Куйвашев замораживает все скандальные стройки из-за президентских выборов

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам отложить все стройки в регионе, которые могут вызвать протесты. Это прозвучало во время его выступления на конференции реготделения «Единой Росси», передает корреспондент URA.RU.
«На выборах должна быть обеспечена высокая явка и хороший результат, все партийные проекты должны быть направлены на достижение этих задач. Кроме того, выборы и предвыборная кампания должны пройти спокойно. И здесь особенная ответственность лежит на главах муниципальных образованиях — все проекты, которые могут вызывать протест среди местного населения, должны быть прекращены. Закрытие социальных объектов, строительство спорных объектов — все это должно быть отложено или [должны быть] приняты другие решения», — сказал губернатор.
Мэры, сталкивающиеся с ЧП, должны оперативно обращаться в областное правительство, добавил Куйвашев. Он также анонсировал, что распределит своих замов и министров по муниципалитетам, то есть каждый областной топ-чиновник на ближайшие три месяца станет ответственным за все, что происходит на конкретной территории.
Также губернатор попросил мэров, депутатов всех уровней и министров активизировать «информационно-разъяснительную» работу — «рассказывать избирателям об успехах, достижениях, планах, развитии страны, области и городов». «Проблемы всех жителей региона должны быть услышаны и учтены. При работе с населением не бойтесь брать на себя ответственность за происходящее», — отметил Куйвашев.
Он рекомендовал сильно за явкой не гнаться, поскольку это может спровоцировать активность протестного электората. «Надо усилить работу с лояльными избирателями», — поручил губернатор.
Более детально электоральные технологии обсуждали с мэрами 21—22 ноября в рамках сбора в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Президентские выборы намечены на середину марта 2024-го.
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