных кандидатов. Например, достоянием общественности стало предложение главы мининвеста Вадима Третьякова отдать выставочник под управление турецкой компании. «Испытательный срок затянулся. Но за это время все заинтересованные стороны убедились в том, что Варламова оптимальный вариант, — уверены инсайдеры. Скандальная топ-чиновница угрожает оппоненту Глава свердловского департамента туризма Эльмира Туканова вызвала на разговор тет-а-тет руководителя Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева после того, как на нее пожаловались губернатору. По слухам, тот ждал конструктивного диалога — обсуждение проблем туриндустрии в регионе, поиск путей решения, но услышал только угрозы в свой адрес и обвинения в информационной атаке. Слухачи пересказывают — о профессиональном поведении Тукановой уже доложили ее начальству. В нападках на нового спикера гордумы нашли след Тунгусова Владимир Тунгусов якобы до сих пор пытается влиять на политическую повестку региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За экс-депутатом гордумы Евгением Боровиком, который попытался опротестовать победу на выборах в екатеринбургский парламент нового спикера Анны Гурарий, может стоять бывший «серый кардинал» Владимир Тунгусов — якобы заинтересованный в дестабилизации обстановки. Впрочем, знающие люди утверждают, что Боровик сотрудничает с девелопером Федором Дудкиным. «Четырехсотые» хозяйничают в мэрии В здании городской администрации все чаще замечают представителей авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», в том числе на этаже, где сидит мэр и его подчиненные. По слухам, визиты к чиновникам связаны с желанием отстоять право на киосочную торговлю. Служба безопасности «серого дома» уже начала выяснять, кто заказывает им пропуска. «Связи бизнес-группы в мэрии недооценили», — считает слухач. Бизнесмена Савельева сместил Орлов Вокруг отставки Савельева ходят разные слухи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По слухам, отставка Валерия Савельева (AVS Group) с поста секретаря Чкаловского отделения «Единой России» — решение не его, а мэра Алексея Орлова (первый замсекретаря реготделения ЕР). С чем оно связано, до сих пор доподлинно не известно. Но зато обсуждается версия, почему эту позицию Орлов доверил именно главе Чкаловского района Евгению Шипицыну. По слухам, ему понравилось, как префект включился в тестирование на знание Конституции РФ, а именно разместил билборды по всему району (так же сделал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко). Организатор «зеленых коридоров» для VIP проиграл суд На днях Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оставил в силе беспрецедентно большой (более 700 тысяч рублей) штраф для Данила Меркулова — директора «Центра организации движения» (ЦОД, в том числе помогает VIP без пробок ездить по городу). Поводом для возбуждения против него административного производства стала проверка Счетной палаты, с результатами которой он категорически не согласен. И пытался отбиться в апелляции, но не помогло даже присутствие на одном из заседаний вице-мэра Алексея Бубнова. Взять «Водоканал» Кочеткову помогут москвичи За контроль над финансовыми потоками «Водоканала» разные кланы бьются много лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») в последнее время якобы заряжает окружение на то, что в ближайшее время судьба екатеринбургского «Водоканала», за который он борется несколько лет, решится. «Сейчас [предприятие] возьмем, есть московские инвесторы», — передает собеседник в политтусовке. О каком «московском инвесторе» идет речь, неясно. Топ-чиновник строит в Екатеринбурге храм для шурина В политтусовке вовсю обсуждают неожиданные детали публичного конфликта вокруг возможного переноса памятника погибшим в Великой Отечественной войне жителям поселка Палкино (Екатеринбург) и строительстве на его месте храма. Оппоненты главы Железнодорожного района Виталия Першина утверждают, что основным инициатором проекта якобы выступает именно он. «Его шурин — священник, он должен стать настоятелем», — поделился собеседник. При этом сам Першин говорит, что это неправда, и вообще, брат его супруги трудится кузнецом. Есть версия, что спорный проект отложат из-за предстоящих президентских выборов — в соответствии с установкой губернатора. Вице-мэр Екатеринбурга озадачил коллег, продвигая банки Реформу Андрей Корюков начал несколько месяцев назад Фото: Размик Закарян © URA.RU Сотрудники администрации вовсю ищут объяснение, почему вице-мэр по финансам Андрей Корюков, переводя бюджетные организации из проданного банка «Екатеринбург» в другие структуры, так настойчиво рекомендует переходить в «СКБ-банк», «Сбер» и «Альфу». «Почему именно эти, а не другие [банки], какой такой интерес?» — гадают чиновники. Мэрия Екатеринбурга рисковала из-за санатория Говорят, что ликвидация санатория «Бодрость» в Екатеринбурге, возмутившая ветеранское сообщество, стала необходимостью для мэрии. «Он [санаторий] принадлежал городу, а город не имел права предоставлять медицинские услуги. По факту это жесткое нарушение законодательства. Потому „Бодрость“ и закрывают — чтобы избежать штрафов и судов», — отметил собеседник агентства. Любимчики властей провалили задание Собрать FPV-дрон-камикадзе оказалось не всем под силу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ключевой резидент технопарка «Университетский» и постоянный получатель госсубсидий на разработку беспилотников оконфузился, когда стал презентовать новый БПЛА. Крупный заказчик поставил задачу — сделать дрон-камикадзе, но выполнить ее не удалось — аппарат даже не смог взлететь перед высокопоставленными гостями. Это при том, делятся инсайдеры, что недавно в команду взяли человека, который позиционировал себя как специалист с большим военным опытом. В ДОСААФ спешили с ремонтом ради Медведева В здании ДОСААФ провели ремонт перед приездом Медведева Фото: Александр Мамаев © URA.RU В здании ДОСААФ весь ноябрь кипела работа — ремонтировали помещения, которые пустовали, чтобы туда заехали волонтерские организации и штаб созданной недавно ассоциации ветеранов СВО. По слухам, закончить ремонт должны были к 15 ноября — к этому же времени ждали зампреда правительства Дмитрия Медведева, но сроки чуть сдвинулись. Ремонт закончили, а Медведева до сих пор ждут. «Конкретики, когда он будет, пока нет», — делится инсайдер из околовоенной тусовки. Первоуральский кризис на контроле в Кремле… По слухам, губернатор каждый день отчитывался в администрацию президента по ситуации в Первоуральске, где жители несколько дней сидели без воды. И там от него ждут кадровых решений. «Из-за возраста под ударом находится первый замминистра регионального минЖКХ Игорь Чикризов», — делится источник в правительстве. А на муниципальном уровне должности может лишиться начальник профильного управления администрации Первоуральска Андрей Кушев, его же место прочат подчиненной Евгении Горбуновой. Также должность вице-мэра по ЖКХ может вновь занять директор местного «Водоканала» Артур Гузаиров. …и закончится обысками По слухам, бухгалтерию первоуральского «Водоканала» в ближайшие дни посетят оперативники из ФСБ. Под взор силовиков также попадет и Гузаиров. Инсайдеры говорят, что цель чекистов — изъятие финансовых документов предприятия. Проверку связывают с многодневным отсутствием воды у горожан, которые вынуждены были даже собирать на улицах снег и топить его в унитазных бачках унитаза, чтобы смыть фекалии. Депутат использовал рабочих Музею-заповеднику в центре Нижнего Тагила требуется ремонт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти все голосовавшие за Нижнетагильский музей заповедник «Горнозаводской Урал» в конкурсе «Достояние Среднего Урала» работают на градообразующем предприятии города ЕВРАЗ НТМК, подметили участники конкурса. По слухам, за это им обещали премию в пять тысяч рублей. Процесс голосования курировал лоббист НТМК в заксобрании депутат, профсоюзный лидер Владимир Радаев. Якобы поручено ему это было в региональном правительстве, чтобы обратить внимание Москвы на удручающее состояние находящегося в центре города памятника. Предполагается, что мера позволит добиться хоть какого-то федерального финансирования на ремонт. В Каменск-Уральский вернут троллейбусы Проблемы с общественным транспортом в экологически неблагополучном Каменске-Уральском превращается в «горячую точку». Резиденция опасается протестов на фоне выборов президента. Из-за этого пошли разговоры о возрождении закрытой в 2015 году троллейбусной системы. Многомиллиардный проект может стать имиджевым как для местных, так и для региональных властей. По слухам, если не удастся добиться федерального финансирования проекта, то встанет вопрос о воссоздании хотя бы автобусного МУПа. Министр заставляет мэров больше строить Михаил Волков дал мэрам спецпоручение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава свердловского Минстроя Михаил Волков ищет способ выполнить правительственное поручение. Речь идет о строительстве жилья. Если в Екатеринбурге сейчас возводят больше трехсот многоквартирников, то в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и других менее крупных городах — по одному-два. Местным мэрам, для которых показатель ввода жилья — личный KPI, спустили поручение «любым способом» привлечь застройщиков в свои территории. За невыполнение обещают лишать премий. За тренера-педофила заступятся перед Путиным После отклоненной апелляционной жалобы на обвинительный приговор 85-летнему тренеру из Екатеринбурга Николаю Ражеву защитники обратятся к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросят его вмешаться и повлиять на приговор. «Хотят, чтобы он высказался во время „прямой линии“, которая состоится 14 декабря», — добавил слухач. Кроме того, как говорят источники агентства, многие активисты собираются писать депутатам Госдумы, чтобы придать большую огласку делу. «К примеру, уже написали обращение Хинштейну», — поделился инсайдер. В судах не хватает конвоиров По словам слухачей, в Свердловской области дефицит конвоиров. «Из-за этого в последнее время задерживаются суды. Не хватает сотрудников на выполнение сопровождений», — поделился собеседник агентства. Родителей-наркоманов пожалеют Супругов, чей ребенок отравился метадоном, решили не помещать в СИЗО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Молодую пару из Екатеринбурга, у которых двухлетний сын, предположительно, отравился метадоном, не будут заключать под стражу. Их, по словам инсайдеров, оставят под подпиской о невыезде пока будет идти разбирательство. Также на них заведут уголовное дело за оставление малыша в опасности. Силовика лишают должности второй раз ОМВД Ивделя, правда пока с приставкой врио, возглавил Анатолий Тагильцев. До этого он был замом по охране общественного порядка. Ведомством руководил Александр Рейтер, который второй раз за три месяца лишился этого поста. Осенью его временно переводили в полицию Лесного, откуда он вернулся довольно быстро, отмечают слухачи. Почему Рейтер покинул должность сейчас, собеседники агентства сказать не смогли. Но уточнили, что Тагильцев находится на хорошем счету в главке. Зам обиделся на главврача из-за премии В качканарской ЦГБ обсуждают низкие премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В руководстве свердловской больницы — конфликты из-за новогодних премий. Ходят слухи, что заместитель главврача по поликлинике качканарской ЦГБ Петр Ремизов обиделся на шефа Валерию Мартемьянову из-за низкой новогодней премии. «Он рассчитывал получить на процентов 30% больше, но ему дали понять, что сейчас не время „раздавать“ премии. Мартемьянова намекнула, что надо „затянуть пояса“, так как в медучреждении есть первичные дела, например, закуп оборудования, косметический ремонт. Ремизов, конечно, обиделся на главврача, но потом вроде остыл, хотя надежду все-таки не теряет», — отметил слухач. Свердловских учителей сделают профориентологами Говорят, что в школах начнут массового готовить педагогический состав для того, чтобы проводить со школьниками занятия по профессиональной ориентации. «Педагогов будут обучать небольшими группами. После этого будет тестирование. И уже по результатам тестов будут допускать до факультатива», — отметил собеседник. Студентов-культуристов хотят объединить Руководить объединенной структурой, вероятно, будет Павел Креков Фото: Илья Московец © URA.RU Культурный истеблишмент вновь обсуждает объединение в единый вуз трех учебных заведений — театрального института, консерватории и училища имени Чайковского. Пост руководителя, как уже сообщалось ранее, прочат замгубернатора по соцполитике Павлу Крекову. «Поддержка есть даже в Москве», — делится слухач. «Ночь музыки» покидает пиарщик Команду Ural Music Night вскоре может покинуть один из пиарщиков фестиваля. Ходят слухи, что в очередной раз (предыдущий сотрудник ушел год назад) человек решился на увольнение из-за большого объема работы — на нем висело продвижение четырех фестивалей («Дикорос», «ГикКон», «Ночь музыки» и «Красная строка»). Справляться с таким количеством информации и требованиями становится все сложнее и сложнее, говорят слухачи. Блогер напросилась к Сергею Жукову, … Сергей Жуков пообещал блогерше прокатить в своей машине…, но не смог Фото: Илья Московец © URA.RU На закрытой встрече в «Руки ВВерх! Бара» с певцом Сергеем Жуковым одна из местных блогеров напросилась поехать с ним в одной машине на концерт. Музыкант как раз должен был отправиться на выступление в «МТС Live Холл». Жуков согласился с таким предложением, но, говорят слухачи, из-за плотного графика, от которого отставал, по итогу уехал на концертную площадку исключительно со своей командой. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока губернатор Евгений Куйвашев пишет программную статью, чтобы взбодрить подчиненных перед выборами президента, местная элита начала гонку за попадание в этот важный документ. А еще давних идеологов главы региона оттеснили от соцопросов, и новые кураторы проваливают его — в том числе из-за морозов. Кто заступится за тренера-педофила и кого подтягивает для получения под контроль «Водоканала» миллиардер Виталий Кочетков, — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор напишет статью к выборам президента По рассказам осведомленных источников, к 90-летию Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев опубликует программную статью об истории и будущем Среднего Урала. Наблюдатели предполагают, что ее выпуск будет связан и с выборами президента в марте 2024 года. «Мобилизационный эффект подобных выступлений для местной элиты хорошо известен — уже начинается соревнование между авторами проектов, чтобы глава региона включил их в статью», — рассказывает собеседник. Единороссов оставили без съезда из-за площадки Слухачи из правительства советуют не искать политических причин в том, что на съезд «Единой России» в Москву поедут не все желающие партийцы из региона. «Просто форум будет проходить на ВДНХ, а там количество мест ограничено. Поэтому и доверенных избранников от Урала будет меньше, чем обычно», — успокаивает обделенных единороссов статусный собеседник. Олигарх зарабатывает политические очки Еще одна тема, которую обсуждали единороссы на недавней конференции — место ее проведения. Многие подметили — все чаще собрания партии проходят в региональном штабе общественной поддержки ЕР, куратором которой является местный олигарх Сергей Мазуркевич, а руководителем — вице-спикер парламента Михаил Клименко. «Очевидна привычка губернатора не зацикливаться на одних и тех же исполнителях, а постоянно обновлять команду», — делают вывод наблюдатели, вспоминая, что раньше собрания проходили, например, в УрФУ и УрГЭУ. У единоросса Жукова — аппаратное поражение Руководитель свердловского исполкома «Единой России», вице-спикер заксо Дмитрий Жуков потерпел неудачу: Москва не согласовала его протеже на должность первого зама (то есть главного идеолога реготделения). Она освободилась недавно — политтехнолог Евгений Киселев перешел на другой проект. Давних идеологов Куйвашева оттеснили от важного проекта… Вокруг определения подрядчика по соцопросам перед президентскими выборами развернулась интрига. Говорят, и. о. начальника департамента внутренней политики Наталья Гурченок оттеснила старожилов губернаторской резиденции — политического советника Куйвашева Анатолия Гайду и замруководителя аппарата губернатора Вадима Дубичева. Они традиционно сотрудничали с фондом «Социум», а Гурченок пролоббировала фирму «Оптима» (ее, говорят, возглавляет наставница Гурченок Наталья Маликова). …автор интриги рискует карьерой Выборка исследования — около трех тысяч респондентов, включая жителей севера области. По этой причине значительная часть финансов у «Оптимы», объясняют чиновники, должна была уйти на логистику (проезд и проживание интервьюеров). Но «Оптима» решила сэкономить на этой статье и приурочила реализацию проекта к плановому исследованию Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), подрядчиком которого «Оптима» является в Свердловской области. Поэтому старт проекта затянулся. Якобы также с опозданием были привлечены дополнительные специалисты для отработки тех самых трех тысяч анкет. По состоянию на конец прошлой недели — то есть до того, как ударили сильные морозы — на улицах опросили лишь 1300 человек, утверждает собеседник. «Причем недоделаны были как квоты по области, так и по Екатеринбургу», — добавил он. По словам другого инсайдера, кураторы внутриполитического блока уже готовы делать в отношении Гурченок кадровые выводы, — ведь фактически лишаются важного инструмента перед ответственной кампанией. Мэр Сысерти метит в министры Статус «Лучшего мэра России», который недавно получил глава Сысертского округа Дмитрий Нисковских, актуализировал вопрос о его переходе в правительство, делится инсайдер из белого дома. «Место министра транспорта вакантно, к тому же скоро истекает контракт у министра строительства Михаила Волкова… У Нисковских достаточно большая карьерная перспектива, если, конечно, одобрит губернатор», — поясняет собеседник. Высокинский отрывается от свердловской элиты В кулуарах конференции свердловской «Единой России» активно обсуждали экс-мэра Екатеринбурга, сенатора Александра Высокинского, пересказывает слухач. Точнее, его отсутствие. «Как получил место зампреда в сенате, так реже стал приезжать в родной регион», — сплетничают партийцы и ставят ему в противовес коллегу Виктора Шептия. «Вот он-то активное участие в конференции принимал», — делится слухач. Альшевских разочаровал земляков… Глубокое разочарование у региональных властей вызвала оппозиционная активность депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. «Он фактически присоединился к срежиссированным коммунистами акциям протестов в Сысерти [где планируется построить мусоросортировочный комплекс] и Верхней Пышме [где отменили автобусные маршруты]!» — негодует собеседник из правительства. И добавляет: в дискредитации мэра Первоуральска Игоря Кабца также был замечен его след. …, а его сын попал под влияние Киселева В сторону от партийной линии начал откланяться и депутат-единоросс гордумы Екатеринбурга Альшевских-младший. По слухам, его коллега от партии «Яблоко» Константин Киселев (команда миллиардера Виталия Кочеткова) в кулуарах хвастается, что контролирует молодого депутата и указывает тому, как голосовать. Интрига с назначение главы ЭКСПО закончится в новом году Главный конгрессно-выставочный центр Урала и Сибири получит руководителя в конце января. Вероятнее всего это будет Наталья Варламова, с июня 2023 года работающая в статусе врио после отставки Игоря Данилова. Говорят, что в затягивании сроков были виновны сразу несколько домов власти — кто-то присматривался к компетенциям Варламовой, а кто-то искал альтернативных кандидатов. Например, достоянием общественности стало предложение главы мининвеста Вадима Третьякова отдать выставочник под управление турецкой компании. «Испытательный срок затянулся. Но за это время все заинтересованные стороны убедились в том, что Варламова оптимальный вариант, — уверены инсайдеры. Скандальная топ-чиновница угрожает оппоненту Глава свердловского департамента туризма Эльмира Туканова вызвала на разговор тет-а-тет руководителя Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева после того, как на нее пожаловались губернатору. По слухам, тот ждал конструктивного диалога — обсуждение проблем туриндустрии в регионе, поиск путей решения, но услышал только угрозы в свой адрес и обвинения в информационной атаке. Слухачи пересказывают — о профессиональном поведении Тукановой уже доложили ее начальству. В нападках на нового спикера гордумы нашли след Тунгусова За экс-депутатом гордумы Евгением Боровиком, который попытался опротестовать победу на выборах в екатеринбургский парламент нового спикера Анны Гурарий, может стоять бывший «серый кардинал» Владимир Тунгусов — якобы заинтересованный в дестабилизации обстановки. Впрочем, знающие люди утверждают, что Боровик сотрудничает с девелопером Федором Дудкиным. «Четырехсотые» хозяйничают в мэрии В здании городской администрации все чаще замечают представителей авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», в том числе на этаже, где сидит мэр и его подчиненные. По слухам, визиты к чиновникам связаны с желанием отстоять право на киосочную торговлю. Служба безопасности «серого дома» уже начала выяснять, кто заказывает им пропуска. «Связи бизнес-группы в мэрии недооценили», — считает слухач. Бизнесмена Савельева сместил Орлов По слухам, отставка Валерия Савельева (AVS Group) с поста секретаря Чкаловского отделения «Единой России» — решение не его, а мэра Алексея Орлова (первый замсекретаря реготделения ЕР). С чем оно связано, до сих пор доподлинно не известно. Но зато обсуждается версия, почему эту позицию Орлов доверил именно главе Чкаловского района Евгению Шипицыну. По слухам, ему понравилось, как префект включился в тестирование на знание Конституции РФ, а именно разместил билборды по всему району (так же сделал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко). Организатор «зеленых коридоров» для VIP проиграл суд На днях Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оставил в силе беспрецедентно большой (более 700 тысяч рублей) штраф для Данила Меркулова — директора «Центра организации движения» (ЦОД, в том числе помогает VIP без пробок ездить по городу). Поводом для возбуждения против него административного производства стала проверка Счетной палаты, с результатами которой он категорически не согласен. И пытался отбиться в апелляции, но не помогло даже присутствие на одном из заседаний вице-мэра Алексея Бубнова. Взять «Водоканал» Кочеткову помогут москвичи Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») в последнее время якобы заряжает окружение на то, что в ближайшее время судьба екатеринбургского «Водоканала», за который он борется несколько лет, решится. «Сейчас [предприятие] возьмем, есть московские инвесторы», — передает собеседник в политтусовке. О каком «московском инвесторе» идет речь, неясно. Топ-чиновник строит в Екатеринбурге храм для шурина В политтусовке вовсю обсуждают неожиданные детали публичного конфликта вокруг возможного переноса памятника погибшим в Великой Отечественной войне жителям поселка Палкино (Екатеринбург) и строительстве на его месте храма. Оппоненты главы Железнодорожного района Виталия Першина утверждают, что основным инициатором проекта якобы выступает именно он. «Его шурин — священник, он должен стать настоятелем», — поделился собеседник. При этом сам Першин говорит, что это неправда, и вообще, брат его супруги трудится кузнецом. Есть версия, что спорный проект отложат из-за предстоящих президентских выборов — в соответствии с установкой губернатора. Вице-мэр Екатеринбурга озадачил коллег, продвигая банки Сотрудники администрации вовсю ищут объяснение, почему вице-мэр по финансам Андрей Корюков, переводя бюджетные организации из проданного банка «Екатеринбург» в другие структуры, так настойчиво рекомендует переходить в «СКБ-банк», «Сбер» и «Альфу». «Почему именно эти, а не другие [банки], какой такой интерес?» — гадают чиновники. Мэрия Екатеринбурга рисковала из-за санатория Говорят, что ликвидация санатория «Бодрость» в Екатеринбурге, возмутившая ветеранское сообщество, стала необходимостью для мэрии. «Он [санаторий] принадлежал городу, а город не имел права предоставлять медицинские услуги. По факту это жесткое нарушение законодательства. Потому „Бодрость“ и закрывают — чтобы избежать штрафов и судов», — отметил собеседник агентства. Любимчики властей провалили задание Ключевой резидент технопарка «Университетский» и постоянный получатель госсубсидий на разработку беспилотников оконфузился, когда стал презентовать новый БПЛА. Крупный заказчик поставил задачу — сделать дрон-камикадзе, но выполнить ее не удалось — аппарат даже не смог взлететь перед высокопоставленными гостями. Это при том, делятся инсайдеры, что недавно в команду взяли человека, который позиционировал себя как специалист с большим военным опытом. В ДОСААФ спешили с ремонтом ради Медведева В здании ДОСААФ весь ноябрь кипела работа — ремонтировали помещения, которые пустовали, чтобы туда заехали волонтерские организации и штаб созданной недавно ассоциации ветеранов СВО. По слухам, закончить ремонт должны были к 15 ноября — к этому же времени ждали зампреда правительства Дмитрия Медведева, но сроки чуть сдвинулись. Ремонт закончили, а Медведева до сих пор ждут. «Конкретики, когда он будет, пока нет», — делится инсайдер из околовоенной тусовки. Первоуральский кризис на контроле в Кремле… По слухам, губернатор каждый день отчитывался в администрацию президента по ситуации в Первоуральске, где жители несколько дней сидели без воды. И там от него ждут кадровых решений. «Из-за возраста под ударом находится первый замминистра регионального минЖКХ Игорь Чикризов», — делится источник в правительстве. А на муниципальном уровне должности может лишиться начальник профильного управления администрации Первоуральска Андрей Кушев, его же место прочат подчиненной Евгении Горбуновой. Также должность вице-мэра по ЖКХ может вновь занять директор местного «Водоканала» Артур Гузаиров. …и закончится обысками По слухам, бухгалтерию первоуральского «Водоканала» в ближайшие дни посетят оперативники из ФСБ. Под взор силовиков также попадет и Гузаиров. Инсайдеры говорят, что цель чекистов — изъятие финансовых документов предприятия. Проверку связывают с многодневным отсутствием воды у горожан, которые вынуждены были даже собирать на улицах снег и топить его в унитазных бачках унитаза, чтобы смыть фекалии. Депутат использовал рабочих Почти все голосовавшие за Нижнетагильский музей заповедник «Горнозаводской Урал» в конкурсе «Достояние Среднего Урала» работают на градообразующем предприятии города ЕВРАЗ НТМК, подметили участники конкурса. По слухам, за это им обещали премию в пять тысяч рублей. Процесс голосования курировал лоббист НТМК в заксобрании депутат, профсоюзный лидер Владимир Радаев. Якобы поручено ему это было в региональном правительстве, чтобы обратить внимание Москвы на удручающее состояние находящегося в центре города памятника. Предполагается, что мера позволит добиться хоть какого-то федерального финансирования на ремонт. В Каменск-Уральский вернут троллейбусы Проблемы с общественным транспортом в экологически неблагополучном Каменске-Уральском превращается в «горячую точку». Резиденция опасается протестов на фоне выборов президента. Из-за этого пошли разговоры о возрождении закрытой в 2015 году троллейбусной системы. Многомиллиардный проект может стать имиджевым как для местных, так и для региональных властей. По слухам, если не удастся добиться федерального финансирования проекта, то встанет вопрос о воссоздании хотя бы автобусного МУПа. Министр заставляет мэров больше строить Глава свердловского Минстроя Михаил Волков ищет способ выполнить правительственное поручение. Речь идет о строительстве жилья. Если в Екатеринбурге сейчас возводят больше трехсот многоквартирников, то в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и других менее крупных городах — по одному-два. Местным мэрам, для которых показатель ввода жилья — личный KPI, спустили поручение «любым способом» привлечь застройщиков в свои территории. За невыполнение обещают лишать премий. За тренера-педофила заступятся перед Путиным После отклоненной апелляционной жалобы на обвинительный приговор 85-летнему тренеру из Екатеринбурга Николаю Ражеву защитники обратятся к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросят его вмешаться и повлиять на приговор. «Хотят, чтобы он высказался во время „прямой линии“, которая состоится 14 декабря», — добавил слухач. Кроме того, как говорят источники агентства, многие активисты собираются писать депутатам Госдумы, чтобы придать большую огласку делу. «К примеру, уже написали обращение Хинштейну», — поделился инсайдер. В судах не хватает конвоиров По словам слухачей, в Свердловской области дефицит конвоиров. «Из-за этого в последнее время задерживаются суды. Не хватает сотрудников на выполнение сопровождений», — поделился собеседник агентства. Родителей-наркоманов пожалеют Молодую пару из Екатеринбурга, у которых двухлетний сын, предположительно, отравился метадоном, не будут заключать под стражу. Их, по словам инсайдеров, оставят под подпиской о невыезде пока будет идти разбирательство. Также на них заведут уголовное дело за оставление малыша в опасности. Силовика лишают должности второй раз ОМВД Ивделя, правда пока с приставкой врио, возглавил Анатолий Тагильцев. До этого он был замом по охране общественного порядка. Ведомством руководил Александр Рейтер, который второй раз за три месяца лишился этого поста. Осенью его временно переводили в полицию Лесного, откуда он вернулся довольно быстро, отмечают слухачи. Почему Рейтер покинул должность сейчас, собеседники агентства сказать не смогли. Но уточнили, что Тагильцев находится на хорошем счету в главке. Зам обиделся на главврача из-за премии В руководстве свердловской больницы — конфликты из-за новогодних премий. Ходят слухи, что заместитель главврача по поликлинике качканарской ЦГБ Петр Ремизов обиделся на шефа Валерию Мартемьянову из-за низкой новогодней премии. «Он рассчитывал получить на процентов 30% больше, но ему дали понять, что сейчас не время „раздавать“ премии. Мартемьянова намекнула, что надо „затянуть пояса“, так как в медучреждении есть первичные дела, например, закуп оборудования, косметический ремонт. Ремизов, конечно, обиделся на главврача, но потом вроде остыл, хотя надежду все-таки не теряет», — отметил слухач. Свердловских учителей сделают профориентологами Говорят, что в школах начнут массового готовить педагогический состав для того, чтобы проводить со школьниками занятия по профессиональной ориентации. «Педагогов будут обучать небольшими группами. После этого будет тестирование. И уже по результатам тестов будут допускать до факультатива», — отметил собеседник. Студентов-культуристов хотят объединить Культурный истеблишмент вновь обсуждает объединение в единый вуз трех учебных заведений — театрального института, консерватории и училища имени Чайковского. Пост руководителя, как уже сообщалось ранее, прочат замгубернатора по соцполитике Павлу Крекову. «Поддержка есть даже в Москве», — делится слухач. «Ночь музыки» покидает пиарщик Команду Ural Music Night вскоре может покинуть один из пиарщиков фестиваля. Ходят слухи, что в очередной раз (предыдущий сотрудник ушел год назад) человек решился на увольнение из-за большого объема работы — на нем висело продвижение четырех фестивалей («Дикорос», «ГикКон», «Ночь музыки» и «Красная строка»). Справляться с таким количеством информации и требованиями становится все сложнее и сложнее, говорят слухачи. Блогер напросилась к Сергею Жукову, … На закрытой встрече в «Руки ВВерх! Бара» с певцом Сергеем Жуковым одна из местных блогеров напросилась поехать с ним в одной машине на концерт. Музыкант как раз должен был отправиться на выступление в «МТС Live Холл». Жуков согласился с таким предложением, но, говорят слухачи, из-за плотного графика, от которого отставал, по итогу уехал на концертную площадку исключительно со своей командой. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.