Куйвашев замораживает все скандальные стройки из-за президентских выборов

05 декабря 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

С неожиданно откровенной речью Евгений Куйвашев выступил на конференции ЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам отложить все стройки в регионе, которые могут вызвать протесты. Это прозвучало во время его выступления на конференции реготделения «Единой Росси», передает корреспондент URA.RU. «На выборах должна быть обеспечена высокая явка и хороший результат, все партийные проекты должны быть направлены на достижение этих задач. Кроме того, выборы и предвыборная кампания должны пройти спокойно. И здесь особенная ответственность лежит на главах муниципальных образованиях — все проекты, которые могут вызывать протест среди местного населения, должны быть прекращены. Закрытие социальных объектов, строительство спорных объектов — все это должно быть отложено или [должны быть] приняты другие решения», — сказал губернатор. Мэры, сталкивающиеся с ЧП, должны оперативно обращаться в областное правительство, добавил Куйвашев. Он также анонсировал, что распределит своих замов и министров по муниципалитетам, то есть каждый областной топ-чиновник на ближайшие три месяца станет ответственным за все, что происходит на конкретной территории. Статья по теме Куйвашев купировал семь конфликтов перед эфиром Путина Также губернатор попросил мэров, депутатов всех уровней и министров активизировать «информационно-разъяснительную» работу — «рассказывать избирателям об успехах, достижениях, планах, развитии страны, области и городов». «Проблемы всех жителей региона должны быть услышаны и учтены. При работе с населением не бойтесь брать на себя ответственность за происходящее», — отметил Куйвашев. Он рекомендовал сильно за явкой не гнаться, поскольку это может спровоцировать активность протестного электората. «Надо усилить работу с лояльными избирателями», — поручил губернатор. Более детально электоральные технологии обсуждали с мэрами 21—22 ноября в рамках сбора в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Президентские выборы намечены на середину марта 2024-го. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам отложить все стройки в регионе, которые могут вызвать протесты. Это прозвучало во время его выступления на конференции реготделения «Единой Росси», передает корреспондент URA.RU. «На выборах должна быть обеспечена высокая явка и хороший результат, все партийные проекты должны быть направлены на достижение этих задач. Кроме того, выборы и предвыборная кампания должны пройти спокойно. И здесь особенная ответственность лежит на главах муниципальных образованиях — все проекты, которые могут вызывать протест среди местного населения, должны быть прекращены. Закрытие социальных объектов, строительство спорных объектов — все это должно быть отложено или [должны быть] приняты другие решения», — сказал губернатор. Мэры, сталкивающиеся с ЧП, должны оперативно обращаться в областное правительство, добавил Куйвашев. Он также анонсировал, что распределит своих замов и министров по муниципалитетам, то есть каждый областной топ-чиновник на ближайшие три месяца станет ответственным за все, что происходит на конкретной территории. Также губернатор попросил мэров, депутатов всех уровней и министров активизировать «информационно-разъяснительную» работу — «рассказывать избирателям об успехах, достижениях, планах, развитии страны, области и городов». «Проблемы всех жителей региона должны быть услышаны и учтены. При работе с населением не бойтесь брать на себя ответственность за происходящее», — отметил Куйвашев. Он рекомендовал сильно за явкой не гнаться, поскольку это может спровоцировать активность протестного электората. «Надо усилить работу с лояльными избирателями», — поручил губернатор. Более детально электоральные технологии обсуждали с мэрами 21—22 ноября в рамках сбора в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Президентские выборы намечены на середину марта 2024-го.